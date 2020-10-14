Borusan konserde vites yükseltti

Dile kolay, 56 yıl boyunca sinemamızı domine etmiş bir festivalden söz ediyoruz. İlk kez gösterilen filmleriyle, ödülleriyle, dedikodularıyla, skandallarıyla...
Böylesine büyük olayların yaşanacağına dair bir beklentim yoktu ama tarihinin en sakin festivalinin yaşandığını söyleyebilirim.
İşte başrolünde koronavirüsün olduğu bu yılın festival notları...
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek tedavisi devam ettiği için açılış törenine katılamasa da bütün konuşmacılar “Geçmiş olsun” temennilerini dile getirdiler. Başkanın eksikliği bütün bu temennilere rağmen kendini hissettirdi diyebilirim.
Onların seslerine aynı kıyafeti giymiş inşaat işçilerinin çalışırken çıkardıkları sesler karışıyor. Herkes hummalı bir şekilde kendi işini yapıyor. Bu arada alana Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ekibi giriyor.
Bir süre sonra bu düzensiz sesler kesiliyor ve işçi kıyafeti giymiş orkestra üyeleri Mozart’ın ‘Küçük Bir Gece Müziği’ni çalmaya başlıyor. İşçilerin kimi çalan müziğin ritmine kendini kaptırmış, kimininse elinde telefon, video çekiyor.
Son dönemde izlediğim en güzel konser kayıtlarından biri.
Yer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Ankara’da yapımı devam eden yeni binası. Konser, Kültür Bakanı’nın inşaatı incelemek için yaptığı ziyaret sırasında işçilere teşekkür etmek için düzenlenmiş.
Mesela Amerikalı polisiye yazarı Lawrence Block’un yazdığı bir serinin kitap isimleri ‘Kütüphanedeki Hırsız’, ‘Spinoza Felsefesi Öğrenen Hırsız’, ‘Polisiye Roman Okuyan Hırsız’ diye devam eder.
‘İmzalı fotoğraf seven hırsız’ başlığı, bir polisiye roman adı değil, gerçek bir hırsızlık hikâyesi.
Her şey 2019 yılının başlarında Atatürk’ün imzalı bir portresinin İstanbul’da düzenlenen bir efemera müzayedesinde 110 bin lira gibi bir bedelle satılmasıyla başlıyor.
Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakın arkadaşı, dönemin ünlü asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar’a imzalanmış. İthaflı ve gayet iyi durumda.
Bu çok özel fotoğrafı maddi problemleri yaşadığı için satmak zorunda kalan kişi, Fethi Okyar’la aynı adı taşıyan torunu Fethi Okyar.
Garip hırsızlık olayları bu fotoğrafın satılmasından sonra başlıyor.
Açık arttırmadan üç ay sonra Fethi Okyar’ın Büyükada’daki evine hırsız giriyor ve satılan imzalı fotoğrafın başka bir versiyonu ve evin içinde bulunan halı, kilim, resim gibi değerli eşya çalınıyor.
Gazi, Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk...
Bütün bu sıfatlar ve isimler aslında tek bir kişiyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak için kullanılsa da ideolojik birtakım kabullerin de göstergesi olmuş.
İdeolojik olarak ısrarla ‘Gazi’ ya da Mustafa Kemal Paşa diyen ama asla ‘Atatürk’ü kullanmayanların başında ünlü yazar ve şair Attilâ İlhan geliyordu. Hatta Cumhuriyet gazetesinde yazdığı köşe yazılarında Gazi Mustafa Kemal demekte ısrar etmesi ve Atatürk adını hiç anmaması onu istifa etmeye götürecek kadar bir krize neden olmuştu.
İlk basımı 1981 yılında yapılan ve daha önce çeşitli gazetelerde kaleme aldığı yazılarından oluşan
TÜRK resim sanatının öncüsü, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey önceki gün Türkiye’nin sosyal medya gündeminde bir numaraya kadar çıktı. Onu böylesine trend haline getiren ise KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında çıkan bir soruydu.
Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın ‘Kur’an Okuyan Kız’ tablosu olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı ve bu durumu sosyal medyada paylaştı.
Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında tamamladığı ‘Kur’an Okuyan Kız’ isimli tablosu, geçen yıl eylül ayında Londra’daki Bonhams Müzaye Evi’nde düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulmuş ve bir rekora imza atarak 6 milyon 315 bin 62 sterline satılmıştı. Eseri Malezya İslam Sanatları Müzesi’nin satın aldığı açıklanmıştı.
Aynı günlerde sanatçının ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli eseri Viyana’da 1.5 milyon euro’ya, ‘Yeşil Cami’ tablosu ise Londra’da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulmuştu.
‘Kur’an Okuyan Kız’dan önceki rekor da yine Osman Hamdi’nin başka bir tablosundaydı. 2016 yılında ‘Yeşil Cami Önü’ adlı tablosu Antik A.Ş. tarafından satışa sunulmuş ve 13 milyon 509 bin TL’ye alıcı bulmuştu. Eser o dönem En Pahalı Türk Resmi unvanını elde etmişti. Ancak, ‘Kur’an Okuyan Kız’ bu fiyatıyla ‘Yeşil Cami Önü’nün rekorunu elinden aldı.
‘KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ’ DE DÖNEMİN REKORUNU KIRMIŞTISınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ şıkkını işaretlediklerini itiraf etti. Haksız da sayılmazlardı.
Osman Hamdi Bey’in ilk ve en dikkat çekici rekoru Antik A. Ş.’den satışa çıkan, Pera Müzesi’nin 2004’te, o dönemin rakamlarıyla 5.5 milyon liraya (o tarihteki ABD doları karşılığı 3.9 milyon dolar) satın aldığı ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosuydu.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundaki ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ni halen Pera Müzesi’nde halka açık olarak sergiliyor. Tablonun daha küçük ebatlı bir başka versiyonu ise Belma Simavi koleksiyonunda bulunuyor.
Teşvikiye Caddesi’ndeki galeri, bu alandaki boşluğu doldurmak, Türk ve dünya sanatçılarının işlerini sergilemek üzere 2011 yılında Şekerbank tarafından kurulmuştu. Ali Akay’ın küratöryel danışmanlığı ve Kumru Eren’in yönetiminde 10 yıl boyunca Ulay’dan Ayşe Erkmen’e, Ali Kazma’dan Bettina Hutschek’e, Refik Anadol’dan Şener Özmen’e yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yaptı.
Banka yönetiminin geçen yılın son aylarında aldığı kararla video sanatının ilk ve tek adresi Açık Ekran bir anda karardı, yani kapısına kilit vuruldu.
Bizde kültür-sanat alanına en büyük destek veren kurumların başında bankalar gelir. Açtıkları kültür merkezleri, yayınevleri, galeriler ve konser salonları ile kültürel hayatımıza büyük bir canlılık kazandırdılar.
AYAKKABICI OLUYOR
Soruyu sormamın nedeni de evrak-ı metrukesinin bir süredir müzayedelerde satışa çıkmaya başladığı yönündeki haberlerin sosyal medyada dolaşmasıydı.
Büyükada’da müze olması gereken eşyasının korunduğu ev kaderine terk edildiği için her türlü talana açık olduğunu, üniversitenin ise bu duruma ilgisiz kaldığını belirtmiştim.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Tiraje Dikmen’in vasiyeti ile ilgili bir açıklama gönderdi.
Açıklamada şöyle deniyor:
Tiraje Dikmen’in hayatını bilmeyen, tanımayan biri için pek bir şey ifade etmeyebilir bu paylaşımlar.
Ama sözünü ettiğimiz, Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarından birisi. Büyükada’da müze olması gereken eşyasının korunduğu evi ise ölümünden beri sahipsiz.
O günlerden itibaren dile getirilmeye çekinilen korkular acaba gerçek mi oluyor?
Dikmen, kültür tarihimizin önemli eserlerine ev sahipliği yapan, Feyhaman Duran’dan Hakkı Anlı’ya, Avni Arbaş’tan Neşet Günal’a, Selim Turan’dan Aliye Berger’e, Leopold Levy’den Abidin Dino’ya sanatçı dostlarının eserleri ve kendi çalışmalarının bulunduğu Büyükada’daki köşk dahil bütün mal varlığını, mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bırakmıştı.
İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ni de içine alan proje İstanbul’un yeni kültür-sanat merkezi olarak öne çıkacak.
Bu iki müze ile sınırlı değil Galataport’un sanata verdiği alanlar. Pek çok heykel sanatçısına eser siparişi vererek çeşitli noktalara yerleştirecekler.
