‘Özsoy’ operası bir simgeydi

Müjde Ar filmden yola çıkarak önemli bir noktaya dikkat çekiyor: “Atatürk söz konusu olunca savaşlarla geçmiş bir ömür akla geliyor. Bu film ise Atatürk’ün sanata ne kadar önem verdiğini gösteren bir yapım. Sinema tarihinde apayrı bir yeri olacağına inanıyorum.”

Atatürk devrimlerinin en önemlileriydi kültür sanat alanında yaptıkları.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Borusan Kocabıyık Vakfı’nca hayata geçirilen ve Galataport’ta açılan ‘Cumhuriyetin Yüzü’ sergisi tam da bu konuyu işliyordu. Bir yıl önce açılan sergi erken Cumhuriyet dönemindeki çok boyutlu toplumsal dönüşümün kültüre, sanata ve sosyal yaşama izdüşümlerine odaklanmıştı. Cumhuriyet döneminin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını yansıtan serginin belgeseli hazırlanmış ve televizyonda yayınlamıştı.

CUMHURİYETİN EN İLGİNÇ VE ÖZGÜN YANI

Milli mücadele ve sonrasını kapsayan çeyrek asırlık dönemdeki çok boyutlu toplumsal dönüşümü, sanat ürünlerinin yanı sıra akademik sanat tarihi disiplini kapsamında ele alan bu önemli serginin şimdi de kitabı yayımlandı.

‘Kültür Devriminden İzler’ alt başlığını taşıyan kitaba önsöz yazan İlber Ortaylı kültür alanında yapılanların cumhuriyetin en özgün yanı olduğunu belirtiyor:

“Cumhuriyet döneminin insanı, imparatorluk döneminin büyük şehirlerinde görülmeyecek bir hacimde ve hatta taşra şehirlerinde de kültürel bir hayata ve faaliyetlere el atmaktadır. Edebiyatın tercümeler yoluyla ve devlet basımlarıyla kitlelere ulaştırılması, tiyatro ve müzik gösterileri tertibi, asıl önemlisi ülkenin dört bir yanından kabiliyetli gençlerin sahne sanatlarında, güzel sanatlarda eğitim görmesi ve bu hayata girmesi cumhuriyetin işidir. Galiba Türkiye Cumhuriyeti’nin en özgün, ilginç yanı kültür sosyolojisi açıdan baktığımızda bu yönüdür ve toplum 1930’larda harekete geçmiştir.”

TEMSİL SONRASI SANATÇILARA RESEPSİYON VERİRDİ

Tiyatro eleştirmeni Dikmen Gürün de 1930’larda Dârülbedâyi’nin Ankara turnelerinde ‘Hastalık Hastası’, ‘Hamlet’ ve ‘Cimri’ gibi eserleri sahnelediğini, her temsilden sonra Atatürk’ün sanatçılara resepsiyon verdiğini yazıyor.

Atatürk’ün bizzat konusunu verdiği ve yazdırdığı ‘Özsoy’ operasında rol alanlardan birinin de Semiha Berksoy olduğunu söylüyor Gürün. Henüz çok genç olan sanatçının sesini çok beğenen Atatürk şan eğitimi alması için onu Berlin’e gönderiyor.

‘Cumhuriyetin Yüzü’ kitabı erken Cumhuriyet döneminde bizzat Atatürk’ün vizyonu ve yönlendirmeleriyle hayata geçirilen kültür devriminin belgesi niteliğinde bir çalışma.

120 BİN DOLARLIK MUZ MÜZAYEDEDE

İTALYAN çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolarlık fiyatıyla tartışma yaratan, duvara koli bandıyla yapıştırılmış bir muzdan ibaret olan eseri ‘Comedian’ önümüzdeki ay müzayede şirketi Sotheby’s tarafından satışa sunulacak. 2019 yılında Art Basel Miami Beach’te sergilenen eser 120 bin dolara satılmış ve büyük bir tartışmayı başlatmıştı.

artam.com sitesindeki habere göre Sotheby’s’in 20 Kasım’da New York’ta düzenleyeceği The Now and Contemporary başlıklı akşam müzayedesinde sunacağı “Comedian”ın tahmini satış rakamı ise 1 ila 1.5 milyon dolar arasında değişiyor. Eser, 28 Ekim’de New York’taki bir günlük sunumunun ardından Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo ve Los Angeles’ı kapsayan bir dünya turuna çıkacak.

Eseri satın alan kişi muz yerine bir orijinallik sertifikası alacakmış. Sergilendiği sürece her gün marketten alınan yeni bir muz bantlanmıştı duvara ve bir ziyaretçi tarafından da yenmişti.

Muzu yiyen kişi bunun bir performans olduğunu iddia etmişti.

Bir orijinallik belgesi de performans sanatçısının vermesi gerekmez mi bu durumda?

CAZCI ATIŞMASI

HALK müziğinin önemli bir türüdür aşık atışması. Bir gelenektir.

Benzer bir gelenek caz müziğinde de var. İlk kez caz müzisyenlerinin aşıklar gibi atışacağı bir konser yapılacak Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. 1 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de, caz dünyasının iki önemli ismi Ali Perret ve Ricky Ford müzikal bir düello yapacaklar. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek ‘Big Band Battle: The Clash of the Titans’ başlıklı müzikal düelloda caz orkestraları sahnede kıyasıya bir müzikal atışma gerçekleştirecek.

Ali Perret ve Ricky Ford yönetimindeki iki ayrı caz orkestrası, bu konser için özel olarak besteledikleri eserleri ilk kez İstanbullu dinleyicilere sunacak.

CRR’deki konser, Anadolu’nun aşık atışması geleneğini modern bir caz formatında sahneye taşıyacak. Ali Perret ve Ricky Ford’un orkestraları, sahnede hem bireysel performanslarını sergileyecek hem de karşılıklı doğaçlamalarla müzikal bir düello sunacak.