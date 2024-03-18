Turizm Bakanı Ersoy’a turizmcilerden soru yağmuru 

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Sonra Side’de Antik Kenti karşılama merkezinin açılışı ve ardından Muğla...

Bodrum’da Marmaris ve en son Fethiye’de turizmcilerle soru cevap toplantısı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un takip edebildiğim programı.

İşte şimdi de Fethiye’de Şövalye Adası’na bakan BigChefs’in muhteşem manzarasındayız.

Turizmle uğraşan herkes orada.

Otel işletmecisinden gulet sahiplerine, yamaç paraşütü pilotlarından dalgıç derneklerine, turizm acentalarından eğlence merkezi ve restoran işletmecilerine kadar herkes katıldı.

Dikkat ettim;

Bakan Ersoy her soruyu sabırla dinliyor ve cevaplıyor.

Belediyeyi ilgilendiren sorularda söz AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Fethiye adayı Muhammet Kökten’e geçiyor.

Ama asli sorunlarda Ersoy anlatıyor.

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TURİZMDE HEDEF DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Bakanın şu sözü bence Türkiye’de turizmle uğraşan herkesin dikkatini çekmeli:

“Arkadaşlar biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama siz de yapın. Devlet yapsın demekle olmuyor. Bakın dünya üçüncülüğünü hedefliyoruz. Bunun olabilmesi için sizlerin de dünya ve Avrupa standartlarına uymanız gerekiyor. Özen gösterin lütfen.”

VİLLA VE AIRBNB TURİZMİ

Sorulardan bir bölümü turizm bölgelerinde işletilen evler ve Airbnb konusundaki yeni uygulamalarla ilgiliydi.

Bakan açıktan söyledi:

“Villa turizmine ve Airbnb’ye karşı değilim. Yeter ki her şeyin kaydı olsun. Apartmanlarda evlerini kiraya verenler ise elbette diğer sakinlerin onayını almalıdır...”

MARMARİS-FETHİYE KÖRFEZ TEMİZLİĞİ

Biliyorsunuz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aydın Ayaydın körfezlerin temizliği için gemiler geleceğini söylemişti. Sözünü tuttu. Marmaris’teki gemi çalışmaya başlamış.

Birkaç gün sonra Çanakkale’den bir gemi de Fethiye’ye geliyor.

YABANCILARA OTURMA ZORLUĞU

Bir turizmci sordu:

“Antalya’dan Fethiye’ye kadar birçok yabancı yerleşik burada oturma izni alabiliyordu. Onlar kış için bölge esnafına önemli bir gelir kaynağıydı. Ama şimdi nedense bu izinlerin verilmesi zorlaştırılıyor. Bunun bir gerekçesi var mı? Oturma izni alamayanlar başka ülkelere gidiyor.”

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Turizm Bakanı Ersoy net bir cevap verdi:

“Her ay asgari ücretin 1.5 mislini bankaya yatıranlar ilgili kurumun onay vermesi halinde turistik oturma izni alabilir.”

Bir başka turizmci devam etti:

“Ama Sayın Bakanım şimdi de bankalarda hesap açmaları yasaklandı.”

Ersoy, İl Turizm Müdürü’ne dönerek cevap veriyor:

“Bu konuya bakalım. Ben de İçişleri Bakanımızla konuşacağım.”

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTLARI VE DALIŞ TURİZMİ

Bir başka söz alan turizmci Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütüyle ilgili sorunlarını anlattı.

Bir başkası, ‘dalış şirketlerinin turizmci sayılmasını’ istedi.

Bir diğeri, sahillerde artan kıyı tesislerinin durdurulmasını, bir plana dahil edilmesini önerdi.

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Kimisi yolcu alıp indirmek için limanda yer bulamadığını söyledi.

Bütün bu soru ve sorunlar sırasında Bakan Ersoy sürekli olarak özel kalemine “not ettirip” randevu verdiriyordu.

Bakan’ın bunu niye yaptığını biliyorum.Çünkü birkaç kez yanında yaşamıştım.

Ersoy eğer standartlar içinde çözülecek bir sorun varsa o anda çözüyor.

Belki de son yıllardaki turizm başarısının en önemli nedenlerinden birisi budur.

KAYAKÖY’DEKİ KAÇAK YAPILAR

Bir soru da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olan Kayaköy’deki kaçak yapılaşmayla ve buralara turizm belgesi verilmesiyle ilgiliydi.

Bakan altyapı yeterliliğine bakıldıktan sonra bir çalışma yapılabileceğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA MASTER PLANLARI SORUN

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Bakan Ersoy, soru soran turizmcilere açıktan bir şey önerdi: “Eğer kentlerinizin turizm potansiyelini artırmak istiyorsanız, lütfen başkanlara, başkan adaylarına sorun, şehirle ilgili bir turizm master planları var mıymış? Sorun lütfen. Başkanlarınız turizm için ne yapıyor, sorun. Sizin şehriniz çünkü. Bu planlar yapılmadan turizmde sağlıklı bir gelişme olamaz...”

ARKEOLOJİDE 60 YILDA YAPILANI 4 YILDA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ

Sorular başlamadan önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la sohbet ediyoruz.

Bakan Bey sözün bir yerinde şöyle diyor: “60 yılda Türkiye’de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz.”

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Çok iddialı bir cümle değil mi?

Ama gördüğüm kadarıyla Mehmet Ersoy hesabını yapmadan ortaya iddia atacak bir kişi değil.

Nitekim bütün zorluklara rağmen turizm gelir hedefini 54 milyar dolar olarak tutturacaklarını söylemişti.

Başardı.

Şimdi dünya üçüncülüğünü söylüyor. “60 milyon turist 60 milyar dolar gelir” diyor.

Evet yaklaşık 2.5 saat boyunca turizmciler sordu, Bakan Ersoy cevap verdi.

Her biri Ege’nin, bu yörenin pırıl pırıl evlatları, büyük bir samimiyetle sorunlarını ortaya koydular.

Sözler alındı. Randevular verildi.

Demokrasinin güzelliği de bu değil mi arkadaşlar?