Bunlardan biri de İngiltere’nin en ünlü heykeltıraşlarından biri olan Antony Gormley.
Geçen hafta, Londra’nın ünlü galerilerinden White Cube’un sahibi
Bu yılın bir özelliği filmlerin hem açık havada hem de çevrimiçi olarak gösteriliyor olması. Mekâna sınırlı sayıda izleyici alınabiliyor sosyal mesafe kurallarınca. Ama İKSV tarafından verilen linkten ücretli olarak da yarışma filmlerini izleyebiliyorsunuz.
Püfür püfür Boğaz havasında film izlemek kuşkusuz büyük keyif. Ben fiziki şartlar nedeniyle filmleri çevrimiçi olarak izleyenlerdenim.
Her akşam saat 21.00’de yarışma filmlerinden biri dijital platformda erişime açılıyor ve 30 saat açık kalıyor.
Kitabı inceleyen kurul, bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirtmiş.
Olabilir, kurula böyle bir görev verilmiş ve onlar da gerekli incelemelerini yapıp kararlarını açıklamışlar.
Tabii ki küçükleri korumak hepimizin görevi.
Bir çocuk kitabında küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak ne yazılabilir diye merak ettim ve kitabı buldum.
Kitabın kahramanı, aklına hep büyük sorular takılan küçük bir penguen. Adı da Pupkin.
Üzerinde yıllardır çalıştığı romanını bitirip tam yayımlama kararı aldığında COVID-19 pandemisi patlak verdi.
Pamuk bu tesadüf üzerine önce New York Times’da bir makale yayınlamış, ardından da ders verdiği Columbia Üniversitesi’nin internet sitesinin sorularını cevaplamıştı.
‘Veba Geceleri’ (Nights of Plaque) üzerine çalışırken yazdıklarının bir anda sokaklarda yaşanmaya başlamasının kendisini çok üzdüğünü ve yavaşlattığını ancak romanı bitirmek için yeniden motivasyon kazandığını söylüyor.
Pamuk’un bir diğer açıklaması ise ‘Masumiyet Müzesi’ romanında olduğu gibi içindeki sanatçının, edebiyat projesine katılması olmuş. Roman için araştırma yaparken dönemin tıp kitaplarını, ilaç broşürlerini ve yapılan illüstrasyonları incelemiş.
Bütün bu materyalden hareketle romanının atmosferini yaratırken de not defterine çizimler yapmış.
Hemen hepsi Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda sosyal mesafe çizgileri çizdi, temassız bilet uygulamaları, sınırlı ziyaretçi alımı gibi önlemler aldı.
Üç aylık ev hapsinden kurtulanların soluğu müze kapılarında alacağını beklemiyordum ama ziyaretçi sayıları yarı yarıya düşmüş durumda.
Bırakın özel müzeleri, Topkapı, Ayasofya gibi normal zamanlarda ziyaretçi rekoru kıranlar bile in cin top oynar halde. Neredeyse, sosyal mesafe uygulamak için başka birinin müzeye gelmesini beklemek gerekiyor.
Yabancı turistin olmaması bunun başlıca nedeni. Bir de okulların grup halinde ziyaretinin yasaklanması.
Kamusal alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek, dönemin estetik anlayışının bir göstergesiydi.
En son Doğubank İşhanı’nda gerçekleştirilen tadilat sırasında üzeri yalıtım malzemeleriyle kaplanan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mozaiği de işte bunlardan biriydi.
1950’li yıllarda hayata geçirilen birçok mimari projeye dönemin sanatçıları da dahil edilmiş ve duvar süslemeleri onlara emanet edilmişti. İMÇ Blokları, Emlak Kredi Bankası 4. Levent Mahallesi gibi...
Yıllar içinde çoğu ya yok oldu ya da tahrip edildi.
Bütün bu eserleri içinde barındıracak bir müzenin inşaatına başlıyor şimdi İş Bankası.
Daha doğrusu mülkiyeti kendisinde bulunan ve daha önce çeşitli amaçlarla kullanılan Bodvi Apartmanı müzeye dönüştürülüyor.
