Madem burası yol değil o zaman ASKİ niye kazdı?

Geçen hafta, Çankaya’nın Koru Mahallesi’nde “asfalt bekleyen” bir yola dikkat çekmiştim.O yolla ilgili önce Çankaya Belediyesi’nden, sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Şöyle ki..
Sanki bu yol durduk yere bozuldu.
İki belediye de “ASKİ altyapı çalışması yaptı, bu yol öyle bozuldu” demiyor, diyemiyor.
İki belediye de “Bu yolun cadde/sokak bağlantısı var, araç giriş-çıkışlarına ve kamunun kullanımına açık” demiyor, diyemiyor.
Koy masaya paftayı, “Aaa bak burası yol değil” de, geç git.
*
Madem “imar yolu değil” diyorsunuz.
Madem “sitenin mülkiyetinde” diyorsunuz.
Madem “site yönetimi yapmalı” diyorsunuz.
O zaman şu sorular da yanıt bulmalı:
* ASKİ bu yolu niye kazdı?
* Su boruları geçerken burası yol da, vatandaş asfalt isteyince mi yol değil?
LEVHAYA DİKKAT!
OK YÖNÜ ASLINDA YÜRÜYÜŞ YOLU
Bu fotoğraf da Koru Mahallesi’nden. 2622. Sokak’ın levhasına dikkat!
Fotoğrafı çeken/gönderen ismi bende saklı(gizli kalmasını istiyor) okurumuz, “Ok yönü aslında yürüyüş yolu. Küçük bir iş makinesi ‘yürüyüş yolunu tamir ediyoruz’ diyerek çalışma yapıyor. Bunun altından yakında ne çıkar bilemem ama umarım burayı yol yapmazlar” diyor.
ARTIK KÖYLERDE BİLE BÖYLE YOL YOK
Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi 286. Sokak.
Yolu kazan yine ASKİ.
Boruları döşeyip, üzerine kum atıp gitmişler.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istiyor) okurumuz, “Her yağmurda kum ve çakıl, yol boyu akıyor. Sokağa çıkamıyoruz. Araçlar da inip çıkmakta zorlanıyor. Çankaya Belediyesi bu yola bir asfalt atmadı. Artık köylerde bile böyle yol yok” diyor.
TAM 8 AYDIR ASFALT BEKLİYORLAR
Bazı fotoğraflar vardır, fazla söze gerek kalmaz.
Tıpkı bu fotoğraf gibi.
Okurumuz Yalım Dalkılıç, Çankaya’nın Bağcılar Mahallesi 271. Sokak’a tam 8 aydır asfalt atılmasını beklediklerini belirterek, “Şikâyetlere rağmen yapılmıyor” demiş.
KENDİM İÇİN DEĞİL KENTİM İÇİN
Hürriyet Ankara okurları her zaman “kentine karşı duyarlı” olmuştur.
Dursun Türker, “kendim için değil kentim için” diyen o okurlarımızdan biri.
*
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği fotoğraflar ve aktardıkları şöyle:
1) Beştepe’deki yürüyüş ve koşu parkurunun son hali ne yazık ki içler acısı halde.
2) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 46. Sokak’taki çukur üç aydır bu şekilde.
3) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 65. Sokak’taki çukur ise iki aydır bu şekilde.
SORUM VAR
HANİ BİR KURUŞ PARA ÖDEMEDEN KÖYLERE EV YAPILABİLECEKTİ?
Okurumuz Özkan Öztürk, bir hatırlatma yapmış.
DEMİŞ Kİ: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ‘100 metrekareye kadar köyüne ev yapmak isteyenler bir kuruş para ödemeden gidip köyüne ev yapabilecek’ sözü vermişti. Bu sözün üzerinden neredeyse 7 ay geçti, ama halen bir gelişme duyurulmadı.”
*
Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde(köy) yapmak istediği 80 metrekare çelik konstrüksiyon ev için çıkarılan “izin, proje ve teknik altyapı” gibi masrafların 100 bin liraya yakın olduğuna dikkat çeken okurumuz...
DEMİŞ Kİ: “Yani izin masrafları ev yapım masrafından fazla. İzin masrafı 80 metrekare müstakil ev için de 3 katlı apartman için de aynı. Bu da başka bir adaletsizlik.”
VE BİR KEZ DAHA ‘ASFALT KATILIM BEDELİ’ MESELESİ
Okurumuz Şermin Savaşçı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kendisine tebliğ edilen dört taksit halinde ve 13.241,57 TL tutarındaki “yol harcamalarına katılma payı bedeli” makbuzunu göndererek, “Bu konuyla çok ilgilendiniz. Ödeme zamanı geldi. Son durum nedir, ödeyecek miyiz?” diye sormuş.
*
Ocak ayında Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, “Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı yapmasın mı?” diye sormuştum. Başkan Mansur Yavaş, “Ödemesinler, beklesinler” demişti.
*
Elçiye zeval olmaz.
Son durum budur.
Madem burası yol değil o zaman ASKİ niye kazdı?
