Eski ilişkilerini kafamdan atamıyorum

Kız arkadaşımla yakında nişanlanacağız ama benden önceki ilişkilerini kafamdan atamıyorum. “Biz beraberken onları mı düşünüyor” gibi korkular yaşıyorum. Ne yapmam gerek?
Merhaba sevgili Güzin Abla, yaklaşık 5 aydır bir birlikteliğim var. Kız arkadaşım bana daha önce yaşadığı ilişkilerin hepsini anlattı.
Ben onu çok seviyorum ama bu yaşadıkları olaylar aklımdan hiç çıkmıyor. Sosyal medya hesabından bazen eski ilişkilerinden mesajlar geliyor, bu arada kendisi beni çok sevdiğini söylüyor.
Gözlerine bakınca bunu görebiliyorum ama içim içimi yiyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ona kendini hiçbir zaman özel hissettiremeyeceğim diye korkuyorum.
“Aklında sürekli eski sevgilileriyle alakalı bir şeyler var mı, yoksa biz beraberken aklına onlarla yaşadıkları gelir mi?” diye çok korkuyorum. Yakında nişanlanacağız ama bu olanlar kafamı çok kurcalıyor.
Kalbim ağrıyor, dayanamıyorum, işime gücüme kendimi veremiyorum, bundan kurtulmak istiyorum. İlişkimi bitirmek de istemiyorum...
Onun gibi seven insan zor bulunuyor; sizce ne yapmam gerekiyor?
◊ Rumuz: İlişkiler
YANIT
Sevgili okurum, söylediğine göre, bu genç hanım seni çok seviyormuş.
Sana gerçekten bağlanmış ve bundan sonra hayatını seninle geçirmeye karar vermiş. Seninle evlenmeyi kabul etmiş. Bu durumda eski sevgililerinin ne anlamı kalmış ki?
Seni seçmiş, sana güvenmiş... Ve sana geçmişini, daha önce yaşadıklarını tüm dürüstlüğüyle anlatmış. Aranızda gizli saklı bir şey kalsın istememiş.
Bu da hem seni gerçekten sevdiğini, hem de daha önemlisi, sana güvendiğini gösteriyor.
Şimdi sen tutmuş, bu genç hanımın senden önce yaşadığı ilişkileri ve bu ilişkileri unutup unutmadığını sorguluyorsun.
Sorgulamakla da kalmıyor, seninle beraberken bunları hatırlayıp hatırlayamayacağını düşünüyorsun.
Peki ya sen? Sen eski sevgililerini hatırlıyor musun?
Onlarla yaşadığın en özel anları sürekli düşünüyor musun? Bu nişanlanmak üzere olduğun genç hanımı onlarla kıyaslıyor musun? “Şu böyleydi, öteki de şöyleydi” diye yorumlar mı yapıyorsun? Hiç sanmıyorum.
Bence her ilişkinin kendine özgü güzellikleri vardır.
Özel anları vardır. Ama bir şekilde bitmişse eğer, bunun geri dönüşü yoktur. İlişki bittiğinde, sevgi de varsa eğer o da bitmiş demektir.
Eğer sevdiğin genç hanım, bütün yaşadıklarından sonra seni seçmişse, bu onun arayışları içinde, sonunda gerçek anlamda beklediğini bulmuş, demektir. Ve bence bu çok önemlidir. Yalnız siz erkekler değil, kadınların da yaşamları içinde bir arayış içinde olmalarını, bir bakıma normal karşılamak gerekiyor artık.
Çünkü günümüz insanının önünde eskiye oranla çok daha fazla deneme fırsatı bulunabiliyor. Çevresi oluyor, iş hayatı oluyor. Ve bu arada hayat arkadaşını seçmek için bir arayış içine girebiliyor.
Tıpkı siz erkekler gibi...
Bugün karşılaştığımız şu olaylar, bizde biraz daha tolerans tohumunu, düşünce özgürlüğünü etrafımızdakilere aktarabilmeyi ve başkalarına saygıyı filizlendirmeli diye düşünüyorum. Sevdiğin kıza saygı duymalı, onun dürüstlüğünü daha iyi değerlendirebilmelisin.
Eski ilişkilerini kafamdan atamıyorum
Kız arkadaşımla yakında nişanlanacağız ama benden önceki ilişkilerini kafamdan atamıyorum. “Biz beraberken onları mı düşünüyor” gibi korkular yaşıyorum. Ne yapmam gerek?
Merhaba sevgili Güzin Abla, yaklaşık 5 aydır bir birlikteliğim var. Kız arkadaşım bana daha önce yaşadığı ilişkilerin hepsini anlattı.
Ben onu çok seviyorum ama bu yaşadıkları olaylar aklımdan hiç çıkmıyor. Sosyal medya hesabından bazen eski ilişkilerinden mesajlar geliyor, bu arada kendisi beni çok sevdiğini söylüyor.
Gözlerine bakınca bunu görebiliyorum ama içim içimi yiyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ona kendini hiçbir zaman özel hissettiremeyeceğim diye korkuyorum.
“Aklında sürekli eski sevgilileriyle alakalı bir şeyler var mı, yoksa biz beraberken aklına onlarla yaşadıkları gelir mi?” diye çok korkuyorum. Yakında nişanlanacağız ama bu olanlar kafamı çok kurcalıyor.
Kalbim ağrıyor, dayanamıyorum, işime gücüme kendimi veremiyorum, bundan kurtulmak istiyorum. İlişkimi bitirmek de istemiyorum...
Onun gibi seven insan zor bulunuyor; sizce ne yapmam gerekiyor?
◊ Rumuz: İlişkiler
YANIT
Sevgili okurum, söylediğine göre, bu genç hanım seni çok seviyormuş.
Sana gerçekten bağlanmış ve bundan sonra hayatını seninle geçirmeye karar vermiş. Seninle evlenmeyi kabul etmiş. Bu durumda eski sevgililerinin ne anlamı kalmış ki?
Seni seçmiş, sana güvenmiş... Ve sana geçmişini, daha önce yaşadıklarını tüm dürüstlüğüyle anlatmış. Aranızda gizli saklı bir şey kalsın istememiş.
Bu da hem seni gerçekten sevdiğini, hem de daha önemlisi, sana güvendiğini gösteriyor.
Şimdi sen tutmuş, bu genç hanımın senden önce yaşadığı ilişkileri ve bu ilişkileri unutup unutmadığını sorguluyorsun.
Sorgulamakla da kalmıyor, seninle beraberken bunları hatırlayıp hatırlayamayacağını düşünüyorsun.
Peki ya sen? Sen eski sevgililerini hatırlıyor musun?
Onlarla yaşadığın en özel anları sürekli düşünüyor musun? Bu nişanlanmak üzere olduğun genç hanımı onlarla kıyaslıyor musun? “Şu böyleydi, öteki de şöyleydi” diye yorumlar mı yapıyorsun? Hiç sanmıyorum.
Bence her ilişkinin kendine özgü güzellikleri vardır.
Özel anları vardır. Ama bir şekilde bitmişse eğer, bunun geri dönüşü yoktur. İlişki bittiğinde, sevgi de varsa eğer o da bitmiş demektir.
Eğer sevdiğin genç hanım, bütün yaşadıklarından sonra seni seçmişse, bu onun arayışları içinde, sonunda gerçek anlamda beklediğini bulmuş, demektir. Ve bence bu çok önemlidir. Yalnız siz erkekler değil, kadınların da yaşamları içinde bir arayış içinde olmalarını, bir bakıma normal karşılamak gerekiyor artık.
Çünkü günümüz insanının önünde eskiye oranla çok daha fazla deneme fırsatı bulunabiliyor. Çevresi oluyor, iş hayatı oluyor. Ve bu arada hayat arkadaşını seçmek için bir arayış içine girebiliyor.
Tıpkı siz erkekler gibi...
Bugün karşılaştığımız şu olaylar, bizde biraz daha tolerans tohumunu, düşünce özgürlüğünü etrafımızdakilere aktarabilmeyi ve başkalarına saygıyı filizlendirmeli diye düşünüyorum. Sevdiğin kıza saygı duymalı, onun dürüstlüğünü daha iyi değerlendirebilmelisin.