Beyoğlu’nun önemli binalarından biri Bodvi Apartmanı. 1900’lerin ilk yıllarında Baudouy ailesi yaptırmış. Zemin ve asma katları ticarethaneyken, Odakule tarafından ayrı bir girişle ulaşılan üst katlar ise konut olarak kullanılmış. Mimarı ise bilinmiyor. 1950’lerde İş Bankası tarafından satın alınmış.
Müze projesini Teğet Mimarlık üstlenmiş. 2-2.5 yıl sürecek restorasyon inşaatı sonrasında hayata geçirilecek olan resim müzesi, müze katlarının yanı sıra çok amaçlı galerileri, atölyeleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevi, kafe ve restoranıyla Beyoğlu sanat aksının önemli duraklarından biri olacak.
Ve en önemlisi, bu geniş koleksiyonu nihayet görme fırsatı bulacağız.
1940’TA BAŞLADI
Türkiye İş Bankası, ilk kez 1940’ta sanat eseri alımına başladı. İlk tablolar İkinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nden seçilen Hikmet Onat’ın ‘Peyzaj Ortaköy’, Şevket Dağ’ın ‘Rüstem Paşa Camii’ ve Vecih Bereketoğlu’nun ‘Kayık ve Evler’ isimli eserleriymiş. Türk resim sanatının üç usta sanatçısının imzasını taşıyan bu üç resim, koleksiyon yapma bilincine atılan ilk adımların özen ve rafineliğini gösteriyor. 1940’lı yılların sonunda 23 resme ulaşan koleksiyona eser alımı 1950’lerden sonra hızlanıyor ve böylece Türk resminin en geniş koleksiyonlarından biri adım adım inşa ediliyor.
Benim en çok merak ettiğim ve heyecanla beklediğim kitap Orhan Pamuk’un bu yıl içinde çıkacağını duyurduğu ‘Veba Geceleri’.
Büyük tesadüf, henüz biz COVID-19’un adını bile tam duymamıştık Pamuk kitabının konusunu söylediğinde.
İlk kez sanırım OT dergisinin Şubat 2020 sayısında yayınlanan röportajında anlatmıştı yeni romanını ve şöyle diyordu:
“Üç buçuk yıldır ‘Veba Geceleri’ üzerine çalışıyorum. Fakat bu romanı otuz yıldır düşünüyordum, hâlâ düşünüyorum. Olaylar 20. yüzyılın başında, 1900-1901 yılında Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında, yirmi dokuzuncu Osmanlı vilayetinde, II. Abdülhamid döneminde geçiyor. Adada veba salgını başlıyor. 1894’ten başlayarak Batı’ya doğru ilerleyen, Hindistan ve Çin’den gelen ‘üçüncü veba pandemisi’ yani.
Anneleri, babaları veba sırasında ölmüş, çocukevlerinden kaçmış çocuk çeteleri var. Devlet çökmüş, onlara bakamıyor. Onları inandırıcı bir şekilde yazmak için çok uğraşıyorum. Bir hikâyede çocuğun varlığı o hikâyeye sanki daha bir gerçeklik, derinlik, hakikilik duygusu verir bana. Olayları çocukların gözünden de görmek isterim.”
Kitabın yayın tarihi henüz belli değil ama muhtemelen yıl sonu okuma şansımız olur.
Benim asıl merak ettiğim, kurgunun önüne geçen hayatın, birebir yaşadıklarımızın kitabın içine sızıp sızmayacağı.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri kullanarak bir araya gelip kumar oynarken yakalananlar, kapalı depolarda dünyanın en büyük suçunu işliyormuşçasına gizlice tıraş olmaya çalışanlar, parkta üzerinde oturduğu bankla birlikte sökülerek evlerine gönderilmeye çalışılan yaşlılar...
Bunlardan birisi de sanat dünyasından geldi.
Pek çok sanatçı ve koleksiyonerin yaptığı bağışlardan oluşan eserler, Artam Antik AŞ’de müzayedeye çıkıyor.
Tüm geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak müzayede 30 Mayıs Cumartesi günü internet üzerinden online olarak gerçekleşecek.
Bağışçılar arasında Türkiye’nin önde gelen sanatçıları bulunuyor.
Kansas’taki Nelson Atkins Müzesi, dünyanın bütün müzeleri gibi insanlara kapılarını kapattı ancak virüs taşıma ihtimali olmayan penguenlere kapılarını açmış.
