×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarHande FIRAT
Hande Fırat
Hande Fırat
Hande FıratYazarın Tüm Yazıları

Üs bölgesi neden ve nasıl hedef seçildi? Arkasında kimler var?

#Şehit#Terörle Mücadele#Terör Saldırısı

Türkiye terörle mücadelesini hem içeride, hem de kaynağında yani sınırlarının hemen ötesinde kararlılıkla yürütürken; dün akşam 9 askerimizin daha şehit oldukları haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada “12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada” ifadesini kullanarak 9 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Peki olay nasıl gerçekleşti, amaçları ne, yöntem mi değiştirdiler? Türk askerinin konuşlandığı söz konusu bölge neden önemli?

Haberin Devamı

Bu soruların yanıtlarını güvenlik zirvesi öncesinde Ankara nasıl değerlendiriyor, ona bakacağız:

METİNA VE BÖLGENİN TSK AÇISINDAN ÖNEMİ

*Söz konusu bölge, terörü kaynağında kurutmak, sızmaları önlemek, teröristlerin sınırlarımıza sızmasını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri açısından hayati önemde.

* Zap ve Metina Türkiye’nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mutlaka bulunması gerektiği bir bölge.

* Son dönemde TSK bölgede daha da güneye indikçe, meskun mahallere ve köylere de yaklaşmış durumda.

* Sivil hassasiyeti nedeniyle TSK köylere ve meskun mahallere yaklaşmıyor. Ancak teröristlerin bu alanları gizlenmek için kullandığı artık kesin bir şekilde anlaşılıyor.

NASIL SALDIRDILAR?

* Teröristler yine bir üs bölgesine ve onun hemen önünde bulunan ileri emniyet noktasına saldırdılar.

Haberin Devamı

* Üssün hemen önünde bulunan ileri emniyet bölgesine bir grup terörist el bombaları ile saldırırken, bir grup da üs bölgesine ateş açtı ve çatışma çıktı.

* Üzülerek ifade edeyim, üs bölgesinin önünde bulunan ileri emniyet bölgesindeki Mehmetçik şehit düştü.

İSTİHBARAT VAR MIYDI?

* Bölgede hem sabit hem de mobil dinleme cihazları bulunuyor. Teröristlerin son dönemde telsiz kullanmayı bıraktığını belirten kaynaklar, “Farklı teknolojik yöntemleri devreye sokuyorlar” yorumunu yaptı.

* Yine son dönemde terör örgütüne sadece ABD’nin değil farklı merkezlerin de silah, mühimmat, istihbarat bilgisi verdiği yönünde bilgiler mevcut.

BU DÖNEMDE NEDEN YOĞUNLAŞTI?

* Son dönemde artan terör saldırılarının hem iç hem de dış gelişmelerle ilgisi bulunuyor.

* Bölgede Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını istemeyen güçler, terör örgütü üzerinden Türkiye’yi hedef alıyor. Bir anlamda son dönemin kavramıyla Türkiye’ye yönelik “Yıpratma Savaşı” uygulanmaya çalışılıyor.

* Küresel güçlerin de bölgedeki hesap ve çıkarları, İsrail’in Gazze katliamı da göz önünde bulundurulursa; bölgede bu güçlerin her birinin kendi terör örgütünü ya da vekalet güçlerini kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

* Türkiye’de seçimler yaklaşırken söz konusu saldırılarla iç kamuoyuna ilişkin de bazı amaçlar güttükleri de ifade ediliyor. Amaç kamouoyunda “Türkiye’nin o bölgede ne işi var?, Türkiye sınırlarına çekilsin” tartışmasını açtırmak olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Haberin Devamı

* Bu tartışmanın bölgedeki hesabı olan güçlerin ve teröristlerin çıkarına olacağını hatırlatarak; Türkiye’nin kaynağında terörü kurutma kararlılığının ve mücadelesinin süreceğini ifade edelim.

#Şehit#Terörle Mücadele#Terör Saldırısı
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Pavyon repliği fon repliği oldu

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Altın Küre’li fantastik evrim

 BARBAROS TAPAN
BARBAROS TAPAN

Yapımı basit, tadı zengin

 DANİLO ZANNA
DANİLO ZANNA

Kebap bir simge olarak görülebilir ama...

EBRU ERKE
EBRU ERKE

Kale’den dünyaya derin mesajlar

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