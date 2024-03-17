Pençe-Kilit böyle kapanıyor... İşte o harita

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1. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

“Bu yaz Irak’ın kuzeyinde terör alanı kalmayacak. Pençe- Kilit kapanacak.”

Ve perşembe günü Türkiye’den çok önemli bir heyet Bağdat’a gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın...

Türkiye güvenliğinin, bekasının üç kilit ismi.

Konu “Pençe-Kilit için çemberin kapanmasında Irak’la işbirliği...”

Peki nasıl olacak bu? Nasıl bir harekât?

Bu harekâtın Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG terör oluşumuna etkisi ne olacak?

Önce şu haritaya bakalım.







Mavi çizgi Türkiye-Irak sınırı.

Kırmızı çizgi ise Pençe-Kilit operasyonlarının sınırıdır.

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Türkiye-Irak sınırı 378 kilometredir.

Tabii böyle harita üzerinden kilometreler verince insana basit gibi gelebilir.

Üstelik araba yolculuğu da yapmıyorsunuz.

Kuş uçmaz kervan geçmez sarp dağlardan, ovalardan gidiyorsunuz.

Üstelik düşman tehdidi altında.

Mola verip benzin alacağınız istasyon falan da yok.

Türk askeri her türlü malzemesini yanında taşıyor.

Suyunu, ekmeğini, mutfağını, yakıtını...

Terörle mücadelede bizim hiç görmeyeceğimiz, bilemeyeceğimiz bir “lojistik başarıdır” bu.

378 kilometrelik sınırda kilometrelerce içeri giriyorsunuz.

2. 30-40 KİLOMETRELİK PENÇE

Şimdi ikinci soruya gelelim.

Pençe-Kilit nasıl kapanacak?

Haritadaki kırmızı çizgiye bakarsanız;

İhtiyaca göre 30-40 kilometre derinliğinde bir operasyon bu.

Yerine göre 15 kilometre, yerine göre 40 kilometre kırmızı çizgi derinlemesine inecek.

Haritanın İran tarafına doğru bakarsanız;

Hakurk, Kandil ve Asos’u görürsünüz.

Elbette bu bölgede daha derin operasyonlar olabilir.

Mehmetçik büyük bir kahramanlıkla bu kırmızı sınırı çekmiş durumda.

Şimdi kilidi kapatmak üzere daha derine gidiyor.

3. IRAK, SURİYE SINIRINA DUVAR ÖRÜYOR









Şimdi diğer soruya geçebiliriz. Bu harekâtın Suriye sınırına ve PKK/YPG terör örgütüne etkisi ne olacak? Şimdi haritanın Suriye tarafına bakalım. PKK terör örgütünün Irak sınırları içindeki Sincar’ı yeni bir Kandil yapmayı istediği biliniyor. Bu noktada; Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmelerde, Ankara bu bölgenin Irak güvenlik kuvvetleri tarafından temizlenmesini istiyor. Ancak Sincar’da yerleşim bölgesine yapılan baskınlarda teröristlerin dağlara kaçtığı, dağlara yapılan baskınlarda ise yerleşim bölgesine indiği yolunda bilgiler var.

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Son gelen bilgi ise şu: Irak, Suriye sınırına beton duvarlar örmeye başladı. Yani Suriye sınırında çember, duvarla kapanıyor. Suriye sınırı ile Irak sınırı arasında geçiş kontrol altına alındığında PKK/YPG terör örgütüne önemli bir darbe vurulmuş olacak.



4. REFAH YOL İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye’nin yapacağı yeni operasyonlar sayesinde, özellikle Irak’ın Basra Körfezi’ndeki El Fav Limanı’ndan Türkiye’nin Ovaköy kapısına kadar inşa edilecek kara ve demiryolu (İpek Yol ya da Refah Yol) da bir anlamda güvence altına alınmış olacak.

Türkiye ile Irak arasında yapılan görüşmelerdeki önemli konu başlıklarından birisi de budur.

Biliyorsunuz Refah Yol, Doğu ile Batı arasındaki ticaret açısından çok önemli bir projedir.

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Asya’dan gelecek gemiler yüklerini El Fav Limanı’na bırakınca, bu yükler Londra’ya kadar, yani bütün Avrupa’ya ulaşabilecek.









5. SURİYE İÇİN DİPLOMATİK HAREKÂT

Pençe-Kilit Harekâtı’nın nasıl kapatılacağını harita üzerinden özetle gördük. Peki Suriye’deki PKK/YPG terör örgütü için ne yapılacak?

Biliyorsunuz, ABD Suriye’deki PKK/YPG teröristlerini DEAŞ’la mücadele adı altında destekliyor.

ABD’li komutanların PKK/YPG’li teröristlere eğitim verdiği ve hatta mezuniyet töreni düzenledikleri de ortada.

İşte bu noktada devreye diplomasi giriyor.

ABD’de yaklaşan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump’ın Suriye’den çekileceklerine dair sözleri var.

Demokrat aday Biden da benzeri işaretler veriyor.

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Bu durumda Ankara’nın ABD’deki seçimlerin sonuçlarını beklemesi en makul yol olarak gözüküyor.

Ankara ile Washington arasında son dönemde güvenlik konularında başlayan “hafif ölçekli” pozitif gelişmeler de düşünüldüğünde, Suriye’nin kuzeyindeki terör oluşumlarının çözümü için diplomasinin öncelikli olduğu görülüyor. Ama henüz ABD yönetiminin PKK/YPG terör örgütü konusunda nasıl bir tavır alacağı netleşmiş değil.

Elbette bir de Rusya ve İran’ın bölgedeki etkisi var.

Suriye’deki terör meselesinin çözümü için Türkiye’nin ABD, Rusya, İran ve Şam arasında ciddi bir diplomasi atağı yapması gerektiğini söyleyebiliriz.

6. IRAK’TA ASKERİ KİLİT SURİYE’DE DİPLOMATİK ANAHTAR

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Benim aklıma gelen özet şöyle: Irak’ın kuzeyinde “Pençe-Kilit” kapanırken; Suriye’nin kuzeyindeki terör meselesini çözmek için “kalem/müzakere ve anahtar” başlığıyla tanımlayabileceğim diplomasi öne çıkıyor. Yani Irak’ın kuzeyinde askeri harekâtla “kilidi kapatmak” uygunsa; Suriye’de birden fazla devletin menfaatiyle oluşan kilidi açmak için diplomasinin anahtarına ihtiyaç var. Ve tekrar hatırlatmakta fayda var.

Suriye’deki “terör kilidi” açılmaz ve Türkiye’nin varlığını tehdit edecek hale gelirse; Bu büyük devletin gücü ona da yeter.