Yapmayın yahu!

ÖNERİM VAR
İşte bu hatırlatmaları yapan okurumuz Murat Mutlu’nun, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” yani bir diğer adıyla “asfalt katılım bedeli” konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerisi var. Okurumuzun iletisi şöyle:
YATIRANLAR CEZALANDIRILDI
* YORUM: Sayın Mansur Yavaş’ın seçim öncesi vaadine rağmen bugüne kadar bir adım atılmadı. Bu nedenle benim gibi bu ücreti yatıran insanlar maalesef cezalandırılmış oldu.
Hatta öyle ki...
Sınavların online yapılması, kopya sorununu da gündeme getirdi.
*
Belki kaçırmış olabilirsiniz.
Cumartesi günü Hürriyet’te Abdullah Şanlı’nın “Kopyacılara aynalı önlem” başlıklı bir haberi vardı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem otobüs duraklarının önüne park yapılmasını engellemek hem de ceza kesilecek alanı belirlemek için “sarı çizgi” uygulamasına geçmişti.
Kent içi trafiğin güveni ve düzeni için atılan bu adım, o yıllarda maalesef kentin tamamında uygulan(a)madı.
Sonra da...
Unutuldu gitti.
*
* Maalesef 1960’tan bu yana göz ardı edilen bir konu bu.
* Vergilerimizi ödüyoruz ama 60 yıldır tapu bekliyoruz.
* ‘Çalışmalar devam ediyor’ diyerek bizi oyalıyorlar.
* Her yer hurdacılarla doldu, hırsızlık olayları da arttı.
İki gün sonra yani 11 Kasım Çarşamba günü ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama geldi.
Açıklamada, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap var.
Ama bu açıklamaya geçmeden önce ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 22 Mayıs 2020’de Twitter’dan paylaştığı tweet’ini hatırlayalım.
DEMİŞTİ Kİ:
“Hazırlıklarını tamamladığımız Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı projesini haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek ve tüm bölgelerimizde kesintisiz trafik akışını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.”
*
Ve şimdi...
İşte bu konuyla ilgili gelen iletiler:
* Engin Demirbaş: “Bağlantı çalışması haziran ayından beri durmuş durumda. En son eylül ayında biteceği söylenmişti ama herhangi bir çalışma yok.”
* Erhan Saydam: “Bölge halkı olarak ciddi derecede mağdur durumdayız. Haziran ayında başlayıp bitireceklerdi ancak inşaat durmuş vaziyette.”
* Aytekin Işıkal: “Her 2-3 ayda bir ‘Açılıyor’ deniliyor. Kasım ayına girdik, halen inşaat halinde bekliyor. Halkın ve kamunun zararı milyonları geçti.”
* Hacer ........: Bu yolun neden söz verildiği gibi yapılmadığını, hiç ilerleme olmadığını öğrenmek istiyorum. Bizler vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Kazıyor... Kazıyor...
Dün asfaltlanan cillop gibi yol için daha belediyeye “Elinize sağlık” bile diyemeden, bi bakıyorsun ertesi gün biri(leri) gelip kazıyor!
Sapasağlam yollar...
Gıcır gıcır kaldırım taşları..
Maalesef heba oluyor.
İşte, Hürriyet Ankara okurlarının bir yandan hatırlatma yaparken bir yandan da akıbetini merak ettiği soruları:
1) ESENBOĞA METROSU
* Okurumuz Ünal Taşdelen, dönem dönem gündeme gelen ve Ankaralıları heyecanlandıran Esenboğa Havalimanı Metro Projesi’nin yolunu gözlediklerini belirtmiş ve bir de soru eklemiş:
* Türkiye’nin başkenti Ankara, Esenboğa Havalimanı’na metroyla ulaşabilmek için daha kaç yıl bekleyecek?”
2) YENİ STAT PROJESİ
* Okurumuz Metin Eryılmaz, Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan yeni stat projesinin akıbetini merak etmiş.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Yapmayın yahu!
1 Ocak 2021. Temiz bir sayfa açtığımız yeni yılın ilk gününde Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na işte bu fotoğraf geldi.
Burası kentin arterlerinden İstanbul Yolu’ndaki bir oto lastikçi.
Biri(leri) lastikleri ateşe vermiş.
Yükselen simsiyah duman adeta kenti boğuyor.
*
Fotoğrafa dikkat!
O esnada kaldırımda yürüyen küçük bir çocuk var.
Ateşin/dumanın yükseldiği yere bakıyor.
Ve belli ki bu çocuk, koca koca insanların kentin orta yerinde neden lastik yaktığına bir anlam vermeye çalışıyor.
*
Fotoğrafı çeken/gönderen okurumuz Ferhat Duruay ise haklı olarak isyan ediyor:
“Uzaktan ‘bir yer yanıyor’ diye düşünüp, yaklaştığımda ise bir oto lastikçinin yaktığı lastiklerle karşılaşınca ‘bu kadarına pes’ dedim. Bu sadece bir kent ayıbı değil, büyük bir kent suçudur. Ve yapılan cezasız kalmamalıdır. Aksi halde bu ve benzeri durumlarla daha çok karşılaşırız.”
*
Yakmayın yahu!
Yapmayın yahu!
Bu kadarı da ayıp yahu!
ANKARA KENT KONSEYİ’NE BİR ÖNERİM VAR
O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı.
