Islandman ile ‘Kaybola’

Bundan 6.5 sene önce Babylon’un Taksim’deki mekanında aylardır beklediğim ‘Wild Nothing’ konserine gitmiştim. Grubun turnesindeki son konser olduğu için gece ayrı bir anlam taşıyordu. Konserden önce ön grup olarak ‘Islandman’ sahneye çıkmıştı. İtiraf etmeliyim o gece ‘Wild Nothing’ nefis bir konser vermiş olsa da benim aklım ‘Islandmand’ın nefis müziklerinde kalmıştı. O gün bugündür ‘Islandman’ hakkında ne zaman bir haber çıksa, yeni bir şarkı paylaşsa ben ekstra dikkat kesiliyorum.
Islandman’ı yakın takibim sonunda bir röportaj ile taçlanmıştı. 2 sene önce bir festivalde sahne alacak Islandman’den Tolga Böyük ile kısa bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 2010 senesinde topladığı ekipmanlarla odasında yaptığı kayıtlar onu daha önce gidilmemiş bir adaya ve bu adada dans eden insanların dinlediği yani Islandman’ı oluşturduğunu anlatmıştı. 2017 senesine yayınladıkları ilk albümleri ‘Rest In Space’ ile kendi kemik kitlelerini oluşturup, her canlı performanslarında bu kitleyi daha da arttırıp deyim yerindeyse gittikleri her yere yanlarında götüren bir grup oldular. Islandman’in elektronik- akustik performansları sizi gerçekten olduğunuz yerden alıp başka bir adaya, başka bir gerçekliğe ışınlıyorlar. Şimdiye kadar onları hiç canlı izlemediyseniz, mutlaka ilk fırsatta izlenmesi gereken bir ekip olduğunun altını çizmek isterim.
- albüm önce plak sonra dijital: Kaybola
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan ‘Islandman’ bu sene Ağustos ayında ‘Kaybola’ adlı çift plak formatındaki yeni albümlerini yayınladılar. Albümden Lamani, Dimitro, Sahara, Shu!, Zebra single’ları yazdan dijital olarak da yayınlanmıştı. Grup ‘Kaybola’ ile kültürler ve topluluklar arasında müzikal bir yolculuğa çıkartıyor dinleyicisini. Japonya’dan Balkanlar’a oradan da Anadolu’ya kültürel geçişleri melodik elektronik altyapılarla dansa davet eder şekilde aktaran ‘Islandman’ın yeni albümü ‘Kaybola’ geçtiğimiz hafta tümüyle dijital platformlarda yerini aldı. ‘Kaybola’ çok sık karşımıza çıkacak işlerden değil. Müzikal dünyası hem çok zengin, hem de dinlerken gerçekten sizi şarkıların içinde başka dünyalara gezdiren, enerjisi ve modu yüksek çok özel bir çalışma. Arşivlik, ara sıra dönüp dönüp dinleyecek zamansız işlerden biri var karşımızda.
Grup 15 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne alacak sonrasında da mart ayında Avrupa turnesine çıkacak. Ne yapın edin Islandman’I canlı performansında mutlaka izleyin derim.
Yıldızlar: Dimitro, Zebra, Lamani, Sahara
Oscar’ımı Verdim Gitti: Khepre, Sumeru
Super Bowl’da Latin Rüzgarı
1967’den beri her sene en çok konuşulan performanslardan biri olan Super Bowl Half Time şovu bu sene iki büyük yıldızı ağırladı. Shakira ve Jennifer Lopez 14 dakikalık performansta tüm dünyayı kendilerine, şarkılarına ve danslarına bağladı. Medyanın bu performans için yarattığı algı ve beklenti elbette çoğunlukla magazinel tarafta olduğu için pazartesi gününden beri hala bu dev performansın etkileri konuşuluyor. Öncelikle bu sene tek yıldız yerine iki ismin etkinlikte yer alması üzerine tartışmalar gündem olmuştu. Halftime şovda sadece JLO değil yanında Shakira’nın da yer alması, özellikle JLO’nun yeterli olup olmaması üzerinden polemikler uzun süre sürmüştü. Daha sonra bu konu yerini ikili arasında gerginlik var, o onu istemiyor, Shakira böyle diyor, JLO bunu şu şekilde istiyor gibi daha da komik bir hale çevirdi. JLO da Shakira’da bu anlamda çok temiz bir kampanya süreci götürdüler. İkisi de bu polemiklere ne cevap verdi ne de bu saçmalığı beslediler. Yaptıkları açıklamalarla iki Latin Amerikalı sanatçı olarak ilk defa bu sahnede olmanın gururunu taşıdıklarını belirttiler.
