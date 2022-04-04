Evcil hayvanlarımızı hasta edecek çok sayıda bakteri, virüs ve parazit türü bulunuyor. Bunlardan biri de sulardan bulaşabilen giardia.
Su birikintileri, kanalizasyonların karıştığı sular, dışkıyla temas etmiş yiyeceklerde bulunabilen giardia, bunların tüketilmesi halinde kedi ya da köpeklere kolayca geçer. Bağırsakları enfekte ederek sindirim sistemini bozar.
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İshal, halsizlik, ateşle kendini gösteren giardianın en yaygın semptomlarından biri ishaldir. Enfekte hayvanda ishal başlar ve birkaç gün devam eder. Birkaç gün sonunda kesilir ve iyileştiği sanıldığında yeniden başlar. Ateş, halsizlik, su tüketiminde azalma, sıvı kaybı, iştahsızlık ve beraberinde gelen zayıflama ile hayvanın genel durumu daha da kötüleşir.
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Enfekte bir hayvanın dışkı yaptığı her yeşil alan, park, bahçe bulaşma odağı haline gelir. Uygun sıcaklık ve nemli ortamda giardia kistleri haftalarca yaşamlarını sürdürebilir.
Kist ve yumurta formları konakçıda sinsice bekler, evcil dostumuz oral yolla aldığında ince bağırsağa doğru yol alır. Bağırsak florasını bozarak ishali tetikler, bu yolla da çevreye yayılımını sürdürür.
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Giardia şüpheli hayvana kesin tanı konulması için kan testlerinin yanında özel geliştirilmiş testlerin yapılması önerilir. Tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. İlaç tedavisinin yanı sıra hastanın genel durumunu düzeltmek için kaliteli mamalarla beslemek, vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak fayda sağlayacaktır. En önemlisi de muhtemel hastalık kaynaklarından uzak tutmak gerekir. Gezdirirken dışarıdan herhangi bir şey yememesine ve su birikintilerinden içmemesine özen göstermek olası riski ortadan kaldıracaktır.
Giardia parazitleri fırsat bekliyor
Evcil hayvanlarımızı hasta edecek çok sayıda bakteri, virüs ve parazit türü bulunuyor. Bunlardan biri de sulardan bulaşabilen giardia.
Su birikintileri, kanalizasyonların karıştığı sular, dışkıyla temas etmiş yiyeceklerde bulunabilen giardia, bunların tüketilmesi halinde kedi ya da köpeklere kolayca geçer. Bağırsakları enfekte ederek sindirim sistemini bozar.
*
İshal, halsizlik, ateşle kendini gösteren giardianın en yaygın semptomlarından biri ishaldir. Enfekte hayvanda ishal başlar ve birkaç gün devam eder. Birkaç gün sonunda kesilir ve iyileştiği sanıldığında yeniden başlar. Ateş, halsizlik, su tüketiminde azalma, sıvı kaybı, iştahsızlık ve beraberinde gelen zayıflama ile hayvanın genel durumu daha da kötüleşir.
*
Enfekte bir hayvanın dışkı yaptığı her yeşil alan, park, bahçe bulaşma odağı haline gelir. Uygun sıcaklık ve nemli ortamda giardia kistleri haftalarca yaşamlarını sürdürebilir.
Kist ve yumurta formları konakçıda sinsice bekler, evcil dostumuz oral yolla aldığında ince bağırsağa doğru yol alır. Bağırsak florasını bozarak ishali tetikler, bu yolla da çevreye yayılımını sürdürür.
*
Giardia şüpheli hayvana kesin tanı konulması için kan testlerinin yanında özel geliştirilmiş testlerin yapılması önerilir. Tedavi edilmesi mümkün olan bir hastalıktır. İlaç tedavisinin yanı sıra hastanın genel durumunu düzeltmek için kaliteli mamalarla beslemek, vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak fayda sağlayacaktır. En önemlisi de muhtemel hastalık kaynaklarından uzak tutmak gerekir. Gezdirirken dışarıdan herhangi bir şey yememesine ve su birikintilerinden içmemesine özen göstermek olası riski ortadan kaldıracaktır.