Bursa bu yüzden dünya sıralamasında

Kendilerine göre de haklılar!..
Çünkü, rahat çalışamıyorlar.
İstedikleri gibi uyuşturucu satamıyor, “mafya” havasına girerek insanları mağdur edemiyorlar.
Polisin veya jandarmanın yapacağı operasyonlarla her an yakalanacaklarını bildikleri için, Bursa’yı riskli bölge olarak görüyorlar.
O yüzden bu şehirden uzak durmaya çalışıyorlar..
Bursa polisi, özellikle uyuşturucuyla mücadelede son aylarda çok güzel çalışmalara imza attı.
Fazla geçmişe gitmeyeceğim, geçtiğimiz haftadan örnek vereceğim.
Bizim “umursamadığımız” değerler, başka şehirleri adeta uçuruyor.
Marka kent yapıyor.
Biz de yitirdiğimiz değerlerin kıymetini, o şehirdeki canlılığı görünce anlıyoruz…
“Biz, neyi kaçırmışız?” diyoruz.
Her zaman olduğu gibi mazeretlere sığınıyoruz..
Fazla detaya girmeyeceğim.
Yakın zamana kadar, Bursa denince akla, kaplıcaları gelirdi.
Gel gör ki, kıymetini bilmiyoruz.
Böyle bir değeri yok sayıyoruz.
Bunun da tek nedeni, geçmişten son yıllara kadar devam eden, “Biz Uludağ’ız”, “Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkeziyiz”, “kayak yapmak isteyenler mecbur bize gelecekler” anlayışı.
Anlamsız olan bu ego yüzünden, sezonluk düşünülüp, minnetsiz davranılınca, Uludağ’a zarar verildi.
Mesela.
Ek yataklarla birlikte, 6 bin 500 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan otel ve tesisleri, sadece kayak sezonunda açtılar, diğer aylarda kapalı kaldılar.
Uludağ’da var olan problemleri, sezon yaklaşınca gündeme getirip, kapanınca unuttular.
Tutku haline gelen güzelim futbol, centilmence oynanan spor olmaktan çıktı.
Taraftar takımını, “Vur, kır parçala, bu maçı kazan” tezahüratlarıyla maça hazırlıyor.
Futbolcular rakiplerini, düşman olarak görüyor.
Kaybedince de, “günah çıkarmak” için tribünlere oynuyorlar.
Antrenörler, oyuncularını karşılaşmaya, “Bu maçı alacağız başka yolu yok” psikolojisiyle sahaya gönderiyorlar.
Yenilince de, kendilerinden başka herkesi suçluyorlar.
Kulüp başkanları da başarısızlıklarını, hakemleri, rakip takımlarının yöneticilerini suçlayarak geçiştirmeye çalışıyor.
Sadece kamuda değil, özel sektörde görev yapan birçok kişi, maalesef böyle düşünüyor.
İlginçtir, bu kişiler, işini en güzel şekilde yaparken, gördükleri eksiklik ve aksaklıkları gidermek isteyen kişilere de, kötü örnek oluyor.
Onların da kendileri gibi düşünmesini istiyorlar.
Ama her kurumda başarılı olamıyorlar...
*
Mesela, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Tıp ve mühendislik fakülteleri ile Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle ilginç bir projeye imza attı.
Ülkemizin, sağlık sektöründe, dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için, cerrahi zımba olarak bilinen stapler ile diyaliz hastalarının tedavilerinde kullanılan biyolojik membran üretimi için çalışma başlattı.
Bakmayın, “Beyaz Cennet” denmesine....
Bu benzetme, otellerde dinlenip, pistlerde kayak yapanlar için geçerli...
Uludağ’ın bir de oteller bölgesi dışında gerçeği var...
Onun adına, “Beyaz kabus” da diyebilirsiniz, “Beyaz ölüm” de...
ÖNCE KABUSU ANLATAYIM....
Bundan 25 yıl önce, AKUT’un efsane başkanı Kar Leoparı Nasuh Mahriki’nin, Uludağ’da mahsur kalanları kurtardıktan sonra dönüş yolunda yaşadığı kabus dolu saatleri dün gibi hatırlıyorum...
O olayda, AKUT ekibi değil de sıradan dağcılar olsaydı, ölü sayısını düşünemiyorum..
Yaşanan, kavga, yaralama ve cinayet gibi olayları da abartmamak gerekiyor...Bu gibi adli olaylar her yerde yaşanıyor...
