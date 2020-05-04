İlaç kullanımında yaygın hatalar

Sağlığı geri kazanmak için olmazsa olmaz ilaçlar, yanlış kullanıldığında faydadan çok zarar getiriyor.
Ülkemizde yaygın görülen ilaç kullanım hatalarına pet sektöründe de sıklıkla rastlıyoruz. İlaçlarla ilgili yanlış tutumlardan biri rastgele ilaç kullanımı. Veteriner hekiminizin reçete etmediği ya da kullanılmaması konusunda uyardığı ilaçlar maalesef hayvan sahibi kararıyla kullanılabiliyor. Her ilaç her hastalığı tedavi etmeyeceği gibi bazı ilaçların birlikte kullanımı tedaviyi olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Rastgele ilaç kullanımında eş, dost tavsiyesi etkili olabilirken, daha önce kullanılan bir ilacın tekrarlanması yoluna gidilebiliyor. Benzer belirtiler olsa bile evcil hayvanınız farklı bir hastalıkla karşı karşıya olabilir ki; bu durumda gerçek hastalık ilerlerken gereksiz yere vücuda ilaç alınmış olur.
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Gelişigüzel ilaç kullanımında veteriner hekimin tavsiye ettiği ilaçların yanına yine tavsiye üzerine ilaç eklenmesi de karşılaştığımız bir durumdur. Kedi ya da köpeğinizin o ilaca ihtiyacı olmayabilir, aldığınız ilacın hekiminizin reçete ettiklerinden biriyle kullanımı sorun oluşturabilir ya da söz konusu ilaç reçetedekilerden biriyle aynı etken maddelere sahip olabilir.
İlaçların zamanında, doğru dozda kullanılmaması da yaygın hatalardan biridir. Bir gün içirip, ikinci gün ihmal ettiğiniz ya da günde 2 kere yerine bir kez verdiğiniz ilaçtan fayda beklememek gerekir.
İlacın erken bırakılması da yanlıştır. İlaçların tedavide etkili olduğu kullanım süreleri vardır. Hasta hayvanın genel durumu düzeldiğinde hasta sahipleri tedaviyi yarım bırakabiliyor. İlaç süresinde kullanılmadığında hastalık kısa bir süre sonra tekrarlıyor ve başa dönülmüş oluyor.
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Doz aşımı ilaç kullanımında tehlike oluşturuyor. Daha iyi geleceği düşüncesiyle gereğinden fazla ilaç içirilmesi ya da atlanılan öğün yerine diğer öğünde iki kat dozda ilaç uygulanması zehirlenmeye neden oluyor.
Kedi ve köpeklerinize veteriner hekiminizin tavsiyesi olmadan ilaç kullanmayınız. Reçete edilen ilaçları belirtilen kullanım şartlarına uygun olarak yeterli sürede kullanınız. Unutmayın ilaçlar doğru kullanıldığında değerlidir.
Sağlıkla kalın...
İlaç kullanımında yaygın hatalar
Sağlığı geri kazanmak için olmazsa olmaz ilaçlar, yanlış kullanıldığında faydadan çok zarar getiriyor.
Ülkemizde yaygın görülen ilaç kullanım hatalarına pet sektöründe de sıklıkla rastlıyoruz. İlaçlarla ilgili yanlış tutumlardan biri rastgele ilaç kullanımı. Veteriner hekiminizin reçete etmediği ya da kullanılmaması konusunda uyardığı ilaçlar maalesef hayvan sahibi kararıyla kullanılabiliyor. Her ilaç her hastalığı tedavi etmeyeceği gibi bazı ilaçların birlikte kullanımı tedaviyi olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Rastgele ilaç kullanımında eş, dost tavsiyesi etkili olabilirken, daha önce kullanılan bir ilacın tekrarlanması yoluna gidilebiliyor. Benzer belirtiler olsa bile evcil hayvanınız farklı bir hastalıkla karşı karşıya olabilir ki; bu durumda gerçek hastalık ilerlerken gereksiz yere vücuda ilaç alınmış olur.
*
Gelişigüzel ilaç kullanımında veteriner hekimin tavsiye ettiği ilaçların yanına yine tavsiye üzerine ilaç eklenmesi de karşılaştığımız bir durumdur. Kedi ya da köpeğinizin o ilaca ihtiyacı olmayabilir, aldığınız ilacın hekiminizin reçete ettiklerinden biriyle kullanımı sorun oluşturabilir ya da söz konusu ilaç reçetedekilerden biriyle aynı etken maddelere sahip olabilir.
İlaçların zamanında, doğru dozda kullanılmaması da yaygın hatalardan biridir. Bir gün içirip, ikinci gün ihmal ettiğiniz ya da günde 2 kere yerine bir kez verdiğiniz ilaçtan fayda beklememek gerekir.
İlacın erken bırakılması da yanlıştır. İlaçların tedavide etkili olduğu kullanım süreleri vardır. Hasta hayvanın genel durumu düzeldiğinde hasta sahipleri tedaviyi yarım bırakabiliyor. İlaç süresinde kullanılmadığında hastalık kısa bir süre sonra tekrarlıyor ve başa dönülmüş oluyor.
*
Doz aşımı ilaç kullanımında tehlike oluşturuyor. Daha iyi geleceği düşüncesiyle gereğinden fazla ilaç içirilmesi ya da atlanılan öğün yerine diğer öğünde iki kat dozda ilaç uygulanması zehirlenmeye neden oluyor.
Kedi ve köpeklerinize veteriner hekiminizin tavsiyesi olmadan ilaç kullanmayınız. Reçete edilen ilaçları belirtilen kullanım şartlarına uygun olarak yeterli sürede kullanınız. Unutmayın ilaçlar doğru kullanıldığında değerlidir.
Sağlıkla kalın...