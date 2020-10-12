Esenboğa’yı saran tezek kokusu

Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:
SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ
* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.
Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!
SORU(YORUM)
BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?
Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.
* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.
Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:
Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:
NASIL TIRMANSINLAR?
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI
İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:
NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?
“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”
FRENİ TAŞ!
Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.
* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.
ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’
ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.
* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.
Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:
Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*
“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:
BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK
* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.
Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:
Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA
KABUL EDİLMİŞ MİDİR?
* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”
*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.
Hatta öyle ki...
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçmişi yani Melih Gökçek dönemini, “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi” diyerek anlattı.
*
AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “çatışma” tamam da.
Peki bugün...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “koordinasyonsuzluk” niye?
*
* Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar’a yazdı.
* Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU
“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil.
“Eşini yeni kaybetmiş bir insanım, acım çok büyük” diyerek başladığı iletisinde okurumuz şunları kaydetmiş:
* İnsanlar marketlerde dip dibe alışveriş yaparken, toprak altında yatan cansız bedenleri mezarları başında ziyaret edemiyoruz.
* Böylesine saçma bir uygulamanın, yakınlarını kaybeden insanlarda yaratacağı ruhsal travmayı herkesin anlaması mümkün değil.
* İnşallah en kısa sürede ve kontrollü bir şekilde mezarlıklar yeniden ziyarete açılır ya da en azından istisnai izinler verilir.
DİKKAT! BU BİR BAŞKENT AYIBIDIR
Esenboğa’yı saran tezek kokusu
Okurumuz Kadir Kuplay’ın gönderdiği bu fotoğraf, beni 2012 yılına götürdü. Dönemin Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’di.
Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Bir de talebi var:
HAYVAN PİSLİĞİ VE MOLOZDAN GEÇİLMİYOR
“Esenboğa Havalimanı’na çok yakın olan Pursaklar’ın Kurusarı Mahallesi, hayvan pisliği ve molozdan geçilmiyor. Bölge, her geçen gün kocaman bir çöplük yığını haline geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mücavir alanındaki bölge ve bu sorun için yetkililerden çözüm bekliyoruz.”
DİYOR Kİ
KIZILAY İŞ MERKEZİ’NDEN AĞIR BİR KOKU YAYILIYOR
Okurumuz Umut Özkan diyor ki:
“Kızılay İş Merkezi’nden çok ağır bir koku yayılıyor. O kadar kötü bir koku ki derhal başka tarafa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde Kızılay’a yayılan bu kokuya ‘dur’ demeli.”
KEŞKE O VİDA VE ZIMBA DA OLMASAYDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi’nden, cuma günü ‘Başkent parklarına kadın dokunuşu’ başlıklı bir haber servis edildi.
Haberin özü/özeti şu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sığınma Evleri’nde kalan kadınların ördüğü el emeği örgülerle 30 Ağustos Zafer Parkı’ndaki ağaçları süsledi.”
*
Güzel proje, güzel çalışma.
Örgüler, motifler... Hepsi 10 numara.
Lakin.
Servis edilen fotoğraflarda dikkatimi çeken iki şey vardı:
1) Ağaca vidayla levha çakmak niye?
2) Ağaca tel zımba basmak niye?
*
Hürriyet Ankara bu konuda defalarca haber yaptı.
Peyzaj Mimarları Odası, her defasında şu uyarılarda bulundu:
* Zımbalar ağacın kabuğuna, çiviler(vidalar) ağacın gövdesine zarar veriyor.
* Açılan bu delikler, dışarıdan gelecek virüslere karşı korumasız bırakıyor.
* Ağaçların kurumasına sebep olabilen bu usulsüzlüğün engellenmesi lazım.
*
Velhasıl.
Başkent parklarına kadın dokunuşu çok güzel de...
Büyükşehir’in ağaçlara dokunuşu hiç hoş değil.
AHLATLIBEL ATATÜRK PARKI HURDA DEPOSU OLMUŞ
Okurumuz Prof. Dr. Sadık Erik, bu iki fotoğrafı Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda çekmiş.
“Tesislerin yanı başındaki ormanlık alan, belediyenin hurda deposu olmuş” diyen okurumuz, önemli bir konuya daha dikkat çekmiş:
YANGINDAN DERS ALINMAMIŞ
“Çankaya Belediyesi’ne bağlı Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki ormanlık alanda iki yıl önce yangın çıkmıştı. Görünen o ki bu yangından hâlâ bir ders alınmamış. Ormanlık alanı hurdalığa çeviren Çankaya Belediyesi, bu yanlıştan derhal dönmeli.”
BU DA BENDEN
Çankaya Belediyesi’nin resmî web sitesinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı için ‘Çimlerine özgürce basılan yemyeşil bir dünya’ benzetmesi var.
Peki bu hurdaların o yemyeşil dünyada ne işi var!
BU KÖTÜ GÖRÜNTÜLERDEN KURTULMAK İSTİYORUZ
Mamak’ın Mutlu Mahallesi’nde ‘kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında yıkılan eski binalardan kalan moloz görüntüsüne dikkat çeken Kemal Etili isimli bir okurumuz, “Projenin ne zaman başlayacağı belli değil ama biz derhal bu kötü görüntülerden kurtulmak istiyoruz” diyor.
ÖNERİM VAR
ASKİ, İKİ AYLIK SU BEDELİNİ AYNI AY İÇİNDE TAHSİL ETMEYECEK BİR DÜZENLEME GETİRMELİ
Okurumuz İsmail Kocamaz, otomatik ödeme talimatı verilen faturaların son gün ödendiğini hatırlatarak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) bir öneride bulunmuş. İletisi şöyle:
* Ağustos ayı su faturasının son ödeme tarihi 01.09.2020
* Eylül ayı su faturasının son ödeme tarihi ise 30.09.2020
Yani otomatik ödeme talimatında olan bu iki fatura da aynı ay içinde (eylül) tahsil ediliyor. Biz emekliler aylık hesap yaparız.
ÖNERİM ŞU: Bu uygulama hatalı. ASKİ, vatandaşı da düşünerek -bu verdiğim örnekte olduğu gibi- iki aylık su bedelini aynı ay içinde tahsil etmeyecek bir düzenleme getirmeli.
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