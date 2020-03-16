Hürriyet Ankara okurları Mehmet Özdemir ve Dr. M. A. Işıksoluğu, aynı konuya/soruna dikkat çekmişler: “Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıdalar.”
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmasını engellemek için ciddi tedbirlerin alındığı şu günlerde, her iki okurumuz da endişelerini şöyle dile getiriyor:
* Mehmet Özdemir: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattını(Başkent 153) beş kez arayıp, Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıda maddeleri ile ilgili şikâyette bulundum. Üstü başı kir içinde, balık kızartıp ekmek arası satanlar bile var.”
* Dr. M. A. Işıksoluğu: “Gıda maddelerinin çoğu açıkta. Ekmek, peynir vb. gıda maddeleri her türlü kirliliğe karşı korumasız. Hijyene yeterince önem verilmiyor. Ulus Hali ve çevresi en kısa sürede yeniden düzenlenmeli, sağlıklı bir ortam oluşturulmalı.”
14.03.2020
SAAT: 09.00
EMEKLİ CEZA HAKİMİ ‘BU BİR SUÇ’ DİYOR
Çankaya Belediyesi, 17 Ocak 2020’de “Daha temiz ve sessiz bir Çankaya için” sloganıyla çöp toplama işinin artık 06.00-10.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
Lakin.
O gün bugündür, şikâyet var.
*
Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi’ndeki bir çöp konteynerinin halini fotoğraflayan okurumuz Mehmet Beyazıt Boran(emekli Ankara Ceza Hâkimi), şunları kaydetmiş:
‘GÖRÜNCE İÇİM ACIDI’
“Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmaması için temizliğin önemini vurgulayan açıklamalara karşın, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’nın çöpler arasındaki halini görünce içim acıdı. Ölümcül salgın hastalık konusunda bütün yetkililer seferber olmuş iken Çankaya Belediyesi yöneticilerinin çöp konusunda yaptıkları umursamaz uygulamaları suç.”
14.03.2020
SAAT: 09.20
BURASI DA BAHÇELİ
Bu fotoğraf da Bahçelievler’den. 46 ile 67. sokakların kesişimindeki çöp manzarasına dikkat çeken okurumuz, “Muhteşem görüntüler” notunu düşmüş.
SORUM VAR
YANGIN ÇIKARSA SORUMLUSU KİM OLACAK?”
Burası, Bilkent. Şafak Sitesi’nin yanı başındaki kent ormanının büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çeken okurumuz, “Ormanın içi, Ufuk Çarşısı esnafı ve müşterileri tarafından atılan odun parçaları ve çöplerle(kâğıt, poşet, cam, plastik...) dolu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi yetkililerini uyarıyorum” demiş.
VE ŞU SORUYU SORMUŞ:
“Etrafında üç adet site, içinde çocuk parkları da bulunan bu güzelim kent ormanında yarın ciddi bir ‘orman yangını’ çıkarsa, bunun sorumlusu kim olacak?”
DİYOR Kİ
BİR YÜRÜYÜŞ MANZARASI
Beytepe Orhan Gazi Bulvarı’nda yürüyüşe çıkan ve karşılaştığı manzarayı fotoğraflayan bir okurumuz...
DİYOR Kİ:
1) Kaldırımlar yürünemez halde.
2) Ağaçlar bakımsız halde.
3) Etraf çöp dolu halde.
OKURDAN NOT: “Belediyelerimizi temizlik yapmaya, insanlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum.”
HAYDİ! AĞAÇ DİKELİM
1) “Anadolu Meydanı’ndan Anıtkabir’e giden yolun sağında 7-8 ağaç kesildi, ama yerlerine hiç ağaç dikilmedi.”
2) “Ayaş Yolu’ndaki(Şeker Fabrikası-Sincan/Fatih arası) yaya kaldırımında ağaç dikim için yerler var, ama boş.”
3) “Etimesgut Turkuaz Mahallesi’nde (karayolları etabı yanı) 360 dönümlük park alanı var, ama ağaç diken yok.”
YIL OLMUŞ 2020 ANKARA’DA HALEN SUSUZ MAHALLELER VAR
Keçiören’in Bağlum Mahallesi’ne bağlı Barbaros ve Bahar caddelerinin sakinleri, “Yıl olmuş 2020, Ankara’da halen susuz mahalleler var” diye başladıkları ortak iletilerinde -özetiyle- şunları aktarmışlar:
“Keçiören’in Bağlum Mahallesi’nin bazı sokaklarında halen şehir şebeke suyu hattı olmaması çok esef verici. Geçen yıl Bağlar Caddesi’nde yaşayan bölge sakinlerine bu hizmet verildi, fakat evlerin ve de bahçelerin yoğunlukta olduğu Barbaros Caddesi ile Bahar Caddesi’ne sadece iki buçuk kilometre kala ASKİ çalışmalarını sonlandırdı. Mahalle sakinleri olarak taşıma su ile ev ihtiyaçlarını gidermek, hijyen açısından çok da sağlıklı olmayan tanker suyu ile de bahçe sulamada ihtiyaçlarımızı karşılamak durumundayız.
