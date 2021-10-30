İşte o ‘kanlı pazar’ın gökyüzündeki en son afişi

Hele Ankara’daki...
Neredeyse Ankara sosyetesinin, üst düzey bürokratların, siyasetçilerin gittiği bir merkez.
Ankara’dan hep “siyaset kulisi” yazılmaz ki...
Böylesine olaylar da yaşanıyor.
Olayımız, İstanbul’da başlıyor.
Ve ilginç bir takiple Ankara’da bitiyor...
Anlatayım...
Varlıklı bir genç iş insanı A.C..
Her hafta böyle bir gün var. Dışarıda 165 kişi bekliyor.
Vali, elinde kâğıt kalem... Gelenlerin taleplerini not alıyor...
Ve bir ara...
Kapı açılıyor, içeri genç bir kız giriyor...
Sonraki sahne şöyle:
Vali not almak için kalemi eline alıyor...
“İş derdi mi? Yurt derdi mi? Acaba hangisi?”
Binalar kurşunlanırdı...
Şöyle haberler gelirdi:
“Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn’dan teröristlerin attığı 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.”
Sonra Türkiye kararlı bir adım attı. Ve peşpeşe sınır ötesi harekâtlar yapıldı.
Mehmetçik o bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırılar durdu.
Şu sıralar İdlib başta olmak üzere bölge yine ısıtılıyor.
İşte Resulayn...
Ve oradan gelen şu fotoğraf...
2012 yılının eylül ayına...
İzmir’de bir hastane odasına.
Neşet Ertaş ölüm döşeğindeydi. Gidip sarılmak istemiştim.
Sonrasında o anı şöyle yazmıştım:
“Hastanedeki odasına girince ‘Eyvah!’ dedim içimden...
Neşet Ertaş bitkindi. Gözlerini zor açabiliyordu. Elini biraz kaldırabildi.
Uzanıp tuttum.
Bir sabah bakkaldan alışveriş yaparken yanınıza bir kişi yanaşıyor. Ve kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp şöyle diyor: “Size önemli bir teklifimiz var...”
Kadın şaşkın...
“Nedir o, siz kimsiniz?”
Adam biraz kenara çekilerek önce kadının adını söylüyor. Sonra kocasının adını ve ardından İran’daki ailesinin isimlerini sayıyor...
Kadın şok...
Ağlamaklı bir ses tonuyla soruyor:
“Kimsiniz? Bunları nereden biliyorsunuz...”
Bana göre Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer...
Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler.
Nasıl mı?
Anlatayım.
Önceki gün diplomasi kulislerinden bir söylenti geldi.
Önce inanamadım.
“Yok artık, bu kadar da olmaz”
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alması...
ABD’nin Türkiye’yi yaptırımlara kadar suçlaması...
Ve ardından Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 savaş uçakları için gelen kriz...
Türkiye’nin 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığı F-35 projesinden dışlanması...
İşte bu noktada karşılıklı iddialar.
Birileri çıkıp diyor ki:
“ABD Türkiye’ye ‘Patriot’ verecekti ama Türkiye özellikle Rusya ile anlaştı.”
Ağır bir suçlama.
Ve bir bilirkişi raporu.
Doğrusu okuyunca ben de şaşırdım.
Bakalım siz ne diyeceksiniz...
DHA muhabiri Kadir Özen haberi şöyle geçiyor:
“Bilirkişi ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan’ı da kusurlu buldu...”
“Allah Allah...” dedim.
Bu nasıl olabilir?
Ve haberin devamı:
İşte bir TEM gişesi...
Aynı gişede sıkışan iki araç...
Birbirlerine girmişler...
Fotoğrafa defalarca baktım...
Ama önce şu sözü yazmak istedim:
“Bu dünyada sizi ateşle hemhal eden Allah, öbür dünyada ateşlerden korusun...”
Şimdi hikâyeye geçebiliriz...
Akşama doğru ormandan dönüyorlardı. Bir ay boyunca çıkan orman yangınlarında alevlerle savaşırken bitkin düşmüşlerdi.
Yine 29 Eylül günü Urla’nın Balıklıova Mahallesi’nden bir yangın ihbarı aldılar.
Bu anı DHA İzmir Muhabiri şöyle anlatıyor:
“Saat 19.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, gece sabaha kadar mücadele etti ve yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekipleri dönüşümlü olarak dinlendiği alana geldiklerinde...”
İŞTE PAYLAŞIM HARİTASI
1) Görüyor musunuz?
TÜRK BAYRAĞI: Türkiye’nin sınırlarını korumak için kurduğu tampon bölge... Yani yayılma, işgal derdi yok... Tam tersine hastaneler, evler, okullar kurmuş. Su sistemlerini tamir etmiş.
ABD BAYRAĞI: Dikkat edin, ABD bayrağı nerede? Bugün PKK/YPG’nin olduğu bölgede. Hamisi, koruyucusu yani...
RUS BAYRAĞI: Rusya da bir tek yere yoğunlaşmış... Suriye’nin Doğu Akdeniz’e açılan limanlarını almış. Hani tarih derslerinde okuruz ya, “Rusya’nın sıcak denizlere açılma hayali”... İşte Tartus Limanı odur. Hem de sonsuza kadar kiralamış durumda. Karşılığında Esad’a yaşama garantisi vermiş. Koruyor...
