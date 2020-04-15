Gazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesin

Daha önce de yazdım, yine yazıyorum:
Gazeteler, sokağa çıkma yasağına ezdiriliyor.
Bu olmamalı.
Darbe günlerinde bile halka ulaşabilen gazetelerin, hafta sonu okuyucularına ulaşamaması büyük, çok büyük sorun.
Önümüzde iki gün var.
Bu iki gün içinde...
Gazetelerin vatandaşa ulaşabilmesinin yolu mutlaka bulunmalı.
*
Marketlerin açık olması, kontrollü bir market alışverişine izin verilmesi... Bu bir çözüm olabilir mesela.
Böylece sokağa çıkma yasağının öncesinde ve sonrasında meydana gelen sosyal hareketlilik de en aza indirilmiş olur.
*
Bu olmuyorsa...
Hiç değilse marketlerin telefonla sipariş alması ve evlere servis yapmasının yolu açılabilir.
Bunun yanı sıra...
Mobil uygulamalar üzerinden kuryelerle 10-15 dakika içinde siparişi kapıya kadar götüren sistemler var. Bu sistemlerin hafta sonları çalışmasına izin verilebilir.
Düşünün: Bir kurye 30 haneye hizmet veriyor. Evden çıkılmasını önleyecek süper
bir uygulama bu.
*
Hiçbiri yapılmıyorsa...
“Gazeteler hafta sonu vatandaşa nasıl ulaşacak?” sorusuna muhakkak bir cevap geliştirilmeli.
Yetkililerimizden bir atak bekliyoruz bu konuda.
HÜRRİYET BİLİM KURULU ÜYELERİNE AÇIK TEŞEKKÜR
HEPSİ çok yoğun bir çalışma temposu içinde çalışıyorlar.
Buna rağmen “toplumu aydınlatmak” misyonuyla hareket ettiler ve teklifimizi tereddütsüz kabul ettiler.
Tamamen karşılıksız olarak sizlerden gelen soruları cevaplama özverisinde bulunan Hürriyet Bilim Kurulu’nun çok kıymetli üyelerine...
Huzurlarınızda çok, çok, çok teşekkür ediyorum.
*
Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim:
Salgının başından beri televizyon ekranında sürekli sorular soruyorum, sürekli cevaplar alıyorum.
Buna rağmen üç gündür...
Hem sizlerden gelen harika soruları, hem de Hürriyet Bilim Kurulu’nun kısa ve net cevaplarını...
Çok ama çok yararlanarak okuyorum.
SEKTÖREL EGOİZM
SALGIN gibi afet dönemleri dayanışmayı öne çıkarırken... Bizim sektörden sadece bir gazete, sektörel egoizmin doruklarında dolaşmaya devam ediyor.
*
Önce hiçbir mantığa dayanmayan saçma sapan bir şey yaptılar. “Diğer gazeteler sorunlu, biz sorunlu değiliz” gibi bir algıyla çıktılar vatandaşın karşısına.
Çıktılar da ne oldu? Ne olacak? Hiçbir şey elde edemediler bu saçmalıkla. Sadece sektörü, küçük çapta da olsa baltalamış oldular.
*
Şimdi de “Hafta sonları gazeteyi bedava dağıtıyoruz” diye çıktılar ortaya... Yine ayrı baş çekerek yaptılar bunu. CHP’li belediyelerin görevlilerinin ellerine gazete tutuşturup bedava gazete dağıttırdılar.
*
Sanki gazetenin bir maliyeti yokmuş gibi yaptılar bunu... Sanki bir yerlerden bir beslenme kaynağı bulmuşlar gibi yaptılar bunu... Sanki “Siz bakmayın bizim gazeteyi parayla sattığımıza, aslında bedava da versek pekâlâ oluyor işte” havası estirir gibi yaptılar bunu.
*
Hepsini geçtim... Yaptıkları bütün bu bencilce planların sonunda kendilerini de kurtarabilmiş değiller hani.
Bencilliklerinin sonucu şudur:
Hem maddi olarak aşağı çektiler kendilerini, hem de manevi olarak.
BİR SOSYOLOG GİBİ ÇİZİYOR LATİF DEMİRCİ
USTA karikatüristimiz Latif Demirci, “EVDE KORONALI GÜNLER”i çiziyor bir süredir.