Performansı başlatan Shakira kendinden emin bir şekilde danslarıyla ve en bilinen şarkılarıyla heyecanı en yüksek seviyeye taşıdı. Özellikle dans sahnelerinde hünerlerini sergileyen sanatçı performans boyunca giydiği kıyafetlerden kırmızı olan da Zootopia çizgi filmindeki seslendirdiği karakter ile benzer bir kostümü seçmesi oldukça pozitif topladı. Şu an Super Bowl etkisi giderek azalsa da, performanstan geri kalan anlarda en çok konuşulanlardan biri hala bu kırmızı kostüm konusu.
Shakira’dan sonra sahneye çıkan Jennifer Lopez, deyim yerindeyse dansçı ordusuyla tüm sahneyi kapladı. Bir saniye bile durmadan oradan oraya koşan, şarkı söyleyen sanatçının kızıyla birlikte şarkı söylediği anlar bence gecenin en dikkat çekici anlarıydı. ‘Let’s Get Loud’ şarkısının başlamasıyla ekrana gelen Jennifer Lopez’in kızının Emme Maribel Muniz’in performansı ve sesinin güzelliği bu dev etkinliğin ardından hala konuşulan konulardan. Jennifer Lopez’in performans sonrası sosyal medyasından paylaştığı genç kızlara vurgu yapan ve motive eden postu da bu özel gecenin bir diğer önemli gündemi oldu.
Islandman ile ‘Kaybola’
Bundan 6.5 sene önce Babylon’un Taksim’deki mekanında aylardır beklediğim ‘Wild Nothing’ konserine gitmiştim. Grubun turnesindeki son konser olduğu için gece ayrı bir anlam taşıyordu. Konserden önce ön grup olarak ‘Islandman’ sahneye çıkmıştı. İtiraf etmeliyim o gece ‘Wild Nothing’ nefis bir konser vermiş olsa da benim aklım ‘Islandmand’ın nefis müziklerinde kalmıştı. O gün bugündür ‘Islandman’ hakkında ne zaman bir haber çıksa, yeni bir şarkı paylaşsa ben ekstra dikkat kesiliyorum.
Islandman’ı yakın takibim sonunda bir röportaj ile taçlanmıştı. 2 sene önce bir festivalde sahne alacak Islandman’den Tolga Böyük ile kısa bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 2010 senesinde topladığı ekipmanlarla odasında yaptığı kayıtlar onu daha önce gidilmemiş bir adaya ve bu adada dans eden insanların dinlediği yani Islandman’ı oluşturduğunu anlatmıştı. 2017 senesine yayınladıkları ilk albümleri ‘Rest In Space’ ile kendi kemik kitlelerini oluşturup, her canlı performanslarında bu kitleyi daha da arttırıp deyim yerindeyse gittikleri her yere yanlarında götüren bir grup oldular. Islandman’in elektronik- akustik performansları sizi gerçekten olduğunuz yerden alıp başka bir adaya, başka bir gerçekliğe ışınlıyorlar. Şimdiye kadar onları hiç canlı izlemediyseniz, mutlaka ilk fırsatta izlenmesi gereken bir ekip olduğunun altını çizmek isterim.
