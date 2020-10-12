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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Esenboğa’yı saran tezek kokusu

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

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Esenboğa’yı saran tezek kokusu

12 Ekim 2020

Okurumuz Kadir Kuplay’ın gönderdiği bu fotoğraf, beni 2012 yılına götürdü. Dönemin Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’di.

Ve bir genelge yayınlamıştı.
O genelgede özetle, “Esenboğa Havalimanı çevresindeki besi çiftliklerinin çevreye yaydıkları kötü koku nedeniyle kapatılması” şeklinde bir talimat vardı.
Sonra.
Tebligat, zabıta, polis, olaylar...
Bir çare olmadı.
O dönemin ‘tez vakitte’ çözüm bekleyen bu sorunu, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bugün de ‘tezek gibi’ karşımıza çıktı.
Okurumuz Kadir Kuplay’dan gelen fotoğraf da bunun kanıtı.
Bir de talebi var:
Esenboğa’yı saran tezek kokusu

HAYVAN PİSLİĞİ VE MOLOZDAN GEÇİLMİYOR

“Esenboğa Havalimanı’na çok yakın olan Pursaklar’ın Kurusarı Mahallesi, hayvan pisliği ve molozdan geçilmiyor. Bölge, her geçen gün kocaman bir çöplük yığını haline geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mücavir alanındaki bölge ve bu sorun için yetkililerden çözüm bekliyoruz.”

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

DİYOR Kİ

KIZILAY İŞ MERKEZİ’NDEN AĞIR BİR KOKU YAYILIYOR

Okurumuz Umut Özkan diyor ki:
“Kızılay İş Merkezi’nden çok ağır bir koku yayılıyor. O kadar kötü bir koku ki derhal başka tarafa gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde Kızılay’a yayılan bu kokuya ‘dur’ demeli.”

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

KEŞKE O VİDA VE ZIMBA DA OLMASAYDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi’nden, cuma günü ‘Başkent parklarına kadın dokunuşu’ başlıklı bir haber servis edildi.
Haberin özü/özeti şu:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sığınma Evleri’nde kalan kadınların ördüğü el emeği örgülerle 30 Ağustos Zafer Parkı’ndaki ağaçları süsledi.”
*
Güzel proje, güzel çalışma.
Örgüler, motifler... Hepsi 10 numara.
Lakin.
Servis edilen fotoğraflarda dikkatimi çeken iki şey vardı:
1) Ağaca vidayla levha çakmak niye?
2) Ağaca tel zımba basmak niye?
*
Hürriyet Ankara bu konuda defalarca haber yaptı.
Peyzaj Mimarları Odası, her defasında şu uyarılarda bulundu:
* Zımbalar ağacın kabuğuna, çiviler(vidalar) ağacın gövdesine zarar veriyor.
* Açılan bu delikler, dışarıdan gelecek virüslere karşı korumasız bırakıyor.
* Ağaçların kurumasına sebep olabilen bu usulsüzlüğün engellenmesi lazım.
*
Velhasıl.
Başkent parklarına kadın dokunuşu çok güzel de...
Büyükşehir’in ağaçlara dokunuşu hiç hoş değil.

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

AHLATLIBEL ATATÜRK PARKI HURDA DEPOSU OLMUŞ

Okurumuz Prof. Dr. Sadık Erik, bu iki fotoğrafı Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda çekmiş.
“Tesislerin yanı başındaki ormanlık alan, belediyenin hurda deposu olmuş” diyen okurumuz, önemli bir konuya daha dikkat çekmiş:

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

YANGINDAN DERS ALINMAMIŞ

“Çankaya Belediyesi’ne bağlı Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki ormanlık alanda iki yıl önce yangın çıkmıştı. Görünen o ki bu yangından hâlâ bir ders alınmamış. Ormanlık alanı hurdalığa çeviren Çankaya Belediyesi, bu yanlıştan derhal dönmeli.”

