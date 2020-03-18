Herkesin aklı salgında

Her ne kadar basketbolun profesyonel liglerinde maçlar oynanmaya devam edilse de, bu durumun parkeye yansımalarına, geçtiğimiz hafta sonu oynanan mücadelelerde şahitlik ettik.
Oyuncular her ne kadar, alınan karar doğrultusunda parkede mücadelelerini gösterse de akılların bir yanında her daim virüs salgını yer edindi...
Dolayısıyla da bu da oyuna yansıdı.
OYNAMAK İSTEMEDİLER
Sammy Mejia ve Devin Williams, salgından kaynaklı endişeleri neticesinde bu maçta görev almak istemedi.
TOFAŞ Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko deplasmanından 84-75’lik mağlubiyetle ayrılırken; Başantrenör Orhun Ene’nin “Maçtan önce bir şekilde sahaya böyle çıkmak zorunda kaldık” ifadesi de, yaşanılan tedirginliği gözler önüne serir nitelikte...
Şunun da altını çizmek gerekiyor ki; söz konusu sağlık olduğunda, alınacak her türlü karara saygı duyulması gerekiyor, neticede bunun bir oyun olduğunu unutmamamız lazım.
Oyuna dönersek; ev sahibinin kontrolünde geçen bir mücadelede, TOFAŞ zaman zaman momentumu eline alma fırsatlarını yakaladı.
Son 6 dakikaya 16 sayı geri girilmesine karşın gösterilen direnç sonrası son 2.5 dakika kala fark 4’e kadar inse de, bu bölümdeki top kayıpları ve Fenerbahçe Beko’nun tecrübesi, sonucu direkt olarak belirleyen etkenlerden oldu.
Sammy Mejia ve Devin Williams’ın yokluğunda gösterilen bu mücadele, Bursa temsilcisi adına oldukça iyi bir durum ancak bu sonuç, üst üste 3’üncü deplasman maçının da kaybedildiği gerçeğini değiştirmeyecek.
HEDEFİ ŞAMPİYONLUKSA...
Fikstürün zorluğu, virüs salgını etrafındaki konsantrasyon kaybı, TOFAŞ’ın dilediği oyunu maçın çok küçük bölümlerinde sergilemesi, bazı oyuncuların istikrarını sağlayamaması da TOFAŞ adına geçen sürecin olumsuzluğunu belirleyen faktörlerden.
TOFAŞ’ın şayet hedefi şampiyonluksa, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başlayacak süreçte bu sezon kendisini yeniden ispat etmesi gerekiyor.
HÜCUMLAR YÜKSELTİYOR
Frutti Extra Bursaspor, ligdeki yükselişini sürdürüyor.
3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıkılan Beşiktaş Sompo Sigorta mücadelesinden de Bursa temsilcisi, 98-87’lik galibiyet elde ederek çıkışını devam ettirdi.
Özellikle maç sonunda, takımın her galibiyet kutlamasında olduğu gibi yine taraftarı yanındaymışçasına tribüne giderek poz vermesi ve sevinç gösterileri de maçın güzel bir detayı oldu.
Mücadelenin ilk yarısında konuk ekibin hakimiyetinde geçen bir maça şahitlik ederken, ikinci yarı bambaşka bir Frutti Extra Bursaspor parkede yer aldı.
28-19’luk üçüncü periyot skoruyla geriden gelerek final peridoyuna önde girme avantajı yakalayan Bursa temsilcisi, kader periyodunda ise 31-21’lik üstünlük kurdu ve maç sonunu rahat bir şekilde oynayarak kazandı.
HÜCUM POTANSİYELİ
Her şeyden önce takımın hücum potansiyelini vurgulamak gerekiyor.
Son 4 maçta takımın skor ortalaması 92 seviyesinde.
Bu bize bir NBA, yahut Avustralya liginden bir ekibin performansını andırıyor.
Bundan önceki son 3 maçta ise takımın skor ortalaması 69’du.
Gözle görünür bir değişim süreci başlamış durumda Frutti Extra Bursaspor adına...
Bu denli skor potansiyeli olan, hücumda ritim bulan bir ekip olduğunuzda kazanma oranınız da benzer doğrultuda artıyor.
98 SAYININ 84’Ü 4’LÜDEN
Elbette bu süreçte Gabriel Olaseni, Chris Jones –ki Beşiktaş Sompo Sigorta maçında attığı 29 sayı ile sezon ortalamasının iki katına çıktı- ve Gian Lopez’in yükselen performansları takdire değer.
