Ayşe Teyze koşşşş! Altın fiyatları düşüyor

Henüz 29 yaşında, kariyerinin zirvesinde milyon dolarlık bir futbolcu Eriksen. Şüphesiz sağlıklı besleniyor, iyi yaşıyor, kontrollerini aksatmıyor. Peki ne oldu da böylesi sağlıklı, kontrollü bir yaşam sürerken maçın ortasında kalbi duruverdi? Dahası benzer bir risk evde kendi kendine antrenman yapan biz amatörler için de sözkonusu mu? Cevap maalesef evet. Aman dikkat! Sadece formda futbolcular değil herkes risk altında!

Memorial Şişli Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Deniz Şener kalp ritim bozukluklarına bağlı kalp krizi riskinin sadece sporcular değil herkes için var olduğunu belirterek, “İnanın nasıl beslendiğinizin, ne kadar spor yaptığınızın önemi yok! Gençler dahil bu durum hepimizin başına gelebilir” diyor. Peki, neden? Dr. Şener genetik yani doğuştan gelen faktörler kadar yaşamsal faktörlerin de belirleyici olduğunu ifade ederek, “Mesela, enfeksiyonlara bağlı virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün gibi bazı hastalıklar kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durum gençlerde daha sık görülür. Öyle ki daha geçen gün bir hasta tedavi ettim; yeni anne olmuş, 25 yaşında genç bir kadın” diyor.

GENÇLERDE GÖRÜLÜYOR

Kalp kasının boyutunu, şeklini, kalınlığını etkileyen ve kalıtımsal olabilen kardiyomiyopati hastalığının da ritim bozukluğuna bağlı krize sebep olabileceğini belirten Dr. Şener bu tarz sorunların ergenlerde ya da 20-30 yaş arasında her zaman kendisini göstermediğini, bazı basit tetkiklerin detayları görmekte yetersiz kalabileceğini söylüyor, şöyle de devam ediyor: “Yılda 1 kez muhakkak kontrole gidilmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırılmalı. Şüpheli durumlarda bilgisayarlı tomografi ile kalp damarlarını bile görüntülemek mümkün.”

FAZLA SPORA DİKKAT

Gelelim sağlıklı kalmak için yediğimize, içtiğimize ve sporumuza hele de pandemi döneminde iyice dikkat etmeye başlayan bizlere... Bizler de risk altında mıyız? Bilinçsizce yapılan sporun, vücutta eklemleri, kasları zorlarken kalbi de büyük tehlikeye attığını söyleyen Şener uyarıyor: “Elbette sağlıklı beslenmek ve spor kalbi koruyor ancak her şey kararında güzel! Ağır spor yapmak kalbe fayda değil zarar veriyor! Hızlı yürüyüşçüler, koşucular, maraton koşucuları, halterciler, güreş, boks yapanlar... Dikkat! Spor yaparken kan basıncının artması, daha fazla kan pompalanması, kalbinde o güne kadar hiçbir sorunu olmayan insanlarda bile ani kalp durmasına neden olabilir.”

UYANIR UYANMAZ SPORA KOŞMAYIN!

BEZMİALEM