BU DA BENDEN

Çankaya Belediyesi’nin resmî web sitesinde Ahlatlıbel Atatürk Parkı için ‘Çimlerine özgürce basılan yemyeşil bir dünya’ benzetmesi var.
Peki bu hurdaların o yemyeşil dünyada ne işi var!

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

BU KÖTÜ GÖRÜNTÜLERDEN KURTULMAK İSTİYORUZ

Mamak’ın Mutlu Mahallesi’nde ‘kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında yıkılan eski binalardan kalan moloz görüntüsüne dikkat çeken Kemal Etili isimli bir okurumuz, “Projenin ne zaman başlayacağı belli değil ama biz derhal bu kötü görüntülerden kurtulmak istiyoruz” diyor.

Esenboğa’yı saran tezek kokusu

ÖNERİM VAR

ASKİ, İKİ AYLIK SU BEDELİNİ AYNI AY İÇİNDE TAHSİL ETMEYECEK BİR DÜZENLEME GETİRMELİ

Okurumuz İsmail Kocamaz, otomatik ödeme talimatı verilen faturaların son gün ödendiğini hatırlatarak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) bir öneride bulunmuş. İletisi şöyle:
* Ağustos ayı su faturasının son ödeme tarihi 01.09.2020
* Eylül ayı su faturasının son ödeme tarihi ise 30.09.2020
Yani otomatik ödeme talimatında olan bu iki fatura da aynı ay içinde (eylül) tahsil ediliyor. Biz emekliler aylık hesap yaparız.
ÖNERİM ŞU: Bu uygulama hatalı. ASKİ, vatandaşı da düşünerek -bu verdiğim örnekte olduğu gibi- iki aylık su bedelini aynı ay içinde tahsil etmeyecek bir düzenleme getirmeli.

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ASKİ’nin pili bitmiş

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

5 Ekim 2020
Ankara’da, ‘kartlı su sayacı aboneleri’ isyanda! Şikâyet üzerine şikâyet var. Çayyolu-Türkkonut’tan okurumuz Ünsal Erdem de işte onlardan biri.



Okurumuz, 60.54 metreküp suyu olmasına rağmen kartlı su sayacının biten pili nedeniyle günlerce susuzluk çektiklerini aktarmış.
İletisi ise -özetiyle- şöyle:

SÖZLEŞME İPTAL EDİLMİŞ

* Elektronik su sayaçlarını takan Elektromed firmasının ‘444 25 32’ numaralı telefonunu aradığımda, ‘ASKİ ile olan sözleşmelerinin iptal edildiğini’ söylediler. * Başkent 153’ü(Mavi Masa) aradığımda, ekiplerin geleceğini söylediler ama gün boyunca gelen giden olmadı. * Ertesi gün Başkent 153’ü tekrar aradığımda ise ‘Elektromed firması ile mevcut olan sözleşmenin iptal edildiğini, ASKİ’nin elinde elektronik su sayaçlarının pilinin bulunmadığını’ söylediler. * Sonuç olarak, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın orta yerinde susuz kaldık.

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Bu manzara yakışmıyor!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

21 Eylül 2020
Burası, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi 635. Sokak...



Maalesef bu manzara, Türkiye’nin başkenti Ankara’ya da... Başkent içindeki başkent Çankaya’ya da... YAKIŞMIYOR!

SORU(YORUM)

BALIKLARIN ÖLÜM NEDENİ METAN GAZI MI?

Okurumuz Ebuzer Oral, Eymir Gölü ile “Soru(yorum)” diyor.

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Başkentgaz bu işe pandemi sürecinde bir formül bulmalı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

14 Eylül 2020
Başkentgaz, ‘müşteri talebi olmaksızın’ ön ödemeli(kartlı) sayaçları mekanik(faturalı) sayaçlarla değiştirebiliyor.

