Üs bölgesi neden ve nasıl hedef seçildi? Arkasında kimler var?

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Bu soruların yanıtlarını güvenlik zirvesi öncesinde Ankara nasıl değerlendiriyor, ona bakacağız:
METİNA VE BÖLGENİN TSK AÇISINDAN ÖNEMİ
*Söz konusu bölge, terörü kaynağında kurutmak, sızmaları önlemek, teröristlerin sınırlarımıza sızmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hayati önemde.
* Zap ve Metina Türkiye’nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mutlaka bulunması gerektiği bir bölge.
* Son dönemde TSK bölgede daha da güneye indikçe, meskun mahallere ve köylere de yaklaşmış durumda.
* Sivil hassasiyeti nedeniyle TSK köylere ve meskun mahallere yaklaşmıyor. Ancak teröristlerin bu alanları gizlenmek için kullandığı artık kesin bir şekilde anlaşılıyor.
NASIL SALDIRDILAR?
* Teröristler yine bir üs bölgesine ve onun hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.
* Üssün hemen önünde bulunan ileri emniyet bölgesine bir grup terörist el bombaları ile saldırırken, bir grup da üs bölgesine ateş açtı ve çatışma çıktı.
* Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik şehit düştü.
İSTİHBARAT VAR MIYDI?
* Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar” yorumunu yaptı.
* Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.
BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?
* Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.
* Bölgede Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye’ye yönelik “Yıpratma Savaşı” uygulanmaya çalışılıyor.
* Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail’in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
* Türkiye’de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamouoyunda “Türkiye’nin o bölgede ne işi var?, Türkiye sınırlarına çekilsin” tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
* Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye’nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim.
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