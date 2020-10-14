Gümüş balıkçılığı için en iyi proje ne olur

Hatırlamak gerekirse, bölge için 3 önemli husus önümüzdeki süreçte bölge için hayati öneme sahip.
Birincisi ve en önemlisi Gemlik’te inşa edilecek olan yerli otomobil fabrikası.
İkincisi, üniversitenin içinde bulunduğu durum.
Üçüncüsü ise 2021 Eylül ayında İznik’te yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları.
Bunlar bölge için en önemli ve öncelikli 3 konu.
Örnekleri çoğaltabiliriz.
Örneğin, Orhangazi’nin geçmiş dönemde öne çıkan ama yeni dönem ile birlikte yine rafa kaldırılan Termal Turizm gücü.
Bu konuda yine bu satırlardan defalarca fikrimizi dile getirmiştik.
Bugün, göldeki çekilmenin, su seviyesinin rekor şekilde düşmesinin en önemli nedeni son 2 yıldaki düşük yağışlar.
Çünkü son 40 yılın en kurak dönemleri yaşanıyor.
Bunun nedeni olarak da İznik Gölü’nü besleyen su kaynakları da yeteri kadar beslenememiş,
Göl de seviyesini yükseltememişti.
İznik Gölü’ndeki su azalmasının bunun dışında da nedenleri var elbet.
Tarımsal sulamaların gün geçtikçe artması
Herkesin de malumu olduğu üzere eskiden büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yaşanan, şehirler arası yollarda günün yada haftanın belli günlerinde trafik yoğunlukları yaşanırdı.
Örneğin; sabah erken saatler ve insanların mesaiye başladığı saatlerde, mesai bitiminde akşam saatlerinde trafik yoğunlukları yaşardık.
Ya da, şehirler arası yollarda da hafta sonları, tatil başlangıçları ve tatil bitişlerinde görürdük yoğun trafikleri.
Ancak, geldiğimiz noktada trafik artık öyle bir hal aldı ki, günün hangi saati olursa olsun; haftanın, ayın hangi günü yada zamanı olursa olsun, yoğun trafiklere şahitlik ediyoruz.
Bursa ve ilçeleri de bu durumdan payını alan şehirlerden birisi.
Şehirlerdeki trafin yoğunluğunun birkaç nedenini sıralayabiliriz.
Birincisi her geçen gün artan araç sayısı.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu’nda şu an itibarı ile 4 bölüm bulunuyor.
- Bilgisayar Teknolojileri bölümü,
- Elektronik ve Otomasyon bölümü,
- Makine ve Metal Teknolojileri bölümü
- Park ve Bahçe Bitkileri bölümü.
Hatırlanacağı gibi bu dört bölüme ilave olarak Orhangazi Asil Çelik MYO’ya yeni bölüm kazandırılmıştı.
- Otomotiv bölümü.
Gerçekten de hiçbir dönem böylesine çekilme görmemiştim.
Göl seviyesi artık kıyıdan 30 metreden fazla çekilmiş durumda.
Göldeki su seviyesinin bu denli düşmesi elbette bizleri endişelendiriyor.
Çünkü, herkesin bildiği gibi İznik Gölü sadece bölge için değil,
İstanbul ve civarı için de son derece önemli bir göl.
İznik gölü olağanüstü hallerde içme suyu kaynağı olarak dahi kullanılabilecek, bölge tarımı için son derece hayati öneme sahip bir su kaynağı.
Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.
Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.
Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.
İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.
Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.
Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.
Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.
Belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım A.Ş. Bursa’ya has bir çok tarım ürününe destek oluyor.
Üretimden, pazarlamaya kadar hem müstahsile, hem de bu işin ticaretini yapanlara ciddi destekleri var Tarım A.Ş.’nin.
Siyah inciri, şeftalisi, yaban mersini, böğürtleni, deveci armudu ve daha bir çok ürüne yönelik farklı desteklemeleri var.
