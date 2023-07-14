15 Temmuz’un 7. yılında İletişim Başkanı Altun ‘İşgal girişimiydi’ dedi

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FETÖ TÜRKİYE’DE OPERASYON KABİLİYETİNİ YİTİRDİ’

- Tüm bu saydığımız süreçlerde eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadele ve kararlı politikalar olmasaydı, bugün aklımıza bile getirmek istemeyeceğimiz farklı şeyler konuşulurdu.

- FETÖ ile mücadeleyi devletimizin çok boyutlu ve büyük bir başarıyla yürüttüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz.

- Burada örgüt militanlarının yakalanmasından daha da önemlisi, örgütün operasyonel gücünü kırarak bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmaktır. Bu kapsamda devletin ilgili kurumları son derece ileri seviyede bir eşgüdüm içerisinde çalışıyor.

- Bir yandan örgütün gizli hücrelerini tespit edip çökertirken diğer yandan ekonomik kaynaklarını kurutmanın gayreti içerisindeyiz.

- Şunu kesin bir dille söyleyebiliriz; FETÖ’nün bugün ne 15 Temmuz’daki gibi bir darbe girişimine kalkışacak ne de bunu hayal edecek takati kalmıştır.”

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‘14 MAYIS SEÇİMLERİNİN ARDINDAN SON UMUTLARI DA SUYA DÜŞTÜ’

14 Mayıs seçim sürecine dikkati çeken Altun, şu tespitlerde bulundu:

- FETÖ vari bir zihniyet kalıntısının hâlâ var olabildiğini maalesef son olarak geçtiğimiz seçimlerde tecrübe ettik.

- 14 Mayıs seçimlerinin ardından FETÖ’nün ve FETÖ gibi ülkemizle ilgili hain planlar içerisinde olan terör örgütleri ve onların uzantılarının son umutları da suya düşmüştür.

- Sayın Cumhurbaşkanımızla ve hükümetimizle ilgili birçok yalan ve iftira kampanyası hem yurtiçi hem uluslararası kamuoyunda yaygınlaştırılmaya, milli iradenin tecellisi FETÖ gibi terör örgütlerince sabote edilmeye çalışıldı. Hakikatin yanında olanlar ve ahlaki duruşundan taviz vermeyenler bir kez daha zafer kazandı.

- Son seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olan liderlerden birine yönelik kurgulanan kumpas ve şantaj, FETÖ zihniyetinin ve FETÖ’cü yöntemlerin hâlâ işe yarayacağını düşünen birtakım odakların mevcut olduğunu gösteriyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DIŞ BAĞLANTILARI

GELELİM örgütün dış bağlantılarına. Örgütün dünyanın birçok ülkesinde finans ve insan kaynağı temin etmeye çalıştığını belirten Altun, Türkiye’nin müttefiklerine çağrıda bulundu:

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“- Batı’daki bazı ülkeler, bu konuda işbirliği yapmak şöyle dursun örgüte ve örgüt militanlarına kucak açabiliyor.

- Konu Türkiye’nin güvenliği ve bağımsızlığı olduğunda, ne yazıktır ki kendisini demokrasinin ve insan haklarının merkezinde gören bazı devletler, FETÖ’nün 15 Temmuz’da ve öncesinde giriştiği demokrasiyle bağdaşmayan, gayrimeşru terör ve şiddet eylemlerini görmezden geliyor.

- Biz müttefiklerimize FETÖ ile mücadele konusunda işbirliği çağrısı yapıyoruz. Bunu yaparken de binlerce somut delili muhataplarımızın önüne koyuyor ve birlikte hareket etme noktasında bir irade göstermelerini bekliyoruz.

‘FETÖ DİĞER ÜLKELER İÇİN DE BİR TEHLİKE UNSURU, KANSERLİ BİR HÜCREDİR’

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- FETÖ dünyanın gördüğü en karanlık, en radikal ve en kanlı terör örgütlerinden biridir.Sadece ülkemiz için değil, dünyada faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de bir tehlike unsurudur.

- Siyasi ortamı bozmaya, demokratik kültürü yozlaştırmaya, her türlü insani değeri istismar ederek güç ve insan kaynağı devşirmeye çalışan bu örgüt, kendisine kucak açan ülkelerin, bünyesinde taşıdığı kanserli bir hücredir.”

ARACINI KENDİ KULLANAN BAŞKAN

Fahrettin Altun arabasını kendisi kullanıyor. Siyah TOGG kullanan Altun ile bir de mini tur yaptık.

TÜRKİYE YÜZYILI KAHRAMANLARI

İLETİŞİM Başkanlığı bu yıl 15 Temmuz’da “Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları” teması altında yurtiçinde ve dışında etkinlikler düzenleyecek.

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- Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum’da açık hava sergileri planlanıyor.

- İstanbul Haydarpaşa’da ve Galata’da birer mapping gösterisi olacak.

