Yerinde duramayan konteynerler

Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
OKURUMUZ Ferhat Ünal, aracına hasar veren çöp konteyneri nedeniyle yaklaşık iki yıl süren hukuk mücadelesi vermiş. Ankara 16. İdare Mahkemesi, “Çankaya Belediyesi’nin hizmet kurusu olmadığı” yönünde bir karar almış. Okurumuz, bu kararla ilgili ise, “İnsan hayatına zarar gelebileceğine de dikkat çektiğim bilgi ve belgelere rağmen böylesine bir karara imza atılmasına anlam veremedim. Ankara 16. İdare Mahkemesi bu kararı neye dayanarak aldı, bunu da merak etmekteyim” demiş.
HAFRİYAT KAMYONLARI HUZUR BIRAKMADI
OKURUMUZ Müge Tekin, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde yaşıyor.
Höyük Caddesi üzerindeki Bağpark Sitesi’nde yaklaşık 6 yıldır ikâmet ettiğini ancak geçen yıldan beridir hafriyat kamyonlarının kendilerine huzur vermediğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
SEMT DEĞİŞTİRME NOKTASINA GELDİK
“Hafriyat kamyonları gece-gündüz dinlemeden yüksek hızda seyrediyor. Rögar kapakları yerinden oynuyor, gürültüden balkonda-bahçede oturamıyoruz. Daha da kötüsü, ne uykumuz kaldı ne de sinirsiz bir günümüz. Bütün mahalle rahatsız ve çok mutsuz. Artık semt değiştirme noktasına kadar geldik.”
OKURDAN NOT: Ayrıca bu kamyonlar yüzünden yollar delik deşik.
BİR MAHALLE ‘YOK’LAMASI
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nden ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “mahallenin yoklarını” yazmış.
* 7’den 70 insanların gidebilecekleri ve stres atabilecekleri bir yaşam alanı yok.
* Mahallelinin sosyal ve kültürel yaşama katlı sağlayacakları bir sosyal ortam yok.
* Sadece yürüyüş parkurunun yer aldığı park dışında spor yapılabilecek alan yok.
* Çocuklar için basketbol potası ya da bisiklet binebilecekleri güvenli bir yer yok.
* Koca mahallede Yasemin Karakaya Ortaokulu’ndan başka bir devlet okulu yok.
OKURDAN NOT: Mahallemizin kamu alanı olarak belirlenen yerleri şu an sadece araç park yeri, çöp alanı ve inşaat alanı olarak kullanılıyor. Toplum yararına faaliyet olmaması bizleri derinden üzüyor.
DOLMADAN KALKMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ
Bu ileti, Ankara’da polis memuru olarak görev yapan bir okurumuzdan geldi.
Kızılay’daki 12206 numaralı durakta neredeyse her sabah karşılaştığı bir manzarayı, iletisinde şöyle anlatmış:
“413 numaralı özel halk otobüsü tam olarak dolmadan hareket etmez burada. İşin enteresan yanı, EGO’ya çalıştığını söyleyen ve her gün değişen sivil giyimli güya görevli biri var. Sözde görevliye o sırada sivil bir vatandaş olarak ‘neden müdahale etmediğini’ sordum. ‘Polis ceza yazar bizim etkimiz yok’ dedi. Özetle buradaki durum, 413 numaralı özel halk otobüsü dolmadan müdahale edilmiyor. Otobüslerde maskeden başka hiçbir kurala dikkat edilmiyor. Sosyal mesafe mi? Kocaman bir sıfır...”
BİR UYARI BİR ÖNERİ
Okurumuzun Mete Darcan, Dikmen Vadisi’ndeki köprünün LED aydınlatmaları için, “Yıllardır arızalı” demiş ve eklemiş:
“Güzelim peyzajın güzelliğini gölgeliyor. Meslekten bir kişi olarak bence sadece sarı ve beyaz LED ışıklarla düzenlenmesi uygun olur.”
KISA... KISA...
* “ryaman’ın Şehit Osman Avcı Mahallesi’ndeki(2. Etap metro durağı yanı) parkın bakımının daha iyi yapılmasını ve sulanmasını rica ediyoruz. Yeşil alana atılan molozlar da temizlenmeli.”
Kenan KUZU
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“Kentini yaşayan gazete” Hürriyet Ankara, okurlarıyla omuz omuza veriyor...
WhatsApp Şehir Hattı ve Okur Köşesi’ne gelen şikâyetler, yetkilileri harekete geçiriyor...
Sorunlar birer birer çözülüyor.
*
İşte çözüm bulan bir sorun daha.
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, geçen hafta bu köşeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a şöyle seslenmişti:
“1994. Sokak’a el atılmasını bekliyoruz.”
*
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu haberden bir gün sonra söz konusu sokağa bir ekip göndermiş. Muhtar Ferhat Aygün de çalışma sırasında çektiği selfie’nin altına, “Keçiören Belediyesi’ne haziran ayından beri gerek dilekçe gerekse sosyal medya üzerinden durumu bildirmiş olmamıza rağmen çözülemeyen sorunumuz, Hürriyet Ankara’da çıkan haberin ertesi günü giderildi. Sesimizi yetkililere duyuran Hürriyet Ankara’ya, mahallem adına teşekkür ediyorum” notunu yazmış.
Haziran ayındaki sel sonrası 1994. Sokak’ın kilit taşları büyük oranda hasar görmüş, yol kısmen trafiğe kapatılmıştı.