Bu üçlünün yanına Gerald Robinson’u da kattığımızda maçtaki 98 sayının 84’ü dört oyuncudan geldi.
Sezon başından beridir vurguladığımız yerli katkısı her ne kadar minimal düzeyde olsa da, yabancıların ekstra performansı Bursa temsilcisinin galibiyet serisinde en önemli etkeni oluşturuyor.
GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Şunun da altını çizmek gerekir ki; Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta galibiyetiyle birlikte mesaj verdi. Hem seyircisiz, hem de güçlü bir rakibe karşı oynanan maçtan, devreyi oldukça geride tamamlamasına karşın sonunu rahat bitirmesiyle gücünü göstermiş durumda.
Bundan sonraki süreçte ise takımın direncini yüksek tutacağına inancımız tam.
DEPLASMAN FOBİSİ
ING Basketbol Süper Ligi’nde TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz haftayı Gaziantep Basketbol deplasmanında geçirirken, parkeden 73-63’lük mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa çok diri bir mücadele ortaya koyan ve pek çok yüksek bütçeli ekiplerin aksine daha mütevazı bir kadro ile bu arenada iyi bir ivme yakalayan Bandırma ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi’nin ardından tamamen lige odaklandı.
Söz konusu mağlubiyetten önce Gaziantep Basketbol’un iç sahada ne denli etkili olduğunu belirtmekte fayda var.
Evindeki son 4 maçın 3’ünü kazanan ve bu bölümde yalnızca Darüşşafaka Tekfen’e kaybeden, oyun ritmini bulduğunda ise her zaman tehlike yaratan bir ekip ile karşılaştılar.
Play-Off şansını koruma açısından bu kritik öneme sahip mücadeleden mağlup ayrılmasına karşın, TEKSÜT Bandırma ipleri halen daha elinde tutuyor.
Bu açıdan da, bu hafta oynayacakları Türk Telekom maçı Bandırma ekibinin hedef maçı niteliğinde.
İÇ SAHADA BAŞARILI
Sezonun genelinde iç sahada başarılı bir görüntü çizen TEKSÜT Bandırma’nın bu zorlu randevu öncesinde bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.
Bir de şunu vurgulamak gerekiyor ki; Bandırma ekibi, tamamen yerli ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile örnek bir mücadele sergiliyor.
Gaziantep deplasmanında da yalnızca 7 oyunculu bir rotasyon ile parkede yer aldılar.
Rakibin ise skora 9 oyuncusunun katkı verdiğinin altını lazım.
Hal böyleyken, bu deplasmanda alınan mağlubiyet her ne kadar Bandırma cephesinde moralleri bozsa da, mücadelenin devam etmesi gerekiyor.
KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK
TEKSÜT Bandırma BK için asıl önemli konu ise deplasman performansı...
Deplasmanda üst üste 7 maçlık bir mağlubiyet zinciri oluştu.
Evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetlerle Play-Off hattında yer edinen Bandırma ekibi; bundan sonraki iç saha randevularında ise Türk Telekom’un ardından Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Darüşşafa Tekfen’i ağırlayacak.
Bu mücadelelerin zorluk seviyeleri düşünüldüğünde, Play-Off içerisinde yer alabilmesi için Bandırma temsilcisinin sonraki 3 deplasmanından da galibiyetler çıkarması gerekiyor.
Hep birlikte göreceğiz.
‘FİNAL’İ GÜZEL OLSUN
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde Final Gençlik, geçtiğimiz hafta sonu Konyaspor’u ağırlarken parkeden 88-67’lik rahat bir skorla ayrılarak ivmesini sürdürdü.
Bir önceki hafta ligin şampiyonluk adaylarından Petkimspor’a karşı deplasmanda uzatmaya götürdüğü maçı kaybetmesine karşın mücadelesiyle takdir kazanan Bursa ekibi, istikrarsız grafik çizen rakibi karşısında zorlanmadı.
İlk dakikalardan itibaren oyun hakimiyetini eline alan ve özellikle üçüncü periyot performansıyla da ritmi elinde tutan Bursa temsilcisi, 21 sayılık farkla rahat bir galibiyet elde etti.
