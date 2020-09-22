Vitaminlere talep arttı sahtesi patladı

Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen gıda takviyeleri ile vitaminlere sarıldı. Öyle ki İstanbul Eczacı Odası’nın verilerine göre talep 5-6 kat arttı. Ama dikkat! ‘Komşuma iyi gelmiş’, ‘TV’de gördüm, bağışıklık güçlendiriyormuş’ diyerek doktorunuza danışmadan, hele ki ‘Eczanede bulamadım’, ‘Ucuzdu’ diyerek internetten aldığınız ürünler sağlığınızla oynuyor! Sağlık Bakanlığı’na göre özellikle internetten satılan ürünlerin yüzde 99’u sahte. Bakın uzmanlar neler diyor...
ECZANEDE YOKSA İNTERNETTE DE YOKTUR
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor” diyor. Sarıalioğlu tam da buraya bir parantez açıyor ve bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulunuyor.
YAN ETKİSİ OLABİLİR
Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” diyor.
BAĞIŞIKLIK SADECE HAP İLE GÜÇLENMEZ
İÇ hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle salgın dönemlerinde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini doğruluyor. Ancak bunun tek yolunun vitamin ve takviye almak olmayacağının da altını çiziyor. Dr. Kaya “Bağışıklık sisteminin yüksekliği yaşam tarzımızla doğru orantılı. Gece uykularımız, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve stres yönetimi. Bu 5 basamağı ne kadar doğru yaparsak o kadar direncimiz artar. Gece doğru dürüst uymuyor, sabaha kadar oturuyorsanız, spor yapmıyor, yeterince su içmiyorsanız, stres yükünüz fazla ise ve sürekli karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız günde bir değil 10 kutu da içseniz bu vitaminlerin size hiçbir faydası olmaz!” diyor.
C VİTAMİNİNİ YİYECEKTEN ALIN
C vitamininin fazlasının vücuttan atıldığına dikkat çeken Dr. Kaya, her vitamin ve takviyenin illa haptan alınmasına karşı. Şöyle örnekliyor: “Günde 2 porsiyon taze meyve ya da sebze yemeği tüketiyorsak zaten yeterli C vitamini alıyoruz demektir. 1 kivide bile günlük C vitamini ihtiyacımızın 3’te 1’i var. Alınan fazla C vitamini zaten vücuttan atılıyor. Fazla vitaminle vücudu da yormamak lazım.”
D VİTAMİNİ FAZLASI ZARARLI
“D vitamini güneşten aldığımız bir vitamin. Yılda 1 kez check-up testlerinin sonucuna göre yerine koymak gerekir. Kafasına göre gidip ampul alıp, kırıp içmek, 2-3 hap yutmak... Doğru hareket olmaz çünkü fazlası zehirleyici olabilir. Hele ki kişinin karaciğer yağlanması varsa, tiroitleri çalışmıyorsa, tansiyon, gizli şekeri gibi hastalıkları varsa bunlar doğru düzgün tedavi edilmeden bu vitaminlerin avuç avuç alınması yarardan çok zarar verir.”
YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI KORONA KADAR ÖLÜMCÜL
TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı ve eczacı Nurten Saydan: “Sosyal medya ve internette insanlar birbirine Korona virüsüne iyi geldiği iddia edilen ilaç ve gıda takviyesi öneriyorlar. Ben de diyorum ki yanlış ilaç kullanımı en az korona kadar ölümcüldür. Bilinçsiz şekilde kullanılan bağışıklık güçlendirici gıda takviyeleri COVID pozitif veya temaslı kişilerde ‘sitokin’ fırtınası denen bir sendroma neden olabilir. Bu sendrom akciğerlere zarar vererek ölümlere yol açabilir. Ayrıca internet vb gibi ortamlarda kolayca satılan bu ürünlerin güvenirliği de yok! TEİS olarak, Sağlık Bakanlığı’nın gıda takviyesi adı altında piyasaya sürülen tüm bitkisel ilaçları daha sıkı şekilde denetlemesini ve ciddi bir düzenleme yapmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı da dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.”
VİTAMİN DEĞİL, MASKE VE HİJYEN KORUR
Vitamin ve takviyeleri gelişi güzel kullanmanın yarardan çok zarar getirdiğini söyleyen kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes, “Bazı vitaminler var ki sadece yağda erir. Başta D olmak üzere A, E ve K vitaminleri mesela. Eksikliği giderilmeli ancak asla ezbere alınmamalı. Fazlası vücutta birikme yapabilir. Bu da kas ve kemiklerde hasara yol açar. Bir uzman ‘D vitamini korona virüsüne karşı faydalı’ dediği an herkes saldırıyor ama gerçekte vücudun buna ihtiyacı var mı, kimse bakmıyor” diyor. Piyasada vitamin bulmanın zorlaştığına da değinen Dr. Erciyes anlamakta güçlük çektiği bir ikilemi de bakın nasıl dile getiriyor: “Madem herkes sağlığına bu kadar önem veriyor. Vitaminlere-takviyelere büyük paralar harcanıyor. Günün sonunda 1 liralık bir maske. Neden kimse takmıyor? Mesafe kuralına uyulmuyor. Aldığınız vitaminlerin sizi Korona virüsünden koruyacağını düşünüyor ve ‘Bana bir şey olmaz’ diyorsanız, yanılıyorsunuz. Maske-mesafe-hijyen kuralına riayet etmediğiniz takdirde vücudu istediğiniz kadar vitamin bombardımanına tutun o virüs illa bulaşacaktır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalığı kolay atlatmak adına önemlidir.”