Kansas Hayvanat Bahçesi bir video paylaşarak penguenlerin müzede küçük bir keşif gezisi yaptıklarını duyurdu. Penguenler müzede eserlerin karşısında şaşkın bir şekilde duruyor ve kimisine uzun kimisine birkaç saniyelik bakışlar atıyorlar. Videolarda, penguenlerin Caravaggio ve Monet’nin tabloları önünde vakit geçirdikleri görülüyor.
Penguenlerin şaşkın şaşkın müzede dolaşmalarını izlerken onların arasında kendimi görür gibi oldum.
Düşünsenize, evden çıkmayalı iki aydan fazla bir süre geçmiş, bırakın müze gezmeyi, adım atmayı neredeyse unutmuşuz. Bilgisayar ekranından dünyanın tüm müzelerini çevrimiçi dolaşıyorum, eserler hakkında bilgi alıyorum ama fiziki olarak kanepe, yatak ve bilgisayar ekranı üçgeninde sıkışıp kalmışım.
Seine Nehri’nin üzerindeki köprüde, tekerlekli bir platform üzerine koyduğu şövalesini sürükleyerek ilerleyen bir adam. Belli ki bir ressam. Kimse kalmamış, onu hayata bağlayan tek şey şövalesiymiş gibi bir kader birliği içinde ilerliyorlar. Bir ara yine o ünlü Paris kafelerinden birine oturup dinleniyor. Normalde tıklım tıklım olan kafe bomboş. Adam, yılların samimiyetinin getirdiği rahatlıkla arkadaşının omzuna atar gibi şövalesinin üzerine koymuş kolunu, dinleniyor. Sonraki sahnede ressamı atölyesinde görüyoruz. Boyalarını karıştırıyor ve yanından ayırmadığı şövalesine yerleştirdiği tuvalinin üzerine karıştırdığı boyalarını sürerek çalışıyor. Bir süre sonra yavaş yavaş figürler belirmeye başlıyor tuvalin üzerinde. Evet, tanıdık geliyor o figürler. Hem de çok. Yüzleri maskeli ve ellerinde mavi eldivenleri var.
Paris’teki atölyesinde çalışırken gördüğümüz o ressam Mehmet Güleryüz ve ortaya çıkmasına tanık olduğumuz son eseri de ‘Mavi Eldivenler’ tablosu.
İstanbul Modern’in sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ettiği projelerinden birisi bu. Müze, ‘Şimdinin Peşinde’ adlı koleksiyon sergisinde yapıtları yer alan sanatçılara bu dönemde hayatlarına nasıl devam ettiklerinden bahsetmeleri için çağrıda bulunmuş. Sanatçıların korona günlerindeki üretim pratiklerine ayna tutan videolar, İstanbul Modern’in dijital platformlarından sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yukarıda anlattığım, Mehmet Güleryüz’ün bu çağrıya uyup gönderdiği videosu. Şimdilik Güleryüz dışında İrfan Önürmen, Güneş Terkol ve Taner Ceylan’ın videoları yayında.
İrfan Önürmen
Borusan konserde vites yükseltti
Pandemi sürecinde alınan sağlık tedbirleri gereği birçok festival ya iptal edildi ya da çevrimiçi yapılarak seyircisiz gerçekleştirildi.
Sanat kurumlarının çoğu da aynı durumda. Ancak özellikle konserlerin ücretsiz, çevrimiçi ya da seyircisi yarı yarıya azaltılmış salonlarda yapılması beraberinde bir tartışmayı da getirdi.
Bir kısım, konserlerin seyircisiz yapılmasındansa hiç yapılmaması gerektiğini savunuyor.
Diğer bir kısım ise sürecin belirsiz olduğunu söyleyerek, yeni koşulların dayattığı şartlarda da olsa kültür-sanat faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini savunuyor.
Türkiye’nin önemli sanat kurumlarından Borusan Sanat, ikinci grupta yer alıyor ve dün yeni sanat sezonunun açıkladıkları bir basın toplantısı yaptılar. Tabii ki Zoom üzerinden.