Verdiği desteklerle üretici bir nebze olsun rahatlıyor.
Bundan daha da önemlisi tarım ürünlerinin katma değeri yüksek, nitelikli üretilmesine de üretici için yeni ve hatta uluslararası pazarlar da bulmaya devam eden Tarım A.Ş.’nin bir çelişkisi var.
Bilindiği gibi Bursa’nın en önemli tarım ürünlerinin başında zeytin geliyor.
Ancak, gelin görün ki Tarım A.Ş. zeytine destek vermiyor,
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Göçebe oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacı ile düzenleniyor.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da ülkenin kuzeyindeki Çopan-Ata şehrinde düzenlenmişti.
Kırgızistan’daki Göçebe Oyunları bu organizasyonun üçüncüsüydü.
Dördüncüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de yapılacaktı.
Ancak, Mart ayında patlak veren Korona Virüs salgını oyunların 2021 yılının eylül ayına ertelenmesine neden olmuştu.
Göçebe Oyunları Türk kültürü için son derece önemli ve büyük bir organizasyon.
En son 2018 yılında Kırgızistan’da yapılan oyunlar “Birlikte Güç, Ruhta Güç” sloganı ile yapılmıştı.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısında, devasa sanayi kuruluşları, tarımdaki ciddi potansiyeli, lojistik olarak son derece önemli ve avantajlı bir yerde bulunması ve Marmara Bölgesi’nin göbeğinde olmasına rağmen istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir şehir, Orhangazi.
Orhangazi’nin bu makus talihi ile ilgili hep bir şeyler söylenmiştir bugüne kadar.
Mesela, Orhangazi’nin kocaman bir köy gibi Yalova, Gemlik ve İznik’in arasına sıkışmış bir şehir olduğu söylenir.
Öyledir gerçekten de.
Bunun nedeni ise şehrin büyük bir çoğunluğunun hep küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilmesinden kaynaklanıyor.
Bu yüzdendir ki hep yerinde saymış, hatta geriye gitmiş dönemleri de var Orhangazi’nin.
İlçenin bir sıçramaya, bir üst lige taşınmaya ihtiyacı var.
Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Turizm Müdürlüğü birçok çalıştay ve planlama ile Bursa turizminin geleceğini tartışıyor.
Bursa genelini değerlendirdiğimizde elbetteki sadece Bursa merkez değil, ilçelerde de turizm konusunda ciddi potansiyeller var.
İşte bu potansiyelin kente katkısını daha da artırmak için bir çok kesim kafa patlatıyor.
Bursa turizminin önemli unsurlarından birisi de İznik bölge turizmi.
İznik’te kapalı olan müzenin açılması, diğer turizm değerlerinin yeniden ortaya çıkarılma çabalarını da izliyor, görüyoruz.
Bursa’nın turizmdeki bir diğer önemli objesi ise Termal Turizm.
Bildiğiniz gibi sıcak su kaynaklarının da olduğu Bursa’da öne çıkan merkezdeki termal kaplıcalar, İnegöl Oylat ve Orhangazi’deki Keramet Ilıca.
Yaz ayları güzel, denize girmek güzel, piknik yapmak güzel de, bu dönemlerin bir de kabusu var: Boğulmalar.
Devlet yahut yerel yönetimler bulundukları bölgelerde ne kadar tedbir alsa da, yaz aylarında üzücü boğulma vakaları ile yine karşı karşıya kalıyoruz.
Bu durum ne yazık ki İznik Gölümüz için de geçerli.
Her yıl gölde yaşanan boğulmalar birçok ocağa ateş düşürüyor.
Yaz dönemlerinde plaj bölgelerinde işte bu boğulma olaylarına karşı önlemler alınır.
Denize ya da göle girilebilecek bölgeler devletin ilgili kurumlarınca belirlenir.
Yetmez, yerel yönetimler kanalı ile de cankurtaran hizmetleri verilir.
