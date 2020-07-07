Ozan Güven olayını patlatan iki muhabir

Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet, Türkiye’nin konuştuğu olay haline geldi.
Haberin ortaya çıkmasında ve büyümesinde iki Hürriyet muhabirinin payı büyük.
İşte o iki Hürriyet muhabiri:
25 YILLIK MAGAZİNCİ: İSMAİL BAYRAK
Hürriyet Magazin Servisi’nin deneyimli ve başarılı isimlerindendir İsmail Bayrak.
25 yıllık gazeteci...
Yıllarca gecelerde çalıştı, sokaklarda emek verdi.
Magazin dünyasını iyi tanıyan, magazin haberlerini iyi koklayan bir arkadaşımızdır.
10 yıldır Hürriyet’te.
Birçok önemli haberde onun imzası vardır.
Türkiye, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddeti ondan öğrendi.
Bu olayı, ilk kez yazan muhabir İsmail Bayrak’tır.
Hürriyet’in haberi, sadece magazin gündemine değil tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.
Bütün medya, İsmail Bayrak’ın haberini alıp kullandı.
İsmail Bayrak’ın haberi sayesinde ünlü bir simanın kız arkadaşına uyguladığı şiddet, sessizce kapanıp gitmeden adliyeye taşınmış oldu.
*
Bravo İsmail Bayrak!
TUTTUĞUNU KOPARDI: ÖZGE EĞRİKAR
Hürriyet İstihbarat Servisi’nin önemli isimlerindendir Özge Eğrikar.
Görev yeri: Çağlayan Adliyesi.
Sekiz yıldır Hürriyet kadrosunda.
*
Magazine yönelik hukuk ve tazminat davaları haberleriyle adından sıkça söz ettiren Özge Eğrikar, tuttuğunu koparmakla meşhur.
*
Herkesin peşinden koştuğu, ulaşmaya çalıştığı Deniz Bulutsuz’un darp edilmiş fotoğraflarına ulaşmayı başardı.
Bulutsuz’un kan çanağına dönen gözü, kolundaki morluklar yaşadığı dehşeti en çarpıcı şekilde anlatıyordu.
Özge Eğrikar’ın ulaştığı bu fotoğraflar sayesinde Hürriyet fark yarattı.
Ve haberi manşetten vererek öncülük yaptı.
*
Bravo Özge Eğrikar!
PANTENE ALTIN KELEBEK: TEBRİK ÜSTÜNE TEBRİK ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
“PANTENE Altın Kelebek Ödülleri” töreni nedeniyle...
Hâlâ arayanlar oluyor beni. Tebrik üstüne tebrik alıyorum.
Okurlarımızdan, kanaat önderlerinden, sanat camiasından...
Övgü üstüne övgü geliyor.
Ne mutlu bize!
Yepyeni bir denemeydi bu tören Türkiye için.
Ve çok şükür alnımızın akıyla çıktık bu denemeden.
*
Çok büyük bir ekip çalışması yapıldı Altın Kelebek için.
Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış sanatçılarımızın tek tek adreslerine gidildi.
Ödülleri takdim edildi.
Fotoğrafları ve videoları çekildi.
Müthiş bir kurguyla ve Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın başarılı sunumuyla milyonların izlediği olağanüstü bir şov çıktı ortaya...
*
Başta Kelebek ekibi ve Hürriyet Kurumsal İletişim ekibi olmak üzere...
Bu törene emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.
Aldığım tebriklerin, aldığım övgülerin tümünü onlar adına aldım, kabul ettim.
*
Bu arada bu töreni milyonların izlemesine zemin olan Kanal D’ye de bin selam! Bilhassa işin en başından en sonuna kadar konuyla yakından ilgilenen Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’ya...
Ozan Güven olayını patlatan iki muhabir
Ozan Güven’in kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddet, Türkiye’nin konuştuğu olay haline geldi.
Haberin ortaya çıkmasında ve büyümesinde iki Hürriyet muhabirinin payı büyük.
İşte o iki Hürriyet muhabiri:
25 YILLIK MAGAZİNCİ: İSMAİL BAYRAK
Hürriyet Magazin Servisi’nin deneyimli ve başarılı isimlerindendir İsmail Bayrak.
25 yıllık gazeteci...
Yıllarca gecelerde çalıştı, sokaklarda emek verdi.
Magazin dünyasını iyi tanıyan, magazin haberlerini iyi koklayan bir arkadaşımızdır.
10 yıldır Hürriyet’te.
Birçok önemli haberde onun imzası vardır.
Türkiye, Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddeti ondan öğrendi.
Bu olayı, ilk kez yazan muhabir İsmail Bayrak’tır.
Hürriyet’in haberi, sadece magazin gündemine değil tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.
Bütün medya, İsmail Bayrak’ın haberini alıp kullandı.
İsmail Bayrak’ın haberi sayesinde ünlü bir simanın kız arkadaşına uyguladığı şiddet, sessizce kapanıp gitmeden adliyeye taşınmış oldu.
*
Bravo İsmail Bayrak!
TUTTUĞUNU KOPARDI: ÖZGE EĞRİKAR
Hürriyet İstihbarat Servisi’nin önemli isimlerindendir Özge Eğrikar.
Görev yeri: Çağlayan Adliyesi.
Sekiz yıldır Hürriyet kadrosunda.
*
Magazine yönelik hukuk ve tazminat davaları haberleriyle adından sıkça söz ettiren Özge Eğrikar, tuttuğunu koparmakla meşhur.
*
Herkesin peşinden koştuğu, ulaşmaya çalıştığı Deniz Bulutsuz’un darp edilmiş fotoğraflarına ulaşmayı başardı.
Bulutsuz’un kan çanağına dönen gözü, kolundaki morluklar yaşadığı dehşeti en çarpıcı şekilde anlatıyordu.
Özge Eğrikar’ın ulaştığı bu fotoğraflar sayesinde Hürriyet fark yarattı.
Ve haberi manşetten vererek öncülük yaptı.
*
Bravo Özge Eğrikar!
PANTENE ALTIN KELEBEK: TEBRİK ÜSTÜNE TEBRİK ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
“PANTENE Altın Kelebek Ödülleri” töreni nedeniyle...
Hâlâ arayanlar oluyor beni. Tebrik üstüne tebrik alıyorum.
Okurlarımızdan, kanaat önderlerinden, sanat camiasından...
Övgü üstüne övgü geliyor.
Ne mutlu bize!
Yepyeni bir denemeydi bu tören Türkiye için.
Ve çok şükür alnımızın akıyla çıktık bu denemeden.
*
Çok büyük bir ekip çalışması yapıldı Altın Kelebek için.
Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış sanatçılarımızın tek tek adreslerine gidildi.
Ödülleri takdim edildi.
Fotoğrafları ve videoları çekildi.
Müthiş bir kurguyla ve Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın başarılı sunumuyla milyonların izlediği olağanüstü bir şov çıktı ortaya...
*
Başta Kelebek ekibi ve Hürriyet Kurumsal İletişim ekibi olmak üzere...
Bu törene emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.
Aldığım tebriklerin, aldığım övgülerin tümünü onlar adına aldım, kabul ettim.
*
Bu arada bu töreni milyonların izlemesine zemin olan Kanal D’ye de bin selam! Bilhassa işin en başından en sonuna kadar konuyla yakından ilgilenen Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’ya...