Serhat Uğur, 26 sayısıyla maçın skoreri olurken; Abdoulaye Guye 18 sayı kaydetti, Marlain Guy Veal ise 7 sayıda kaldı.
Özellikle Guy Veal’in ortalamasının altında kaldığı bir maçta, takımın bütün yönüyle skor yükünü sırtlaması ve 10 oyuncunun da skora katkıda bulunması takım adına önemli bir gelişme.
Bu sonucun ardından Final Gençlik, 14’üncü galibiyetine ulaşırken; 4’üncü sıradaki yerini de korudu.
BUDO GEMLİK BASKETBOL ÜZÜLDÜ
Ligdeki bir diğer Bursa temsilcisi BUDO Gemlik Basketbol ise Bornova Belediye deplasmanında varlık gösteremedi. Parkeden 85-71’lik mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, normal sezonun sona ermesine 7 hafta kala 7 galibiyette kaldı.
Ateş hattındaki Samsunspor’un 5 galibiyeti olduğunu düşünürsek; BUDO Gemlik Basketbol için de bundan sonraki maçlar kritik önem taşıyor.
Bu ligde devamlılığı adına Yalovaspor ve Anadolu Basket maçlarında alacakları galibiyetler, takımın ligde tutunmasını sağlayacaktır.
Zira Samsunspor’un da bundan sonraki fikstüründe üst sıralardaki ekiplerle oynayacağı maçlar olacak.
GEÇİT SPOR’UN PLAY-OFF ŞANSI
TÜRKİYE Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele veren Geçit Spor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler deplasmanından 95-75’lik mağlubiyetle döndü.
Ligin 3’üncü sırasındaki rakibiyle olan mücadelede güç farkı hissedilirken, özellikle ikinci periyottaki 30-14’lük ev sahibi lehine skor, bir anda maçın da kaderini çizdi.
Diğer periyotlara bakıldığında Geçit Spor’un, başa baş bir mücadele sergilediğini gördük.
Her ne kadar rakip Ankara ekibi oyunu elinde tutan bir görüntü sergilese de, Geçit Spor adına bu maçın ‘mutlak kazanılması’ gereken bir maç olmadığı hepimizin malumu...
KAĞIT ÜZERİNDE AVANTAJLI
Dolayısıyla Bursa temsilcisinin, Play-Off şansı devam ediyor.
Bu noktada üst basamağındaki Beylikdüzü Basket ve Başkent Yenişehir’in mağlubiyetleri, Geçit Spor’un şansını korumasını sağladı.
Normal sezonun bitimine 6 hafta kalırken, Play-Off hattı ile arasında bir galibiyet fark bulunan Bursa temsilcisi, kalan maçlarda önceki haftalara nispeten kağıt üzerinde daha favori olduğu maçlara çıkacak. Bunu kullanabildiği takdirde Geçit Spor’u bu arenadaki ilk sezonunda Play-Off hattında görebiliriz.
PERİLERİN SERİSİ SON BULDU
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1’inci Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yakaladığı 5 maçlık seri, Antalya’da son buldu.
Antalya 07 SK ile oynayan Bursa temsilcisi, parkeden 73-57’lik skorla mağlup ayrıldı.
Normal sezonun sonlarına doğru girilirken, bu kritik kaybın etkisini önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Daha önceki maçlardan farklı olarak, Bursa BŞB’nin bu mücadelede savunma problemi yaşadığını gördük.
Zira Bursa ekibi, 11 maçlık aranın ardından ilk kez 73 sayıyı potasında gördü.
İkinci periyodu da yalnızca 8 sayıda tamamlaması da hücumsal açıdan bu kez istenilen organizasyonların gerçekleşemediğini gösteriyor.
HEDEFİ YERİNİ KORUMAK
Normal sezonun bitimine 4 hafta kalırken; Bursa BŞB’nin bundan sonraki görevi ise Play-Off hattındaki yerini korumak olacak.
7’nci basamaktaki Bursa ekibi, alt basamağındaki iki ekiple aynı galibiyet sayısına sahip.
Üstelik bu hafta, bu ekiplerden biri olan 1881 Düzce Belediye ile karşılaşacaklar.
Bu maçtan çıkacak sonuç ise, Bursa ekibinin konumunu yakından etkileyecek.
Herkesin aklı salgında
Koronavirüs salgını, ülkemizin de pek çok noktasını etkisi altına alırken; bu durum spor dünyasına da yansıdı.
