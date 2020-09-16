Hürriyet’te kıpır kıpır capcanlı yeni köşeler

Bir süredir Hürriyet’te “HEY GİDİ YILLAR” var. Siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı aile albümlerine dalmanın tadını alanlar, hiç kaçırmıyorlar bu köşeyi.
Zeynep Bilgehan’ın hazırladığı “HEY GİDİ YILLAR”ın başlangıç noktası İlber Ortaylı’nın ve Vedat Milor’un hayli afili gençlik fotoğrafları olmuştu.
Sonra devamı geldi.
En son beyaz yakalı siyah önlüklü Fatma Şahin vardı “HEY GİDİ YILLAR”da...
Önümüzdeki haftalarda da çok güzel sürprizler olacak.
O MU BU MU
Savaş Özbey’in bulduğu bir format bu...
Savaş, ünlü isimlere iki seçenek sunuyor, ünlü isimler de bu iki seçenekten birini tercih ediyorlar.
Ama işin en eğlenceli kısmı tercihin gerekçesinde.
Ünlü isimler, çok şahane tercih gerekçeleri ortaya koyuyorlar.
Bir de işin şöyle bir tarafı var:
Uzun, upuzun röportajlarda kendilerini ele vermeyecek birçok isim, bu formatın büyüsüne kapılıp çok önemli ipuçları veriyorlar kendileriyle ve kişilikleriyle ilgili...
Bu açıdan da “çok faideli bir eser” çıkarıyor ortaya Savaş.
ŞİMDİ NE YAPIYORLAR
Mesela bir Abidin vardı. Bir zamanlar hepimiz onu konuşuyorduk. Ekranlardaki müzik yarışmalarının ortalığı kasıp kavurduğu dönemlerin kısa süreli starıydı. Ne yapıyor şimdi Abidin?
İşte böylesi soruların yanıtı için Kelebek’te “ŞİMDİ NE YAPIYORLAR” başladı. Kelebek’ten arkadaşımız Eda Solmaz, hepimizin gerçekten de “Şimdi ne yapıyor” diye merak ettiğimiz isimleri bulup konuşuyor.
Kim bilir, belki yakında şimdi ne yaptıklarını deli gibi merak ettiğim “Akmerkez Hülya”, “Otomobil Osman” gibi isimlerle de konuşur Eda
Solmaz.
KELEBEK’TE YENİ BİR YAZAR
KELEBEK’teki canlanmaya omuz veren bir isim de Orkun Ün oldu.
Orkun, üniversite yıllarında stajla başladığı televizyon haberciliğinin içinde yetişmiş bir isim.
Kanal D Haber’de birlikte çalıştık.
Meraklı, mesafeli, sağduyulu, önyargısız bir bakışı var.
Bunu yazılarına yansıtıyor.
Magazin dünyasına yeni bir bakış getireceğine sonsuz inanıyorum.
DİDİM ÖRNEK HABERİ
DİDİM’deki olayın iki ana unsuru vardı:
*
BİR: İddia sahibi, suçlayan bir kadın.
*
İKİ: Suçlamaya maruz kalan, bir belediye başkanı.
Hürriyet, objektif biçimde iki tarafın da yaklaşımını ortaya koyan bir haber yayınladı “Didim’e gittik, konuştuk” başlığıyla...
Fulya Soybaş’ın yaptığı bu haber, bizim bu tür olaylar karşısındaki tutumumuzu en net biçimde ortaya koyuyor.
*
Hemen hatırlatayım:
Daha önce de...
Antalya Elmalı’da ortaya çıkan bir olayla ilgili yaklaşımımız böyle olmuştu.
İLK GÜNDEN TAVRIMIZI EN NET BİÇİMDE KOYDUK
ŞİDDET, taciz, tecavüz...
En hassas olduğumuz konular.
*
Kimliğine, kişiliğine, mensubiyetine bakmadan...
Tacizcinin, tecavüzcünün üzerine gidiyoruz.
*
Reşit olmayan bir kız çocuğunu istismar eden sözde tarikat şeyhiyle ilgili tutumumuzu ilk günden “küt” diye ortaya koyduk.
O günkü manşetimiz “UTANMAZ ADAM” idi.