Geçen hafta, Çankaya’nın Koru Mahallesi’nde “asfalt bekleyen” bir yola dikkat çekmiştim.O yolla ilgili önce Çankaya Belediyesi’nden, sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Şöyle ki..
Sanki bu yol durduk yere bozuldu.
İki belediye de “ASKİ altyapı çalışması yaptı, bu yol öyle bozuldu” demiyor, diyemiyor.
İki belediye de “Bu yolun cadde/sokak bağlantısı var, araç giriş-çıkışlarına ve kamunun kullanımına açık” demiyor, diyemiyor.
Koy masaya paftayı, “Aaa bak burası yol değil” de, geç git.
*
Madem “imar yolu değil” diyorsunuz.
Madem “sitenin mülkiyetinde” diyorsunuz.
Madem “site yönetimi yapmalı” diyorsunuz.
O zaman şu sorular da yanıt bulmalı:
* ASKİ bu yolu niye kazdı?
* Su boruları geçerken burası yol da, vatandaş asfalt isteyince mi yol değil?
LEVHAYA DİKKAT!
OK YÖNÜ ASLINDA YÜRÜYÜŞ YOLU
Bu fotoğraf da Koru Mahallesi’nden. 2622. Sokak’ın levhasına dikkat!
Fotoğrafı çeken/gönderen ismi bende saklı(gizli kalmasını istiyor) okurumuz, “Ok yönü aslında yürüyüş yolu. Küçük bir iş makinesi ‘yürüyüş yolunu tamir ediyoruz’ diyerek çalışma yapıyor. Bunun altından yakında ne çıkar bilemem ama umarım burayı yol yapmazlar” diyor.
ARTIK KÖYLERDE BİLE BÖYLE YOL YOK
Çankaya’nın Kırkkonaklar Mahallesi 286. Sokak.
Yolu kazan yine ASKİ.
Boruları döşeyip, üzerine kum atıp gitmişler.
İsmi bende saklı(gizli kalmasını istiyor) okurumuz, “Her yağmurda kum ve çakıl, yol boyu akıyor. Sokağa çıkamıyoruz. Araçlar da inip çıkmakta zorlanıyor. Çankaya Belediyesi bu yola bir asfalt atmadı. Artık köylerde bile böyle yol yok” diyor.
TAM 8 AYDIR ASFALT BEKLİYORLAR
Bazı fotoğraflar vardır, fazla söze gerek kalmaz.
Tıpkı bu fotoğraf gibi.
Okurumuz Yalım Dalkılıç, Çankaya’nın Bağcılar Mahallesi 271. Sokak’a tam 8 aydır asfalt atılmasını beklediklerini belirterek, “Şikâyetlere rağmen yapılmıyor” demiş.
KENDİM İÇİN DEĞİL KENTİM İÇİN
Hürriyet Ankara okurları her zaman “kentine karşı duyarlı” olmuştur.
Dursun Türker, “kendim için değil kentim için” diyen o okurlarımızdan biri.
*
Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği fotoğraflar ve aktardıkları şöyle:
1) Beştepe’deki yürüyüş ve koşu parkurunun son hali ne yazık ki içler acısı halde.
2) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 46. Sokak’taki çukur üç aydır bu şekilde.
3) Çankaya’nın Yukarı Bahçelievler Mahallesi 65. Sokak’taki çukur ise iki aydır bu şekilde.
SORUM VAR
HANİ BİR KURUŞ PARA ÖDEMEDEN KÖYLERE EV YAPILABİLECEKTİ?
Okurumuz Özkan Öztürk, bir hatırlatma yapmış.
DEMİŞ Kİ: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, ‘100 metrekareye kadar köyüne ev yapmak isteyenler bir kuruş para ödemeden gidip köyüne ev yapabilecek’ sözü vermişti. Bu sözün üzerinden neredeyse 7 ay geçti, ama halen bir gelişme duyurulmadı.”
*
Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’nde(köy) yapmak istediği 80 metrekare çelik konstrüksiyon ev için çıkarılan “izin, proje ve teknik altyapı” gibi masrafların 100 bin liraya yakın olduğuna dikkat çeken okurumuz...
DEMİŞ Kİ: “Yani izin masrafları ev yapım masrafından fazla. İzin masrafı 80 metrekare müstakil ev için de 3 katlı apartman için de aynı. Bu da başka bir adaletsizlik.”
VE BİR KEZ DAHA ‘ASFALT KATILIM BEDELİ’ MESELESİ
Okurumuz Şermin Savaşçı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce kendisine tebliğ edilen dört taksit halinde ve 13.241,57 TL tutarındaki “yol harcamalarına katılma payı bedeli” makbuzunu göndererek, “Bu konuyla çok ilgilendiniz. Ödeme zamanı geldi. Son durum nedir, ödeyecek miyiz?” diye sormuş.
*
Ocak ayında Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, “Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı yapmasın mı?” diye sormuştum. Başkan Mansur Yavaş, “Ödemesinler, beklesinler” demişti.
*
Elçiye zeval olmaz.
Son durum budur.