TALEBİMİZ: Mahalle sakinleri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ivedilikle su sorununun çözülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.”
FOTOKAPAN
* “Çankaya’nın Söğütözü Mahallesi Emsan Sitesi’ne iki giriş var. Biri 2182. Sokak, diğeri ise 2186. Sokak. İki sokağa da ‘girilmez levhası’ konuldu. Peki insanlar evlerine nasıl girecek?”
* “Çankaya’nın Meksika Caddesi’nde, Ümitköy metro istasyonuna giden ring otobüslerinin kullandığı tek yön ve dar bir yol var. Ters yönden gelen araçlar yüzünden yayaların can güvenliği tehlikede!”
KISA... KISA...
* “Ümitköy 2521. Cadde’de (özellikle de Gürçağ Koleji yanındaki sokak) çok sayıda başıboş köpek var. Sürüler halinde dolaşıyorlar.”
* “Gölbaşı’nın Şafak Mahallesi 851. Sokak’ta başıboş köpeklerin sayısı çok fazla. İnsanlara saldırıp, korkutuyorlar. Çözüm bulunmalı.”
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi 393. Cadde’de köpeklerin saldırısına uğradım. Sokak hayvanları, kent merkezinden uzakta yaşatılmalı.”
* “Çankaya’nın Basın Şehitler Parkı’nda çocuklar oynarken, tüm uyarılarımıza rağmen hayvanseverler köpeklerinin tasmalarını çıkarıyor.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor... Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
O BARİYER KALDIRILDI
* Hürriyet Ankara okuru yazdı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tunus Caddesi’nin girişindeki New Jersey tipi beton bariyeri kaldırdı.
Açıkta satılan gıdalar..!
Hürriyet Ankara okurları Mehmet Özdemir ve Dr. M. A. Işıksoluğu, aynı konuya/soruna dikkat çekmişler: “Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıdalar.”
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmasını engellemek için ciddi tedbirlerin alındığı şu günlerde, her iki okurumuz da endişelerini şöyle dile getiriyor:
* Mehmet Özdemir: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Mavi Masa hattını(Başkent 153) beş kez arayıp, Ulus Hali ve çevresinde açıkta satılan gıda maddeleri ile ilgili şikâyette bulundum. Üstü başı kir içinde, balık kızartıp ekmek arası satanlar bile var.”
* Dr. M. A. Işıksoluğu: “Gıda maddelerinin çoğu açıkta. Ekmek, peynir vb. gıda maddeleri her türlü kirliliğe karşı korumasız. Hijyene yeterince önem verilmiyor. Ulus Hali ve çevresi en kısa sürede yeniden düzenlenmeli, sağlıklı bir ortam oluşturulmalı.”
14.03.2020
SAAT: 09.00
EMEKLİ CEZA HAKİMİ ‘BU BİR SUÇ’ DİYOR
Çankaya Belediyesi, 17 Ocak 2020’de “Daha temiz ve sessiz bir Çankaya için” sloganıyla çöp toplama işinin artık 06.00-10.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
Lakin.
O gün bugündür, şikâyet var.
*
Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi’ndeki bir çöp konteynerinin halini fotoğraflayan okurumuz Mehmet Beyazıt Boran(emekli Ankara Ceza Hâkimi), şunları kaydetmiş:
‘GÖRÜNCE İÇİM ACIDI’
“Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığının önlenmesi ve yayılmaması için temizliğin önemini vurgulayan açıklamalara karşın, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’nın çöpler arasındaki halini görünce içim acıdı. Ölümcül salgın hastalık konusunda bütün yetkililer seferber olmuş iken Çankaya Belediyesi yöneticilerinin çöp konusunda yaptıkları umursamaz uygulamaları suç.”
14.03.2020
SAAT: 09.20
BURASI DA BAHÇELİ
Bu fotoğraf da Bahçelievler’den. 46 ile 67. sokakların kesişimindeki çöp manzarasına dikkat çeken okurumuz, “Muhteşem görüntüler” notunu düşmüş.
SORUM VAR
YANGIN ÇIKARSA SORUMLUSU KİM OLACAK?”
