Acıma; acınırsın!

Önce Atatürkçülüğü tarif etmemiz gerekecek. Zira bu ülkede herkes, kendi meşrebine, kendi anlayışına göre ve kendisinin olmasını istediği şekilde bir Atatürkçülük tarifi yapıyor.

Bununla da kalınsa iyi, Atatürkçülük iddiasında bulunan rakiplerini sahtecilikle suçluyor ve onları dışlıyor.

Bu denli aymazlıkta da başı, maalesef Atatürk’ün kurduğu parti yani CHP çekiyor. Bu sakil anlayışa göre, CHP’li değilsen Atatürkçü de değilsin!

Nitekim onların gözünde Atatürk’ün Aydın İl Başkanı A. Menderes, Atatürk’ün Başbakanı Celal Bayar da Atatürkçü değiller. Kendilerine göre, sebebi de, bu kişilerin CHP’den ayrılmalarıdır.

Mantıksız mantıkları şu: Atatürk’ün partisinden ayrılan ya da kendilerini Atatürk’ün partisinin karışışında konumlandıranlar Atatürkçü olamazlar.

Bir kere demokrasinin vazgeçilmez şartı çok partili hayat değil midir? Dolayısıyla CHP’den farklı partilerin olması kadar tabii bir şey olamaz.

Kimselerin öteye beriye çekmesine gerek yok; hemen herkesin tartışmasız ortak noktası şudur: Atatürkçülük muasır medeniyettir, yerlilik ve milliliktir, diğer bir deyişle, aklı ve bilimi öncelemektir.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin, bu söylenenlerle ne alakası var Allah aşkına?

Malum