Peki oldubitti mi diyeceğiz?
Küçük gibi görünse de bu da bir “kent(li) suçu” elbette.
Ve bunun gibi kentin dört bir yanında yaşanan daha birçok örnek var.
İşgal edilen kaldırımlar, hatalı parklar, sokaklara/parklara atılan çöpler, boş arazilere dökülen molozlar, ateşe verilen konteynerler ve daha neler neler...
İşte bu yüzden Ankara Kent Konseyi’ne önerim, “kent(li) suçu” konusunda bir
manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde.
Bu çalışma...
Hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.
KARTALTEPE KENT PARK BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR
Okurumuz Dursun Türker, Mamak’taki Kartaltepe Kent Park’a gitmiş ve karşılaştığı manzarayı fotoğraflayarak altına şu notu düşmüş:
“Bu parkın muhteşem bir doğal güzelliği var, ama bakımsızlıktan dökülüyor. Merdivenler kırık dökük, park çöplükten geçilmiyor. Bir de seyir terasının bazı kısımlarında maalesef ateş yakmışlar.”
SORUM VAR
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİNİ ISIRDIĞI ZAMAN MI TEDBİR ALINACAK?
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da sokak köpeklerinin durumu içler acısı” demiş.
Kentin bazı bölgelerinde kalabalık gruplar halinde dolaşan/gezen sokak köpeklerinin zaman zaman insanlara saldırdığına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
ÜÇ SENEDE ÜÇ KEZ SALDIRIYA UĞRADIM
“Köpekleri çok seven ama Çankaya’da son üç sene içerisinde üç kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki bir Ankaralı vatandaş olarak sormak istiyorum:
* Kentimizde bu hayvanları sokaklardan ve yaşadıkları kötü şartlardan kurtaracak bir tesis neden yok/ yapılmıyor?
* Acaba bu köpeklerden biri, belediye başkanlarından birini ya da yakınlarını ısırdığı zaman mı tedbir alınacak?
ÖNERİM VAR
BAĞLANTI İŞİNİ MÜTEAHHİT DEĞİL ABB YAPSIN
Okurumuz Ufuk Özgünay, Çankaya’nın Çukurambar Mahallesi 1467. Cadde’deki bir sitenin(No:6) yöneticisi olduğunu belirterek, altyapı konusunda tüm kenti ilgilendiren bir öneride bulunmuş:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kanalizasyon borularını döşeyip, asfalt atıyor. Ancak daha sonra tüm apartman bağlantılarını müteahhitler yapıyor. Bu da daha sonra sık sık sorun yaşanmasına neden oluyor. Bu defa apartmanlar bu sorunu giderecek ustalar arıyor.
ÖNERİM ŞU: Bütün iş ve işlemleri en başta müteahhitler yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi yapsa; tüm masrafı da apartman sakinleri ödese daha ekonomik olmaz mı?
YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ VERİLEN VAATLER TEMİNAT ALTINA ALINMALI
Geçen yazımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ödenmiş asfalt katılım parası, vatandaşın ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek” açıklamasını hatırlatmıştım.
Ayrıca okurumuz Murat Mutlu’nun, “Asfalt katılım bedelini ödeyenler su faturası ile mahsuplaşsın” şeklindeki önerisine yer vermiştim.
*
Sosyal medya hesabımdan da paylaştığım bu yazıyla ilgili Kastamonu-Taşköprü’den okurumuz Cahit Çelik, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın önünde daha üç yılı olduğuna dikkat çekmiş ve “Suçlamak saçma olur” demiş.
Ayrıca okurumuz, yerel seçimler öncesi verilen vaatlerin teminat altına alınabilmesi yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiğini de kaydetmiş.
RİSKLİ OLAN BÜT’E KALIYOR
Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi E.G. diyor ki:
“Artan COVID-19 virüsü ve mutasyona rağmen sınavlarımızın yüz yüze yapılmasına karar kılınmış. Üstelik riskli grupta olursanız sınava alınmıyor ve finale girmeden büt’e kalıyorsunuz.”
SÖZ YETKİLİDE-1
Geçen hafta bir okurumuz, “Burası kadastro yolu, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Ancak ne yaptıysak asfalt attıramadık” diye şikâyet etmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise okurumuzun şikâyet ettiği yolun Kızık Dağı Sokağı olarak adlandırıldığını belirterek, özetle şu yanıtı vermiş: “Yol bütünlüğünü sağlayan yolun bulunmadığı ve daha önceki yollarda Keçiören Belediyesi’nce çalışmalar yapılmış olması nedeniyle, idaremizce herhangi bir çalışma planlanmamıştır.”
SÖZ YETKİLİDE-2
28 ARALIK: Okurumuz Alaattin Torun, Ankara Kalesi’nin yanındaki Hıdırlık Tepe’nin harabe hali için “Ankara Büyükşehir Belediyesi ne zaman Hıdırlık Tepe’de bir temizlik çalışması yapmayı planlıyor?” diye sormuştu.
31 ARALIK: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında 70 kamyon moloz alındığını, çalışmanın devam edeceğini bildirdi.
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün’ün 21 Aralık’ta bu köşeden, “Köy yolu gibi” eleştirisini yaptığı Güzelyurt Caddesi’ne, haberin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asfalt attı.
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