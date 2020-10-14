Gümüş balıkçılığı için en iyi proje ne olur

Daha önce yine bu satırlardan dile getirmiştim.Orhangazi’de Göl Yolu her gün bir faciaya davetiye çıkarıyor diye...

Ancak, ne yazık ki yerel imkanlarla göl yolunda şu güne kadar hiçbir çalışma yapılmadı, yapılamadı.

Orhangazi’den İznik Gölü’nün güney yakasından İznik istikametine giden yolun bağlantısıdır Göl Yolu.

Dahası, Orhangazi’ye bağlı 10’a yakın eski köye ulaşımı sağlayan yol.

İlave olarak da yine aynı bölgedeki onlarca sanayi kuruluşuna bağlantı sağlayan bir yol olması hasebiyle, gün içinde binlerce aracın geçtiği bir yol.

Göl Yolu, artık bu trafiğe yetmiyor.

Yetmediği için de sık sık trafik kazası yaşanıyor.

Son birkaç ayda hem ölümlü hem de yaralanmalı bir çok trafik kazasına sahne oldu Göl Yolu.

