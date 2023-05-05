Köleleştirilmiş hesaplar şifrelerinizi değiştirin

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Bu verileri maalesef gönüllü olarak yaptığımız paylaşımlardan oluşturuyorlar. Bu yüzden de ABD’li teknoloji şirketlerinin elinde bireysel analizlerimiz bulunuyor. Türkiye seçime giderken, ABD’nin mevcut iktidara olumsuz bakışı net bir şekilde ortadayken; veriler, verilerle oynayan teknoloji şirketleri, hatta alakasız biçimde illegal suçların döndüğü dark web bile tartışma yarattı. Peki gerçekte ne oluyor? İlgili kurumlar, güvenlik kaynakları, siber güvenlik yetkilileri ile konuştum. Süreç enteresan bir şekilde bana da bir uygulamadan gelen “Hesabınıza saldırılıyor” uyarılarının ortasında denk geldi. Anında bir dizi işlem yapıp aynı zamanda şifremi değiştirdim. Şimdi ilgili tüm kurum ve güvenlik yetkililerinden edindiğim bilgileri sizlere aktaracağım.

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KÖLELEŞTİRİLMİŞ HESAPLAR DEVREYE SOKULDU

- Twitter hesabından “kullanıcısının bilgi ve izni olmadan paylaşımlar yapılmasına” köleleştirilmiş hesap deniliyor.

- Yurtdışı destekli olarak kullanılan bu sistemle sizin benim gibi sıradan kullanıcıların hesapları çalınıyor. Ancak biz bunun farkında olmuyoruz.

- Daha sonra anahtar kelimelerle ya da siyasi bir operasyon yapılacağı sırada bizim hesaplarımız kullanılarak gündem çalışması yapılıyor. Binlerce hesap benzer tweet’i paylaşıyor. Sonra hemen siliniyor. Böylece bizler farkına varamıyoruz. Bir anlamda hesaplarımız bilgimiz dahi olmadan kullanılıyor.

KURUMLAR İNCELEMEYİ BAŞLATTI, 20 BİNİN ÜZERİNDE HESAP KULLANILIYOR

Köleleştirilmiş hesaplar ve yapay gündem hizmeti veren şahıs veya sitelerin tespiti için 1 Şubat-15 Mart 2023 tarihleri arasında ilgili tüm kurumlar bir araştırma yürüttü. Sonuçlar şöyle:

- 195 farklı anahtar kelime veya etiket köleleştirilmiş hesapların kullanılması ile Twitter Türkiye gündemine taşındı.

- Twitter gündeminde yerini alan 195 adet anahtar kelimenin yani etiketin herhangi birine katılım sağlayan hesaplar arasından 20 bin 874 adedinin köleleştirildiği tespit edildi.

- Haberiniz olmadan hesabınızdan atılıp silinen paylaşımlarla o etiket TT oldu.

HESAPLARINIZ ELE GEÇİRİLİYOR

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Yine kurumların yaptıkları tespitlere göre...

- Sosyal medya kullanıcılarına, takipçi sayılarını artırma, profillerine kimlerin baktığını gösterme, paylaşımlarının etkileşim sayılarını artırma gibi vaatler veren siteler hesap ve şifre bilgilerini edinmek yani çalmak için kullanılıyor.

- Ankara’da ilgili tüm kurumlar, sosyal medyada manipülatif gündem oluşturma potansiyelinin seçim güvenliği tartışması ve olası toplumsal sansasyonel eylem girişimleri ihtimaline karşı konunun kritik önemde olduğunu değerlendiriyor.

- 20 bin 874 köleleştirilmiş hesabın gerçek kullanıcılarının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğundan hareketle, kullanıcıların bilgilendirilmesi gündemde.

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SONUÇ...

Yetkililer konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Ancak bireysel olarak da yapabileceklerimiz var: Şifre değiştirmek ve güvenlik katmanını yükseltmek. Ayrıca her yazılana gözü kapalı inanmamak...