Festival birçok kurum tarafından düzenlenirken, Altın Zeytin Ödülleri Kaymakamlık tarafından organize ediliyordu.
Geride kalan 4 yılda durum böyleydi.
Ancak ne olduysa bu yıl oldu.
Geçmiş yıllarda yapılan Altın Zeytin Ödülleri Kasım ayındaki zeytin festivalinin bitiminde, yani finalinde yapılırken, geçen yıl kasım ayında Altın Zeytin Ödül töreni düzenlenemedi.
Bunda en büyük etken ise Orhangazi Belediyesi’nin hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da “Para yok” yaklaşımıydı.
Daha açık ifadeyle, Kaymakamlık bu yıl da Altın Zeytin Ödül törenini ısrarla yapmak isterken, Belediye yine birçok hususta olduğu gibi “gerek yok” mantığı ile olaya yaklaşmıştı.
Nihayetinde, bu yıl tayini gerçeklemesi beklenen Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, geldiği günden bu yana düzenlediği programı bu yıl da yapıp öyle veda etmeyi düşünüyordu.
Tarım, çok hakim olduğumuz bir konu olmasa da, en azından üretim miktarları, üretimde artan kalite, daha da önemlisi gıda ihracatı rakamlarına bakınca, konu ile ilgili bir şey bilmesek de, rakamların ortaya koyduğu realiteyi de anlayabiliyoruz.
Türkiye ise uluslararası ticaretin durma noktasına geldiği bu dönemde gıda ürünleri ihracatını 2020’nin ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 118 artırdı.
Toplam gıda ürünleri ihracatı 38 milyar 706 milyon 423 bin 467 TL’ye ulaşırken en büyük artış yüzde 415 ile şeker, şeker ürünleri ve bal kategorilerinde yaşandı.
*
Bursa bölgesi tarım üretiminde son yıllardaki artışlarının yanı sıra, kaliteli, nitelikli ürünleri ile dikkat çekiyor.
Bursa’yı düşünürken, hep Cengiz Numanoğlu’nun “Burası Bursa” şiiri aklıma gelir.
Büyük usta Bursa’yı şiiri ile anlatırken, tarihi özellikleri ile anlatmış.
Cumalıkızık 2014 yılında Dünya mirası olarak kaydedildi.
Haliyle de Cumalıkızık’ın koruma altına alınması da böylece hem ulusa hem de uluslar arası boyuta taşınmıştı.
Cumalkızık’ın eşsiz güzelliği de herkesin dilindedir.
Peki, Cumalıkızık kadar önemsenecek, aynı değeri görecek başka yerlerimiz yok mu bu bölgede?
Aslında birçok Bursa köylerinde benzer tarihi değerlere rastlayabilirsiniz.
Bursa’nın her köşesi tarih ve doğal güzellikle dolu.
Bunlara örnek verebileceğimiz yerlerden bir kaçı da Orhangazi’de.
Pazar akşamı Bursa’da şiddetli bir yağış oldu.
Kestel’in bazı köyleri, Orhangazi’nin bazı köyleri ile İznik’te sel felaketleri yaşandı.
Ne yazık ki sel felaketinde 6 vatandaşımızı da kaybettik.
Haziran ayı biterken etkili olan bu yağmurlar bazı çevrelerin de farklı yorumuna neden oluyor.
İklim dengelerini bozduk, durum böyle oldu.
Bilimsel bir açıklaması var mı yok mu bilemiyoruz.
Ancak, son dönemlerde yağan şiddetli yağmurlar,
İznik Gölü’nü birçok gölden ayırt eden en büyük özellik tatlı su kaynağı olarak hem tarımsal sulama, hem olası bir olağanüstü durumda içme suyu kaynağı olarak kullanılabilmesi. Bir diğer önemli özelliği ise zeytin diyarı Orhangazi ve İznik havzasında yetişen, tescilli dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin üretimine ve kalitesinin üst düzey olmasına en büyük etken.
