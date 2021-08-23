301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın

Gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, komşuda bi ses var:
“Aslan kükrüyor!”
La Fonten’den masal falan değil, vallahi gerçek.
Okurumuz Niyazi Gürel’in bir süredir yaşadıkları işte aynen böyle.
*
Başta Ankara Valiliği olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’nin de gösterdiği ekstra çaba/duyarlılık sayesinde önemli bir mesafe kat ettik.
Turistlerin en çok ziyaret ettikleri seyir terası kısmında bir dönem ‘yazı/okul tahtası’ görünümündeki iç acıtan o manzara bugün yok.
Peki bitti mi?
Hayır.
Çoğu gitti azı kaldı.
Ve bu önerge tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.
Ancak 24 Temmuz Cumartesi günü -yani bu karardan tam iki hafta sonra- sağlık çalışanı okurumuz Şaban Tatlı’dan bir ileti geldi.
Aktardıkları aynen şöyle:
KİMİ BEKLİYORUZ VE DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ?
“ABB Meclisi’nde alınan karara rağmen sağlık çalışanları maalesef halen otobüse de metroya da ücretli biniyor. Otobüslerde şoförler, metro istasyonlarında ise güvenlik görevlileri, ‘Karar bize ulaşmadığı için mecburen kart basmanız lazım’, ‘Bize henüz emir gelmedi’ şeklinde uyarılarda bulunuyor.
“Burası başkent Ankara...
Söz konusu yer Çankaya...
Peki nasıl olur da aylardır doğalgaz bağlanamaz?” diye sorduğumda, okurumuz Baskın Oran, ikinci bir ileti daha gönderdi.
Özetle aktardığı şu:
AYLARDIR UĞRAŞIYORUM
“Panora AVM’nin önü tamamen paralı, valeler göz açtırmıyor. Oysa araçların 15 dakikalık bekleme hakları var, ancak valeler atmaca gibi atlayıp para istiyorlar ve bu da yetmezmiş gibi saygısız davranıyorlar.
SORU(YORUM):
* Bu valeler kimin adına çalışıyor?
* AVM yönetimi bu duruma neden göz yumuyor?”
“O lastikçinin yaktığı ateş söndü, kapkara duman havaya karışıp dağıldı. Peki ‘oldubitti’ mi diyeceğiz? Küçük gibi görünse de bu da bir ‘kent(li) suçu’ elbette. Ankara Kent Konseyi’ne önerim, ‘kent(li) suçu’ konusunda bir manifesto hazırlamaları ve yayınlamaları yönünde. Bu çalışma, hem kentlilik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi hem de şehrin orta yerinde lastik yakmak gibi olayların sona erdirilmesi için şart.”
Ve bu konuyu Hürriyet Ankara, “BU BİR KENT SUÇU” manşetiyle birinci sayfadan vermişti.
*
Kadir Batkı, geçen hafta İzmir’den kalkıp, Ankara’ya misafir gelmiş.
Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
Tarihi Ankara Kalesi’ni merak etmiş, Ankaralı ev sahibi de “Hay hay” demiş.
23 Haziran Çarşamba günü Ankara Kalesi’ne gitmişler.
Önce İçkale sonra da Akkale...