Bursa’nın yaşanabilir şehir olmasında, Vali Yakup Canbolat’ın gecenin ilerleyen saatine kadar görevinin başında olması, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya’nın önceden bu şehirde çalışmış olmaları önemli bir etken...
En büyük sorun ise vatandaşların, olası hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini almaması...
“Amaan, bir şey olmaz” anlayışından, kurtulamaması...
Şöyle ki... Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi’nde, evinde 500 bin liralık para ve ziynet eşyası olan bir kişi, markete, kapıyı üzerine çekerek gitti... Döndüğünde, para ve ziynet eşyalarının çalındığını anlayınca, derinden bir, “Eyvahhh” çekti...
Sonra da, herkes gibi o da polise koştu....
SUÇLUNUN ŞANSI YOK...
Evde inceleme yapan polis, parmak izi bulamadı... Görgü tanıklarına da ulaşamadı... Binada, güvenlik kamerası da yoktu... İş yerlerinde olan bazı kameralar ise şüphelileri görüntülememişti... Sonunda, hırsızların kimliklerini nasıl belirlediler biliyor musunuz? Olayın yaşandığı dakikalarda, yoldan geçmekte olan halk otobüslerinin plakalarını belirleyip, araçların üzerindeki kameraları inceleyerek... Polis, o görüntülerden 2’si kadın üç kişiyi yakaladı... Üstelik, çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla... Fazla değil bir kaç saat daha geç kalsaydı, 500 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyalarına ulaşılamayacaktı...
Mahrumiyet bölgesi olsa da anlata anlata bitiremezler.
Buraları, dünyanın en güzel yerleşim yerine benzetirler.
“iyi ki burada çalışıyorum” derler.
Var olan sorunların giderilmesi içinde kendilerini kurtarıcı görürler.
Ne zaman ki, bir başka şehre atanır veya görevden alınırlar, dillerinden düşürmedikleri o kentleri unuturlar.
Zorunlu olmadıktan sonra da gelmek istemezler.
Görev yaptıkları şehirleri, unutmayan yöneticiler var mı?
Başkanlığını İbrahim Burkay’ın yaptığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa’da da valilik yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun daveti üzerine, iş insanlarıyla Diyarbakır’a adeta çıkarma yaptı...
Şehri tanıtıp, yatırım yapmaları için...
Gazeteciler olarak biz de bu yolculuktaydık.
Yolculuk sırasında ilk şaşkınlığı, uçağımız Diyarbakır semalarındayken yaşadım..
Ekili arazileri ve modern binaları görünce şaşırdım...
“Acaba, başka bir yere mi gidiyoruz?” diyerek, espri yaptım…
MÜTHİŞ İLGİ
Sonunda Diyarbakır’a inip, gezmeye başladık…
Yaşanan tehlikenin farkında olanlar, maske ve mesafeye dikkat edip, aşılarını oluyor...
Onlarda sorun yok...
Problem, aşı karşıtlarının oluşturdukları algı...
Bu kişilerin çağrıları, artık tehlikeli olmaya başladı...
Hem de ciddi şekilde....
Aşı konusunda, son aylarda yaşanan azalmanın nedenlerinden biri de, aşı karşıtlarının yüksek sesle konuşmaları...
Sosyal medyayı kullanmaları...
Yapılması zorunlu olan etkinlikler arasında, “Cüzzamla mücadele” ve “Veremle Savaşö gibi özelliğini yitirmiş gün ve haftalarda var, devam etmekte olan, “Lösemili Çocuklar Haftası” gibi çok özel olanlarda...
Lösemiye yakalanmış olan çocuklara karşı ne kadar duyarlıyız, o tartışılır...
Bence, yeterli değiliz!...
Neyse...
Lösemiyle mücadelede, tartışılmayan tek gerçek, insanları bu konuda yardıma çağıran LÖSEV’in, Bursa İl Koordinatörü Füsun Emecan Özcan’ın çalışma arkadaşlarıyla yaptıkları mücadele....
Üniversitede, taş üstüne taş koymanın hesabını yapıyor.
Doğru bildiklerinden taviz vermiyor.
Liyakate önem verip, her görüşe saygı duyuyor.
Bunda da başarılı oluyor.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hafta içinde basın toplantısı düzenleyip, görev yaptığı 2.5 yılı değerlendirdi.
O toplantıya ben de katıldım.
Söylediklerini dikkatle dinledim.
