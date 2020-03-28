Oğulları askerde olan anneler için yazdım

Eş dost, yakın uzak kim varsa...
Bir de bazı “namussuzların” yarattığı yalanlar...
“Oğlun askerde, acaba durumu nasıl?” diye sosyal medyaya kuşku pompalayanlar...
Böylece annelerin kalplerine “acaba zehri”ni akıtanlar...
Özetle... Oğulları askerde olan anneler için araştırdım.
İşte ulaştığım sonuçlar:
1) COMMER: Sakın yalanlara kanmayın. Oğullarımız emin ellerde. Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 salgınına karşı bir mücadele merkezi kurmuş. Adı ‘COMMER’. Bütün birlikler buradan koordine edilerek denetleniyor. En ufak kuşku anında test ediliyor.
2) Sosyal mesafe: Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfekte uygulanıyor.
3) Maske üretimi: Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrikalarda maske üretimi iki katına çıkarılmış. Günlük maske üretimi 100-150 bine çıkıyor.
4) İlaç üretimi: MSB koronavirüse karşı etkili olan ilacı ilaç fabrikalarında üretmek üzere harekete geçmiş. Gerekli ithalat izinleri çıkmış. Yakında üretim başlar.
5) Dezenfektan: Alkol bazlı el dezenfektanı deneme üretimi yapılmış. Yakında seri üretime geçiyor. Üretimden sonra halkın kullanımına da verilecek.
Dikkat edin...
Virüse karşı ilaç, maske ve dezenfektan siviller için de üretiliyor.
Yani asker ürettiklerinin büyük bölümünü halka sunuyor.
SINIR ÖTESİNDE HASSAS DENETİM
TSK içinde virüse karşı muazzam bir denetim ve kontrol uygulanıyor.
Günlük periyotlar halinde denetimler var.
Hijyen son derece titiz kurallarla yürütülüyor. Özellikle sınır ötesindeki birliklerde bu hassasiyet çok daha fazla.
Örnek...
18 Mart’ta sınır ötesi birliklerimizdeki bir askerde virüs şüphesi doğuyor.
Anında doktorlar müdahale ediyor. Anında helikopter... Ve Akçakale Devlet Hastanesi’ne yatırılıyor.
Testler sonucunda askerimizde virüs negatif çıkıyor.
İşte denetimler bu kadar titiz ve hassas...
Evet, arkadaşlar...
Bütün bu bilgileri şunun için veriyorum...
“Korona mücadelesinde asker sivile destek olmuyor” ya da “Acaba askerde hijyen nasıl?” türünden nifaklara karşı, çocukları askerde olan ailelere gerçekleri iletmek istedim.
Oğlu askerde olan bir annenin aklındaki en ufak bir kuşkuyu silmek...
Bu nifak ve dedikodular yüzünden bir annenin kalbinde yaratılan en ufak bir çarpıntıyı durdurmak bile benim için her şeyden değerlidir...
Bugün oğulları askerde olan anneler için yazdım.
Belki de günlerdir evde kalmaktan içime özlemle karışık bir anne şefkati düştü...
Hayatının her saniyesinde üzerime titreyen canım annemin ruhu şâd olsun...
Bütün annelere selam olsun...
SAYIN PEKCAN, AÇIKLAYIN ŞU FIRSATÇILARIN İSİMLERİNİ
Dün baktım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ofisinden bir açıklama:
6 bin 147 firma denetlenmiş. Maske, kolonya, dezenfektan, gıda malzemesi fırsatçısı 189 firma suçlu bulunmuş. 9 milyon 147 bin lira ceza kesilmiş.
Sayın Pekcan ve heyetini kutluyorum...
Ama şunu da sormadan edemiyorum:
Millet can derdindeyken... Devlet gece gündüz çalışırken... Hâlâ milleti soyma peşinde olan bu fırsatçıları neden isim isim açıklamıyorsunuz?
Bu tür durumlar için...
İbretiâlem ne güzel bir laftır...
Sayın Pekcan, bir de mesleki önerim var.
Ofisinizden gelen uzun haberi okudum...
Bir sürü rakam var. Kaç firma denetlenmiş, kaçı hâlâ denetleniyor, ne kadarı ceza almış...
Bunu anlamak için tam 4 kez haberi okudum. Yukarıdaki özeti nasıl çıkarttım, bir de bana sorun...
Havuz problemi gibi bir açıklama. Bir türlü içinden çıkılmıyor.
Sizin işiniz koronayla mücadele kadar önemli...
Lütfen daha basit, daha kolay ve anlaşılır bir dille bilgilendirin.
Yoksa o kadar çalışma boşa gider...
Lütfen ajanslara geçilen haberi siz de okuyun, ne demek istediğimi anlarsınız...
Oğulları askerde olan anneler için yazdım
O kadar çok soran vardı ki...
