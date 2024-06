İstanbul’da caz zamanı

Haberin Devamı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin öne çıkan isimlerinden Gregory Porter, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbullularla buluşacak. Mercury ödüllü ve Grammy adayı Arlo Parks ise bu sene ilk kez Türkiye’ye gelecek.









Cazı büyük kalabalıklarla buluşturan müzisyen, ırkçılık direnişinin simgesi Dr. Martin Luther King’i anlattığı ‘1960 What?’ şarkısıyla hafızalara kazındı, 2014’te Liquid Spirit ile, 2017’de Take Me to the Alley ile ‘En İyi Caz Vokal Albümü’ dalında Grammy’ye layık görüldü.

Gregory Porter meşhur caz şapkasıyla 8 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

Arlo Parks ise 9 Temmuz Salı akşamı Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus’ta hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin Türkiye’de ilk kez sahne alacak diğer isimleri arasında ‘Blue Hotel’, ‘Baby Did A Bad Bad Thing’ gibi şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinin vazgeçilmezi olan Chris Isaak ve İngiltere’nin en başarılı kadın saksafoncularından, enerjik, doğaçlamaya açık özgür müziği ile YolanDa Brown da var.



31. İstanbul Caz Festivali’nin programı ve bilet bilgilerine caz.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

ENİS BATUR’UN ALDIĞI EN ANLAMLI ÖDÜL



Enis Batur’un Kırmızı Kedi’den çıkan son kitabı ‘Şiir Hayvanı’ adını taşıyor.

Okuduğu, üzerinde düşündüğü, etkilendiği şairlerden ilhamla yazdığı denemelerinden oluşuyor kitap. Bu türde 1975 ile 1999 yılları arasında yazdığı yazılarını ‘Smokinli Berduş’ kitabında toplamıştı. ‘Şiir Hayvanı’nda ise 2000 yılından günümüze kaleme aldığı yazılarını bir araya getirmiş.

Dün, Cumhuriyet’in kitap ekinde Erol Toygun imzalı röportajında anlatıyor ‘Şiir Hayvanı’ isminin nereden geldiğini. Türk şiirinin büyük ustası Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ona bir iltifatıymış bu söz:

“Dağlarca, ölümünden kısa süre önce Norgunk’un yöneticisi Alpagut Gültekin’e benimle görüşme isteğini iletmişti, birlikte gittik Kadıköy’deki evine, uzun bir sohbetimiz oldu.









Kitaplarının geleceğine ilişkin kaygılarını paylaştı benimle, neler yapması gerektiği konusunda görüşlerimi almaktı asıl tasası. Sonra daha özel konulara geçtik. Bir ara, durup dururken, ‘Sen de bir şiir hayvanısın’ deyince şaşırdım, bilen bilir mültefit değildi Dağlarca, açıkçası aldığım en anlamlı ödüllerden biri sayarım o cümlesini.”

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 2007 yılında çıkan 138’inci kitabının adıydı ‘İçimdeki Şiir Hayvanı’.



Sevdiği, yakın gördüğü bir şair dostuna da yakıştırmıştı ‘Şiir Hayvanı’ sıfatını.

KARNENİ GÖSTER KİTABINI AL



TÜRKİYE İş Bankası’nın çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, hayal güçlerinin gelişmesi, merak duygularının artması, bilim ve sanatla gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği “Karneni Göster Kitabını Al” kampanyası 17 yıldır düzenleniyor.

17 yıllık kampanyada öğrencilerle buluşturulan toplam kitap sayısı 17 milyonu aşarken, bu yıla özel olarak Kültür Yayınları ve İş Sanat iş birliğinde iki kitap hazırlandı.

“Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilge Öğretmen Anlatıyor” kitabında Darüşşafakalı öğrencilerin sorduğu soruların yanıtları, Doğan Çetinkaya ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yanıtlandı. Düzenlemesi Yekta Kopan tarafından yapılan kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı. Çocuklara bilimi sevdirecek ve bilime merak uyandıracak şekilde hazırlanan diğer kitap ise “Aklıma Bir Soru Geldi” başlığını taşıyor. Muzaffer Özgüleş tarafından hazırlanan kitabın önsözü Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre tarafından kaleme alındı.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebiliyor.