1 ay sonra amcamın oğluyla evleneceğim

Bir süredir biriyle konuşuyorum ve o kişi, benim Tip 1 diyabet hastası olduğumu bilmiyor. Bunu ona söylemek istiyorum ama onun tepki vermesinden korkuyorum.
Bu durumu 5 yıl önce yaşamıştım. Biriyle tanışıp birkaç ay sonra hastalığımı söyleyince ayrılmak istemişti.
O kişi benim sağlıklı çocuk dünyaya getiremeyeceğimden, sağlığımın daha kötüye gitmesinden korktuğu için ayrılmıştı.
Şimdi tekrar bu durumu yaşamaktan korkuyorum. Nasıl söylemem gerekiyor ya da bu beraberliğe nasıl başlamam gerekiyor?
Hiçbir fikrim yok... Bana yardımcı olur musunuz?
Rumuz: Korkularım
YANIT
Sevgili kızım, bugün dünyada şeker hastalığı ne yazık ki, çok fazla yaygın.
Merhaba Güzin Abla, ben henüz 16 yaşında, lise 2’nci sınıf öğrencisiyim. Bir yılı aşkın süredir bir sevgilim var. Kendisi 20 yaşında.
Yolun başından beri niyetimiz ömür boyu bir ilişki. Bunları düşünmek için küçük olduğumu düşünebilirsiniz ama ben yaşıma göre olgun biriyim.
Onunla sosyal medyada tanıştık ve sadece bir defa buluştuk. O buluşmada heyecanlı olduğum için ona soğuk davrandım, utandım biraz. Ama problem etmedi.
Onunla cinsellik konusunda da konuşmalarımız oldu.
Hatta benimle birlikte olmak istediğini söyledi ama ben istemeyince anlayış gösterdi...
Asıl probleme geliyorum. Annesi yaşlı bir kadın ve sevgilim tek başına onunla ilgilenmekte zorlanıyor. B
u yüzden de evlenmesi gerektiğini söyledi bana.
Bir şirkette çalışıyordum, oraya uzun yıllarımı verdim. Toplantılarda hepimiz bir zincirin halkasıydık ancak toplantı bittikten sonra bütün işler benim üzerimdeydi. Adeta koşarak çalışıyor, en az üç kişinin yapması gereken işlerimi bitirmeye çabalıyordum.
Üstlerimden destek istediğimde, “Abartıyorsun, ne var bunda. Getir ben yapayım” diyor sonra ise “Sen bana nasıl iş verirsin? Ben senin amirinim” kavgasını ediyorlardı.
Kısa süre sonra strese dayalı iç kanama nedeniyle hastahaneye düştüm. Eşime ve çocuğuma bakmakla yükümlüydüm, işimden olmamalıydım. Ancak çalışma yaşamım boyunca hep aşağılandım, hor görüldüm.
Beni bezdirmek için ellerinden geleni yaptılar.
Şimdilerde bu duruma ‘mobbing’ diyorlar ya...
Beni hep suçladılar, “pis kokuyorsun”, “ne biçim giyiniyorsun” dediler.
“Bir gün ‘mobbing’siz günüm geçsin ertesi gün oruç tutacağım” diyordum. Bir kere geçti ve ben de sözümü tutup oruç tuttum.
Erkek arkadaşım, çok cimri. Erkek arkadaşımla 1 yıldır beraberiz ama ilişkimiz ilerledikçe bu huyu çok daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Aramızdaki konuşma sürekli para üzerine.
İkimiz de öğrenciyiz ve kısıtlı gelirimiz var. Ben hiçbir zaman hesabımı ödemesini ya da benim için parasıyla bir şey yapmasını beklemedim. Ama son zamanlardaki tutumu beni epey rahatsız etmeye başladı.
Sürekli bana, “Sen benden daha fazla para alıyorsun. O kahveye o kadar para verilir mi? Gösteriş için içiyorsun. Enayilik o parayı oraya harcaman. Kendine bunu niye aldın? Çok pahalıymış” gibi garip konuşmalar yapıyor.
Ailesiyle de tanıştım. Babası da tam böyle biri aslında. Babasının hesabından 20 lira çekse, hemen babası arıyor ve “Neden çektin parayı” diye soruyor. Ailem hiçbir zaman böyle davranmadığı için çok garipsiyorum bu konuyu.
Açıkçası son zamanlarda hem ailesinin hem de erkek arkadaşımın bu tutumu beni ondan uzaklaştırmaya başladı.
İleride evlenmeyi düşünüyorduk ama o bu kadar hesaplıyken, ailesi de böyleyken ilişkimizin sağlıklı olmayacağını düşünmeye başladım.
Ayrılmak istiyor muyum? Hayır çünkü bunun dışında güzel ve uyumlu bir çiftiz. Ama bu olaydan rahatsız olduğumu ona nasıl anlatabilirim bilmiyorum...
2013 yılından beri İstanbul’daki Kuzey Ormanları’nda, buralara atılmış, terk edilmiş köpek ve kedilerle yaşayan Barış isminde bir hayvansever var. Barış, ormanların derinliklerinde sahipsiz hayvanlar için barınaklar kuran, kulübeler yapan aktivist bir kardeşimiz.
Barış, yıllardır ormanlarda bulduğu, hasta ve sakat hayvanları tedaviye alıp iyileştirmeye çalışması ile ünlü aynı zamanda.
Yıllardan beri gerek orman içindeki barınaklarda, gerek otoyol kenarlarında 400 civarında köpek beslemekte. Ayrıca 200 civarında da kedi de onun desteğini alıyor.
Barış, bu canlarımızla birlikte yaşamakta, yıllardır onlarla yatıp onlarla kalkmakta...
Belki ülkemizde ormanlara atılmış binlerce cana fedakarca bakmaya koşan birçok gönüllü hayvansever var. Ama Barış, onlardan çok farklı. O gecesini gündüzünü, tüm yaşamını onlara adamış bir genç adam... Hasta olduklarında yanlarında, öldüklerinde yine yanlarında...
4 yıllık bir ilişkim var. 4 yıl önce benimle birlikteyken boşanmak üzereydi... Ve sonunda 2 yıl önce boşanabildi. Boşanmadan önce bana imam nikâhıyla evlenme teklifi etti. Ama asla kabul etmedim.
Boşanma gerçekleştiğinde ise karşımda ağladı. Sonrasındaysa benimle görüşmek istemedi. Bana “İmam nikâhını kabul etsen bile seni istemiyorum artık” dedi.
Ben de ister istemez, onu bıraktım. Ama 1 ay geçti geçmedi araya tanıdıklarını soktu ve barışmak istedi.
Diller döktü, “Çocuğum için çok üzüldüm, bu yüzden öyle davrandım” dedi. Ben de bir şekilde ikna oldum. Yeniden başladık.
Eski eşinin bana ve arkadaşıma ulaşması bitmedi, tükenmedi, sürekli bir şeyler yaptı.
Şu anda da sevgilimi mahkemeye verdi. Karşılıklı sorunları bir türlü bitmiyor. En son çocuk için iletişime giriyorlar...
Ve o sırada eski eşi, sevgilime benim için “Onunla evlenme de kiminle evlenirsen evlen. Onunla evlenirsen çocuğunu asla göstermem sana” diyor.
Ben bir şirkette yöneticilik yapıyorum. İlk eşimden olan 12 yaşında bir kızım var, ben 4 yıldır bir başkasıyla evliyim.
Kızım da bizimle yaşıyor. Ama şimdiki eşimle kızım arasında ciddi sorunlar var. Eşim kızımı kaldıramıyor, ona katlanamıyor, yemesine, içmesine, gezmesine, ona alınan kişisel eşyalarına kadar her şeye karışıyor, kızıyor.
Kızım, sebze yemeklerini sevmiyor, onun için aperatif şeyler hazırlıyorum, makarna, patates kızartması gibi...
Onların bile lafını yapıyor. Kızımın rahat ve ne olursa olsun mutlu görünmesi, eşimi çok rahatsız ediyor. Bunu hiçbir şekilde aşamıyoruz...
Kızıma aldıklarım, yedirdiklerim bile problem haline gelmeye başladı.
Kızım da onun bu sevgisizliğinin farkında ve bu yüzden nefret ediyor eşimden. Bir yandan da onu hiç umursamıyor. Kendi odasına kapanıyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum... Önerilerinize ihtiyacım var. Aslında boşanmayı düşünüyorum.
Ama çözülebilir bir durum var ise en azından sizden aldığım yardımla belki farklı bir adım atabilirim...
ÖLMÜŞ EV
3 adet ölmüş ev gördüm. Bu sebeple evimdeki lüzumsuz her şeyi vaktiyle dağıtmanın yoluna bakıyorum. Sizin için değerli olan şeylerin başkaları için son derece değersiz olabileceğini bu sayede öğrendim. Vaktiyle dağıtın yoksa geride bıraktıklarınıza çok yük oluyorlar.