Koronavirüs salgını sonrası sayıları hızla artan kuryelerin büyük bir çoğunluğunun, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olması”, “Zorunlu Trafik Sigortası’nın zorunlu olmaması” ve “A sınıfı ehliyet almayı gerektirmemesi(B sınıfı ehliyet yeterli)” gibi nedenlerden ötürü 50cc motorlu bisikletlerle trafiğe çıktıklarını aktaran Yakup Sağlam, gözden kaçırılan tehlikeyi ise şöyle aktarıyor:
BİR KİT KULLANARAK HIZINI ARTTIRIYORLAR
“Burada yetkililerin gözden kaçırdıkları şey, 50cc motorlu bisikletlerin özel bir kit ile 80 ya da 110 cc’ye çıkarılabilmesi. Yani hem A1-A2 ehliyete sahip olmadan(B sınıfı ehliyetle) motosiklet kullanmış oluyorlar, hem de vergi ve sigorta ödemiyorlar. Üstüne bir de yasal olmayan yöntemle hız arttırımı yaptırdığı ve motosiklet ehliyeti(tecrübesi) olmadığı için trafikte kazalara sebebiyet veriyorlar. İşlerini hakkıyla ve kuralıyla yapan motosikletli kuryeler ise doğal olarak bu durumdan son derece rahatsız ve şikâyetçiler. Rutin kontroller ile görevli uzmanlar tarafından bu 50cc denetimleri derhal arttırılmalı.”
BU HATA DÜZELTİLMELİ
“Yenimahalle’nin Beştepe Mahallesi’nde karşılaştığım her iki cadde levhasında da nokta(.) unutulmuş. 9. Cadde yerine 9 Cadde, 33. Cadde yerine ise 33 Cadde yazılmış. Bu hata düzeltilmeli.”
BU DA BENDEN
ABB Numarataj Şube Müdürlüğü, kentte adres bulmayı kolaylaştırmak için “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” çalışmasını da artık daha fazla zaman kaybetmeden tamamlamalı.
Bu eski yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınarak restore edilebileceğini, maliyetinin ise ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin(ABB) desteğiyle karşılanabileceğini belirten okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
KENTE KAZANDIRILMALI
Misal, Yakup Sağlam...
Hem kendini ve kentini yaşayan bir Hürriyet Ankara okuru, hem Burada Okur Yazar’ın en sıkı müdavimi, hem de Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucu başkanı.
Yakup Sağlam, ayarsız fıskiyelerin en çok da motosiklet sürücülerine kâbus olduğuna dikkat çekerek, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:
MOTOSİKLETLİLERİN KORKULU RÜYASI
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin acilen bazı önlemler alması gerektiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
YAZI, ÇÖP YAKMA, GÜRÜLTÜ...
“Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına, tarihi evlerin duvarlarına yazı yazıyorlar. Tarihi sokaklarda ve herkesin gözü önünde çöp yakıyorlar. Gürültü çıkaranı, hakaretler edeni ve daha birçok nahoş görüntü de cabası.
Hafta sonu ve bayram tamam, ama hafta içi için duyurular maalesef yetersiz kaldı.
Yani birçok vatandaş bu durumdan habersizdi.
Otobüslerde yoğunluk ve çile artıp, üzerine bir de koronavirüs riski eklenince...
Vatandaşlar “dokuz gün boyunca dokuz doğurarak” ANKARAY ve metronun yolunu gözledi.
*
Okurumuz Ayhan Gözüküçük, işte onlardan biri.
EGO Genel Müdürlüğü’nün aldığı bu kararla özel sektörde çalışan vatandaşları göz ardı ettiğini savunan okurumuz, “Özel sektörde çalışanlar insan değil mi?” eleştirisinde bulunmuş ve şöyle devam etmiş:
Okurumuz Halil Şimşek, şöyle bir kıyas yapmıştı:
* Melih Gökçek: Ankara Kalesi’nin etrafındaki gecekonduları yıkıyor, Ulus’ta meydan çalışması yapıyordu.
* Mansur Yavaş: Ulus’taki meydan çalışmasını devam ettirmiyor, Ankara Kalesi çevresinde hiçbir çalışma yapmıyor.
*
Misal.
Son altı ayda Zir Vadisi yolunda meydana gelen bazı kazaları Google şu başlıklarla hatırlattı:
28 Kasım 2020: Yola dökülen yağ, çöp kamyonunu devirdi.
11 Aralık 2020: İki çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
10 Şubat 2021: TIR ve çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı.
İşte böyle.
Yapılar da insanlar gibidir.
