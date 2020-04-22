Hürriyet’in sektördeki gücü arttıkça saldırılar da artıyor

Hiçbir siyasi yaklaşıma karşı önyargımız yok. Yayınladığımız her haberde kılı kırk yarıyoruz. Yalana dolana kapılarımız sımsıkı kapalı...
Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, “Hürriyet yazdıysa doğrudur” anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor.
*
Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.
Bütün gayretimiz bu yönde.
*
Biz böyle yaptıkça...
Gücümüz artıyor.
Okurlarımızın Hürriyet’le kurduğu bağ güçleniyor.
Sektördeki öncülüğümüz tescilleniyor.
*
Durumun böyle olması...
Bazı çevreleri hasetten çatır çatır çatlatıyor.
Hürriyet’in yaptığı özel haberleri alıntılayarak sayfalarını dolduran bazı internet siteleri bile Hürriyet’e saldırıyor.
*
Neymiş efendim, Hürriyet parayla haber yapıyormuş.
Şimdi de bunu çıkardılar.
Hürriyet’in küçük ve orta boy işletmelere ulaşmak için bir yılı aşkın bir süredir çalıştığı bir ajans, birkaç küçük işletmeye bir mektup yazmış.
Hürriyet’in yayın ilkeleriyle asla bağdaşmayan bu mektuba mal bulmuş mağribi gibi sarılıp “Hürriyet şöyle yapıyor, böyle yapıyor” falan diye saldırıyorlar.
*
Hürriyet, hiçbir reklamverenin reklama dayalı işini, “BU BİR İLANDIR” ibaresi koymadan yayınlamaz.
Söz konusu mektubun, fiiliyatta hiçbir karşılığı yok, olamaz.
O mektuptaki vaadin, herhangi bir yayınımızda zerresi bile görülmemiştir ve görülmeyecektir.
O mektubu yayınlayan ajansla tüm ilişkimizi gözden geçiriyoruz.
*
Peki şaşırıyor muyuz bu olup bitene? Tabii ki hayır!
Hürriyet sektördeki gücünü arttırdıkça bu saldırılar da artacak.
Şimdiden söyleyeyim: Önümüzdeki günlerde saldırganlar, fazla mesai yapmak zorunda kalacaklar.
Çünkü Hürriyet, çıtayı en yükseğe dikmeye kararlı.
RAMAZANA HAZIRIZ
BU yıl Hürriyet okurları için alışılagelmişin dışında bir ramazan sayfası planlıyoruz.
*
Tarihçi yazar Naci Öncel, yazılarıyla...
Ramazan kültürüne yönelik ilginç yolculuklara çıkaracak bizi. İslam medeniyetinde ve İslam tarihinde iz bırakan olayları anlatacak.
*
Ramazan sayfamızda ayrıca...
Anadolu bilgeliğinin kuşaktan kuşağa aktarılan sözlerine kulak vereceğiz. Mevlânâ’dan, Yunus Emre’den bilgelik hikâyeleri dinleyeceğiz.
*
Özel konuklarla ramazan sohbetleri... Sahrap Soysal’dan her gün iftar ve sahur için özel yemek tarifleri... Ramazan sözlüğü...
Bunlar da sayfamızın renkleri olacak.
BAKKALLAR VE MARKETLER YARIN VE ÖBÜR GÜN AÇIK
ÇOK şükür.
Perşembe ve cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonundan farklı olarak çok katı bir biçimde uygulanmayacak.
*
Perşembe ve cuma günü bakkallarımız ve marketlerimiz saat 09.00-14.00 arası açık olacak.
Vatandaşlarımız evlerinin yakınlarındaki bakkal ve marketlere gidebilecekler.
*
“Çok şükür” diyorum, çünkü bu sayede vatandaşlarımız gazetelerine de kavuşmuş olacak.
*
Benim baştan beri önerdiğim formül işte böyle bir şeydi!
*
Temennim şudur:
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da benzer bir tutum izlenebilir.
Mesela saat 09.00-12.00 arası bakkallarımız ve marketlerimiz, kısa süreli bir alışveriş için açık olabilir.
Böylece...
Hem sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrası bir panik havası yaşanmaz, hem de ekmek, su, gazete gibi ürünler vatandaşla sorunsuz bir şekilde buluşabilir.
*
Yetkililerimiz bunu bir daha düşünseler ne iyi olur.