* 14 yılını doldurmuş sayaçlarda teknik bir arıza meydana gelmesi gerekiyor.
* 20 yılını doldurmuş sayaçlar zaten arızalı sayılıyor, yani kaçarı yok.
Lakin.
Okurumuz Murat Alagöz, burada Başkentgaz’ın da üzerinde önemle durması gereken bir hususa dikkat çekiyor.
Zurnanın zırt dediği yer, Başkentgaz’ın tüketiciye elden vermek yerine posta kutusuna ya da kapı önüne koyduğu ‘bildirim’, yani bir nevi ‘tabligat.’
*
İşte okurumuz, bu konuda Başkentgaz’ı eleştiriyor.

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Maske ya da dezenfektan seyyar tezgâhlarına kadar düşmemeli

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

7 Eylül 2020
Koronavirüsten korunmanın yolu belli: * Maske * Mesafe * Hijyen



Okurumuz Metin Çelik, salgının ilk ortaya çıktığı dönemde zor bulunan maskelerin bugün seyyar tezgâhlarında bile satılır hale geldiğini söylemiş.
Okurumuz, iletisinde -özetle- şöyle demiş:



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Asansörlü üst geçit nefes aldırır

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

31 Ağustos 2020
Keçiören’in Yeşiltepe Mahallesi muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ Konutları’nda (1. ve 2. etaplar) ikamet eden engelli ve yaşlı vatandaşlar için, “Evlerinde hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmiş durumdalar” demiş.



Bölgedeki 424 konutta yaşan 7’den 70’e her bir vatandaşın toplu taşıma araçlarına binebilmeleri için 300’ün üzerinde basamağı olan merdivenleri kullanmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken muhtar Ferhat Aygün, taleplerini ise şöyle aktarmış:



NASIL TIRMANSINLAR?

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

17 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ BU KARARI NEYE DAYANARAK ALDI

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Yerinde duramayan konteynerler

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

16 Ağustos 2020
Okurumuzun Ferhat Ünal, kentin dik cadde ve sokaklarında hiçbir önlem alınmadan bırakılan çöp konteynerlerinin yokuş aşağı kayarak araçlara zarar verdiğine dikkat çekmiş.

İki yıl önce Çankaya’nın Birlik Mahallesi 467. Sokak’ta park halindeki aracına çöp konteyneri çarpan ve aynı sokakta tehlikenin halen sürdüğünü aktaran okurumuzun uyarısı şöyle:

NEDEN DEĞİŞTİRMİYORSUNUZ?

“Bu tarz bir olay yine yaşanabilir, hatta bir insanın/çocuğun hayatına mal olabilir. Belediyeler halka hizmet götürmek için varlar. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen Çankaya’da hâlâ milattan önceden kalma çöp konteynerleri kullanılıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e sormak istiyorum:
* Sabitlenmedikleri için tehlike saçan bu eski tip çöp konteynerlerini neden değiştirmiyorsunuz?”

 

FRENİ TAŞ!

Zaman zaman vatandaşlara “kâbus” yaşatan çöp konteynerlerine, tekerleklerinin önüne konulan taşlarla önlem alınmaya çalışılıyor.

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Gölbaşı’nın gölü var ama suyu yok

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

10 Ağustos 2020
Okurumuz Nurettin Topaloğlu, Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi Sonbaşak Sitesi’nde yaşanan “su kesintisi” sorununu, iletisinde aynen şöyle aktarmış:

* Bölgemize günde yaklaşık bir saat su veriliyor ve suyun ne zaman verileceği ya da kesileceği belli olmuyor.
* Sanki Afrika çöllerinde yaşıyormuşuz gibi günde bir saat verilen su ile kim temel ihtiyaçlarını giderebilir?
* Ne çamaşır yıkayabiliyoruz, ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne de banyo yapabiliyoruz. Şu an bile su bekliyoruz.
* Başkent Ankara’nın gölü bulunan ilçesi Gölbaşı’nda yaşıyoruz ama bu ilçede maalesef susuzluk çekiyoruz.
* Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa bıraksınlar bu işi.

ASKİ BÖYLE YANIT VERMİŞ: ‘İDARE EDECEKSİNİZ’

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün Gölbaşı Bölge Müdürlüğü’nü aradığını aktaran okurumuz Nurettin Topaloğlu, ‘Aşırı su tüketiminden dolayı su yetmemekte. Böyle idare edeceksiniz’ yanıtı aldığını kaydetmiş.