Özellikle, Kavaklı Mahallesi’nde Üftade Hazretleri’nin kabristanında bulunduğu Üftade Sokak üzerinde yaşanan heyelan ile Bursa gibi bir şehrin, turizm açısından yaşadığı hayal kırıklığını..
Öncelikle Kavaklı’da yaşanan toprak kayması ve mağduriyeti konuştuk..
Çünkü, bu bölge gerçekten çok riskli...
Ve tehlikeli...
*
Mustafa Dündar, bölgenin, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün yaptığı inceleme sonrası, riskli bölge ilan edilip, yıkılma kararı alındığındı belirtip, bu sürecin yürütülüp, kamulaştırma görevinin ise kendilerine verildiğini hatırlattı...
Halk arasında, “MET” olarak bilinen 250 kilo metamfetamin ele geçirdiler..
Kendilerinden emin olan şüphelileri, adreslerinden teker teker alıp, yargıya teslim ettiler...
Bursa polisinin bu performansı, sıradan bir çalışma değil...
Bunu, öncelikle belirteyim...
Yakalanan uyuşturucunun, kaynağına ulaşılması açısından çok önemli...
Şöyle ki:
Narkotik polisi MET sattığını düşündükleri bazı kişileri, savcılıktan alınan izin sonrası takip etmeye başladı..
Yapanın, yanına bırakmıyorlar.
Adeta, kabusları oluyorlar.
Kelepçeyi taktıkları gibi yargıya teslim ediyorlar.
Güvenlik güçlerinin aldıkları önlemleri görmek için hafta içersinde gerçekleştirdikleri bazı icraatlara bakmak yeterli olacak.
Tacettin Arslan’ın yönettiği Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cuma gecesi Yıldırım ilçesinde, 13 kilo esrar yakaladı.
Uyuştucu eğitimi alan köpeğin, esrarı saklandığı yerden çıkarttırması inanılır gibi değildi.
Aynı gece 250 polisle gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bin 700 kişinin GBT’sini sorgulayıp, 300 aracı kontrol edip, bazı sürücülere, 19 bin lira para cezası kestiler.
Hijyeni yok sayan 21 işletme hakkında ise yasal işlem başlattılar.
Binalar yıkılacak, canlar yanacak, insanlar ağlayacak.
Peki, o güne ne kadar hazırız?
Belediyeleri bilmiyorum ama AFAD bu işi sıkı tutuyor.
Kendini, sürekli yeniliyor.
Bu ay içinde, 19-21 Ekim tarihleri arasında, gerçeği aratmayacak tatbikat düzenleyecekler.
Aldıkları önlemleri, sanki deprem olmuşçasına yaşama geçirecekler.
Hafta içinde düşündüm, taşındım.
Sokak lambalarını yazmaya karar verdim.
Sakın, ‘ne alaka’ demeyin.
İlginç konulara duyduğum ilgiyi söylemiştim.
Son günlerde, yabancı sermayeye satışı gündemden düşmeyen, hatta, -satıldığı- da ciddi şekilde söylenen merkezi Bursa’da olan UEDAŞ’ı hepimiz biliriz.
Biliriz çünkü; her ay ev ve iş yerlerinin aydınlatma bedeli olan faturaları ödüyoruz.
UEDAŞ’ı sadece Bursalılar değil, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale’de yaşayanlar da tanır.
Suriyeli ailenin dünyaya getirip, “yaşamaz” diyerek, fakülteye getirdikleri çocuklarının, hayata döndürülmesi.
Onların hikayesi, ulusal basında geniş şekilde yer aldığı için fazla detaya girmeyeceğim.
Yaşananları hatırlatıp, bu konuyu köşeme neden taşıdığımı anlatacağım…
Suriyeli aile, Tamer adını verdikleri sekiz aylık çocuklarını, geçtiğimiz aralık ayında muayene ettirmek için Tıp Fakültesi’ne getirdi…
Muayene sonucu Tamer’e, akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.
Hastanın yaşaması için, karaciğer naklinin şart olduğu aileye söylendi.
Şehri tanımayan, toplumun nabzını tutmayan ve onları dinlemeyen emniyet müdürünün, Bursa’da başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır.
Geçmiş dönemlerde, hayal kırıklığı yaşatan müdürler, bu yüzden görevden alınmışlardır.
Bursa bu dönemde, polis açısından çok şanslı.
Nedeni, Tacettin Aslan gibi bir Emniyet Müdürü’nün olması.
Önceden de kaleme almıştım.
*
Tacettin Aslan’ın en büyük özelliği, geçmiş yıllarda Bursa’da, uzun yıllar şube müdürü ve müdür yardımcısı olarak görev yapması.
