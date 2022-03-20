Yaren Leylek o anlayışı da yıktı

Bursa’nın, var olan değerlerine yeterince sahip çıkmaması, beni her zaman üzmüştür.
Anlam veremediğim bu gerçeğimizi, yazılarımda kaleme almış konuşmalarımda dile getirmişimdir.
Bu şehrin, kıymetini bilmediği özellik ve güzelliklerinin her birinin, sıradan şehirlerin kalkınması için bir sektör olduğunu da hep söylemişimdir…
Örnek olarak da.
Bursa’nın, “sıradanmış” gibi gördüğü kayak merkezine sahip çıkan Erzurum’un, Palandöken tesisleriyle nasıl kayak merkezi haline geldiğini,
Kaplıca sularımız boşa akarken, bu sektörü önemseyen Afyonkarahisar’ın, kaplıca şehri ve sağlık turizminin başkenti haline nasıl geldiğini vermişimdir…
Bursa, bu anlayışından geçte olsa kurtulmaya başladı…
Nihayet…
Artık, özellik ve güzelliklerine sahip çıkarken, başarı hikayeleri ile kentin marka değerini artırıyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve doğa fotoğrafçısı olan Kültür Müdürü Alper Tüydeş örneğinde olduğu gibi.
Özkan ve Tüydeş ne yaptı?
Yaratıcı olup az parayla büyük bir projeye imza attılar.
Şöyle ki.
Her yıl bu aylarda, göç yolu ile Eskikarağaç Leylek Köyü’ne gelip, balıkçı Adem Amca’nın teknesinde görüntü verip, onunla avlanmaya çıkan leyleğe, “Yaren” adını verdiler.
Sonrasında.
Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldılar.
Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından çekimi yapılan “Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi ile Prag Film Ödülleri’nde, En İyi Belgesel ödülünü kazandılar.
Başarı öykülerini, ulusal basın ve sosyal medyada çok iyi kullandılar.
Böylece ilçelerinin, toprağının verimliliğini, çok özel Longoz Ormanı’nı, doğal güzellikleri, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü gibi özelliklerini, Yaren Leylek’in gerisinde bıraktılar.
Kısaca, yaratıcı kişiliklerini, teknoloji ile bütünleştirip, sosyal medya ve ulusal basını kullanarak, az parayla büyük bir başarı hikayesine imza attılar..
Şu anda Karacabey, Adem Amca’nın balıkçı teknesine konan Yaren Leylek sayesinde, dünyada gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde turizm şirketleri, “Yaren Leyleği görüp, fotoğraf ve görüntü çekme gezisi” adında turlar düzenlerse,
Eskikaraağaç Köyü’ndeki pansiyonlar, ilçedeki oteller dolup, lokantalarda boş masa bulunmazsa, hiç şaşırmayın.
Olacağa bakın.
Bu olay bize, seçilen veya atanan yöneticilerin, doğru kişilerle çalışıp, yaratıcı olmaları halinde, görev yaptıkları şehir veya ilçelerin kaderini nasıl değiştirdiğini gösteriyor.
Alkışlamamız gerektiğini de…
Yaren Leylek o anlayışı da yıktı
Bursa’nın, var olan değerlerine yeterince sahip çıkmaması, beni her zaman üzmüştür.
Anlam veremediğim bu gerçeğimizi, yazılarımda kaleme almış konuşmalarımda dile getirmişimdir.
Bu şehrin, kıymetini bilmediği özellik ve güzelliklerinin her birinin, sıradan şehirlerin kalkınması için bir sektör olduğunu da hep söylemişimdir…
Örnek olarak da.
Bursa’nın, “sıradanmış” gibi gördüğü kayak merkezine sahip çıkan Erzurum’un, Palandöken tesisleriyle nasıl kayak merkezi haline geldiğini,
Kaplıca sularımız boşa akarken, bu sektörü önemseyen Afyonkarahisar’ın, kaplıca şehri ve sağlık turizminin başkenti haline nasıl geldiğini vermişimdir…
Bursa, bu anlayışından geçte olsa kurtulmaya başladı…
Nihayet…
Artık, özellik ve güzelliklerine sahip çıkarken, başarı hikayeleri ile kentin marka değerini artırıyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve doğa fotoğrafçısı olan Kültür Müdürü Alper Tüydeş örneğinde olduğu gibi.
Özkan ve Tüydeş ne yaptı?
Yaratıcı olup az parayla büyük bir projeye imza attılar.
Şöyle ki.
Her yıl bu aylarda, göç yolu ile Eskikarağaç Leylek Köyü’ne gelip, balıkçı Adem Amca’nın teknesinde görüntü verip, onunla avlanmaya çıkan leyleğe, “Yaren” adını verdiler.
Sonrasında.
Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldılar.
Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından çekimi yapılan “Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi ile Prag Film Ödülleri’nde, En İyi Belgesel ödülünü kazandılar.
Başarı öykülerini, ulusal basın ve sosyal medyada çok iyi kullandılar.
Böylece ilçelerinin, toprağının verimliliğini, çok özel Longoz Ormanı’nı, doğal güzellikleri, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü gibi özelliklerini, Yaren Leylek’in gerisinde bıraktılar.
Kısaca, yaratıcı kişiliklerini, teknoloji ile bütünleştirip, sosyal medya ve ulusal basını kullanarak, az parayla büyük bir başarı hikayesine imza attılar..
Şu anda Karacabey, Adem Amca’nın balıkçı teknesine konan Yaren Leylek sayesinde, dünyada gezilip görülmesi gereken yerler arasında ilk sırada bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde turizm şirketleri, “Yaren Leyleği görüp, fotoğraf ve görüntü çekme gezisi” adında turlar düzenlerse,
Eskikaraağaç Köyü’ndeki pansiyonlar, ilçedeki oteller dolup, lokantalarda boş masa bulunmazsa, hiç şaşırmayın.
Olacağa bakın.
Bu olay bize, seçilen veya atanan yöneticilerin, doğru kişilerle çalışıp, yaratıcı olmaları halinde, görev yaptıkları şehir veya ilçelerin kaderini nasıl değiştirdiğini gösteriyor.
Alkışlamamız gerektiğini de…