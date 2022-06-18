Kazan dairesinin dahileri

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2013: TÜBİTAK: Coğrafya Dalı Bölge 3’üncülüğü.

2014: TÜBİTAK: Sosyoloji Dalı Türkiye 1’inciliği - Tarih Dalı Bölge Finalisti.

2015: TÜBİTAK: Coğrafya Dalı Türkiye Finalisti, Tarih ve Coğrafya Dalı Bölge Finalisti.

2016: TÜBİTAK: Biyoloji Dalı Türkiye 3’üncülüğü, Edebiyat Dalı Türkiye 3’üncülüğü, Tarih Dalı Bölge Finalisti.

2017: TÜBİTAK: Biyoloji Dalı Türkiye 3’üncülüğü, Coğrafya Dalı Bölge 3’üncülüğü TİM Özel Davetlisi, INTEL ISEF (Society For Science & The Public) (Los Angeles-ABD) Dünya Finalisti. Ulusal Özgün Öğretim Materyalleri Yarışması’nda Ortaöğretim Kategorisi Türkiye 3’üncülüğü.

2018: TÜBİTAK: Coğrafya Alanında Bölge 2’ncisi, Biyoloji Dalında Bölge 3’üncülüğü, ALIYA IZETBEGOVIC Uluslararası Bilim Olimpiyatları Mühendislik Dalı Türkiye Finalisti, OKSEF Uluslararası Bilim Olimpiyatları Mühendislik ve Matematik-Yazılım Dalı 2 Proje ile Türkiye Finalisti, International MILSET Asia Science Expo (Güney Kore-Deajon), MILSET ESI (Expo Science International, BAE - Abu Dabi).

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2019: TÜBİTAK: Biyoloji, Teknolojik Tasarım, Sosyoloji, 2 adet Türk Dili ve Edebiyatı Dalı Bölge Finalisti, TÜBİTAK: Türk Dili ve Edebiyatı Dalı Türkiye Finalisti. Turkish Airlines Science Expo 2019, Genç Mucitler Kategorisi Türkiye Finalisti.

2020: TÜBİTAK: Biyoloji, Teknolojik Tasarım, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Dalı Bölge Finalisti, TÜBİTAK: Teknolojik Tasarım Kategorisi Bölge 3’üncülüğü, Buca IMSEF Biyoloji ve Fizik Dalında Türkiye Finalisti.

2021: UNICEP 2020 Tasarım Olimpiyatı Dünya 2’nciliği, Buca IMSEF Biyoloji Türkiye 1’inciliği, TÜBİTAK: Kimya Kategorisi Türkiye Finalisti, TÜBİTAK: Değerler Eğitimi Kategorisi Bölge 3’üncülüğü, TÜBİTAK: Sosyoloji, Tarih Kategorilerinde Bölge Finalisti...

Neresi burası?

Hangi okul?

Ve attığım başlıkla ne ilgisi var?

Anlatayım.

Önceki gün Tokat Erbaa’dan DHA muhabiri İbrahim Uğur bir haber geçti: “Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi’nden 7 öğrenci, koordinatör öğretmenlerinin desteğiyle okulun kalorifer dairesinde elektrikli araç üretti.”

İşte bu arkadaşlar.

Anadolu’nun bir kasabasında...

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Okulun kazan dairesini atölyeye çeviren çocuklar, motorundan lityum bataryasına, kaportasından fren sistemine kadar bir elektrikli araç ürettiler. Ve bu araçla Teknofest’e katılacaklar.

Yaratıcı aklın, hayal gücüyle birleşmesidir bu... Ve daha da önemlisi, o hayal gücüne yol veren, önünü açan, fırsat veren bir okul var. Öğretmenler var...

İşte o nedenle dedim: “Kazan dairesi çocukları...”

STEVE JOBS BAŞLATMIŞTI

Hatırlayacaksınız...

Bir dönem tableti geliştiren, inanılmaz programlar yazan çocukların bu hayallerini evlerin garajlarında gerçekleştirdikleri yazıldı.

Sonra bilişim çağının bütün buluşlarını yapan bu dâhilere “garaj çocukları” dedik.

İşte Erbaa Yılmaz Kayalar Fen Lisesi’nden gelen bu haber de bende anında “kazan dairesi çocukları” karşılığını buldu.

Ve elbette okul...

Peki bu bir rastlantı mıydı?

Biraz araştırınca gördüm ki...

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Bu okul kendisi bir “garaj olmuş”, dâhilerin önünü açıyor.

İşte bu yüzden yukarıdaki uzun başarı listesini yayınladım.

Ve işte bu yüzden diyorum ki...

Başta sevgili hocam Okul Müdürü Ömer Özçoban; siz ve sizden önce emeği geçen kim varsa...

Ve sevgili öğretmenlerim...

O başarılar gelir, o çocuklar gider, yenileri gelir. Sizlerin adını kimse bilmez.

Ama ben bu defa her birinizin adını buraya yazmak istedim...

Müdür Başyardımcısı Fatih Kökçü...

Müdür Yardımcısı İbrahim Kurt... Müdür Yardımcısı Hasan Ömeroğlu... Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yalçın Ünlü... Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlhan Akgün... Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sevda Behzat... Biyoloji öğretmeni Eda Palabıyık... Biyoloji öğretmeni Orhan Gökdere... Fizik öğretmeni Turgay Köksal. Fizik öğretmeni Nizamettin Potak. Matematik öğretmeni Osman Kocakaya. Matematik öğretmeni Alim Yıldırım... Matematik öğretmeni Yavuz Baş. Kimya öğretmeni Nazan İnce. Kimya öğretmeni Berna Deniz. İngilizce öğretmeni Aslıhan Güneş. İngilizce öğretmeni Kayahan Sayın. Almanca öğretmeni Cengiz Kafalı. Tarih öğretmeni Levent Konyar. Coğrafya öğretmeni Osman Işık. Felsefe grubu öğretmeni Hacı Osman Ata. Bilim ve Teknoloji öğretmeni Ahmet Arpacı. Rehberlik öğretmeni Muhammet Yavuz. Beden öğretmeni Davut Yıldırım. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nurullah Demirbaş. Resim öğretmeni Ersan Polat. G.İ.H. Saliha Kaplan... Yardımcı personel Ferhat Tunç...

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Sevgili öğretmenlerim. Bir kez daha gösterdiniz ki...

Okul dediğiniz binalardan, sıralardan, duvarlardan oluşmuyor.

İçinde sizin gibi öğretmenlerin verdiği bir ruh olmalı...

İyi ki varsınız.

Ve sizler gibi çocuklar olmalı...

Bravo çocuklar...