Anılarla doludur, fakat anlat(a)madıkça içine kapanır.
Hatırla(n)mak ister.
Okurumuz Sevim Türkyılmaz, belki de herkesin unuttuğu bir günde bu bağ evini hatırladı ve hatırlattı.
Hırsızların dadandığı, kimsesizlerin yatıp kalktığı, tinercilerin de ateş yakıp yangın çıkardığı bu yapıyla hiçbir maddi bağı yoktu.
Ancak tüm dertleriyle dertlendiği bağ evi için “Peki daha ne kadar dayanabilecek?” endişesini taşıyan Sevim Türkyılmaz’ın tek bir talebi vardı.
Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın aslında bu kente miras bıraktığı tarihi bağ evinin bu içler hacısı haline, okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti üzerine iki hafta önce(5 Nisan’da) dikkat çekmiştim.
Hürriyet Ankara, “Tarihi yapılar böyle mi korunmalı!” başlığıyla birinci sayfadan manşetine taşımıştı.
*
Bir hafta sonra(11 Nisan’da), tarihi bağ evi ile ilgili çok önemli bir ileti daha aldım.
Bu defaki ileti, merhum Şakir Kınacı’nın kendi adını taşıyan torunu A. Şakir Kınacı’ya ait.
Sebebini ise “gayriresmî şekilde günübirlik kiralanan evler” olarak göstermiş.
Apartman sakinlerinin bu durumdan ciddi şekilde rahatsız olduklarına, apartman yöneticileri ile mahalle muhtarlarının ise çaresiz kaldıklarına dikkat çeken okurumuz, iletisine şöyle devam etmiş:
EMLAKÇI, ‘AİLE’ DİYE VERİYOR
“Gayriresmî şekilde yapılan günübirlik kiralamalar yüzünden fuhuş evleri ortaya çıktı. Emlakçı, ‘aile’ diye evi kiraya veriyor, eve yerleşen kiracı daha sonra kirada oturduğu evi günlük kiralamaya başlıyor. Tabii tüm bunlardan apartman sakinlerinin şikâyetleri üzerine en son ev sahibinin haberi oluyor, ama bir şey yapamıyor. Yasayla ve caydırıcı yaptırımlarla artık bunun önüne geçilmeli.”
LÜTFEN ARTIK BU KENTTE SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLSÜN
Okurumuz E.D., Çankaya’nın Oran Mahallesi için, “Sokak köpekleri konusu çok büyük bir sorun” demiş.
Bu hafta okurumuz Sevim Türkyılmaz’dan gelen bir ileti, yıllar önce yaşanan o yangını hatırlattı.
Ne mutlu ki tarihi ev tamamen yanıp kül olmamıştı.
Peki kullanılmayan tarihi evde yangın neden çıkmış olabilirdi?
Maalesef biz yerel haberciler için hayli geç kal(ın)mış bir soru bu.
Çünkü yangın sonrası unutmuşuz, öksüz bırakmışız.
301 yeni EGO otobüsünün plakaları Ankara’yı yansıtsın
Okurlarımız İzzet Onur Nazlıaka ve Tunç Durmaz, geçen günlerde ihalesi yapılan “301 yeni EGO otobüsü” ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir önerileri olduğunu aktarmış. Okurlarımızın makul önerileri şöyle:
ÖNERİM VAR
OTOBÜS FİRMALARININ YAPTIĞI GİBİ
“Otobüslerin plakaları Ankara’yı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni veya EGO Genel Müdürlüğü’nü yansıtacak şekilde belirlenebilir. Daha ziyade şehirler arası otobüs firmalarının yaptığı ve firma isimlerinden esinlenerek plakalarını özel olarak belirledikleri bu uygulama, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce de gerçekleştirilebilir. Bu doğrultuda Ankara’yı belirtmek üzere 06 ANK xxx serisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni belirtmek üzere 06 ABB xxx serisi ve EGO Genel Müdürlüğü’nü belirtmek üzere 06 EGO xxx serisi plakaların otobüslere alınması konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü nezdinde etkili girişimlerde bulunulabilir.