Her ne kadar basketbolun profesyonel liglerinde maçlar oynanmaya devam edilse de, bu durumun parkeye yansımalarına, geçtiğimiz hafta sonu oynanan mücadelelerde şahitlik ettik.
Oyuncular her ne kadar, alınan karar doğrultusunda parkede mücadelelerini gösterse de akılların bir yanında her daim virüs salgını yer edindi...
Dolayısıyla da bu da oyuna yansıdı.
OYNAMAK İSTEMEDİLER
Sammy Mejia ve Devin Williams, salgından kaynaklı endişeleri neticesinde bu maçta görev almak istemedi.
TOFAŞ Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko deplasmanından 84-75’lik mağlubiyetle ayrılırken; Başantrenör Orhun Ene’nin “Maçtan önce bir şekilde sahaya böyle çıkmak zorunda kaldık” ifadesi de, yaşanılan tedirginliği gözler önüne serir nitelikte...
Şunun da altını çizmek gerekiyor ki; söz konusu sağlık olduğunda, alınacak her türlü karara saygı duyulması gerekiyor, neticede bunun bir oyun olduğunu unutmamamız lazım.
Oyuna dönersek; ev sahibinin kontrolünde geçen bir mücadelede, TOFAŞ zaman zaman momentumu eline alma fırsatlarını yakaladı.
Son 6 dakikaya 16 sayı geri girilmesine karşın gösterilen direnç sonrası son 2.5 dakika kala fark 4’e kadar inse de, bu bölümdeki top kayıpları ve Fenerbahçe Beko’nun tecrübesi, sonucu direkt olarak belirleyen etkenlerden oldu.
Sammy Mejia ve Devin Williams’ın yokluğunda gösterilen bu mücadele, Bursa temsilcisi adına oldukça iyi bir durum ancak bu sonuç, üst üste 3’üncü deplasman maçının da kaybedildiği gerçeğini değiştirmeyecek.
HEDEFİ ŞAMPİYONLUKSA...
Fikstürün zorluğu, virüs salgını etrafındaki konsantrasyon kaybı, TOFAŞ’ın dilediği oyunu maçın çok küçük bölümlerinde sergilemesi, bazı oyuncuların istikrarını sağlayamaması da TOFAŞ adına geçen sürecin olumsuzluğunu belirleyen faktörlerden.
TOFAŞ’ın şayet hedefi şampiyonluksa, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başlayacak süreçte bu sezon kendisini yeniden ispat etmesi gerekiyor.
HÜCUMLAR YÜKSELTİYOR
Frutti Extra Bursaspor, ligdeki yükselişini sürdürüyor.
3 maçlık galibiyet serisinin ardından çıkılan Beşiktaş Sompo Sigorta mücadelesinden de Bursa temsilcisi, 98-87’lik galibiyet elde ederek çıkışını devam ettirdi.
Özellikle maç sonunda, takımın her galibiyet kutlamasında olduğu gibi yine taraftarı yanındaymışçasına tribüne giderek poz vermesi ve sevinç gösterileri de maçın güzel bir detayı oldu.
Mücadelenin ilk yarısında konuk ekibin hakimiyetinde geçen bir maça şahitlik ederken, ikinci yarı bambaşka bir Frutti Extra Bursaspor parkede yer aldı.
28-19’luk üçüncü periyot skoruyla geriden gelerek final peridoyuna önde girme avantajı yakalayan Bursa temsilcisi, kader periyodunda ise 31-21’lik üstünlük kurdu ve maç sonunu rahat bir şekilde oynayarak kazandı.
HÜCUM POTANSİYELİ
Her şeyden önce takımın hücum potansiyelini vurgulamak gerekiyor.
Son 4 maçta takımın skor ortalaması 92 seviyesinde.
Bu bize bir NBA, yahut Avustralya liginden bir ekibin performansını andırıyor.
Bundan önceki son 3 maçta ise takımın skor ortalaması 69’du.
Gözle görünür bir değişim süreci başlamış durumda Frutti Extra Bursaspor adına...
Bu denli skor potansiyeli olan, hücumda ritim bulan bir ekip olduğunuzda kazanma oranınız da benzer doğrultuda artıyor.
98 SAYININ 84’Ü 4’LÜDEN
Elbette bu süreçte Gabriel Olaseni, Chris Jones –ki Beşiktaş Sompo Sigorta maçında attığı 29 sayı ile sezon ortalamasının iki katına çıktı- ve Gian Lopez’in yükselen performansları takdire değer.