Siz hiç ölmüş bir evde kaldınız mı?
Tabaklarının dolaplarında öldüğü, en güzel fincanlarının, gümüş tepsilerinin, kristal bardaklarının raflarında can verdiği bir evde?
Bir ev, içinde yaşayan öldüğü anda ölmez, evin ölümü daha uzun sürer, onun ölümü illa ki daha yavaş ve daha acılıdır.
Açılmaya başlanan çekmeceler ve içindekiler ölür önce...
Gümüş çatal bıçak takımları ve kutu kutu dantel sehpa örtüleri, rahibe işi masa örtüleri ölür. Hiç kullanılmamış olsa bile o çekmecelerde o kutularda yaşayan örtüler, evin sahibi öldükten sonraki “göz atılmalar” sırasında, büyük bir acıyla ölürler... Çekmecesiyle birlikte ölürler; çekmecenin ferforje kulbu, topuzlu anahtarı, üzerindeki camlı büfesi, bir, iki “bakılmadan sonra” ölür...
1 ay sonra amcamın oğluyla evleneceğim
Ben yurtdışında yaşayan, 21 yaşında genç kızım. Ve bu sene Türkiye’de amcamın oğluyla nişanlandım.
Şu anda kafamı kurcalayan bir sorunum var; “bakire miyim, değil miyim” bilmiyorum...
Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Ben, hiç kimseyle ilişkiye girmedim ama zaman zaman kendi kendimi tatmin için mastürbasyon yaptım.
Zaten küçük yaşta regl oldum. Utangaç ve çekingen biriyim.
O yaşlarda da çok utanıyordum pantolonuma bir şey geçecek diye.
Haliyle birkaç defa tampon kullandım.
Yakında düğünüm olacak ve bu yüzden çok korkuyorum.
Gerek kendi kendimi tatmin ederken, gerekse tampon kullanırken, bekaretimi bozmuş olabilir miyim?
Biliyorum, bana bir kadın doğum uzmanına gitmeyi tavsiye edeceksiniz.
Gitmeyi istiyorum ama gelecek cevaptan korktuğum için gidemiyorum.
Lütfen, bana yol gösterin.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Mastürbasyon yapmak bana zarar verir mi?
Günaha mı giriyorum?
Bu sorular aklımı karıştırıyor.
Bazen kendimi bu yüzden öldürmeyi bile düşünüyorum...
◊ Rumuz: Bekaret
YANIT
Evet, doğru düşünmüşsün sevgili kızım, hemen kendini öldürmeyi düşüneceğine bir kadın doğum uzmanına görünmeni tavsiye edeceğim sana... Bu konuda sana en doğru cevabı o uzman verebilir.
Böylece her gün bu endişeler içinde kıvranacağına, bir kerede gerçeği öğrenirsin. Sonuçta ölüm yok ya ucunda. Nişanlına anlatırsın gerçeği... Sana inanmak zorunda.
Ona da bana anlattığın şekilde anlatırsın. Hatta kadın doğum uzmanı da seni doğrulayabilir.
Bu arada tamponla kızlık zarının bozulması pek mümkün değildir aslında. Bunu yine senin gibi bana danışan bir genç kıza cevap verebilmek için daha önce bir doktora sormuş ve bu bilgiyi okurlarımla da paylaşmıştım.
Ancak ne şekilde mastürbasyon yaptın bilemiyorum, kendini zorlamış olabilir misin? Yine de şunu söylemeliyim, bu konuda bu kadar endişe etmemelisin, günaha girdiğini düşünmemelisin.
Sonuçta uzmanlar genç insanların bu şekilde tatmin olmasının çok doğal olduğunu söylüyor.
Bu kadar endişe edeceğine, gider durumu bir kadın doğum doktoruna anlatırsın, bana yazdığın gibi onunla da bütün bu endişelerini paylaşırsın...
Ona göre içini rahatlatırsın...
Bu arada sana atladığın ama bence asıl ciddi anlamda sorun olabilecek bir şeyi hatırlatacağım, senin amcanın oğlunla evlenmen sakıncalı kızım.
Böyle çok yakın akraba evliliğinin yaratacağı sorunları bilmiyor musun hâlâ?
Hem bunu da o doktora sorup öğrenebilirsin.