KENT KİMLİĞİNE CİDDİ KATKI SAĞLAR
Otobüs ihalesinin imza töreni öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde duran yeni otobüslerden birinin plakasının 06 EGO 06 olduğunu hesaba katarsak ilk bakışta sıra dışı gibi görünen bu önerimizin aslında kolaylıkla gerçekleştirilebileceği açığa çıkıyor. Otobüs plakalarının önerdiğimiz şekilde belirlenmesi Ankara kent kimliğine ciddi bir katkı sağlayacak, ayrıca hemşehri hukukunun da önemli uygulamalarından birisi gerçekleşecektir. Tüm bu nedenlerle yeni otobüslerin plakasının önerimiz doğrultusunda belirlenmesini diliyoruz.”
BU ALTERNATİF YOL ON BİNLERCE İNSAN İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Çankaya’nın Alacatlı Mahallesi’ndeki İncek 2. Etap TOKİ’de ikâmet ettiğini belirten okurumuz Seçkin Özgül, böldeki ulaşım/trafik problemini şu ifadelerle aktarmış:
“Burada yaklaşık bin 500 daire bulunuyor. Ayrıca çevremizde yine çok konutlu siteler(Atabilge, İncek Prestij, Yeşilbarış...) yer alıyor. Bu bölgede ana yol olan Bağlar Caddesi’ne çıkmak için sadece bir adet bağlantı yolumuz var. Diğer bağlantı yolu olan 3626. Sokak’ın büyük kısmı yapılmış ancak son 100 metrelik kısmı kot farkı nedeniyle bırakılmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bize verilen bilgide ‘2021 yılı asfaltlama programına alındı’ denilmişti. Yapmış olduğumuz başvuru ve hatırlatmalara rağmen sonuç alamıyoruz. Bu alternatif yol, on binlerce insan için büyük önem taşıyor. Çünkü özellikle sabahları trafik sıkışıklığı yaşanıyor, kış aylarında ise yoğunluk nedeniyle trafik kazaları meydana geliyor.”
ORAN MAHALLESİ’NİN ÇÖZÜM BEKLEYEN BİRKAÇ SORUNU
Okurumuz A.D., “Çankaya’nın Oran Mahallesi’nden birkaç sorun aktarmak istiyorum” diye başladığı iletisinde şunları aktarmış:
* Halk otobüslerinin son durağı olan Panora AVM karşısı ile One Tower’ın yanı, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir yer. Bu durak da belediye otobüslerinin son durağına taşınabilir.
* Yine Panora AVM ile One Tower’ın önünden geçen dolmuş ve otobüsler, insanların hava aldıkları mekânlarda hava kirliliği-gürültüye neden oluyor. Güzergâh eskisi gibi ana cadde üstünden olabilir.
* Türk Japon Vakfı’nın önündeki bankamatikler trafiği ciddi anlamda tıkıyor. Araçlar iki sıra park ediyor ve o noktada bir kaos yaşanıyor. Bankamatikler, caminin yan tarafındaki alana taşınabilir.
SIHHİYE KAVŞAĞI’NDA MAZGAL ÇÖKMÜŞ!
Okurumuz A.T., “Sıhhiye Kavşağı’nda yağmur suyu mazgalı çökmüş vaziyette. Buradan araçlar geçiyor” diye uyarmış.
AKAY KAVŞAĞI’NA TERSTEN GİRENLER BİR GÜN FACİAYA SEBEBİYET VEREBİLİR
Okurumuz S.R., geçen günlerde bir aracın Akay Kavşağı’na ters yönden(Tunus Caddesi çıkışı) girdiğine tanıklık etmiş. Okurumuz, “Bu duruma daha önce de tanık olmuştum. MOBESE’lere bile aldırmadan bunu yapabilen sorumsuz sürücüler, bir gün faciaya da sebebiyet verebilir. Peki bunu önlemek için sıkı bir trafik denetlemesi ve ceza yaptırımı uygulanamaz mı?” demiş.