Bu üçlünün yanına Gerald Robinson’u da kattığımızda maçtaki 98 sayının 84’ü dört oyuncudan geldi.
Sezon başından beridir vurguladığımız yerli katkısı her ne kadar minimal düzeyde olsa da, yabancıların ekstra performansı Bursa temsilcisinin galibiyet serisinde en önemli etkeni oluşturuyor.
GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Şunun da altını çizmek gerekir ki; Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta galibiyetiyle birlikte mesaj verdi. Hem seyircisiz, hem de güçlü bir rakibe karşı oynanan maçtan, devreyi oldukça geride tamamlamasına karşın sonunu rahat bitirmesiyle gücünü göstermiş durumda.
Bundan sonraki süreçte ise takımın direncini yüksek tutacağına inancımız tam.
DEPLASMAN FOBİSİ
ING Basketbol Süper Ligi’nde TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz haftayı Gaziantep Basketbol deplasmanında geçirirken, parkeden 73-63’lük mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa çok diri bir mücadele ortaya koyan ve pek çok yüksek bütçeli ekiplerin aksine daha mütevazı bir kadro ile bu arenada iyi bir ivme yakalayan Bandırma ekibi, FIBA Şampiyonlar Ligi’nin ardından tamamen lige odaklandı.
Söz konusu mağlubiyetten önce Gaziantep Basketbol’un iç sahada ne denli etkili olduğunu belirtmekte fayda var.
Evindeki son 4 maçın 3’ünü kazanan ve bu bölümde yalnızca Darüşşafaka Tekfen’e kaybeden, oyun ritmini bulduğunda ise her zaman tehlike yaratan bir ekip ile karşılaştılar.
Play-Off şansını koruma açısından bu kritik öneme sahip mücadeleden mağlup ayrılmasına karşın, TEKSÜT Bandırma ipleri halen daha elinde tutuyor.
Bu açıdan da, bu hafta oynayacakları Türk Telekom maçı Bandırma ekibinin hedef maçı niteliğinde.
İÇ SAHADA BAŞARILI
Sezonun genelinde iç sahada başarılı bir görüntü çizen TEKSÜT Bandırma’nın bu zorlu randevu öncesinde bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.
Bir de şunu vurgulamak gerekiyor ki; Bandırma ekibi, tamamen yerli ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile örnek bir mücadele sergiliyor.
Gaziantep deplasmanında da yalnızca 7 oyunculu bir rotasyon ile parkede yer aldılar.
Rakibin ise skora 9 oyuncusunun katkı verdiğinin altını lazım.
Hal böyleyken, bu deplasmanda alınan mağlubiyet her ne kadar Bandırma cephesinde moralleri bozsa da, mücadelenin devam etmesi gerekiyor.
KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK
TEKSÜT Bandırma BK için asıl önemli konu ise deplasman performansı...
Deplasmanda üst üste 7 maçlık bir mağlubiyet zinciri oluştu.
Evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetlerle Play-Off hattında yer edinen Bandırma ekibi; bundan sonraki iç saha randevularında ise Türk Telekom’un ardından Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko ve Darüşşafa Tekfen’i ağırlayacak.
Bu mücadelelerin zorluk seviyeleri düşünüldüğünde, Play-Off içerisinde yer alabilmesi için Bandırma temsilcisinin sonraki 3 deplasmanından da galibiyetler çıkarması gerekiyor.
Hep birlikte göreceğiz.
‘FİNAL’İ GÜZEL OLSUN
TÜRKİYE Basketbol Ligi’nde Final Gençlik, geçtiğimiz hafta sonu Konyaspor’u ağırlarken parkeden 88-67’lik rahat bir skorla ayrılarak ivmesini sürdürdü.
Bir önceki hafta ligin şampiyonluk adaylarından Petkimspor’a karşı deplasmanda uzatmaya götürdüğü maçı kaybetmesine karşın mücadelesiyle takdir kazanan Bursa ekibi, istikrarsız grafik çizen rakibi karşısında zorlanmadı.
İlk dakikalardan itibaren oyun hakimiyetini eline alan ve özellikle üçüncü periyot performansıyla da ritmi elinde tutan Bursa temsilcisi, 21 sayılık farkla rahat bir galibiyet elde etti.
