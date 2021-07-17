Ofisime dinleme cihazı koydu

Eşim, fazla kilomdan dolayı benimle birlikte olmak istemediğini söylemişti, zayıfladım ama hiçbir şey değişmedi. Bu sevgisizlik beni öldürüyor.

Sevgili Güzin Abla, ben üç çocuk annesi, 36 yaşında, 12 yıldır evli bir kadınım. Eşimle bugüne kadar çok badireler atlattık. Her şey yoluna girmişken, eşim bir süredir cinsel yönden benden kaçıyor.

Eşime, “Bu durum iktidarsızlıktan mı yoksa, beni aldattığın için mi böylesin” diyorum, hiç umurunda bile değil! “Böyle bir şeyim yok” diyor. Ama artık ben bu durumdan çok sıkıldım. Kendimi kadın olarak hissetmiyorum, hiç mutlu değilim. Ailem oldukça uzakta, yalnız bir kadınım… Çocuklarım daha küçük.

12 senedir herhangi bir sosyal hayatımız yok. Eşim hep çalışıyor, akşam eve gelir, bazen de geç gelir. Geç gelmesi ek iş aldığı içindir.

Aslında çok çalışkan bir adamdır, Allah için iyi bir babadır. Ben mi nankörlük yapıyorum?

Ama cinsel anlamda mutlu değilim, şimdi de eşimin beni sevmediğini düşünüyorum. Zaten benimle fazla konuşmaz, derdini sıkıntısını anlatmaz. Ben bir şey söylediğimde, “Boş konuşuyorsun” der, bizim ilişkimiz bir hafta iyi olur. Daha sonra yine aynı rutin hayatımıza dönüyoruz.

Eskiden eşim kilomdan dolayı benimle olmak istemediğini bile söylemişti. Ayda bir kez yeterliymiş! Gayret ettim, zayıfladım, 85 kilodan 75’e düştüm, hiçbir şey fark etmedi.

Eşime internette ilanı olan bir ilaç aldım, bir kere kullandı sonra kullanmadı. Hiçbir şeye yanaşmıyor.

Ben genç bir kadınım, ben de kadın olduğumu, sevildiğimi, istendiğimi hissetmek istiyorum. Kısacası mutsuzum, evde üç çocukla yalnızım.