Hürriyet’in sektördeki gücü arttıkça saldırılar da artıyor
Hiçbir siyasi yaklaşıma karşı önyargımız yok. Yayınladığımız her haberde kılı kırk yarıyoruz. Yalana dolana kapılarımız sımsıkı kapalı...
Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, “Hürriyet yazdıysa doğrudur” anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor.
*
Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz.
Bütün gayretimiz bu yönde.
*
Biz böyle yaptıkça...
Gücümüz artıyor.
Okurlarımızın Hürriyet’le kurduğu bağ güçleniyor.
Sektördeki öncülüğümüz tescilleniyor.
*
Durumun böyle olması...
Bazı çevreleri hasetten çatır çatır çatlatıyor.
Hürriyet’in yaptığı özel haberleri alıntılayarak sayfalarını dolduran bazı internet siteleri bile Hürriyet’e saldırıyor.
*
Neymiş efendim, Hürriyet parayla haber yapıyormuş.
Şimdi de bunu çıkardılar.
Hürriyet’in küçük ve orta boy işletmelere ulaşmak için bir yılı aşkın bir süredir çalıştığı bir ajans, birkaç küçük işletmeye bir mektup yazmış.
Hürriyet’in yayın ilkeleriyle asla bağdaşmayan bu mektuba mal bulmuş mağribi gibi sarılıp “Hürriyet şöyle yapıyor, böyle yapıyor” falan diye saldırıyorlar.
*
Hürriyet, hiçbir reklamverenin reklama dayalı işini, “BU BİR İLANDIR” ibaresi koymadan yayınlamaz.
Söz konusu mektubun, fiiliyatta hiçbir karşılığı yok, olamaz.
O mektuptaki vaadin, herhangi bir yayınımızda zerresi bile görülmemiştir ve görülmeyecektir.
O mektubu yayınlayan ajansla tüm ilişkimizi gözden geçiriyoruz.
*
Peki şaşırıyor muyuz bu olup bitene? Tabii ki hayır!
Hürriyet sektördeki gücünü arttırdıkça bu saldırılar da artacak.
Şimdiden söyleyeyim: Önümüzdeki günlerde saldırganlar, fazla mesai yapmak zorunda kalacaklar.
Çünkü Hürriyet, çıtayı en yükseğe dikmeye kararlı.
RAMAZANA HAZIRIZ
BU yıl Hürriyet okurları için alışılagelmişin dışında bir ramazan sayfası planlıyoruz.
*
Tarihçi yazar Naci Öncel, yazılarıyla...
Ramazan kültürüne yönelik ilginç yolculuklara çıkaracak bizi. İslam medeniyetinde ve İslam tarihinde iz bırakan olayları anlatacak.
*
Ramazan sayfamızda ayrıca...
Anadolu bilgeliğinin kuşaktan kuşağa aktarılan sözlerine kulak vereceğiz. Mevlânâ’dan, Yunus Emre’den bilgelik hikâyeleri dinleyeceğiz.
*
Özel konuklarla ramazan sohbetleri... Sahrap Soysal’dan her gün iftar ve sahur için özel yemek tarifleri... Ramazan sözlüğü...
Bunlar da sayfamızın renkleri olacak.
BAKKALLAR VE MARKETLER YARIN VE ÖBÜR GÜN AÇIK
ÇOK şükür.
Perşembe ve cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonundan farklı olarak çok katı bir biçimde uygulanmayacak.
*
Perşembe ve cuma günü bakkallarımız ve marketlerimiz saat 09.00-14.00 arası açık olacak.
Vatandaşlarımız evlerinin yakınlarındaki bakkal ve marketlere gidebilecekler.
*
“Çok şükür” diyorum, çünkü bu sayede vatandaşlarımız gazetelerine de kavuşmuş olacak.
*
Benim baştan beri önerdiğim formül işte böyle bir şeydi!
*
Temennim şudur:
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da benzer bir tutum izlenebilir.
Mesela saat 09.00-12.00 arası bakkallarımız ve marketlerimiz, kısa süreli bir alışveriş için açık olabilir.
Böylece...
Hem sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve sonrası bir panik havası yaşanmaz, hem de ekmek, su, gazete gibi ürünler vatandaşla sorunsuz bir şekilde buluşabilir.
*
Yetkililerimiz bunu bir daha düşünseler ne iyi olur.