Eş dost, yakın uzak kim varsa...
Bir de bazı “namussuzların” yarattığı yalanlar...
“Oğlun askerde, acaba durumu nasıl?” diye sosyal medyaya kuşku pompalayanlar...
Böylece annelerin kalplerine “acaba zehri”ni akıtanlar...
Özetle... Oğulları askerde olan anneler için araştırdım.
İşte ulaştığım sonuçlar:
1) COMMER: Sakın yalanlara kanmayın. Oğullarımız emin ellerde. Milli Savunma Bakanlığı COVID-19 salgınına karşı bir mücadele merkezi kurmuş. Adı ‘COMMER’. Bütün birlikler buradan koordine edilerek denetleniyor. En ufak kuşku anında test ediliyor.
2) Sosyal mesafe: Bütün birlik yemekhane ve yatakhanelerinde sosyal mesafe kuralı işliyor. Ortak alanlarda anlık dezenfekte uygulanıyor.
3) Maske üretimi: Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı fabrikalarda maske üretimi iki katına çıkarılmış. Günlük maske üretimi 100-150 bine çıkıyor.
4) İlaç üretimi: MSB koronavirüse karşı etkili olan ilacı ilaç fabrikalarında üretmek üzere harekete geçmiş. Gerekli ithalat izinleri çıkmış. Yakında üretim başlar.
5) Dezenfektan: Alkol bazlı el dezenfektanı deneme üretimi yapılmış. Yakında seri üretime geçiyor. Üretimden sonra halkın kullanımına da verilecek.
Dikkat edin...
Virüse karşı ilaç, maske ve dezenfektan siviller için de üretiliyor.
Yani asker ürettiklerinin büyük bölümünü halka sunuyor.
SINIR ÖTESİNDE HASSAS DENETİM
TSK içinde virüse karşı muazzam bir denetim ve kontrol uygulanıyor.
Günlük periyotlar halinde denetimler var.
Hijyen son derece titiz kurallarla yürütülüyor. Özellikle sınır ötesindeki birliklerde bu hassasiyet çok daha fazla.
Örnek...
18 Mart’ta sınır ötesi birliklerimizdeki bir askerde virüs şüphesi doğuyor.
Anında doktorlar müdahale ediyor. Anında helikopter... Ve Akçakale Devlet Hastanesi’ne yatırılıyor.
Testler sonucunda askerimizde virüs negatif çıkıyor.
İşte denetimler bu kadar titiz ve hassas...
Evet, arkadaşlar...
Bütün bu bilgileri şunun için veriyorum...
“Korona mücadelesinde asker sivile destek olmuyor” ya da “Acaba askerde hijyen nasıl?” türünden nifaklara karşı, çocukları askerde olan ailelere gerçekleri iletmek istedim.
Oğlu askerde olan bir annenin aklındaki en ufak bir kuşkuyu silmek...
Bu nifak ve dedikodular yüzünden bir annenin kalbinde yaratılan en ufak bir çarpıntıyı durdurmak bile benim için her şeyden değerlidir...
Bugün oğulları askerde olan anneler için yazdım.
Belki de günlerdir evde kalmaktan içime özlemle karışık bir anne şefkati düştü...
Hayatının her saniyesinde üzerime titreyen canım annemin ruhu şâd olsun...
Bütün annelere selam olsun...
SAYIN PEKCAN, AÇIKLAYIN ŞU FIRSATÇILARIN İSİMLERİNİ
Dün baktım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ofisinden bir açıklama:
6 bin 147 firma denetlenmiş. Maske, kolonya, dezenfektan, gıda malzemesi fırsatçısı 189 firma suçlu bulunmuş. 9 milyon 147 bin lira ceza kesilmiş.
Sayın Pekcan ve heyetini kutluyorum...
Ama şunu da sormadan edemiyorum:
Millet can derdindeyken... Devlet gece gündüz çalışırken... Hâlâ milleti soyma peşinde olan bu fırsatçıları neden isim isim açıklamıyorsunuz?
Bu tür durumlar için...
İbretiâlem ne güzel bir laftır...
Sayın Pekcan, bir de mesleki önerim var.
Ofisinizden gelen uzun haberi okudum...
Bir sürü rakam var. Kaç firma denetlenmiş, kaçı hâlâ denetleniyor, ne kadarı ceza almış...
Bunu anlamak için tam 4 kez haberi okudum. Yukarıdaki özeti nasıl çıkarttım, bir de bana sorun...
Havuz problemi gibi bir açıklama. Bir türlü içinden çıkılmıyor.
Sizin işiniz koronayla mücadele kadar önemli...
Lütfen daha basit, daha kolay ve anlaşılır bir dille bilgilendirin.
Yoksa o kadar çalışma boşa gider...
Lütfen ajanslara geçilen haberi siz de okuyun, ne demek istediğimi anlarsınız...