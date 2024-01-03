2024’te dünyada neler olacak

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Peki bu öngörü dünya siyaset sahnesini nasıl şekillendirecek?

Bu yıl seçime giden ABD ve Rusya, İsrail, Suriye özelinde neler yaşanacak? Savaş tam tamları mı çalacak? Tabii “Her şeyin başı sağlık.” COVID-19 gibi bilinmedik bir hastalık ya da böylesi sancılı bir süreç bir daha yaşanır mı? 2024’te teknolojik anlamda nereye gidiyoruz? İkinci bölümle karşınızdayız.

ATEŞLİ SALGIN HASTALIKLARA DİKKAT

-2024 gökyüzü olaylarına bakarak bu yıl sağlık açısından- COVID gibi- bir zorluk, beklenmedik hastalıklar var mı? Yoksa sağlık açısından daha rahat bir yıl mı?

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- Hande Kazanova: 10 Nisan’da Satürn- Mars kavuşumu var. Bundan bir önceki kavuşumda pandemiyi yaşamıştık. Aslında 2 yıl da bir kavuşuyor Satürn ve Mars. Ama bu kez balık burcunda kavuşacak olması enerjimizi durdurabilecek etkiler ortaya çıkarabilir. Su kaynaklarından gelebilecek birtakım zarar, hastalıklarla ilgili de olabilir. Genelde insan sağlığını aşağı çeken, ekonomik yönden sıkıntılı bir süreç denilebilir. Hemen ekleyeyim: Bundan önceki Satürn- Mars kavuşumu 1994 yılında olmuş ve hemen arkasından 5 Nisan kararları alınmış. Ayrıca boğazda tanker kazası yaşanmış. Yani bu ikilinin bir araya gelmesini ben pek iyiye yoramıyorum. Mart ayı ve Neptün ile kavuşumda olan yeni aylar, 18 Eylül’de tutulma. Buralar hep ateşli- salgın, bilinmeyen hastalıkları veriyor maalesef. Topraktan gelebilecek belki gıdalardan bulaşabilecek sağlık sıkıntıları olabilir. Bahar aylarında; nisan- mayıs gibi yaz sonrası eylül- ekim döneminde dikkatli olmakta fayda var. Her tür varyasyon- şarbon gibi- hayvanlardan gelebilecek hastalıklar gündemimizde olabilir.

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- Aygül Aydın: Mars ve Plüton Kova’da Altair yıldızı ile kavuşacak. Klasik astrolojide Altair yıldızı, Orta Çağ’da sürüngenlerden kaynaklanan tehlikeyi işaret edermiş. Mart ve Nisan ayları bu açıdan gıda ve sürüngenlerden gelebilecek hastalıklar açısından krizli olabilir. Tifo, tifüs, çiçek gibi salgınlara dikkat edilmeli. Yeni varyantlar, yeni mutasyonlar olabilir. Ayrıca bu Altair yıldızı ABD ve uzay araştırmaları ile bombalar, nükleer çatışmalar, füzeleri de anlatıyor. Deniz üstü/ ötesi savaşlar olabilir. Suya sızan ilaçlar, bilinmeyen maddeler. Sudan gelebilecek zehirlenmeler.





ABD’DE BİDEN SEÇİME GİREMEYEBİLİR

-5 Kasım 2024’te ABD’de seçim var. Son ankete göre Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump Joe Biden’ın 9 puan önünde. Sizce nasıl bir seçim bekliyor dünyayı?

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-Aygül Aydın: Cevap vereceğim ama önce uzak bir ön görüm olacak. 2026’da ABD’nin iç savaşa sürükleneceğini düşünüyorum. Bunun başlangıcıysa 2024 olacak. Birikecek ve 2026’da patlayacak.

-Hande Kazanova: ABD seçimleri çok su kaldırır. Çok sansasyonel olacak, kolay geçmeyecek. Hatta öyle ki Joe Biden seçime bile giremeyebilir.

-Ne diyorsunuz? Sağlığı ile mi alakalı?

- Aygül Aydın: 25 Ocak’ta bir Aslan dolunayı var. Sağlık konusunda ciddi sıkıntıları olacak orası kesin.

- Hande Kazanova: Benim ön görüm daha çok ağustos sonrası için. ‘Trump mı?’ dersen de derim ki ‘bırakırlar mı?’ Bence o da şaibeli. Bir kadın etkisi var. Bu noktada Kamala Harris işaret ediliyor ama sanki başka kadın. Yeni bir isim. Bu yıl bizim henüz bilmediğimiz başka olasılıklar görünüyor dünya siyaset arenasında, ki bu yeni olasılıklar dünyayı da değiştirecek.

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ESAT GİDİCİ

- Hande Kazanova: Kızıldeniz’de şu an olan bu aslında. Limanlar değişiyor. Deniz kaynaklı depremler ve deniz savaşları... Okyanuslar, sınırların değişmesi... 2024’ün olayı bu. Ve Suriye. Çok konuşacağız. Esat yönetimi. Bence kesin gidici. 1964’e baktığımızda yine benzer bir gökyüzü varmış ve rejim değişikliği olmuş. 18 eylüldeki tutulma tamamen burası ile alakalı. Etkisi 3 ay önceden başlasa, mayıstan itibaren bir hareketlilik başlayacak demek mümkün. Tabii bunlar hep olasılık.





PUTİN İHANETLE SINANACAK

- Aygül Aydın: Mesela bu yıl Putin’in sağlığı da çok konuşulacak.

- Hande Kazanova: Sağlık konusunda haklısın ama sanki ‘arkadan vurma, ihanet, suikast yaşayabilir. Netanyahu için de benzer bir etki var mesela.

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- Aygül Aydın: Plüton Kova burcuna gireceği için insanlık ‘devrim’ niteliğinde ayaklanma- çatışmalara gebe. Yani halklar eski siyasi yapıyı artık daha fazla istemeyecek. Eski siyasi yapılar toplumun içindeki ekonomik ve kültürel değişimi için yetersiz kalacak, taşıyamayacak. Değişim de bu nokta. Şu an için bir savaş olmayacak ama savaşa giden taşlar döşeniyor. 1941’de Japonya önce Pearl Harbour baskını yaptı sonra ABD kendini savaşta buldu ve bu kez de Hiroşima’ya bomba yağdı. Benzer bir gökyüzü var yine. Şok edici bir deniz çatışmasına hazırlıklı olmakta fayda var. Liman yangınları- patlamaları görebiliriz.

TECRÜBELİ VE BİLGİLİ OLAN PARLAYACAK

-2023’te inanılmaz teknolojik gelişmeler yaşadık. Yapay zekâ aldı başını gidiyor. Ya 2024?

- Aygül Aydın: 2024 insanlığın yalnızlaştığı, yapay zekanın daha da öne çıktığı bir yıl olacak. Örnek de vereyim: Birkaç ay önce İspanya dünyanın ilk yapay zekâ instagram fenomeni Aitana Lopez’i yarattı ve aslında var olmayan 25 yaşındaki bu fenomen daha ilk aydan 11 bin dolar kazanmaya başladı. Yani bu demek oluyor ki çok basit gördüğünüz işler bile tehlikede. Dolayısıyla ne yapıyor olursanız olun ama yaptığınız işe mutlaka değer katın. Çünkü tecrübe ve bilgisi olan öne geçecek. Parlasa dahi içi boş olan yaya kalacak. Naçizane herkesi eğitimlerini, kendini tamamlamaya ve bilgi ile doldurmaya davet ediyorum. Zira yapay zekanın tetikleyeceği işsizlikten ancak bu şekilde korunursunuz.