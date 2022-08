Kocam her fırsatta beni boşamak istiyor

Haberin Devamı

Merhaba Ablacığım, 30 yaşında genç bir kadınım... 6 yıllık evliliğim, 5 yaşında bir kızım var. Eşimle severek evlendik.

Ancak ailesinin yanında yaşadığımız için annesi yüzünden çok kavga ediyorduk. Annesi sürekli eşime ‘boşan’ diye baskı yapıyordu...

Kendi evimize çıkınca bir süre her şey yoluna girdi. Ancak bu sefer de eşim işyerinde problem yaşamaya başladı. Ev sahibimiz de bizi evden çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu.

6 ay kiralık ev bulamadık. Ben de çalışıyordum ama maddi bakımdan zor günler geçiriyorduk. Her şey üst üste gelmeye başladı.

Eşimin çocukluğu da çok kötü geçmiş. Annesi her ay babasına küser, evden gidermiş sonra geri döner barışırmış. Yıllar boyunca bu böyle olmuş...

Psikolojisi iyice bozulan eşim, aramızda bir şey yokken “Ben kendimi iyi hissetmiyorum, boşanalım” deyip annesinin evine gitti.

Annesi de onun boşanma kararını destekledi. Ancak eşim 4 gün sonra evimize dönüp “Senin bir suçun yok, psikolojim çok kötü. Tedavi olmak istiyorum” dedi. “Tamam” dedim ama ertesi gün anladım ki, beni aldatmış, cebinden prezervatif çıktı...

Günübirlik bir ilişki olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. “Beni çok fazla boş bıraktın” dedi.

Evliliğimize yine de bir şans vermek istedim. Daha sonra yine bana soğuk davranmaya başladı. Ben de sitem ettim, “ben seni her şeyinle kabul ediyorum, sen hâlâ soğuksun” diye.

Eşim de “beni bırak yoksa üzüleceksin” dedi. Eşyalarını aldı ve annesine gitti. “Anlaşmalı boşanalım” dedi, en son sözü buydu.

Ne yapmam gerek abla?

Pişman olup dönmesini çok istiyorum. Kocamı seviyorum, yuvam yıkılsın istemiyorum.

◊ Rumuz: Pişman olur mu?

YANIT

Sevgili kızım, eşin zayıf karakterli biriymiş. Annesinin bu kadar etkisi altında kalan, annesi ‘boşanmalısın’ dediği için seni terk etmeyi göze alan bir erkekle hayatını sürdürmenin mümkün olduğunu mu sanıyorsun?

Her fırsatta, her türlü bahaneyle senden boşanmaya kalkan, bir de üstüne üstlük günübirlik dediği bir ilişki bile olsa, seni aldatan bu adama eşim diyebilir misin?

Psikolojik olarak sorunları olabilir ama, dediği gibi bir uzmana başvurup tedavi de olabilir.

Eğer gerçekten sorun çocukluğunda annesinin ona yaşattığı travmalarsa, buna bir çözüm bulunabilir belki de...

Ama bu anne onun çocukluğunu perişan ettiği gibi, hayatını özellikle de evliliğini mahvetmeyi sürdürüyor. Ve o bunu görmeyip, senin ve 5 yaşındaki o masum yavrucağın yanında yer almayı seçeceğine, annesinin bir sözüyle, her an sizi terk etmeye hazır.

Böyle evlilik olur mu canım kızım? Eşini sevdiğini söylüyorsun ama bu hayata bir ömür boyu dayanabilir mi insan?

Bu adam, her türlü bahaneyle sana sırtını dönüp annesinin yanına gidecek. O anne ise “oğlum senin yanın eşinin ve çocuğunun yanıdır” demek yerine, “boşan, ben senin arkandayım” diyor.

Bu gibi erkekler, annelerinin dizlerinin dibinde yaşamak istiyorlarsa, evlenmemeli.

Bir kadının hayatını karartmaktan kaçınmayıp, sorumluluk duymadan, kolaylıkla kapıyı çarpıp gidebilen erkekler bunlar...

Aslında istediğin kadar, ‘ben kocamdan ayrılmak istemiyorum’ desen de, o seni istemiyor. Ve seni istemeyen bir adamı hâlâ seviyorum diyorsun.

Sana yaptıklarını bir bir gözünün önünden geçirirsen, bana hak vereceksin.