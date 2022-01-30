Bursa bu yüzden dünya sıralamasında

Uludağ, gerçekten sıra dışı bir dağ.Doğal güzelliği, bitki örtüsü ve kayak merkeziyle Bursa için bir şans.

Gel gör ki, kıymetini bilmiyoruz.

Böyle bir değeri yok sayıyoruz.

Bunun da tek nedeni, geçmişten son yıllara kadar devam eden, “Biz Uludağ’ız”, “Türkiye’nin ilk ve tek kayak merkeziyiz”, “kayak yapmak isteyenler mecbur bize gelecekler” anlayışı.

Anlamsız olan bu ego yüzünden, sezonluk düşünülüp, minnetsiz davranılınca, Uludağ’a zarar verildi.

Mesela.

Ek yataklarla birlikte, 6 bin 500 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan otel ve tesisleri, sadece kayak sezonunda açtılar, diğer aylarda kapalı kaldılar.

Uludağ’da var olan problemleri, sezon yaklaşınca gündeme getirip, kapanınca unuttular.