Burası, Bilkent. Şafak Sitesi’nin yanı başındaki kent ormanının büyük bir tehlike altında olduğuna dikkat çeken okurumuz, “Ormanın içi, Ufuk Çarşısı esnafı ve müşterileri tarafından atılan odun parçaları ve çöplerle(kâğıt, poşet, cam, plastik...) dolu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi yetkililerini uyarıyorum” demiş.
VE ŞU SORUYU SORMUŞ:
“Etrafında üç adet site, içinde çocuk parkları da bulunan bu güzelim kent ormanında yarın ciddi bir ‘orman yangını’ çıkarsa, bunun sorumlusu kim olacak?”
DİYOR Kİ
BİR YÜRÜYÜŞ MANZARASI
Beytepe Orhan Gazi Bulvarı’nda yürüyüşe çıkan ve karşılaştığı manzarayı fotoğraflayan bir okurumuz...
DİYOR Kİ:
1) Kaldırımlar yürünemez halde.
2) Ağaçlar bakımsız halde.
3) Etraf çöp dolu halde.
OKURDAN NOT: “Belediyelerimizi temizlik yapmaya, insanlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum.”
HAYDİ! AĞAÇ DİKELİM
1) “Anadolu Meydanı’ndan Anıtkabir’e giden yolun sağında 7-8 ağaç kesildi, ama yerlerine hiç ağaç dikilmedi.”
2) “Ayaş Yolu’ndaki(Şeker Fabrikası-Sincan/Fatih arası) yaya kaldırımında ağaç dikim için yerler var, ama boş.”
3) “Etimesgut Turkuaz Mahallesi’nde (karayolları etabı yanı) 360 dönümlük park alanı var, ama ağaç diken yok.”
YIL OLMUŞ 2020 ANKARA’DA HALEN SUSUZ MAHALLELER VAR
Keçiören’in Bağlum Mahallesi’ne bağlı Barbaros ve Bahar caddelerinin sakinleri, “Yıl olmuş 2020, Ankara’da halen susuz mahalleler var” diye başladıkları ortak iletilerinde -özetiyle- şunları aktarmışlar:
“Keçiören’in Bağlum Mahallesi’nin bazı sokaklarında halen şehir şebeke suyu hattı olmaması çok esef verici. Geçen yıl Bağlar Caddesi’nde yaşayan bölge sakinlerine bu hizmet verildi, fakat evlerin ve de bahçelerin yoğunlukta olduğu Barbaros Caddesi ile Bahar Caddesi’ne sadece iki buçuk kilometre kala ASKİ çalışmalarını sonlandırdı. Mahalle sakinleri olarak taşıma su ile ev ihtiyaçlarını gidermek, hijyen açısından çok da sağlıklı olmayan tanker suyu ile de bahçe sulamada ihtiyaçlarımızı karşılamak durumundayız.
TALEBİMİZ: Mahalle sakinleri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan ivedilikle su sorununun çözülmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.”
FOTOKAPAN
* “Çankaya’nın Söğütözü Mahallesi Emsan Sitesi’ne iki giriş var. Biri 2182. Sokak, diğeri ise 2186. Sokak. İki sokağa da ‘girilmez levhası’ konuldu. Peki insanlar evlerine nasıl girecek?”
* “Çankaya’nın Meksika Caddesi’nde, Ümitköy metro istasyonuna giden ring otobüslerinin kullandığı tek yön ve dar bir yol var. Ters yönden gelen araçlar yüzünden yayaların can güvenliği tehlikede!”
KISA... KISA...
* “Ümitköy 2521. Cadde’de (özellikle de Gürçağ Koleji yanındaki sokak) çok sayıda başıboş köpek var. Sürüler halinde dolaşıyorlar.”
* “Gölbaşı’nın Şafak Mahallesi 851. Sokak’ta başıboş köpeklerin sayısı çok fazla. İnsanlara saldırıp, korkutuyorlar. Çözüm bulunmalı.”
* “Çankaya’nın Birlik Mahallesi 393. Cadde’de köpeklerin saldırısına uğradım. Sokak hayvanları, kent merkezinden uzakta yaşatılmalı.”
* “Çankaya’nın Basın Şehitler Parkı’nda çocuklar oynarken, tüm uyarılarımıza rağmen hayvanseverler köpeklerinin tasmalarını çıkarıyor.”
OKURLAR YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yazıyor yazıyor..!
Kentimizin, kendimizin gazetesi Hürriyet Ankara’da okurlar, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Ankara için şikâyetlerini yazıyor... Ankara Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki sorunları çözüp, Hürriyet Ankara okurlarına geri dönüş yapıyor.
O BARİYER KALDIRILDI
* Hürriyet Ankara okuru yazdı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tunus Caddesi’nin girişindeki New Jersey tipi beton bariyeri kaldırdı.