Vitaminlere talep arttı sahtesi patladı
Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen gıda takviyeleri ile vitaminlere sarıldı. Öyle ki İstanbul Eczacı Odası’nın verilerine göre talep 5-6 kat arttı. Ama dikkat! ‘Komşuma iyi gelmiş’, ‘TV’de gördüm, bağışıklık güçlendiriyormuş’ diyerek doktorunuza danışmadan, hele ki ‘Eczanede bulamadım’, ‘Ucuzdu’ diyerek internetten aldığınız ürünler sağlığınızla oynuyor! Sağlık Bakanlığı’na göre özellikle internetten satılan ürünlerin yüzde 99’u sahte. Bakın uzmanlar neler diyor...
ECZANEDE YOKSA İNTERNETTE DE YOKTUR
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor” diyor. Sarıalioğlu tam da buraya bir parantez açıyor ve bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulunuyor.
YAN ETKİSİ OLABİLİR
Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” diyor.
BAĞIŞIKLIK SADECE HAP İLE GÜÇLENMEZ
İÇ hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle salgın dönemlerinde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini doğruluyor. Ancak bunun tek yolunun vitamin ve takviye almak olmayacağının da altını çiziyor. Dr. Kaya “Bağışıklık sisteminin yüksekliği yaşam tarzımızla doğru orantılı. Gece uykularımız, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve stres yönetimi. Bu 5 basamağı ne kadar doğru yaparsak o kadar direncimiz artar. Gece doğru dürüst uymuyor, sabaha kadar oturuyorsanız, spor yapmıyor, yeterince su içmiyorsanız, stres yükünüz fazla ise ve sürekli karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız günde bir değil 10 kutu da içseniz bu vitaminlerin size hiçbir faydası olmaz!” diyor.
C VİTAMİNİNİ YİYECEKTEN ALIN
C vitamininin fazlasının vücuttan atıldığına dikkat çeken Dr. Kaya, her vitamin ve takviyenin illa haptan alınmasına karşı. Şöyle örnekliyor: “Günde 2 porsiyon taze meyve ya da sebze yemeği tüketiyorsak zaten yeterli C vitamini alıyoruz demektir. 1 kivide bile günlük C vitamini ihtiyacımızın 3’te 1’i var. Alınan fazla C vitamini zaten vücuttan atılıyor. Fazla vitaminle vücudu da yormamak lazım.”
D VİTAMİNİ FAZLASI ZARARLI
“D vitamini güneşten aldığımız bir vitamin. Yılda 1 kez check-up testlerinin sonucuna göre yerine koymak gerekir. Kafasına göre gidip ampul alıp, kırıp içmek, 2-3 hap yutmak... Doğru hareket olmaz çünkü fazlası zehirleyici olabilir. Hele ki kişinin karaciğer yağlanması varsa, tiroitleri çalışmıyorsa, tansiyon, gizli şekeri gibi hastalıkları varsa bunlar doğru düzgün tedavi edilmeden bu vitaminlerin avuç avuç alınması yarardan çok zarar verir.”
YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI KORONA KADAR ÖLÜMCÜL
TÜM Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı ve eczacı Nurten Saydan: “Sosyal medya ve internette insanlar birbirine Korona virüsüne iyi geldiği iddia edilen ilaç ve gıda takviyesi öneriyorlar. Ben de diyorum ki yanlış ilaç kullanımı en az korona kadar ölümcüldür. Bilinçsiz şekilde kullanılan bağışıklık güçlendirici gıda takviyeleri COVID pozitif veya temaslı kişilerde ‘sitokin’ fırtınası denen bir sendroma neden olabilir. Bu sendrom akciğerlere zarar vererek ölümlere yol açabilir. Ayrıca internet vb gibi ortamlarda kolayca satılan bu ürünlerin güvenirliği de yok! TEİS olarak, Sağlık Bakanlığı’nın gıda takviyesi adı altında piyasaya sürülen tüm bitkisel ilaçları daha sıkı şekilde denetlemesini ve ciddi bir düzenleme yapmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı da dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.”
VİTAMİN DEĞİL, MASKE VE HİJYEN KORUR
Vitamin ve takviyeleri gelişi güzel kullanmanın yarardan çok zarar getirdiğini söyleyen kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes, “Bazı vitaminler var ki sadece yağda erir. Başta D olmak üzere A, E ve K vitaminleri mesela. Eksikliği giderilmeli ancak asla ezbere alınmamalı. Fazlası vücutta birikme yapabilir. Bu da kas ve kemiklerde hasara yol açar. Bir uzman ‘D vitamini korona virüsüne karşı faydalı’ dediği an herkes saldırıyor ama gerçekte vücudun buna ihtiyacı var mı, kimse bakmıyor” diyor. Piyasada vitamin bulmanın zorlaştığına da değinen Dr. Erciyes anlamakta güçlük çektiği bir ikilemi de bakın nasıl dile getiriyor: “Madem herkes sağlığına bu kadar önem veriyor. Vitaminlere-takviyelere büyük paralar harcanıyor. Günün sonunda 1 liralık bir maske. Neden kimse takmıyor? Mesafe kuralına uyulmuyor. Aldığınız vitaminlerin sizi Korona virüsünden koruyacağını düşünüyor ve ‘Bana bir şey olmaz’ diyorsanız, yanılıyorsunuz. Maske-mesafe-hijyen kuralına riayet etmediğiniz takdirde vücudu istediğiniz kadar vitamin bombardımanına tutun o virüs illa bulaşacaktır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalığı kolay atlatmak adına önemlidir.”