Aracı sen park et parayı vale alsın

Başkent Ankara’da adı “Sincan metrosu” olarak bilinen metro, Sincan’ın ilçe merkezine gitmiyor. Sincan’a en yakın metro istasyonu olan Fatih’i ise Sincanlılar kullanamıyor. Çünkü “ring hattı” yok. İşte bu yüzden Sincanlılar, “Sincan-Fatih arasına ring hattı istiyoruz” diyor. Ve haklılar.

EGO Genel Müdürlüğü’nün “Sincan-Ümitköy metro istasyonu ring hattı” koymasına rağmen yıllardır “Sincan-Fatih metro istasyonu ring hattı” koymamasını eleştiren Sincanlıların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan talepleri şöyle:



BİNLERCE KİŞİ VAR



“Hafta içi her gün metronun Fatih istasyonunu kullanarak Sincan’a gidip gelen binlerce kişi var. İnsanlar Sincan’a gitmek veya Sincan’dan metroya ulaşmak için EGO’nun 509 numaralı Sincan-Fatih otobüs hattına biniyor. Lise öğrencilerinin de yoğun olarak kullandıkları bu hat çok uzun ve otobüsler sabah-akşam çok kalabalık. Bazen insanlar otobüse binemiyor. Biz bu hattı kullanan yolcular olarak Sincan-Fatih arasında ring seferi yapan otobüs istiyoruz. Kısa hatlı ve sık gidip gelen bir hat bize büyük kolaylık sağlayacaktır.”

OKURDAN NOT: “EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri hafta içi bir gün akşam saatlerinde Fatih metrosunun yakınında yer alan 50389 numaralı otobüs durağına geldiklerinde, uzayan kuyruğu ve yaşanan sıkıntıyı görebilirler.”

ARIZA BİLDİRİMİ!

“Çayyolu metrosunun Gordion AVM çıkışındaki yürüyen merdiven ve asansör arızalı.”