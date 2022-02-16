Arıtma kapasitesi

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve Osmangazi köprüsünün inşaat ihalesi yapıldığı dönemlerden tutun da inşaatın başlayıp bittiği döneme kadar bölgede bilinen ve söylenen bir gerçek vardı. Otoyol bölgenin kaderini değiştirecek.

Hem ekonomik hem sosyal alanda bölge otoyolun nimetlerinden faydalanacak.

Otoyol projesi ve köprü hizmete girdi,

Türkiye ekonomisi de oto yolun geçtiği bölgeler de bundan nasibini aldı.

Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgesi ise bu işten en çok lojistik manada fayda görmeye başladı.

Belki, bugün için direk etkisi hissedilmese de, zaman içinde bu kendisini çok daha fazla gösterecek.

İstanbul’dan İzmir’e uzanan 410 kilometrelik yol güzergahı üzerindeki tüm kentler bu nimetten öyle ya da böyle yararlanacak.

Ama Orhangazi bölgesi bundan çok daha fazla yarar görecek. Çünkü, otoyolun İstanbul’dan sonraki ilk uğrak yeri bu bölge olacak. Ticaret, ekonomi, lojistik olarak bu işten en fazla katkıyı görecek bölge olacak.

