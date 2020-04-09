Mesleki eğitimin önemini daha iyi anladık mı?

Sık sık dile getirdiğim bir husustur mesleki eğitim.
Türkiye olarak eğitimde mesleki eğitimin oranının çok düşük olduğunu, Türkiye’nin çok daha fazla mesleki eğitime eğilmesi, mesleki eğitim oranının artırılması gerektiğini ifade ediyordum.
Çünkü, sanayisi güçlenen Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyacağı insan modeli, ara elemandır.
Yani, Türkiye’nin çok fazla ara elemana yani mesleki eğitim almış personele ihtiyacı var.
Meslek liseleri ara elaman konusundaki tek ve en önemli eğitim kurumları.
*
Mesleki eğitimin en düşük olduğu ülkelerden birisiyiz.
Örneğin, sanayi devi Almanya’da mesleki eğitim oranı yüzde 65’lere kadar çıkıyor.
Fransa’da ve gelişmiş bir çok ülkede mesleki eğitim oranları son derece yüksek.
Bizde ise bu oran ne yazık ki son yıllardaki hamlelerle ancak yüzde 30’un üzerine çıkarılabildi.
Daha düne kadar bu oran Türkiye’de yüzde 25’lerdeydi.
*
Hep mesleki eğitimin önemine, meslek lisesi sayısının artırılıp bu konuda daha fazla öğrenci oluşmasının gerekliliğine dikkat çektik.
Koronavirüs salgını ile birlikte mesleki eğitimin önemini bir kez daha gördük.
Türkiye koronavirüs salgını ile birlikte dünyanın hemen her ülkesi büyük sorunlar yaşarken; maske, eldiven ve koruyucu maske ile dezenfektan üretimi konusunda en ufak bir sorun yaşamadı.
Her ülkede maske sorunu yaşanırken, hatta maske bulunamazken, Türkiye’de devlet maskeleri vatandaşına ücretsiz vermeye başladı bile.
83 milyonluk Türkiye’de milyonlarca maskeye ihtiyaç varken, nasıl karşılanacak bu maskeler.
İşte meslek liseleri ve mesleki eğitim alanları sayesinde olacak.
*
Etrafımızda da var, Bursa bölgesinde çok var, Türkiye genelinde de yüzlerce meslek lisesinde şu anda hummalı bir şekilde maske üretimi gerçekleşiyor.
Sadece maske değil, şeffaf koruyucu maske, hatta dezenfektan üretimi bile meslek liselerinde yapılıyor.
Öyle ki, Amerika, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri dahi maske sorunu yaşarken, Türkiye’de hiçbir sorun yaşanmamasının altında da yine meslek liselerinin başarısı geliyor.
*
Tekstil bölümleri maske ve eldiven, kimya bölümleri dezenfektan, metal bölümleri ise 3D yazıcı ile şeffaf koruyucu maske üretimine ara vermeden devam ediyor.
Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın maske ihtiyacını Türkiye karşılayabilir.
Öncelikli olarak insani yardımla, gelecekte de ihraç ederek maske, dezenfektan hatta diğer koruyucu malzeme üretimleri ile Türkiye büyük bir iş başarmış olacaktır.
*
Okullarımız, meslek liselerimiz, öğretmen kadrolarımız hatta öğrencilerimiz bu konuda göreve fazlası ile hazırlar.
Koronavirüsün getirdiklerine bakınca, Türkiye’de mesleki eğitime, meslek liselerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
*
Herkesin aklında tek şey var, virüs sonrası bizleri nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye bekliyor.
Kendi fikrimi söyleyecek olursam, Türkiye için virüs sonrasında büyük fırsatlar oluşacağını, Türkiye’nin de bu fırsatları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum.
Özellikle sağlık malzemeleri, solunum cihazları ve diğer yardımcı gereçlerin üretimini Türkiye çok hızlı yapabilir.
Kısa vadede bu tür gereçleri hızlı ve çok fazla sayıda üretmemiz demek Türkiye’ye büyük bir fırsat doğuracaktır.
İkincisi ise özellikle otomotiv sektöründe daha büyük hamleler gelebilir.
İşte tüm bu gelişim ve geleceği daha da fırsata çevirmek için meslek liselerimiz, mesleki eğitimimiz son derece önem arz ediyor.
O yüzden, daha fazla mesleki eğitim şart.
Bunu sağlarsak, Türkiye yeni bir sanayi hamlesi de yapabilir.