12’DEN 28’E ÇIKTI
Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, pandemi etkisinde şekillendirdikleri yeni sezon programında hem seyirciyi hem de orkestra üyelerini düşünerek konserleri seyircisiz gerçekleştireceklerini ama konser sayısını arttırdıklarını söylüyor. Kaşe ile çalışan sanatçılar için büyük bir destek anlamına geliyor bu da.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) her sezon 12 olan konser sayısı bu sezon 24; canlı radyo yayını, 4 radyo bant yayını olmak üzere tamamı çevrimiçi platformdan yayınlanacak 28 konsere çıkıyor. Aynı şekilde Borusan Quartet 4, Borusan Müzik Evi ise 6 konserinin aralık ayından itibaren çevrimiçi platformda yayınlanacak kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşacak.
Yarınki açılış konserinde BİFO’yu Sascha Goetzel yönetecek. Saat 19.00’da Borusan Klasik’te başlayacak olan canlı radyo yayınının programında Mahler’in 5. Senfoni’sinden Adagietto; Beethoven’ın Opus 133 Yaylı Çalgılar için Grosse Fuge’ü ve Mozart’ın 40. Senfonisi yer alıyor.
KAYITLAR BORUSAN OTO’DA YAPILIYOR
İşin en ilginç kısmı, bu konserlerin yapılacağı mekân. Pandemi öncesinde konserler Lütfi Kırdar’da yapılıyordu. Şimdi ise tüm konserlerinin kaydı Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu’nda gerçekleşecek. Yani showroom ve servis alanından oluşan bir mekân böylelikle konser salonuna dönüştürülmüş olacak.
BİFO’nun yeni sezonunda şeflik kürsüsünde BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal’ın yanı sıra, Sascha Goetzel, Patrick Hahn, Carlo Tenan, Alexander Liebreich, James Judd, Gabor Kali, Garrett Keast, Stanislav Kochanovsky, Thomas Rösner, Domingo Hindoyan ve Cem Mansur yer alacak. Valentina Lisitsa, Naz İrem Türkmen, Midori Goto, Giovanni Guzzo, Jan Mrácek, Camille Thomas, Daniel Hope, Zarina Abaeva, Maria Barakova, Xabier Anduaga, Elina Vähälä, Philippe Quint, Ezgi Karakaya, Ferhat Göksel, Erkut Gökgöz, Gökhan Aybulus ve Sezai Kocabıyık ise orkestranın eşlik edeceği solistler arasında bulunuyor.
Koşullar ne olursa olsun bir çıkış yolu bulan ve sanatı hayatımızdan çıkartmayan kurumlar iyi ki varlar.
KUMBARACI50 KAPANMASIN
İsmini üzerinde bulunduğu yokuştan ve kapı numarasından alan ‘Kumbaracı50’ tiyatroseverlerin çok yakından bildiği bir mekân. Bundan 11 sene önce Altıdan Sonra Tiyatro’nun ‘evi’ olarak açılmıştı. Ekibin kendi arasında ‘içinden kolon geçen sahne’ diye esprisini yaptığı bu tiyatro, şimdiden Beyoğlu’nun hafızasında yerini almış durumda. Burası 11 senelik tarihiyle, Ses Tiyatrosu’ndan sonra Beyoğlu’nda aktif olarak devam eden en eski tiyatro sahnesi. O küçücük mekân sadece Altıdan Sonra’nın değil, 150’den fazla tiyatro grubunun ‘evi’ oldu, 55 binden fazla seyirci ağırladı. Şimdi pandemi nedeniyle, pek çok bağımsız tiyatro mekânı gibi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kumbaracı50, yeni keşiflerden büyük isimlere pek çok tiyatrocunun gözbebeği. Mekân ayakta kalsın diye bir destek kampanyası başlatıldı. “Duvara bırakacağınız parmak izi, bizlere güç verecek ve Beyoğlu’nun faaliyette olan en eski ikinci sahnesi Kumbaracı50’nin bu krizi atlatmasını sağlayacak” diyorlar. 7 Ekim’de başlayan kampanya için 200 bin TL’lik bir hedef koymuşlar. Desteği toplayabildikleri takdirde kira başta olmak üzere sabit giderlerini pandemi boyunca karşılayabilecekler. Sadık seyircilerden tanıdığımız oyunculara kadar kampanyaya katılım da umut verici. Kampanya sayfasına göz attım da oyuncular Zerrin Tekindor, İbrahim Selim, yayıncı Can Öz gibi isimler de ‘duvara izlerini bırakmış’... Herkes gücü yettiğince destek olursa İstanbul, Kumbaracı50 gibi üretken ve özgün bir sanat mekânını kaybetmeyecektir.
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