Yerinde duramayan konteynerler
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
OKURUMUZ Ferhat Ünal, aracına hasar veren çöp konteyneri nedeniyle yaklaşık iki yıl süren hukuk mücadelesi vermiş. Ankara 16. İdare Mahkemesi, “Çankaya Belediyesi’nin hizmet kurusu olmadığı” yönünde bir karar almış. Okurumuz, bu kararla ilgili ise, “İnsan hayatına zarar gelebileceğine de dikkat çektiğim bilgi ve belgelere rağmen böylesine bir karara imza atılmasına anlam veremedim. Ankara 16. İdare Mahkemesi bu kararı neye dayanarak aldı, bunu da merak etmekteyim” demiş.
HAFRİYAT KAMYONLARI HUZUR BIRAKMADI
OKURUMUZ Müge Tekin, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde yaşıyor.
Höyük Caddesi üzerindeki Bağpark Sitesi’nde yaklaşık 6 yıldır ikâmet ettiğini ancak geçen yıldan beridir hafriyat kamyonlarının kendilerine huzur vermediğini aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
SEMT DEĞİŞTİRME NOKTASINA GELDİK
“Hafriyat kamyonları gece-gündüz dinlemeden yüksek hızda seyrediyor. Rögar kapakları yerinden oynuyor, gürültüden balkonda-bahçede oturamıyoruz. Daha da kötüsü, ne uykumuz kaldı ne de sinirsiz bir günümüz. Bütün mahalle rahatsız ve çok mutsuz. Artık semt değiştirme noktasına kadar geldik.”
OKURDAN NOT: Ayrıca bu kamyonlar yüzünden yollar delik deşik.
BİR MAHALLE ‘YOK’LAMASI
Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nden ismi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “mahallenin yoklarını” yazmış.
* 7’den 70 insanların gidebilecekleri ve stres atabilecekleri bir yaşam alanı yok.
* Mahallelinin sosyal ve kültürel yaşama katlı sağlayacakları bir sosyal ortam yok.
* Sadece yürüyüş parkurunun yer aldığı park dışında spor yapılabilecek alan yok.
* Çocuklar için basketbol potası ya da bisiklet binebilecekleri güvenli bir yer yok.
* Koca mahallede Yasemin Karakaya Ortaokulu’ndan başka bir devlet okulu yok.
OKURDAN NOT: Mahallemizin kamu alanı olarak belirlenen yerleri şu an sadece araç park yeri, çöp alanı ve inşaat alanı olarak kullanılıyor. Toplum yararına faaliyet olmaması bizleri derinden üzüyor.
DOLMADAN KALKMAYAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ
Bu ileti, Ankara’da polis memuru olarak görev yapan bir okurumuzdan geldi.
Kızılay’daki 12206 numaralı durakta neredeyse her sabah karşılaştığı bir manzarayı, iletisinde şöyle anlatmış:
“413 numaralı özel halk otobüsü tam olarak dolmadan hareket etmez burada. İşin enteresan yanı, EGO’ya çalıştığını söyleyen ve her gün değişen sivil giyimli güya görevli biri var. Sözde görevliye o sırada sivil bir vatandaş olarak ‘neden müdahale etmediğini’ sordum. ‘Polis ceza yazar bizim etkimiz yok’ dedi. Özetle buradaki durum, 413 numaralı özel halk otobüsü dolmadan müdahale edilmiyor. Otobüslerde maskeden başka hiçbir kurala dikkat edilmiyor. Sosyal mesafe mi? Kocaman bir sıfır...”
BİR UYARI BİR ÖNERİ
Okurumuzun Mete Darcan, Dikmen Vadisi’ndeki köprünün LED aydınlatmaları için, “Yıllardır arızalı” demiş ve eklemiş:
“Güzelim peyzajın güzelliğini gölgeliyor. Meslekten bir kişi olarak bence sadece sarı ve beyaz LED ışıklarla düzenlenmesi uygun olur.”
KISA... KISA...
* “ryaman’ın Şehit Osman Avcı Mahallesi’ndeki(2. Etap metro durağı yanı) parkın bakımının daha iyi yapılmasını ve sulanmasını rica ediyoruz. Yeşil alana atılan molozlar da temizlenmeli.”
Kenan KUZU
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“Kentini yaşayan gazete” Hürriyet Ankara, okurlarıyla omuz omuza veriyor...
WhatsApp Şehir Hattı ve Okur Köşesi’ne gelen şikâyetler, yetkilileri harekete geçiriyor...
Sorunlar birer birer çözülüyor.
*
İşte çözüm bulan bir sorun daha.
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, geçen hafta bu köşeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a şöyle seslenmişti:
“1994. Sokak’a el atılmasını bekliyoruz.”
*
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu haberden bir gün sonra söz konusu sokağa bir ekip göndermiş. Muhtar Ferhat Aygün de çalışma sırasında çektiği selfie’nin altına, “Keçiören Belediyesi’ne haziran ayından beri gerek dilekçe gerekse sosyal medya üzerinden durumu bildirmiş olmamıza rağmen çözülemeyen sorunumuz, Hürriyet Ankara’da çıkan haberin ertesi günü giderildi. Sesimizi yetkililere duyuran Hürriyet Ankara’ya, mahallem adına teşekkür ediyorum” notunu yazmış.
Haziran ayındaki sel sonrası 1994. Sokak’ın kilit taşları büyük oranda hasar görmüş, yol kısmen trafiğe kapatılmıştı.