*
Türk toplumunun korona karşısında sergilediği tavrın mükemmel bir hicvi var bu karikatürlerde. Hepimiz kendimizden bir şeyler buluyoruz bu karikatürlerde. Gülüyoruz, “Yahu tam isabet”
demeyi de ihmal etmiyoruz.
*
Latif Demirci’nin “EVDE KORONALI GÜNLER”i, Türkiye’nin çeşitli kesimlerinin sosyolojik bir analizi gibi...
Çok anlayışlı bir tebessümle yaklaşıyor hepimize Latif Demirci... Zerre yadırgamadan yansıtıyor tüm tuhaflıklarımızı... Eve kapanmanın Türkiye toplumunda yol açtığı garipliklere ince dokunuşlar yapıyor...
*
Şu korona belasını atlattıktan yıllar sonra...
Latif Demirci’nin “EVDE KORONALI GÜNLER”ine baktığımızda... “Yahu neler yaşadık biz
böyle” diyeceğiz.
*
Hep çizsin Latif Demirci... Daha çok çizsin...
Şu buhranlı günlerde ilaç gibi geliyor valla.
MUHABİRLERİMİZ SOKAKLARDA
ARTIK biliyorsunuz:
Gazetemizi evlerde hazırlıyoruz.
Bütünüyle...
Editörlerimiz evlerde, sayfa tasarımcılarımız evlerde, yöneticilerimiz evlerde...
*
Ama bir de evlerinden çıkmak zorunda kalan çalışma arkadaşlarımız var:
Muhabirlerimiz ve foto muhabirlerimiz.
Hastanelerde onlar var... Basın toplantılarında onlar var... Toplumsal olaylarda onlar var... Sağlık
kuruluşlarında onlar var... Sokaklarda onlar var... Polis merkezlerinde onlar var... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onlar var...
*
Maskelerini takıyorlar, mesafe kurallarına uyuyorlar ve görevlerini yapıyorlar.
*
Hürriyet’in onların omuzlarında yükseldiğini hatırlatır, hepsine “Ne olur çok dikkat edin” mesajını bir kez de buradan iletmek isterim.
Gazeteler sokağa çıkma yasağına ezdirilmesin
Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var.
Daha önce de yazdım, yine yazıyorum:
Gazeteler, sokağa çıkma yasağına ezdiriliyor.
Bu olmamalı.
Darbe günlerinde bile halka ulaşabilen gazetelerin, hafta sonu okuyucularına ulaşamaması büyük, çok büyük sorun.
Önümüzde iki gün var.
Bu iki gün içinde...
Gazetelerin vatandaşa ulaşabilmesinin yolu mutlaka bulunmalı.
*
Marketlerin açık olması, kontrollü bir market alışverişine izin verilmesi... Bu bir çözüm olabilir mesela.
Böylece sokağa çıkma yasağının öncesinde ve sonrasında meydana gelen sosyal hareketlilik de en aza indirilmiş olur.
*
Bu olmuyorsa...
Hiç değilse marketlerin telefonla sipariş alması ve evlere servis yapmasının yolu açılabilir.
Bunun yanı sıra...
Mobil uygulamalar üzerinden kuryelerle 10-15 dakika içinde siparişi kapıya kadar götüren sistemler var. Bu sistemlerin hafta sonları çalışmasına izin verilebilir.
Düşünün: Bir kurye 30 haneye hizmet veriyor. Evden çıkılmasını önleyecek süper
bir uygulama bu.
*
Hiçbiri yapılmıyorsa...
“Gazeteler hafta sonu vatandaşa nasıl ulaşacak?” sorusuna muhakkak bir cevap geliştirilmeli.
Yetkililerimizden bir atak bekliyoruz bu konuda.
HÜRRİYET BİLİM KURULU ÜYELERİNE AÇIK TEŞEKKÜR
HEPSİ çok yoğun bir çalışma temposu içinde çalışıyorlar.
Buna rağmen “toplumu aydınlatmak” misyonuyla hareket ettiler ve teklifimizi tereddütsüz kabul ettiler.
Tamamen karşılıksız olarak sizlerden gelen soruları cevaplama özverisinde bulunan Hürriyet Bilim Kurulu’nun çok kıymetli üyelerine...
Huzurlarınızda çok, çok, çok teşekkür ediyorum.