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Gece ulaşımına ne oldu?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Temmuz 2020
Tarih: 16 Kasım 2017 Hürriyet Ankara’nın birinci sayfa manşetinde şu başlık vardı: “ULAŞIMDA 7/24 DÖNEMİ”



* Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentin yıllarca beklediği “gece ulaşımı” müjdesini işte bu tarihte vermişti.
* Ve 17 Kasım 2017’de resmen başlayan gece ulaşımının ilk seferinde yine dönemin EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, yolculara tatlı ikram etmişti.
Yani, tadımız yerindeydi.
Ta ki, bu mart ayına kadar.
Koronavirüs geldi, tadımız tuzumuz kalmadı.

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Bir sonraki istasyon Ankara Çayı

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

13 Temmuz 2020
Ankara’ya yaz, “Ankara Çayı kokuyor” şikâyetiyle gelir. Yıllardır da böyle.



Eğer metrodaysanız, daha anons sesi duyulmadan koku burun direğinizi sızlatır.
Yani koku anons verir: “Akköprü.”
*
Okurumuz Server Murat Koçum da Akköprü’de çektiği fotoğraflardan birkaçını göndermiş.
Ve iletisinde -özetle- şunları kaydetmiş:

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Asfalt katılım bedeli ve mahsuplaşma

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

6 Temmuz 2020
Ankara’da akıbeti merak edilen bir konu var. O da şu: “Hani ‘yol harcamalarına katılma payı bedeli’ ödeyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile mahsuplaşacaktı. Peki ne oldu?”



Evet, bir kez daha konumuz “asfalt katılım bedeli” meselesi.
Ortada verilen sözler var.
Ya icraat?
..!
*

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Asartepe Barajı ticari balıkçılığa mı açılıyor?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

30 Haziran 2020
Sincan Amatör Olta Balıkçılar ve Kara Avcılar Derneği(SİNABDER), Ayaş’taki Asartepe Barajı’nda(Çanıllı Göleti) Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “stok tespiti çalışması” yaptığını belirterek, endişelerini yazmışlar.



“Ne zaman bir göl ya da barajda stok çalışması yapılsa, arkasından göllerimiz kiraya veriliyor” diyen SİNABDER Başkanı Niyazi Gerikalan’ın iletisi -özetiyle- şöyle:

BARAJIN KİRAYA VERİLMESİ SUCUL HAYATIN BİTMESİ DEMEK

* Asartepe Barajı, biz amatör olta balıkçılarının aileleri ile birlikte gelip piknik yaptığı, çocukları ile olta attığı çok kıymetli bir yer.

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Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

8 Haziran 2020
Yıl 2018. Nisan ayı ortaları filan. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentte adres bulmayı kolaylaştırmak hedefiyle “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” adlı yeni bir döneme geçmek için adım atmıştı.

Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.

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EGO Genel Müdürlüğü’nden Dikimevi-Natoyolu açıklaması

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

1 Haziran 2020
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) 4 Haziran’da çıkacağı “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesiyle ilgili 18 Mayıs’ta bu köşeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a şu soruları yöneltmişti:

* Söz konusu ihale ‘kesin proje ihalesi’ olduğuna göre, ihaleye çıkarılan hat güzergâhı ve istasyon yerleri ‘geçerli(onaylı) hangi ulaşım ana planı’na dayanmaktadır?
* Eğer söz konusu ihale 2013 yılında başlanan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmalarına dayanıyorsa, bu plan UKOME Genel Kurulu’nca kabul edilmiş midir?
* Bu ulaşım ana planına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görüş verilmiş midir?
* Bu istasyon yerleri ile 2013 yılında yapılan ‘2038 Ankara Ulaşım Ana Planı’ çalışmasındaki istasyon yerleri örtüşmekte midir?”
*
İşte bu 4 soruyla ilgili, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’tan yazılı bir açıklama geldi.
Ve şimdi, söz yetkilide:

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‘Metro proje ihalesi bir ulaşım ana planına dayanıyor mu?’