Bursa bu yüzden dünya sıralamasında
Şehirlerin, yaşanabilir olmasında güvenlik çok önemli. Huzurun olmadığı bir kentte, mutlu olmak mümkün değil. Çünkü, bu durumda ne can güvenliğiniz olur ne de mal güvenliğiniz.
Dünyanın en güzel yerleşim yerinde yaşamış olsanız da kendinizi güvende hissetmediğiniz anda iş bitmiştir demektir.
Her an her türlü olayı yaşayabilirsiniz.
Sorunun devam etmesi halinde ise çok sevdiğiniz kentten ayrılmanın hesabını yaparsınız.
Fırsatını bulunca da çeker gidersiniz.
O yüzden de şehirlerdeki asayişi yönetmek çok zordur.
Bunun tek çözümü, işi bilen yöneticilerin görevde olmasıdır.
*
Bursa bu konuda çok şanslı..
Çünkü, dünyada en huzurlu ve güvenli 100 kent arasında yer alıyor.
Peki, Bursa bunu nasıl başarıyor?
Vali Yakup Canbolat, asayiş konusunda da gerçekten çok duyarlı.
Mesela; Uludağ’da kayıp olayı meydana gelince o da rahatsız oluyor.
Yaşanan gelişmeleri an ve an takip ediyor, kişiler kurtulana kadar uyumuyor.
Sadece Uludağ’da değil, şehirde meydana gelen önemli asayiş olaylarında da aynı duyarlılığı gösteriyor.
*
Geçenlerde aracıyla seyir halindeyken, Tekel bayiinin sattığı biraları içip, duvar kenarına sızan yaşı küçük üç kızın durumunu görünce polise bilgi verdi.
Bununla da yetinmedi, Tekel bayiine ceza yazdırırken, genç kızları ailelerine teslim ettirdi.
Böylece, “Ben vali de olsam, önce vatandaşım” mesajı verdi…
Güzel bir sorumluluk örneği gösterdi…
Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ı anlatmaya gerek yok. Günün 24 saati görevinin başında.
Yardımcılarını ve şube müdürlerini, işi bilen yöneticilerden oluşturdu.
Bunun yanı sıra, yaşanan olayları makamındaki özel odadan, güvenlik kameralarından takip ediyor.
Günün büyük bölümünü burada geçiriyor.
Yaşanan aksaklıklara anında müdahale ediyor.
Basını ve sosyal medyayı yakından izliyor.
Durum böyle olunca, polis daha dikkatli oluyor, suçlulara kolay ulaşılıyor.
Hafta içinde bunun güzel bir örneği yaşandı.
*
Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçelerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Turan ile Asayiş Şube Müdürü Lütfü Zileli ve arkadaşları, cinayet ve yaralama ile sonuçlanan bir olayı akşamdan sabaha çözdüler…
Elazığ’dan gelen Suriye uyruklu 10 kişi, kan davası yüzünden Suriyeli olan Hamza Delli’yi öldürüp eşini ağır yaraladı.
Olaya karışan kişiler ara sokaklara dağılıp kaçtılar…
Polis, kötü hava koşullarına rağmen şüphelilerin kimliklerini birkaç saat içinde tespit edip, gizlendikleri yerlerde yakalayarak gözaltına aldı.
Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu olay, yapanın yanına kalmadığı gerçeğini ortaya koyuyor.
*
Bursa’da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya da çok başarılı.
Haftanın her günü görevinin başında.
İşini severek yapıyor sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor.
Uludağ’da aldığı sıra dışı önlemlerle gençlerin gönül rahatlığıyla dinlenip, eğlenmelerini sağlıyor.
Kayak merkezinde, yılbaşından bugüne kadar, kavga dahil hiçbir olay olmadı.
Tuğgeneral Yalçınkaya ile İl Emniyet Müdürü Aslan’ın başarılı olmalarının ortak bir noktası var.
O da her ikisinin daha önce Bursa’da uzun yıllar görev yapıp, mahalle ve sokakları muhtarlarından daha iyi tanımaları.
Hangi mahallede ne tür suçların işleneceğini detaylarıyla bilmeleri.
İşte bu yüzden Bursa, dünyada en huzurlu 100 şehir arasında yer alıyor.
İlginçtir; Bu performansı da, kendi bilgi, beceri ve sahip oldukları teknoloji ile sağlıyorlar.
Vatandaşlardan -gelmeyen- ihbarlara rağmen.