*
Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim:
Salgının başından beri televizyon ekranında sürekli sorular soruyorum, sürekli cevaplar alıyorum.
Buna rağmen üç gündür...
Hem sizlerden gelen harika soruları, hem de Hürriyet Bilim Kurulu’nun kısa ve net cevaplarını...
Çok ama çok yararlanarak okuyorum.
SEKTÖREL EGOİZM
SALGIN gibi afet dönemleri dayanışmayı öne çıkarırken... Bizim sektörden sadece bir gazete, sektörel egoizmin doruklarında dolaşmaya devam ediyor.
*
Önce hiçbir mantığa dayanmayan saçma sapan bir şey yaptılar. “Diğer gazeteler sorunlu, biz sorunlu değiliz” gibi bir algıyla çıktılar vatandaşın karşısına.
Çıktılar da ne oldu? Ne olacak? Hiçbir şey elde edemediler bu saçmalıkla. Sadece sektörü, küçük çapta da olsa baltalamış oldular.
*
Şimdi de “Hafta sonları gazeteyi bedava dağıtıyoruz” diye çıktılar ortaya... Yine ayrı baş çekerek yaptılar bunu. CHP’li belediyelerin görevlilerinin ellerine gazete tutuşturup bedava gazete dağıttırdılar.
*
Sanki gazetenin bir maliyeti yokmuş gibi yaptılar bunu... Sanki bir yerlerden bir beslenme kaynağı bulmuşlar gibi yaptılar bunu... Sanki “Siz bakmayın bizim gazeteyi parayla sattığımıza, aslında bedava da versek pekâlâ oluyor işte” havası estirir gibi yaptılar bunu.
*
Hepsini geçtim... Yaptıkları bütün bu bencilce planların sonunda kendilerini de kurtarabilmiş değiller hani.
Bencilliklerinin sonucu şudur:
Hem maddi olarak aşağı çektiler kendilerini, hem de manevi olarak.
BİR SOSYOLOG GİBİ ÇİZİYOR LATİF DEMİRCİ
USTA karikatüristimiz Latif Demirci, “EVDE KORONALI GÜNLER”i çiziyor bir süredir.
*
Türk toplumunun korona karşısında sergilediği tavrın mükemmel bir hicvi var bu karikatürlerde. Hepimiz kendimizden bir şeyler buluyoruz bu karikatürlerde. Gülüyoruz, “Yahu tam isabet”
demeyi de ihmal etmiyoruz.
*
Latif Demirci’nin “EVDE KORONALI GÜNLER”i, Türkiye’nin çeşitli kesimlerinin sosyolojik bir analizi gibi...
Çok anlayışlı bir tebessümle yaklaşıyor hepimize Latif Demirci... Zerre yadırgamadan yansıtıyor tüm tuhaflıklarımızı... Eve kapanmanın Türkiye toplumunda yol açtığı garipliklere ince dokunuşlar yapıyor...
*
Şu korona belasını atlattıktan yıllar sonra...
Latif Demirci’nin “EVDE KORONALI GÜNLER”ine baktığımızda... “Yahu neler yaşadık biz
böyle” diyeceğiz.
*
Hep çizsin Latif Demirci... Daha çok çizsin...
Şu buhranlı günlerde ilaç gibi geliyor valla.
MUHABİRLERİMİZ SOKAKLARDA
ARTIK biliyorsunuz:
Gazetemizi evlerde hazırlıyoruz.
Bütünüyle...
Editörlerimiz evlerde, sayfa tasarımcılarımız evlerde, yöneticilerimiz evlerde...
*
Ama bir de evlerinden çıkmak zorunda kalan çalışma arkadaşlarımız var:
Muhabirlerimiz ve foto muhabirlerimiz.
Hastanelerde onlar var... Basın toplantılarında onlar var... Toplumsal olaylarda onlar var... Sağlık
kuruluşlarında onlar var... Sokaklarda onlar var... Polis merkezlerinde onlar var... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onlar var...
*
Maskelerini takıyorlar, mesafe kurallarına uyuyorlar ve görevlerini yapıyorlar.
*
Hürriyet’in onların omuzlarında yükseldiğini hatırlatır, hepsine “Ne olur çok dikkat edin” mesajını bir kez de buradan iletmek isterim.