Türkiye güvenlik şemsiyesi

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On yılı aşkın süredir devam eden sorunlar artık geride bırakıldı. Geride bırakılmakla kalmadı, çok dikkat çekici adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyaretinden kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’nin Mısır’a insansız hava aracı satacağını açıklamasını ve Erdoğan’ın ziyaretine Türk savunma şirketleri yetkililerinin de eşlik etmesini göz önünde bulundurarak, hem Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin önemli bir mesajını hem de bazı tespitleri sıralayalım:

SİSİ’NİN TESPİTİ

-Erdoğan’ın ziyareti Sisi’nin birden fazla kez yaptığı davetler sonucunda gerçekleşti. Türkiye açısından normalleşme politikasının tamamlanarak, stratejik ortaklıklar geliştirme politikasına yeni bir halka ekledi.

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- Görüşmelerde Gazze’den Doğu Akdeniz’e, ekonomiden Afrika’ya birçok başlık masadaydı. Kısaca enerji, ticaret, yatırım ve savunma alanlarında yüksek düzeyli stratejik işbirliği düzlemine geçildi.

-Sisi çok dikkat çeken bir mesaj verdi; “Türkiye’nin savunma sanayisinde yaptığı büyük atılım ve gelişimi bizi şereflendirmektedir” dedi.

Peki bu mesaj ne anlama geliyor?

- Mısır, Gazze sorunu, ekonomik sorunlar ve Afrika’daki iç çatışmalarla uğraşıyor.

- Bu kapsamda Türkiye’nin bölgesel ve savunma sanayisindeki gücü “Güvenlik Şemsiyesi” olarak yorumlanıyor. Bu şemsiyenin altında Türk dünyası, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’da Türkiye’nin kritik ilişkilerinin bulunduğu ülkeler var.

- Enerji meselesine gelince, Mısır Devlet Başkanı’nın bölgedeki enerji kaynaklarının tüm tarafların çıkarlarını maksimize edecek şekilde kullanılmasına taraftar olduğu Mısır basınına yansıdı. Bu da Doğu Akdeniz meselesinde iki ülkenin önümüzdeki süreçte yapacağı işbirliği açısından büyük önem taşıyor.

- Bu ilk ziyaretin genel sonucu iki ülkenin de ulusal çıkarlarını ön planda tutmasıdır.

- Gözler artık nisan ayında. Sisi’nin nisan ayında Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Dolayısıyla iki ülke artık yeni bir döneme giriyor.

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KAHİRE’DEN SAMSUN’A...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başbakanlık koltuğuna oturduğu günden beri takip ediyorum. Uzun zaman başbakanlık muhabirliği yaptım. Performansı tartışılmaz. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Kahire’ye geçti, ertesi gün ise Samsun’daydı. Dur durak bilmiyor. Samsun’daki mitingine ben de eşlik ettim.

- Kim ne derse desin; dünya liderleri arasında çok önemli bir yeri var. Aynı zamanda Türkiye’de

halkın nabzını çok iyi tutan bir lider.

- Bu kadar yıllık iktidarın sonunda yağmura rağmen Samsunluların meydanı ve güzergâhındaki tüm sokakları nasıl doldurduklarını gözlerimle gördüm.

- Çocuklardan “Tayyip Dede”, “Recep Dede” diye seslenenler de var.

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- Seçim otobüsü araba ve bebek dolu, çocuklar oyuncaklar için sıradaydı.

-Erdoğan kendisine seslenen, kendisiyle konuşmak isteyen herkesin yanına gitti; dinledi, selamlaştı.

İKİNCİ BAHAR KIRAATHANESİ

Başlığı görünce aklınıza aşk gelmesin... İsme bayıldım. Ne olduğunu anlatacağım. Samsun’dan istikamet İstanbul’du. Eyüpsultan Belediyesi’nde Başkan ve aday Deniz Köken ile sohbet ettik. İkinci Bahar Kıraathanesi, sayısı hızlı artan emekliler için kurulmuş. Köken, ikinci baharı şöyle anlattı:

“- Emeklilerimizin sayısı gittikçe artıyor. Projelerimiz arasında bu gerçeği hesaba katarak, İkinci Bahar Kıraathanesi konseptini oluşturduk.

- On tanesini hizmete açacağız. Buralar sosyal mekânlar olmasının yanı sıra psikolojik destek hizmetlerinin alınacağı nitelikli yerler olacak. Bir terapi merkezi görevini yerine getirecek.

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- El becerilerini geliştirme imkânları sunulacak. Eyüpsultanlıların hayatın ikinci evresini en az ilki kadar canlı geçirmesini amaçlıyoruz.”