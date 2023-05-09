Savaşa değil seçime gidiyoruz

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- Kaos bir anlık deliliğe, pis bir provokasyona bakar, birine bir şey olsaydı ortaklık yangın yerine dönerdi. Kim kaybeder? Ülkemiz, bizler ve çocuklarımız. Yani hepimiz, bunu unutmayınız!

- Siyasetçi de vali de emniyet de görevini bilecek ve yerine getirecek.

- Vatandaş bir siyasetçiyi sevmeyebilir. Oy vermez, olur biter. Ancak saldırı suçtur.

- Bu yüzden şu son bir haftada herkesin sağduyulu davranmasının, seçim sürecinin kazasız belasız atlatılmasının önemine dikkat çekmek isterim.

- Yabancı devletlerin, yabancı medya organlarının söyledikleri ve yazdıkları kabul edilemez. Ancak daha vahim olanı vatandaşların birbirine düşmesidir. Provokasyonlara gelmeyin!

Türkiye’nin ve ülkücü camianın en tecrübeli siyasetçilerinden Haluk Pirimoğlu MHP’nin Erzurum milletvekili adayı. MHP’li Pirimoğlu’ndan gelen açıklamayı “sağduyu” çağrısı nedeniyle özellikle paylaşmak istiyorum:

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‘OLAYLARI KAYGI İLE İZLEDİK’

“- Olayları kaygı ile izledik. Seçim demokratik bir süreçtir.

- İtidallı olmak, provokasyona gelmemek lazım.

- Bu tuzağa düşmeyeceğiz.

- Biz misafirperver bir milletiz. Hangi partiye oy ve gönül verirseniz verin, hiçbir karmaşaya müsaade etmeyeceğinize eminiz.”

AĞIRALİOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: ‘KEMAL BEY KAZANIRSA HEMEN PARTİ KURMAK ZORUNDA KALABİLİRİM’

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde ASAD Platformu’na konuk oldu. Yaptığı sunuşta İYİ Parti’ye nasıl katıldığını, sonra da yollarının neden ve nasıl ayrıldığını anlattı. Soru-yanıt bölümünde ise yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. En dikkat çekeni, olası seçim sonuçları ile ilgiliydi. AK Parti’nin kendisine vekillik teklif ettiğini, kabul etmediğini belirten Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti:

“- Tayyip Bey kazanırsa başka, Kemal Bey kazanırsa başka...

- Kemal Bey kazanırsa, bu kazancın siyaset kulvarını sıkıştıracağını düşünüyorum. O yüzden bir sonraki seçim, erkene alınmak zorunda kalacaktır. Kemal Bey kazanırsa hemen parti kurmak zorunda kalabilirim.

- İktidar değişikliği yapmak isteyenlerin, çocuklarımızın katillerinden medet ummaları utanç vericidir.

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- Bu kadar hatası olan bir iktidara karşı memleketin tamamını sarıp sarmalayacak bir muhalefet yoksulluğu utanç vericidir.

AĞIRALİOĞLU: ‘HDP, ERDOĞAN’DAN BAKANLIK İSTER AMA KEMAL BEY’DEN DEVLET İSTİYORLAR’

- Bakın, Kandil’den açıklama geliyor: Faşizme karşı omuz omuza... İYİ Parti’den bekliyorum ki bir şeyler desinler. ‘Çatışmasızlık’ ilan etmiş PKK. Neymiş? Sürece zeval gelmesinmiş... Süreç dedikleri şey de Kemal Bey’in adaylığı... Bunlar oturdu, konuştu belli ki..

- HDP diyelim ki ikinci turda Erdoğan ile görüşme kararı aldı. Erdoğan’dan bakanlık ister, karşılık ister. Ama Kemal Bey’den devlet istiyorlar. Kendi devletlerine teminat istiyorlar.

- Bir sol romantizmi var. Bu sol romantizmi diyor ki biz Suriye’de Nusayrilerle komşu olana kadar buradaki Kürtler ve oradaki akrabalarıyla komşu olalım.”

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AĞIRALİOĞLU: ‘HDP TÜRK DEMOKRASİSİNİN ŞANTAJCISI HALİNE GELDİ’

- Tayyip Bey kazanırsa, kendisinin siyasi restorasyon tercihleri olacaktır, gördüğüm kadarıyla. Çünkü o da gördü, bu sistem, siyaseti ilkesizleştirdi. 50+1’in ne kadar pahalı bir şey olduğunu sonunda Tayyip Bey de gördü.

- HDP, Türk demokrasisinin şantajcısı haline geldi. Herkese şantaj yapar oldu.

- CHP’yi gördüğüm gibi itham ettim. Üç günde bize 50 yıllık küfrettiniz. Türk milliyetçilerini PKK ile aynı düzleme oturttunuz.

- Bu seçimi son ve en önemli seçimmiş gibi takdim ediyor ama bu seçim benim için seçimler başlatan bir seçimdir, öyle öngörüyorum.

- Yaş haddi son savaşlarını veriyor duygusunu oluşturan 4 aktörün de son seçimi olduğunu düşünüyorum.

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KİRA ARTIŞLARININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?