- Kızılay Milli İrade Meydanı’nda, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı’nda, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar meydanlarında Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları ve mücadeleleri LED kulelerle anlatılacak.

- Almanya, İsveç, Bosna-Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan’da bir panel serisi düzenlenecek.

- New York’un meşhur Times Meydanı’nda LED ekranlarda İngilizce sunumlar yayınlanacak. 15 Temmuz gecesinde şehit olan vatandaşların anılması için de bir etkinlik düzenlenecek.

YALAN VE KUMPAS TEDBİRLERİ

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TERÖR örgütü yıllardır yalan, iftira ve kumpas yöntemlerini kullanarak, siber alanda da tehlikeli planlar peşinde. Bu tehlikeye karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgilendirici birçok yayın çıkardı, birçok etkinlik düzenledi. Başkanlık dezenformasyon yüklü içerikleri anlık olarak takip ediyor. “Gerçekleri kamuoyuyla anında paylaşıyoruz” diyen Altun şöyle devam etti:

- “Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak bilinen düzenleme sayesinde demokratik ve meşru bir zemini sağlamış bulunmaktayız.

- Milletimiz FETÖ’nün bu tür faaliyetlerine karşı da oldukça bilinçli hareket ediyor ve yalanlara itibar etmiyor.

‘DEZENFORMASYONA KARŞI ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR’

- Günümüz şartlarında, tıpkı terörizmle mücadelede olduğu gibi hakikat mücadelesi için de uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği gerekiyor.

- Küresel alanda faaliyet gösteren sosyal medya şirketlerinin, kâr ve menfaat sağlama amacıyla her türlü yasadışılığı teşvik eden iş modelleri toplumsal, ekonomik ve siyasi açıdan geniş çaplı tahribatlara neden olma potansiyeliyle bütün dünyanın güvenliğini tehdit ediyor.

- Özellikle ülkemiz söz konusu olduğunda sosyal medya şirketlerinin ve hatta bazı ülkelerin, yalan olduğunu bildikleri içerikleri dolaşımda tutmaya gayret ettiklerine şahit olmak, bizi sadece ülkemiz değil, küresel güvenlik adına da endişeye sevk ediyor.”

BİR KERE DAHA BENZER BİR ÖRGÜT ÇIKMASIN DİYE NELER YAPILMALI?

Altun bu soruya da net yanıtlar verdi:

- “Dini cemaat kisvesi altında hareket etmiş olsa da FETÖ’nün yüce dinimiz İslam’la, onu istismar etmeye kalkışmanın dışında hiçbir ilgisi olmamıştır. Bu yönüyle ne İslam’ı ne de birilerinin söylediği gibi sözde ‘ılımlı İslam’ı temsil eden bir yapıdır.

- FETÖ, vesayetçi tutum ve politikaların ürettiği ve vesayetçiliğin taşeronluğunu üstlenmiş bir örgüt olarak bunun en bariz örneklerinden biridir.

- FETÖ gibi bir örgütün karşısında devlet olarak en önemli güvencemiz ve alabileceğimiz en güçlü önlem, demokratik düzenin herhangi bir vesayetçi tutuma izin verilmeksizin sağlıklı bir şekilde işlemesini temin etmektir.

- Devletin ve kurumlarının vesayet odaklarının baskısından kurtarılması, daha açık konuşursak, demokrasiyle bağdaşmayan, halkın meşru taleplerini göz ardı eden ve toplumu sürekli dizayn etmeye çalışarak bir mühendislik ürünü olarak gören mahfillerin prangasından kurtarılması, FETÖ’nün de FETÖ’vari yapıların da yaşam sahasını ortadan kaldırmaktadır.

- Dolayısıyla şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz; FETÖ’nün ya da FETÖ gibi bir terör organizasyonuna dönüşmeye azmetmiş herhangi bir yapının, demokrasimiz güçlü olduğu sürece kendisine herhangi bir fırsat bulamayacağı açıktır.

- 15 Temmuz’da milletimizin kutlu direnişinin kanıtladığı üzere Türkiye’de darbe ve vesayet dönemi fiilen bitmiştir.”

Toplumsal bilincin taze kalmasının demokrasi açısından önemine atıfta bulunan Altun, “Türkiye’de demokrasi ve insan haklarını kurumsallaştıracak, vesayetin her türlüsünü reddederek bağımsızlığından ve özgürlüğünden hiçbir koşulda taviz vermeyecek bilinçli bir nesil yetiştirmek önemlidir” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile her yaştaki çocuklar içinpedagojik olarak iyi bir şekilde hazırlanmış içerikler ve ders materyallerinin hazırlandığını söyledi.

FETÖ OPERASYONLARI

Fahrettin Altun’un verdiği bilgilere göre 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminden bu yana;

- 171 bin 904 operasyon yapıldı. - 103 bin 276 kişi tutuklandı.