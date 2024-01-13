Üs bölgesi neden ve nasıl hedef seçildi? Arkasında kimler var?

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Bu soruların yanıtlarını güvenlik zirvesi öncesinde Ankara nasıl değerlendiriyor, ona bakacağız:

METİNA VE BÖLGENİN TSK AÇISINDAN ÖNEMİ

*Söz konusu bölge, terörü kaynağında kurutmak, sızmaları önlemek, teröristlerin sınırlarımıza sızmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hayati önemde.

* Zap ve Metina Türkiye’nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mutlaka bulunması gerektiği bir bölge.

* Son dönemde TSK bölgede daha da güneye indikçe, meskun mahallere ve köylere de yaklaşmış durumda.

* Sivil hassasiyeti nedeniyle TSK köylere ve meskun mahallere yaklaşmıyor. Ancak teröristlerin bu alanları gizlenmek için kullandığı artık kesin bir şekilde anlaşılıyor.

NASIL SALDIRDILAR?

* Teröristler yine bir üs bölgesine ve onun hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

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* Üssün hemen önünde bulunan ileri emniyet bölgesine bir grup terörist el bombaları ile saldırırken, bir grup da üs bölgesine ateş açtı ve çatışma çıktı.

* Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik şehit düştü.

İSTİHBARAT VAR MIYDI?

* Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar” yorumunu yaptı.

* Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?

* Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.

* Bölgede Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye’ye yönelik “Yıpratma Savaşı” uygulanmaya çalışılıyor.

* Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail’in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

* Türkiye’de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamouoyunda “Türkiye’nin o bölgede ne işi var?, Türkiye sınırlarına çekilsin” tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

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* Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye’nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim.