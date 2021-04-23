1 ay sonra amcamın oğluyla evleneceğim

Sevdiğim adamın şeker hastası olduğum için beni istemeyeceğinden korkuyorum...

Bir süredir biriyle konuşuyorum ve o kişi, benim Tip 1 diyabet hastası olduğumu bilmiyor. Bunu ona söylemek istiyorum ama onun tepki vermesinden korkuyorum.

Bu durumu 5 yıl önce yaşamıştım. Biriyle tanışıp birkaç ay sonra hastalığımı söyleyince ayrılmak istemişti.

O kişi benim sağlıklı çocuk dünyaya getiremeyeceğimden, sağlığımın daha kötüye gitmesinden korktuğu için ayrılmıştı.

Şimdi tekrar bu durumu yaşamaktan korkuyorum. Nasıl söylemem gerekiyor ya da bu beraberliğe nasıl başlamam gerekiyor?

Hiçbir fikrim yok... Bana yardımcı olur musunuz?

Rumuz: Korkularım

YANIT

Sevgili kızım, bugün dünyada şeker hastalığı ne yazık ki, çok fazla yaygın.