Mesleki eğitimin önemini daha iyi anladık mı?
Sık sık dile getirdiğim bir husustur mesleki eğitim.
Türkiye olarak eğitimde mesleki eğitimin oranının çok düşük olduğunu, Türkiye’nin çok daha fazla mesleki eğitime eğilmesi, mesleki eğitim oranının artırılması gerektiğini ifade ediyordum.
Çünkü, sanayisi güçlenen Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyacağı insan modeli, ara elemandır.
Yani, Türkiye’nin çok fazla ara elemana yani mesleki eğitim almış personele ihtiyacı var.
Meslek liseleri ara elaman konusundaki tek ve en önemli eğitim kurumları.
*
Mesleki eğitimin en düşük olduğu ülkelerden birisiyiz.
Örneğin, sanayi devi Almanya’da mesleki eğitim oranı yüzde 65’lere kadar çıkıyor.
Fransa’da ve gelişmiş bir çok ülkede mesleki eğitim oranları son derece yüksek.
Bizde ise bu oran ne yazık ki son yıllardaki hamlelerle ancak yüzde 30’un üzerine çıkarılabildi.
Daha düne kadar bu oran Türkiye’de yüzde 25’lerdeydi.
*
Hep mesleki eğitimin önemine, meslek lisesi sayısının artırılıp bu konuda daha fazla öğrenci oluşmasının gerekliliğine dikkat çektik.
Koronavirüs salgını ile birlikte mesleki eğitimin önemini bir kez daha gördük.
Türkiye koronavirüs salgını ile birlikte dünyanın hemen her ülkesi büyük sorunlar yaşarken; maske, eldiven ve koruyucu maske ile dezenfektan üretimi konusunda en ufak bir sorun yaşamadı.
Her ülkede maske sorunu yaşanırken, hatta maske bulunamazken, Türkiye’de devlet maskeleri vatandaşına ücretsiz vermeye başladı bile.
83 milyonluk Türkiye’de milyonlarca maskeye ihtiyaç varken, nasıl karşılanacak bu maskeler.
İşte meslek liseleri ve mesleki eğitim alanları sayesinde olacak.
*
Etrafımızda da var, Bursa bölgesinde çok var, Türkiye genelinde de yüzlerce meslek lisesinde şu anda hummalı bir şekilde maske üretimi gerçekleşiyor.
Sadece maske değil, şeffaf koruyucu maske, hatta dezenfektan üretimi bile meslek liselerinde yapılıyor.
Öyle ki, Amerika, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri dahi maske sorunu yaşarken, Türkiye’de hiçbir sorun yaşanmamasının altında da yine meslek liselerinin başarısı geliyor.
*
Tekstil bölümleri maske ve eldiven, kimya bölümleri dezenfektan, metal bölümleri ise 3D yazıcı ile şeffaf koruyucu maske üretimine ara vermeden devam ediyor.
Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın maske ihtiyacını Türkiye karşılayabilir.
Öncelikli olarak insani yardımla, gelecekte de ihraç ederek maske, dezenfektan hatta diğer koruyucu malzeme üretimleri ile Türkiye büyük bir iş başarmış olacaktır.
*
Okullarımız, meslek liselerimiz, öğretmen kadrolarımız hatta öğrencilerimiz bu konuda göreve fazlası ile hazırlar.
Koronavirüsün getirdiklerine bakınca, Türkiye’de mesleki eğitime, meslek liselerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
*
Herkesin aklında tek şey var, virüs sonrası bizleri nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye bekliyor.
Kendi fikrimi söyleyecek olursam, Türkiye için virüs sonrasında büyük fırsatlar oluşacağını, Türkiye’nin de bu fırsatları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum.
Özellikle sağlık malzemeleri, solunum cihazları ve diğer yardımcı gereçlerin üretimini Türkiye çok hızlı yapabilir.
Kısa vadede bu tür gereçleri hızlı ve çok fazla sayıda üretmemiz demek Türkiye’ye büyük bir fırsat doğuracaktır.
İkincisi ise özellikle otomotiv sektöründe daha büyük hamleler gelebilir.
İşte tüm bu gelişim ve geleceği daha da fırsata çevirmek için meslek liselerimiz, mesleki eğitimimiz son derece önem arz ediyor.
O yüzden, daha fazla mesleki eğitim şart.
Bunu sağlarsak, Türkiye yeni bir sanayi hamlesi de yapabilir.