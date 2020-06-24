Oylamalar tamamlanmıştı.
Jürimiz görevini eksiksiz yerine getirmişti.
Tören salonu hazırdı.
Ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyorlardı.
Kısacası...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, şanına yakışır bir törenle hak eden sanatçılarımıza takdim edilecekti.
*
Davetiyelerimizi dağıtmıştık.
Heyecan büyüktü.
Katılım muhteşem olacaktı.
Ve fakat...
“Küt” diye geldi pandemi belası.
*
Hiç düşünmedik.
“Millet can derdindeyken ödül töreni mi olurmuş” diye iptal ettik töreni.
Bilinmeze erteledik.
*
Fakat “bilinmez”, uzadıkça uzadı.
Hayatı ne kadar normalleştirmeye çalışsak da hakiki bir normalleşme tam olarak gerçekleşemedi bir türlü.
Öyle görünüyor ki...
Yakın gelecekte tam normalleşmenin gerçekleşme ihtimali pek yok.
*
Biz de bunun üzerine...
46 yıllık geleneği, pandemiye uygun bir konseptle yaşatmaya karar verdik.
1972 yılında düzenlenen ilk Altın Kelebek’te Tarık Akan, Türkan Şoray, Perihan Savaş ve Kadir İnanır ödül almıştı.
Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl ilk kez başka bir formatla veriliyor.
*
Şu sıralar arkadaşlarımız, ödülleri kazanan çok kıymetli isimlere ödüllerini evlerinde, ofislerinde teslim ediyorlar.
Ünlü yıldızlarımızın ödüllerini alırlarken yaptıkları konuşmalar ve yaşadıkları heyecanlar... Hepsi çekiliyor.
Bütün bu görüntüler, harika bir kurgu ve sunumla 5 Temmuz’da Kanal D’de yayınlanacak.
Sunucularımız değişmedi.
Çağla Şikel ve Cem Davran, geçen yıl yapılan törende sağladıkları mükemmel uyum ve üstün performansla yine şahane bir sunuma imza atacaklar.
*
Yıldızlar olacak, heyecan olacak, şovlar olacak, müzik olacak, konuşmalar olacak, gurur olacak ve tabii ki heykelcikler havaya kalkacak.
Bütün bunlar da eksiksiz ekrana yansıyacak.
*
Tek eksiğimiz bir araya gelememek olacak.
Onu da 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde telafi ederiz artık.
Pandemi şartlarında da ödüller sahiplerini buluyor
Her şey hazırdı.
Oylamalar tamamlanmıştı.
Jürimiz görevini eksiksiz yerine getirmişti.
Tören salonu hazırdı.
Ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyorlardı.
Kısacası...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, şanına yakışır bir törenle hak eden sanatçılarımıza takdim edilecekti.
*
Davetiyelerimizi dağıtmıştık.
Heyecan büyüktü.
Katılım muhteşem olacaktı.
Ve fakat...
“Küt” diye geldi pandemi belası.
*
Hiç düşünmedik.
“Millet can derdindeyken ödül töreni mi olurmuş” diye iptal ettik töreni.
Bilinmeze erteledik.
*
Fakat “bilinmez”, uzadıkça uzadı.
Hayatı ne kadar normalleştirmeye çalışsak da hakiki bir normalleşme tam olarak gerçekleşemedi bir türlü.
Öyle görünüyor ki...
Yakın gelecekte tam normalleşmenin gerçekleşme ihtimali pek yok.
*
Biz de bunun üzerine...
46 yıllık geleneği, pandemiye uygun bir konseptle yaşatmaya karar verdik.
1972 yılında düzenlenen ilk Altın Kelebek’te Tarık Akan, Türkan Şoray, Perihan Savaş ve Kadir İnanır ödül almıştı.
Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl ilk kez başka bir formatla veriliyor.
*
Şu sıralar arkadaşlarımız, ödülleri kazanan çok kıymetli isimlere ödüllerini evlerinde, ofislerinde teslim ediyorlar.
Ünlü yıldızlarımızın ödüllerini alırlarken yaptıkları konuşmalar ve yaşadıkları heyecanlar... Hepsi çekiliyor.
Bütün bu görüntüler, harika bir kurgu ve sunumla 5 Temmuz’da Kanal D’de yayınlanacak.
Sunucularımız değişmedi.
Çağla Şikel ve Cem Davran, geçen yıl yapılan törende sağladıkları mükemmel uyum ve üstün performansla yine şahane bir sunuma imza atacaklar.
*
Yıldızlar olacak, heyecan olacak, şovlar olacak, müzik olacak, konuşmalar olacak, gurur olacak ve tabii ki heykelcikler havaya kalkacak.
Bütün bunlar da eksiksiz ekrana yansıyacak.
*
Tek eksiğimiz bir araya gelememek olacak.
Onu da 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde telafi ederiz artık.