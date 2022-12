Gri siyasetin renkli başkanları

Haberin Devamı

Bunu hem sizlerden gelen yorumlardan hem de siyasilerin yorum ve telefonlarından yola çıkarak söylüyorum. Tabii keşke o güzel hobileri olan, farklı yüzlerini gördüğümüz vekiller Genel Kurul’da kavga etmeselerdi. Olmadı, yakışmadı, hiç medeni değildi. Bunu söyledikten sonra siyasetin renkli yüzleriyle sizi tanıştırmaya devam edeceğim. Ama bu sefer belediye başkanlarını sizlerle buluşturmaya karar verdim. Kimine şaşırdım, kimine yüksek sesle “Vay be” dedim. Gelin yine hiç ayrım yapmadan, farklı partilerin belediye başkanlarını bu sayfada buluşturalım...



EKREM İMAMOĞLU (CHP)

ERKEN KALK, SPOR YAP DİSİPLİNLİ VE MUTLU OL



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetin en çok tartışılan isimlerinden. Oysa onun başka bir dünyası var. Sporu seviyor, hayatından da hiç eksik etmiyor. Güne çok erken başlıyor, sabahın ilk saatleriyle farklı günlerde farklı spor aktiviteleri yapıyor:

* “Pazartesi ve cumartesi sabahları Maslak’ta Atatürk Korusu’nda yürüyüş,



* Çarşamba günleri yüzme, kondisyon,



* Pazar günleri ise Dilek Hanım ile Atatürk Kent Ormanı’nda yürüyüş.”







BAŞLANGIÇ ZORDU, 5 ŞINAV ÇEKEMEDİM

Tabii spora ilk başladığı günler pek kolay geçmemiş:

* “İlk başladık, 5 şınav çekemedim. Şimdi 30 set yapabiliyorum.



* Yine esneme hareketlerinde de çok zorlandım.



* Ancak artık mutlu ve disiplinli bir şekilde devam ediyorum.”



İmamoğlu’nun aktiviteleri bununla sınırlı değil. Halı saha maçlarını seviyor. Maçlarda mücadeleci bir isim olarak biliniyor. Tabii halı saha maçlarına genelde akşamları fırsat bulabildikçe gidiyor. Yeni merakı ise ata binmek. Derslere yeni başladı. İmamoğlu spor yapan insanların daha disiplinli ve daha mutlu olduklarına inanıyor.

ALİ NUR AKTAŞ (AK PARTİ)

ŞARKI SÖYLERKEN ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş sahneye çıktı mı, birden fazla şarkı söyler desem... Üstelik arkasında koca bir orkestra ile profesyonel bir şekilde söyler. İzleyici olarak katıldığı konserlerde mutlaka sahneye davet ediliyor ve alıyor eline mikrofonu:



* “Şarkı söylerken kendimi çok mutlu hissediyorum.







* Günün yorgunluğunu ve stresini tamamen atıyorum.



* En sevdiğim sanatçılar ise Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Müslüm Gürses ve Neşet Ertaş.”

TÜM YÖRELERİN DANSLARINI BİLİYOR

Şarkı olur da dans olmaz mı? Bursa’da çok sayıda düğüne katılan Aktaş halaylara ve yörenin özelliklerine göre danslara da eşlik ediyor. Her yörenin oyununu biliyor. Sadece dans ve müzik değil, şiir de hayatında. Ali Nur Aktaş hem şiir yazıyor hem de dost sohbetlerinde şiir okuyor.



ZEYDAN KARALAR (CHP)

FUTBOLA VE KİTABA TUTKUN



“Adana’ya gidek mi? Kebabından yiyek mi?” desem hepinizin aklına Başkan Zeydan Karalar gelecektir. Adana ile ilgili tüm şarkıları sevdiğini söyleyen Karalar, “Ama Türk Sanat Müziği benim için bir başka anlam ifade eder” dedi. Ancak kendisi asıl futbola tutkun...







* “Futbolu beş yaşından beri oynarım. Futbol bir tutkudur. Futbolun içinde felsefe vardır, sosyoloji vardır, insan ilişkileri vardır.



* Yine küçük yaşta öğrendiğim yüzmeye düzenli devam ediyorum. İnsanı hem zihinsel hem bedensel olarak güçlü tutuyor.”

Karalar aynı zamanda kitap kurdu:



* “Kitap okumayı çok önemsiyorum. Özellikle çocuklar ve gençler için kitap okumak ‘olmazsa olmaz’ olmalı.



* Kitap okumak insanın zihnini daha iyi kullanmasını sağlıyor. Daha objektif düşünmeyi, kendine güveni sağlıyor, yorum kabiliyetini yükseltiyor.



* Bir filozofun dediği gibi ‘Bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğimdir’. İnsan ne kadar okursa bunun daha iyi farkına varıyor.”

Peki vakti olsa en çok ne yapmak isterdi:



* “Ailemle daha çok vakit geçirmek isterim. Ayrıca Adana tarihi ile ilgili daha çok araştırma yapmak isterdim.”



GALİP VİDİNLİOĞLU (MHP)

BİR TOPLUMU TANIMAK İSTİYORSAN...



Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu göz hekimi... Doktorların hobileri çok olur. Başkan Vidinlioğlu bunun nedenini; sabahtan akşama hastalıkla mücadele eden, şikâyet dinleyen doktorların ruhunu, bedenini dinlendirme isteğine bağlıyor:



* “En büyük tutkum okumak. Sosyoloji ve felsefeye ilgim gençliğimde başladı.



* Bir toplum hakkında kanaat sahibi olmak için meczup denilenlerle ve sarhoşlarla mutlaka konuşmalısınız. Merhametin ortak dili boynunu büküp, elini açarak bir şeyler istemektir.







* En sevdiğim filozoflara gelince Türk tarihi açısından Hilmi Ziya ve Nurettin Topçu’nun yeri ayrıdır. Farabi’nin yeri ayrıdır. Friedrich Wilhelm Nietzsche’yi severek okurum. Sokrates, Platon’un müstesna yerleri vardır.



* Eski zamanın filozofları bugün yaşasaydı ‘Paylaşamadık neyiniz var, bunca hır gür niye’ derlerdi.



* Şiir ise çok ayrı bir ilgi alanı benim için. Şiire zekânın terlemesi derler. Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Hilmi Yavuz ve Attila İlhan’ın şiirlerini hem severek okurum hem de bazıları ezberimdedir.



* Toprağı çok seviyorum. Uzun süredir ata tohumu biriktiriyordum. Toprak tüm kötü enerjiyi alıyor. Hayata hep pozitif bakabiliyorsunuz.



* Aileme çok düşkünüm.



* Türkiye’de başka var mı bilmiyorum ama bir oyuncak kütüphanesi açtık.”



FATMA ŞAHİN (AK PARTİ)

HER GÜN 40 DAKİKA YÜRÜYÜŞ 40 DAKİKA OKUMA



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de çok çalıştığını biliyorsunuz. Kolay değil mülteci sayısı en yüksek şehirlerden birinin belediye başkanı. Hobilere çok vakit bulamasa da disiplinli:







* “Her gün 40 dakika yürümeye, 40 dakika da kitap okumaya vakit ayırmaya çalışıyorum.



* Günün yorgunluğunu atıyorum, kafamı boşaltıyorum.



* Yürüyüşle hem dinç kalmaya hem de kilo kontrolü yapmaya çalışıyorum.

BORGEN, THE CROWN



* Eşimle birlikte film ve nitelikli diziler izleme hobimiz var.



* Gerçek hayat hikâyelerini çok seviyorum. Özellikle de kadın siyasetçilerin, biliminsanlarının, güçlü kadınların gerçek hayat hikâyelerinden üretilen filmleri seviyorum.







* Siyaset ve ülke yönetimi konulu Borgen ve The Crown’u severek izledim. King Richard’ı çok beğendim.



* Gerçek hayat hikâyeleri kendi hayatımızda zorluklarla karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğine dair fikir veriyor. Motivasyonumu artırıyor ki çok ihtiyacım oluyor bu iş yoğunluğunda.”

Peki Fatma Şahin vakit bulursa ne yapmayı hedefliyor?



* “Eğer Allah kısmet ederse yeşilin, ağaçların ve suyun çok olduğu bir yerde çocuklarımla bir arada olmak, vakit geçirmek ve daha önceki bahsettiğim hobilerimi yapmak isterim. Kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek ve bunu çocuklarımla yapmak çok iyi bir fikir.”



MEHMET SARI (MHP)

ŞAİRİM DİYE İDDİALI KONUŞMAM AMA FENA DA YAZMIYORUM



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı içinden geldikçe çayını alıyor önüne, şiirler yazıyor... Bir de ok atıyor:



* “Gençliğini idealleri peşinde koşmakla geçirmiş romantik bir nesiliz biz.







* Yaş kemale erince olaylara, insanlara hatta kendinize bakışınız değişiyor. Duygu dünyanız daha yoğun oluyor.



* Şairim diye iddialı bir cümle kurmam, lakin fena da yazmıyorum hani.



* Geleneksel okçuluğa gelince, ok ve yaya olan ilginin Türk milletinin genetik kodlarında olduğunu düşünürüm.



* Öyle rahatlatıcı bir spor ki anlatamam. Sanki yaydan ok değil de sıkıntılarım fırlayıp gidiyor.”



OKAN KOCAKAYA (İYİ PARTİ)

OFF-ROAD KOLTUĞUYLA AYNI



Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya’yı yönlendiren “mücadele etmek” olmuş ve bu hobilerine de yansımış. Kayak, kano, doğa yürüyüşü ve Off-Road tutkunu:







* “Kayakla tanışmam yaklaşık olarak 9 sene öncesine uzanıyor. Kano ve Off-Road ise daha yeni.



* Bu aktiviteler bana hem güçlü olma hissini veriyor hem de yorulsan bile vazgeçmeden ilerleyerek kazanılabileceğini hissettiriyor.







* Kendinize ayırdığınız ve mutlu olduğunuz her aktivite sizi zorluklara hazırlıyor aslında. Kısacası hobilerim bendeki mücadele ruhunu taçlandırıyor diyebilirim.



* Hobilerimle siyaset arasında ortak payda bulmayı başardım. Örneğin Off-Road yaparken birçok zorlukla karşılaşacağını biliyorsun ve hazırlıklısın. Bu farkındalık senin planlı olmanı sağlıyor. Araçtan kalkıp siyasi koltuğa oturduğunda da aynı sirkülasyon başlıyor.”