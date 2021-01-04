Yapmayın yahu!

Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödeme yapan tüm Ankaralılara borcumuz borç. Mahsuplaşmaya gideceğiz” demişti. Hani: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ödenmiş asfalt katılım parası, vatandaşın ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” demişti.

ÖNERİM VAR



İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:



YATIRANLAR CEZALANDIRILDI



* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.