KISA... KISA...
* Çankaya’nın Ayrancı Mahallesi’nin büyük bir bölümünde ev ve ofis telefonları günlerce çalışmazken, Türk Telekom’dan ‘Genel arıza var hizmet veremiyoruz’ deniliyor. Bu kadar uzun arıza olur mu?”
Güler ONAN
* Ankara Çevre Yolu’nun Tulumtaş-İncek kavşağını geçince(Yaşamkent istikameti) köprünün altında ve yol kenarında birkaç kadın fuhuş pazarlığı yapıyor. İhbarda bulundum ama sonuç alamadım.”
Kenan ŞAHİNKAYA
HÜRRİYET ANKARA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Okurumuz Umut Özkan’ın “ısrarcı kent haberciliği” karşılık buldu.
Yani özetle:
Burada Okur Yazar...
Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçer.
* Okurumuz Umut Özkan, önce 17 Mayıs 2021’de, “Celal Bayar Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi’nin kesişimindeki(Hacettepe Hastanesi Acil Servis yolu) park çok kötü durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi öncelikle bu parkı pırıl pırıl yapmalı, çocukların oynayacağı ve halkın dinleneceği bir konuma getirmeli” talebinde bulundu. Aradan iki ay geçmesine rağmen bir yanıt alamayınca bu defa 12 Temmuz 2021’de, “Bu parkta çocukların oynayacağı, insanların dinlenebileceği bir ortam oluşturulsun. Kent kazansın, Ankara nefes alsın” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bir kez daha seslendi.
* Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 2021’de okurumuzun talebine fotoğraflarla yanıt verdi.
İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan gelen açıklama:
PEYZAJ DÜZENLEMELERİ BAŞLATILMIŞTIR
“Devlet Demiryolları’nın banliyö hattı yol genişletme çalışması nedeni ile Celal Bayar bulvarı boyunca parkımız hasar görmüş olup, havuzumuz da faaliyet dışı kalmıştır. ANFA birimimizce söz konusu alanda çocuk oyun grupları ve oturma alanları olacak şekilde gerekli peyzaj düzenlemeleri başlatılmıştır.”
SÖZ YETKİLİDE
TRAFİK EĞİTİM MERKEZİ OKULLARLA BAĞLANTILI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR
Ve yine kendine ve kentine duyarlı okurumuz Umut Özkan’ın 2 Ağustos 2021’de bu köşeden yönelttiği, “Kurtuluş Parkı’ndaki trafik eğitim merkezi neden atıl halde bekliyor?” sorusuna ise EGO Genel Müdürlüğü aynen şu yanıtı göndermiş:
İKİ AŞAMALI EĞİTİM VERİLİYOR
“Trafik eğitim merkezimiz okullarla bağlantılı bir şekilde çalışmakta olup, okullardan gelen talepler doğrultusunda randevulu sistemle eğitim vermektedir. Pandemiden dolayı bulaş riski fazla olduğundan eğitimine ara verilmiştir. Teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki aşamalı eğitim verilmekte, uygulamalı eğitim alanında minyatür bir şehir olup; uygulamalı eğitim, dış alanda verildiğinden mevsim şartlarına uygun yılda iki dönem olarak eğitim tarihleri belirlenir. 2021 yılı eğitim tarihleri:
* 1. Dönem: 6 Eylül 2021-15 Kasım 2021(ara tatille birlikte)
* 2. Dönem: 11 Nisan 2021(yaz tatiline kadar sürmekte)
Pandeminin seyrine göre eğitim ve dönem tarihleri değişebilmektedir.