Gölün bu yönü ise tescilli. Herkesin malumu olduğu üzere, İznik ve Orhangazi bölgesinde böylesine kaliteli zeytin üretilebiliyorsa, bundaki en büyük etken İznik Gölü.
***
Bir diğer önemli nokta ise göl ile birlikte bölgenin olağanüstü doğal güzellikleri bünyesinde barındırması. İşte İznik Gölü’ndeki su seviyesi ne yazık ki son yıllarda büyük bir tehdit altında. 2019 yazı ciddi kuraklıkla geçmişti. Yine 2019 yılının sonbahar dönemi de son 39 yılın en kurak sonbahar mevsimi olarak kayıtlara geçmişti.
Kış dönemi ise zaten herkesin malumu. Beklenen yağışlar bir türlü gelmedi. Bölge yeterli yağış almayınca, İznik Gölü’nde de korkutucu düzeyde çekilme yaşandı.
İznik Gölü’ndeki çekilmenin son 20 yılın en büyüğüolduğu da yine kayıtlara geçmişti. Geçen yaz döneminden tutun, bundan birkaç ay öncesine kadar göl sahilinde adacıklar oluşmuş, bu durum da bölgede ciddi korkuya sebep olmuştu.
İlk olarak geçen yılın sonlarında, 2020 yılının ilk aylarında gündeme gelen, Orhangazi MYO yönetiminin özellikle üzerinde durup Üniversite senatosundan da onayını alınan Otomotiv bölümü için okul 1 yıl daha bekleyecek.
Hatırlanacağı gibi, Orhangazi MYO’da mevcut bölümlere ilave olarak açılacak olan Otomotiv bölümü için bu yıl öğrenci alımı yapacaktı.
Ancak YÖK kanununa göre öğrenci alınabilmesi ve bölümün bu yılki tercih formlarına girebilmesi için bölüme en az 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapılması gerekiyordu.
Ne yazık ki Üniversite bu bölüm için 3 yeni öğretim görevlisi alımı yapmayınca, bölüme öğrenci alımı 1 yıl ertelenmiş oldu.
Neyse ki bölümün açılması ile ilgili üniversite senatosunun onayı var, dolayısıyla 1 yıl gecikmeli de olsa Otomotiv bölümünün açılacak olması bölge için son derece önemli.
*
UÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO’da ahlen 4 bölüm bulunuyor.
Gümüş balıkçılığı için en iyi proje ne olur
Bugünlerde İznik Gölü’nün su seviyesindeki düşüşü tartışıp durduk.
Gerçekten de göldeki su kaybı artık endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece bu bölgenin değil belki de Türkiye için en önemli değerlerin başında geliyor İznik Gölü.
Gölün temizliğinden tutun da, su seviyesindeki kayıpların nedenleri, önlemleri ve çözümleri ile ilgili ne yazık ki sayfalar dolusu yazılar da yazsak, öyle görünüyor ki yetkililerden en ufak bir adım gelmeyecek.
Bugüne kadar İznik Gölü’nün içinde bulunduğu olumsuzlukları dile getirip durduk.
Ancak, gölün nimetleri çevreye ve insanlığa faydaları da yok değil.
En önemlisi de göl ürünleri.
Balıkçılık bunlardan birisi.
İznik Gölü’nde yapılan balıkçılıktan birisi de gümüş balıkçılığı.
Gümüş balıkçılığı İznik Gölü’nde son 15 yıldır yapılıyor.
Ve her geçen gün de daha fazla katma değer sağlıyor.
İznik Gölü’nde gümüş balıkçılığı yapan 4 ayrı kooperatif var.
Orhangazi, Narlıca, İznik ve Çakırca Su Ürünleri Kooperatifleri.
Ve gümüş balıkçılığı her yıl Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler ve miktarlarda yapılır.
