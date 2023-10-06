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Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu

#Mehmet Sekmen#Erzurum#Kış Sporu

“Bir insanın gönlünde her ne var ise, şehir olarak görünür.”

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Anlatmaya bu sözlerle başladı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen. Tarihi eserleriyle, kış sporlarıyla bilinen şehirde en dikkati çeken ise olası bir depreme karşı hazırlık. Şehir kentsel dönüşümün merkezi haline gelmiş durumda. Tam 27 ayrı noktada kentsel dönüşüm sürüyor. “Bütçemizin yüzde 65’ini yatırıma harcıyoruz” diyen Başkan Sekmen; İstanbul’da Samandıra ve Kartal’daki iki dönem belediye başkanlığı tecrübesini de yansıtmış; Dadaş’lar şehri Erzurum son gittiğimden bu yana bambaşka bir şehir olmuş.

Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu

KIŞ SPORUNUN BAŞKENTİ

* Erzurum artık bir spor şehri olmuş. Türkiye’nin en uzun pistlerine ve gece saatlerinde de kayma imkanına sahip Palandöken’in hemen yanında ikinci Palandöken sahası da kış sporlarına açılacak. Proje hazır, tamamlandığında başta kayak olmak üzere tüm kış sporları için Avrupa’daki örnekleri gibi iki kayak merkezi birbirine bağlanarak büyük bir kasaba olacak.

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* Sezonu daha erken açmak için kar saklama sistemi oluşturuldu, bir sene önceki kar pistlere yayılarak, kar üretim makinesi ile destekleniyor.

Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu

* 22 yüksek irtifa kamp sahası yapıldı. Futbol takımları başta olmak üzere profesyonel sporculara açıldı.

* Sırada golf sahaları var, böylece kayak için gelenlere başka bir alternatif daha sunulacak.

* Sporseverler tarihle de buluşuyor. Erzurum’daki tüm tarihi eserler aslına uygun olarak restore edildi. Erzurum Kalesi’nin etrafındaki tarihi öneme sahip alan da yenilendi.

HEDEF OLİMPİYATLAR, YANINIZDAYIZ

DEMİRÖREN Medya’nın dün çok özel misafirleri vardı. Özel sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan TFF tarafından “Türkiye futbol oynuyor” projesi kapsamında desteklenen Down sendromlular futbol milli takımı bizleri ziyaret etti.

Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu

* 4-11 Ekim 2021 tarihinde İtalya’da Avrupa şampiyonu oldular.

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* 1-10 Nisan 2022 tarihindePeru’da dünya şampiyonasına katılım göstererek, dünya üçüncülüğünü aldılar.

* Son olarak da 3 Eylül-10 Eylül 2023 Tarihlerinde İtalya’nın Padova Kentinde Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Portekiz’i 2-1 yenerek, 2. defa Avrupa Şampiyonu oldular.

Bizi gururlandırdılar. Kalplerinin güzelliği ile büyük bir başarıya imza attılar. Down Milli Takımı’mızın 2024 hedefi ise Antalya da düzenlenecek Olan Dünya Down Sendromlular Olimpiyatları! Yanınızdayız çocuklar!

ÖZEL ÇOCUK ADLİYESİ

Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu


GELELİM beni en çok etkileyen uygulamaya; AB projeleri kapsamında pilot bölge olarak hayata geçirilen özel çocuk adliyesi. Çocuklar için adliye binasından uzakta, mahkeme salonlarına benzemeyen, içinde oyun odalarının, psikologların, çeşitli uzmanların yer aldığı özel bir adliye bulunuyor. 18 yaş altı her çocuğun duruşması burada yapılıyor, üstelik yargılama esnasında kimse cüppe giymiyor.

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EVSEL ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

* Erzurum’da evsel atıklar enerjiye dönüştürülüyor. Metan gazından elektrik üretiliyor. Güneş enerjisi de kullanılıyor.

* Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı da açıldı. Avrupa’nın en büyük tesisi olan pazar aynı zamanda canlı hayvan borsasına da hazır.

* Sırada ise gübre üretimi ve fabrikası var. Başkan Sekmen’in kimyasal olmayan gübre üretim projesinde son aşamaya gelindi. Hedefi tüm Türkiye’de satışa sunmak.

ERZURUM’DAN GÖÇ TARİHE KARIŞIYOR

Mehmet Sekmen, Erzurum’un yıllar boyunca sürekli göç veren bir şehir olduğuna dikkati çekerek; “Erzurum artık bir çekim merkezi oldu, cazibe kazandı. Bu zamana kadar sürekli göç veren ve yavaş yavaş eriyen bu kadim şehirde, artık nüfusumuz bile artmaya başladı. Bu sonuç bir tesadüf değildir” dedi. İstanbul’da iki dönem milletvekilliği tecrübesi dikkate alındığında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları arasında adının geçmesi kimseyi şaşırtmasın! 

#Mehmet Sekmen#Erzurum#Kış Sporu
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