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

18 Mayıs 2020
Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 15 Mayıs’ta bir tweet attı dedi ki:“Salgınla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da 4 Haziran’daki metro proje ihalesi için kolları sıvadık. 7.4 km ve 8 istasyondan oluşacak metro projemiz ile:Mamak Natoyolu’nu ANKARAY hattına bağlayacak, AŞTİ ve Söğütözü’nü birleştireceğiz.”İşte tam da bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil’den bir ileti aldım.

Prof. Dr. Metin Şenbil, daha çok ulaşım konularında kafa yoran...
Ayrıca 2013’te başlanan “2038 Ankara Ulaşım Ana Planı” üzerine de çalışmalar yapan bir isim.
*
Metin Şenbil, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda(EKAP) ihalenin tam adının “A1 Hattı(ANKARAY) Dikimevi-Nato Yolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” olarak geçtiğini belirtmiş.
Ve...
“ANKARAY’ın uzatılmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ‘kesin proje ihalesi’ hakkında size bu e-postayı arz ediyorum” diye başladığı iletisinde -özetiyle- şunları aktarmış:
UKOME GENEL KURULU’NCA

KABUL EDİLMİŞ MİDİR?

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Madem burası yol değil o zaman ASKİ niye kazdı?

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

11 Mayıs 2020
Geçen hafta, Çankaya’nın Koru Mahallesi’nde “asfalt bekleyen” bir yola dikkat çekmiştim.O yolla ilgili önce Çankaya Belediyesi’nden, sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

* ÇANKAYA BELEDİYESİ: “Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olan herhangi bir durum yoktur. Bahsi geçen alan imar planında yol olarak geçmemekle birlikte sitenin kendi mülkiyetinde olan bir alandır.”
* ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: “İmar yolu olmaması ve site içi yolu olması nedeni ile asfalt yapım-onarım çalışması yapılmamıştır. Söz konusu yolun site yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir.”



*
Açıklama gönderen her iki belediyenin de atladığı noktalar var.

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Hadi eskiden çatışma vardı peki ya şimdi..!

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

4 Mayıs 2020
Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, artık bir “başkent klasiği” haline dönüşen bir söylem vardı: “Büyükşehir-Çankaya çatışması.”

Hatta öyle ki...
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçmişi yani Melih Gökçek dönemini, “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi” diyerek anlattı.
*
AK Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “çatışma” tamam da.
Peki bugün...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li Çankaya Belediyesi arasındaki “koordinasyonsuzluk” niye?
*

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Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

27 Nisan 2020
* Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kuaförler, berberler ve güzellik salonları 21 Mart’tan beri kapalı. “Peki ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı ise merak konusu.

* Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi de olan Ankara’nın ünlü kuaförlerinden Paris Kuaför’ün sahibi Hakan Kutlugün, sektörün beklentilerini ve önerilerini Burada Okur Yazar’a yazdı.

* Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU

“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil.


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İnsanlar marketlerde dip dibe ama mezarlık ziyareti yasak

Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

20 Nisan 2020
Okurumuz Günsel B., Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “koronavirüs salgını nedeniyle mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatılması” yönünde aldığı kararı eleştirmiş.

“Eşini yeni kaybetmiş bir insanım, acım çok büyük” diyerek başladığı iletisinde okurumuz şunları kaydetmiş:
* İnsanlar marketlerde dip dibe alışveriş yaparken, toprak altında yatan cansız bedenleri mezarları başında ziyaret edemiyoruz.
* Böylesine saçma bir uygulamanın, yakınlarını kaybeden insanlarda yaratacağı ruhsal travmayı herkesin anlaması mümkün değil.
* İnşallah en kısa sürede ve kontrollü bir şekilde mezarlıklar yeniden ziyarete açılır ya da en azından istisnai izinler verilir.

DİKKAT! BU BİR BAŞKENT AYIBIDIR

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