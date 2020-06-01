Kedi aknesi bir çoğumuzun duymadığı deri hastalığıdır.
Çenenin altında beliren siyah noktalar halinde kendini gösteren kedi aknesi bir çok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu kolayca görülebilen akneyi etkileyen diğer faktörlerin başında stres gelmektedir. Hormonal problemler ile vücudun normal dışı yağ üretimi aknelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlarken bazı dış etkenlere bağlı olarak da şekillenebilmektedir. Bunlar; mama ve su kabının temiz tutulmaması, kalitesiz plastikten üretilmiş mama ve su kabı kullanımı, kedinin yüzünüz halı ya da diğer eşyalara sürekli sürmesi olarak sayılabilir.
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Akne tek bir nokta olabileceği gibi birden fazla da olabilir. Akne çıktığı zaman bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğunu görmem mümkün. Bir süre sonra yeniden çıkabileceği gibi uzunca bir süre akne oluşmayabilir. Bazı vakalarda akne inatçı biçimde iyileşmemektedir Akne kedinize zarar verebilecek, başka hastalıklara yol açabilecek bir durum değildir. Kedilerde dönem dönem karşılaştığımız bu sorun özellikle açık kıl rengine sahip kedilerde daha da göze batmaktadır.
Kesin sebebi bilinmemekle birlikte enfeksiyon, şişlik söz konusu değilse kendiliğinden geçmesi beklenebilir. Elbette bu kararı veteriner hekiminiz verecektir.
Sağlıkla kalın…
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Kedi aknesi varsa paniğe gerek yok
Kedi aknesi bir çoğumuzun duymadığı deri hastalığıdır.
Çenenin altında beliren siyah noktalar halinde kendini gösteren kedi aknesi bir çok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu kolayca görülebilen akneyi etkileyen diğer faktörlerin başında stres gelmektedir. Hormonal problemler ile vücudun normal dışı yağ üretimi aknelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlarken bazı dış etkenlere bağlı olarak da şekillenebilmektedir. Bunlar; mama ve su kabının temiz tutulmaması, kalitesiz plastikten üretilmiş mama ve su kabı kullanımı, kedinin yüzünüz halı ya da diğer eşyalara sürekli sürmesi olarak sayılabilir.
*
Akne tek bir nokta olabileceği gibi birden fazla da olabilir. Akne çıktığı zaman bir süre sonra kendiliğinden kaybolduğunu görmem mümkün. Bir süre sonra yeniden çıkabileceği gibi uzunca bir süre akne oluşmayabilir. Bazı vakalarda akne inatçı biçimde iyileşmemektedir Akne kedinize zarar verebilecek, başka hastalıklara yol açabilecek bir durum değildir. Kedilerde dönem dönem karşılaştığımız bu sorun özellikle açık kıl rengine sahip kedilerde daha da göze batmaktadır.
Kesin sebebi bilinmemekle birlikte enfeksiyon, şişlik söz konusu değilse kendiliğinden geçmesi beklenebilir. Elbette bu kararı veteriner hekiminiz verecektir.
Sağlıkla kalın…
.