Hürriyet’te kıpır kıpır capcanlı yeni köşeler
Bir süredir Hürriyet’te “HEY GİDİ YILLAR” var. Siyah-beyaz fotoğrafların yer aldığı aile albümlerine dalmanın tadını alanlar, hiç kaçırmıyorlar bu köşeyi.
Zeynep Bilgehan’ın hazırladığı “HEY GİDİ YILLAR”ın başlangıç noktası İlber Ortaylı’nın ve Vedat Milor’un hayli afili gençlik fotoğrafları olmuştu.
Sonra devamı geldi.
En son beyaz yakalı siyah önlüklü Fatma Şahin vardı “HEY GİDİ YILLAR”da...
Önümüzdeki haftalarda da çok güzel sürprizler olacak.
O MU BU MU
Savaş Özbey’in bulduğu bir format bu...
Savaş, ünlü isimlere iki seçenek sunuyor, ünlü isimler de bu iki seçenekten birini tercih ediyorlar.
Ama işin en eğlenceli kısmı tercihin gerekçesinde.
Ünlü isimler, çok şahane tercih gerekçeleri ortaya koyuyorlar.
Bir de işin şöyle bir tarafı var:
Uzun, upuzun röportajlarda kendilerini ele vermeyecek birçok isim, bu formatın büyüsüne kapılıp çok önemli ipuçları veriyorlar kendileriyle ve kişilikleriyle ilgili...
Bu açıdan da “çok faideli bir eser” çıkarıyor ortaya Savaş.
ŞİMDİ NE YAPIYORLAR
Mesela bir Abidin vardı. Bir zamanlar hepimiz onu konuşuyorduk. Ekranlardaki müzik yarışmalarının ortalığı kasıp kavurduğu dönemlerin kısa süreli starıydı. Ne yapıyor şimdi Abidin?
İşte böylesi soruların yanıtı için Kelebek’te “ŞİMDİ NE YAPIYORLAR” başladı. Kelebek’ten arkadaşımız Eda Solmaz, hepimizin gerçekten de “Şimdi ne yapıyor” diye merak ettiğimiz isimleri bulup konuşuyor.
Kim bilir, belki yakında şimdi ne yaptıklarını deli gibi merak ettiğim “Akmerkez Hülya”, “Otomobil Osman” gibi isimlerle de konuşur Eda
Solmaz.
KELEBEK’TE YENİ BİR YAZAR
KELEBEK’teki canlanmaya omuz veren bir isim de Orkun Ün oldu.
Orkun, üniversite yıllarında stajla başladığı televizyon haberciliğinin içinde yetişmiş bir isim.
Kanal D Haber’de birlikte çalıştık.
Meraklı, mesafeli, sağduyulu, önyargısız bir bakışı var.
Bunu yazılarına yansıtıyor.
Magazin dünyasına yeni bir bakış getireceğine sonsuz inanıyorum.
DİDİM ÖRNEK HABERİ
DİDİM’deki olayın iki ana unsuru vardı:
*
BİR: İddia sahibi, suçlayan bir kadın.
*
İKİ: Suçlamaya maruz kalan, bir belediye başkanı.
Hürriyet, objektif biçimde iki tarafın da yaklaşımını ortaya koyan bir haber yayınladı “Didim’e gittik, konuştuk” başlığıyla...
Fulya Soybaş’ın yaptığı bu haber, bizim bu tür olaylar karşısındaki tutumumuzu en net biçimde ortaya koyuyor.
*
Hemen hatırlatayım:
Daha önce de...
Antalya Elmalı’da ortaya çıkan bir olayla ilgili yaklaşımımız böyle olmuştu.
İLK GÜNDEN TAVRIMIZI EN NET BİÇİMDE KOYDUK
ŞİDDET, taciz, tecavüz...
En hassas olduğumuz konular.
*
Kimliğine, kişiliğine, mensubiyetine bakmadan...
Tacizcinin, tecavüzcünün üzerine gidiyoruz.
*
Reşit olmayan bir kız çocuğunu istismar eden sözde tarikat şeyhiyle ilgili tutumumuzu ilk günden “küt” diye ortaya koyduk.
O günkü manşetimiz “UTANMAZ ADAM” idi.