Tolga Böyük, Eralp Güven ve Erdem Başer’den oluşan ‘Islandman’ bu sene Ağustos ayında ‘Kaybola’ adlı çift plak formatındaki yeni albümlerini yayınladılar. Albümden Lamani, Dimitro, Sahara, Shu!, Zebra single’ları yazdan dijital olarak da yayınlanmıştı. Grup ‘Kaybola’ ile kültürler ve topluluklar arasında müzikal bir yolculuğa çıkartıyor dinleyicisini. Japonya’dan Balkanlar’a oradan da Anadolu’ya kültürel geçişleri melodik elektronik altyapılarla dansa davet eder şekilde aktaran ‘Islandman’ın yeni albümü ‘Kaybola’ geçtiğimiz hafta tümüyle dijital platformlarda yerini aldı. ‘Kaybola’ çok sık karşımıza çıkacak işlerden değil. Müzikal dünyası hem çok zengin, hem de dinlerken gerçekten sizi şarkıların içinde başka dünyalara gezdiren, enerjisi ve modu yüksek çok özel bir çalışma. Arşivlik, ara sıra dönüp dönüp dinleyecek zamansız işlerden biri var karşımızda.
Grup 15 Şubat’ta Zorlu PSM’de sahne alacak sonrasında da mart ayında Avrupa turnesine çıkacak. Ne yapın edin Islandman’I canlı performansında mutlaka izleyin derim.
Yıldızlar: Dimitro, Zebra, Lamani, Sahara
Oscar’ımı Verdim Gitti: Khepre, Sumeru
Super Bowl’da Latin Rüzgarı
1967’den beri her sene en çok konuşulan performanslardan biri olan Super Bowl Half Time şovu bu sene iki büyük yıldızı ağırladı. Shakira ve Jennifer Lopez 14 dakikalık performansta tüm dünyayı kendilerine, şarkılarına ve danslarına bağladı. Medyanın bu performans için yarattığı algı ve beklenti elbette çoğunlukla magazinel tarafta olduğu için pazartesi gününden beri hala bu dev performansın etkileri konuşuluyor. Öncelikle bu sene tek yıldız yerine iki ismin etkinlikte yer alması üzerine tartışmalar gündem olmuştu. Halftime şovda sadece JLO değil yanında Shakira’nın da yer alması, özellikle JLO’nun yeterli olup olmaması üzerinden polemikler uzun süre sürmüştü. Daha sonra bu konu yerini ikili arasında gerginlik var, o onu istemiyor, Shakira böyle diyor, JLO bunu şu şekilde istiyor gibi daha da komik bir hale çevirdi. JLO da Shakira’da bu anlamda çok temiz bir kampanya süreci götürdüler. İkisi de bu polemiklere ne cevap verdi ne de bu saçmalığı beslediler. Yaptıkları açıklamalarla iki Latin Amerikalı sanatçı olarak ilk defa bu sahnede olmanın gururunu taşıdıklarını belirttiler.
Performansı başlatan Shakira kendinden emin bir şekilde danslarıyla ve en bilinen şarkılarıyla heyecanı en yüksek seviyeye taşıdı. Özellikle dans sahnelerinde hünerlerini sergileyen sanatçı performans boyunca giydiği kıyafetlerden kırmızı olan da Zootopia çizgi filmindeki seslendirdiği karakter ile benzer bir kostümü seçmesi oldukça pozitif topladı. Şu an Super Bowl etkisi giderek azalsa da, performanstan geri kalan anlarda en çok konuşulanlardan biri hala bu kırmızı kostüm konusu.
Shakira’dan sonra sahneye çıkan Jennifer Lopez, deyim yerindeyse dansçı ordusuyla tüm sahneyi kapladı. Bir saniye bile durmadan oradan oraya koşan, şarkı söyleyen sanatçının kızıyla birlikte şarkı söylediği anlar bence gecenin en dikkat çekici anlarıydı. ‘Let’s Get Loud’ şarkısının başlamasıyla ekrana gelen Jennifer Lopez’in kızının Emme Maribel Muniz’in performansı ve sesinin güzelliği bu dev etkinliğin ardından hala konuşulan konulardan. Jennifer Lopez’in performans sonrası sosyal medyasından paylaştığı genç kızlara vurgu yapan ve motive eden postu da bu özel gecenin bir diğer önemli gündemi oldu.