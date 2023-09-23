Abramoviç müzelik koleksiyonu yüzde 1’le kurtarmış

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SÜPER yatlarıyla tanınan Rus oligark Roman Abramoviç’in bir müze dolusu kıymetli eser barındıran sanat koleksiyonunu, Şubat 2021’de başlayan Ukrayna işgalinden hemen önce, 2016’da boşandığı eski eşi Daşa Zukova’ya devrettiği ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından dünyanın en önemli modern sanat koleksiyonlarından biri olabileceğini belirtilen koleksiyonda Rus, Amerikan ve İngiliz ustaların başyapıtları yer alıyor.

HİSSESİNİ YÜZDE 49 YAPTI

Abramoviç ve Zukova’nın sanat eserlerine büyük harcamalar yaptıkları sanat dünyasında uzun zamandır bilinse de koleksiyonun içeriği hakkında bilgi sınırlıydı. Güney Kıbrıs merkezli bir offshore şirketinden medyaya sızdırılan belgeler sayesinde çiftin rahatlıkla bir müzeyi doldurabilecek kadar eser biriktirdikleri ortaya çıktı.

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Sızdırılan belgelere göre, Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat 2021’de işgal etmesinden günler önce, 4 Şubat’ta Abramoviç İngiltere’de tuttuğu koleksiyondaki yüzde 50’lik ortaklık payını yüzde 49’a düşürdü. ABD vatandaşlığı bulunan ve profesyonel bir koleksiyoner olan eski eşi Zukova, yüzde 51 ile koleksiyonun büyük ortağı haline geldi. Koleksiyonun Batı ülkelerinin yaptırımlarına hedef olabilmesi için Abramoviç’in en az yüzde 50 hissesi bulunması gerekiyordu.

Roman Abramoviç - Daşa Zukova

MONET’DEN PİCASSO’YA

Monet, Mondrian, Matisse, Picasso, Magritte gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarını, Natalia Goncharova ve Véra Rockline gibi Rus modernistleri içeren koleksiyonda toplam 367 parça bulunuyor. Koleksiyonda en az 10 tablonun değerinin 25 milyon dolardan fazla olduğu, Cenevre, Moskova, New York gibi sanat merkezlerinden hava ve karayoluyla İngiltere’ye getirildiği biliniyor. En pahalı eserlerden biri ise İrlanlandalı ressam Francis Bacon’un 86 milyon dolar değerindeki Triptych isimli tablosu. Londra Üniversitesi’nden profesör Andrew Renton’a göre Abromoviç’in koleksiyonu “zenginliğin kaba zevkinin değil, iyi bir sanat zevkinin” yansıması. Koleksiyonun şu anda nerede tutulduğu ise bilinmiyor.

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MODERN SANATIN ‘PREMİER LİG’İ

- RUS oligark Roman Abramoviç’in modern sanatın en önemli isimlerinin eserlerinden oluşan müzelik koleksiyonunu Ukrayna’daki savaştan önce eski eşi Daşa Zukova’ya devrettiği ortaya çıktı. Abramoviç ve Zukova, dünya sanat piyasasının en büyük alıcılarıydı ama şimdiye kadar aldıkları eserler tam olarak bilinmiyordu.

Koleksiyonda en büyük Rus, Avrupalı ​​ve Amerikalı ustaların eserlerini içeren, modern sanat tarihini oluşturan eserler bir araya getirilmiş.

Monet, Mondrian, Matisse, Giacometti ve Picasso’nun eserleri, Kazimir Malevich, Natalia Goncharova ve Véra Rockline gibi Rus modernistleri, Magritte’in sürrealist tuvallerinden bir örnek ve soyut çalışmalardan cesur bir seçki...

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Son yıllarda müzayedelerde satış rekoru kırılan eserlerin hemen tamamının Abramoviç tarafından satın alındığı da anlaşılmış oldu. Lucian Freud’un ‘Benefits Supervisor Sleeping’ adlı eseri 2008 yılında 33.6 milyon dolara Abramoviç’e satıldığında, yaşayan bir sanatçının en pahalı eseri olma rekorunu kırmıştı. Hemen bir gün sonra ise Francis Bacon’ın ‘Triptych’ini Sotheby’s’de 86 milyon dolara satın aldılar. Bu da savaş sonrası sanatının en pahalı eseri unvanıydı.

PARANIN SANAT ZEVKİ

İngiltere’nin en pahalı futbol kulübünü satın almaktan farkı yok aslında, Abramoviç için bir Picasso ya da Bacon tablosu almanın.

Kendince dünya sanatının ‘Premier Lig’ini oluşturuyor.

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En değerli neyse onu sahip olma isteği. Paranın gücünün sınırsızlığıyla orantılı sanat zevki. Hem de değeri hiç düşmeyecek garantili bir yatırım aracı.

Koleksiyonun nerede saklandığı bilinmiyor. Son dönemde İstanbul Boğazı’nda Adnan Hoca’nın kullandığı malikaneyi aldığı bilinen Abramoviç, bir Monet ya da Matisse tablosunu getirip duvarına asar mı acaba?