Ancak son 15 yıla baktığımızda İznik Gölü’nde her sezon ortalama bin ton ile 1300 ton arası gümüş balığı tutulabiliyor.
Gümüş balığını bilmeyenler için anlatalım.
Hamsiden daha küçük,
Tatlı su balığı.
En büyük özelliği ise bizde hiç tüketilmemesi.
İznik Gölü’nden tutulan gümüş balıkları Yunanistan ve İspanya gibi ülkelere ihraç ediliyor.
Yani yakalanan balıkların tamamına yakını ihraç ürünü.
Ağırlıklı olarak Yunanistan’ın tercih ettiği gümüş balıkları cips haline getirilerek tüketiliyor.
Ve Avrupa ülkelerinde de çok tercih edilen bir balık cips olarak biliniyor.
Yani İznik Gölü’nden tutulan gümüş balıkları direk ülkeye ekonomik katkı ve ihraç ürünü olarak değer katıyor.
Ancak işte bu noktada bir sorun var.
İznik Gölü’nde balıkçılık yapan balıkçılar tuttukları gümüş balıklarını aracı kurumlar vasıtası ile Balıkesir Gönen’e gönderiyor.
İhracatçı firmalar ise bu gümüş balıklarını direk soğutma özelliği olan konteynerler vasıtası ile Yunanistan’a satıyor.
Yani işin düz halini söyleyecek olursak, Orhangazi’de gümüş balıkçılığı yapan balıkçılar bir anlamda daha fazla kazanacakları yerde aracı kurumlar nedeniyle daha düşük kazançlar elde ediyor.
Gümüş balığının fiyatlarına bakacak olursak, bizim balıkçımız gümüş balığının kilogram fiyatını 2019 yılında 3,40 TL’ye aracı kuruma satabilmiş.
Ancak bu sene bu rakam pandemi nedeniyle düşüş göstermiş.
Fiyatlar 2,30’a kadar düşmüş.
Bu fiyat bu seneye has olsa da, bu yıl da 3 ya da 3,5 TL’ye dahi verilmiş olsa, balıkçılar aslında bu işten daha az kazanç elde ediyor.
*
Peki bölge balıkçısı daha fazla nasıl kazanabilir?
Bunun için en önemli adım yurtdışından pazar yaratmak.
Pazar yaratmak için de kurumsal bir kimliğiniz olmalı.
Örneğin Orhangazi, Gemlik, Narlıca ve Çakırca Su Ürünleri Kooperatifleri bir araya gelerek bir şirket kurabilir.
Şirket vasıtası ile yurt dışında başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden müşteri bulunabilir
Böylece balıkçılığımızı direkt bu bölgeden oralara ihraç edebiliriz.
*
Tabii ki bu iş anlatıldığı gibi kolay bir hadise değil.
Bu konuda geçmişten bildiğimiz adımlar da var.
Bizzat Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı’nın bu konuda girişimleri ve hayalleri olduğunu biliyoruz.
İşte balıkçılara lazım olan şey de bu.
Ticaret ve Sanayi Odası, yerel yöneticiler, siyasi irade bu konuda balıkçıların yanında yer alırsa,
Böyle bir şirket kurulabilir,
Bu sayede de gümüş balıkları direkt yurtdışına ihraç edilebilir.
*
Kimbilir, belki de böyle bir şirket vasıtası ile gelecekte gümüş balıkları direkt ülkemizde işlenip cips haline getirilebilir,
Böylece katma değeri daha yüksek şekilde satışı yapılabilir.
Böylece daha iyi bir kazanç elde edilebilir.
Çünkü; kilosu 3,4 TL’ye verilen gümüş balığı yurtdışında işlenip cips haline getirildiğinde içinde 15-20 gram ürün olan bir paket cips Avrupa’da 6 Euro ile 10 Euro arasında değişen fiyatlara satılıyor.
Kazancı düşünebiliyor musunuz?
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