Serhat Uğur, 26 sayısıyla maçın skoreri olurken; Abdoulaye Guye 18 sayı kaydetti, Marlain Guy Veal ise 7 sayıda kaldı.
Özellikle Guy Veal’in ortalamasının altında kaldığı bir maçta, takımın bütün yönüyle skor yükünü sırtlaması ve 10 oyuncunun da skora katkıda bulunması takım adına önemli bir gelişme.
Bu sonucun ardından Final Gençlik, 14’üncü galibiyetine ulaşırken; 4’üncü sıradaki yerini de korudu.
BUDO GEMLİK BASKETBOL ÜZÜLDÜ
Ligdeki bir diğer Bursa temsilcisi BUDO Gemlik Basketbol ise Bornova Belediye deplasmanında varlık gösteremedi. Parkeden 85-71’lik mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, normal sezonun sona ermesine 7 hafta kala 7 galibiyette kaldı.
Ateş hattındaki Samsunspor’un 5 galibiyeti olduğunu düşünürsek; BUDO Gemlik Basketbol için de bundan sonraki maçlar kritik önem taşıyor.
Bu ligde devamlılığı adına Yalovaspor ve Anadolu Basket maçlarında alacakları galibiyetler, takımın ligde tutunmasını sağlayacaktır.
Zira Samsunspor’un da bundan sonraki fikstüründe üst sıralardaki ekiplerle oynayacağı maçlar olacak.
GEÇİT SPOR’UN PLAY-OFF ŞANSI
TÜRKİYE Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele veren Geçit Spor, geçtiğimiz hafta karşılaştığı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler deplasmanından 95-75’lik mağlubiyetle döndü.
Ligin 3’üncü sırasındaki rakibiyle olan mücadelede güç farkı hissedilirken, özellikle ikinci periyottaki 30-14’lük ev sahibi lehine skor, bir anda maçın da kaderini çizdi.
Diğer periyotlara bakıldığında Geçit Spor’un, başa baş bir mücadele sergilediğini gördük.
Her ne kadar rakip Ankara ekibi oyunu elinde tutan bir görüntü sergilese de, Geçit Spor adına bu maçın ‘mutlak kazanılması’ gereken bir maç olmadığı hepimizin malumu...
KAĞIT ÜZERİNDE AVANTAJLI
Dolayısıyla Bursa temsilcisinin, Play-Off şansı devam ediyor.
Bu noktada üst basamağındaki Beylikdüzü Basket ve Başkent Yenişehir’in mağlubiyetleri, Geçit Spor’un şansını korumasını sağladı.
Normal sezonun bitimine 6 hafta kalırken, Play-Off hattı ile arasında bir galibiyet fark bulunan Bursa temsilcisi, kalan maçlarda önceki haftalara nispeten kağıt üzerinde daha favori olduğu maçlara çıkacak. Bunu kullanabildiği takdirde Geçit Spor’u bu arenadaki ilk sezonunda Play-Off hattında görebiliriz.
PERİLERİN SERİSİ SON BULDU
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1’inci Ligi’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor’un yakaladığı 5 maçlık seri, Antalya’da son buldu.
Antalya 07 SK ile oynayan Bursa temsilcisi, parkeden 73-57’lik skorla mağlup ayrıldı.
Normal sezonun sonlarına doğru girilirken, bu kritik kaybın etkisini önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Daha önceki maçlardan farklı olarak, Bursa BŞB’nin bu mücadelede savunma problemi yaşadığını gördük.
Zira Bursa ekibi, 11 maçlık aranın ardından ilk kez 73 sayıyı potasında gördü.
İkinci periyodu da yalnızca 8 sayıda tamamlaması da hücumsal açıdan bu kez istenilen organizasyonların gerçekleşemediğini gösteriyor.
HEDEFİ YERİNİ KORUMAK
Normal sezonun bitimine 4 hafta kalırken; Bursa BŞB’nin bundan sonraki görevi ise Play-Off hattındaki yerini korumak olacak.
7’nci basamaktaki Bursa ekibi, alt basamağındaki iki ekiple aynı galibiyet sayısına sahip.
Üstelik bu hafta, bu ekiplerden biri olan 1881 Düzce Belediye ile karşılaşacaklar.
Bu maçtan çıkacak sonuç ise, Bursa ekibinin konumunu yakından etkileyecek.