İSRAİL BAYRAĞI: O zaten belli, Golan tepeleri... Oradan hemen sonra İran bayrağı var. Ama araya Rusya girmiş... Ne acıdır ki...
Bu Suriye haritasında bir tek bayrak yok. O da Suriye bayrağı... Olsa da Rusya korumasında...
Önce New York’ta bize yaptığı açıklamalar ve sonra Soçi dönüşünde söyledikleri...
Takvimi biraz geri sarınca, Erdoğan’ın söyledikleri zaten her düzeydeki görüşmelerde, dosyalar halinde gündeme getirilmişti.
MİT Başkanı Hakan Fidan; her görüşmesinde PKK/YPG dosyasını masaya koymuştu. Erdoğan’ın işaret ettiği ve benim de zaman zaman fotoğraflarıyla yazdığım Beyaz Saray görevlisi McGurk’ün “organize işleri” o dosyalarda zaten vardı...
Kimi zaman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu rahatsızlığı iletti...
Çavuşoğlu “Stratejik dost böyle olur mu?” diye kapalı kapılar ardındaki toplantılarda sordu...
Dönemin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç her ortamda bu gerçeği dile getirdi.
Hani haberlerde şöyle okuruz ya:
“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili görüşmede ABD’li mevkidaşına Türkiye’nin hassasiyetlerini iletti...”
Yılların deniz uçağı pilotu: Hakan Osanmaz.
Yine bulutlara doğru yükseliyor. Bir çevre denetlemesi daha...
Onun adını çevrenin “gökyüzü bekçisi” koydum...
Çünkü yalnızca İzmit Körfezi’nde yüzlerce gemiyi, denizi kirletirken yakaladı.
Milyonlarca lira ceza kesti.
Körfez’i karadan kirleten işletmelerin belası oldu.
Şimdi hepsi arıtma taktırdı.
İşte bu yüzden ona çevrenin
1. Önlerinde bitmeyen kuyrukların olduğu dev vitrinler gitmiş... Evet...
Frank Sinatra eğer bu New York’u görüyorsa; mezarında ters dönüyordur...
New York’un ışıltısı solmuş...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiğimiz New York’ta karşılaştığım gerçek buydu...
Yani...
Cumhurbaşkanı’nın, “Biden dürüst davranmıyor” diyerek Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumsuz tabloyu doğrudan ortaya koyduğunu hatırlarsak...
Erdoğan’ın, “Bush’la, Obama’yla, Trump’la iyi çalıştık ama Biden’la iyi başladık diyemem” sözünü düşünürsek...
Özetle:
İLİŞKİLER SAĞLIKLI DEĞİL
“Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem. Niye? F-35’leri aldık, 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ve bu F-35’ler bize teslim edilmedi. Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır. Amerika’nın önce bunu bir defa düzeltmesi lazım.
S-400’DEN GERİ ADIM YOK
Tabii uluslararası hukuka dayalı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bize sürekli S-400’ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil. Amerika’nın bunu uluslararası diplomaside, ilişkilerde doğru bir yere oturtması gerekir. Ama şu ana kadar bunu oturtamadılar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin F-35’ler için ödediği 1 milyar doları hatırlatması ve ardından uluslararası hukuka vurgu yapması çok önemli bir ayrıntı. Elbette gerekirse Türkiye ödediği paranın hukuken peşine düşecektir. Nitekim bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı bir uyarı daha yapıyor:
“Biz Türkiye olarak dürüst davranıyoruz, duruşumuz dürüsttür ama Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor. Bizim şu anda Amerika ile zaten 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacmimizin artmasını biz arzu ediyoruz, ederiz de… Savunma sanayiine yönelik de biz adımlarımızı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz.”
ESKİ TÜRKİYE YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları söylerken ABD’nin Türkiye ile geçmişte kurduğu ilişki modelinin de artık yürümeyeceğini açıkça vurguluyor. Yani “ben verirsem alırsın, vermezsem beklersin” sözünü kabul edecek bir eski Türkiye yok. İşte Cumhurbaşkanı’nın bu gerçeği vurgulayan sözleri:
Mevlana’dan bir söz:
“Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez...”
Emine Erdoğan’ın “Afrika Seyahatlerim” kitabından gelen bu sözün sahibi, kalp ve gönül ustası Mevlana, acaba yüzlerce yıl sonra New York’ta bir Türkevi’nde dünyaya barış ve sevgi mesajı olarak parlayacağını düşünmüş müdür?
Emine Hanım kitabı neden yazdığını anlatırken, rengârenk giysileriyle Afrika’nın değişik ülkelerinden gelen First Lady’lerin yüzündeki mutluluk ve heyecan aslında bu sorunun da cevabı oldu...
Evet, dün New York’taki Türkevi’nde Emine Erdoğan’ın kitabı için yapılan tanıtım toplantısına katıldım.
İnsanlığın ’Acılı coğrafyası’ndan gelen anılar gerçekten etkileyiciydi.
Törenden sonra bir kenara çekildim, 180 sayfalık kitabı bir çırpıda okudum.
Cezayir’den Senegal’e kadar olan gezilerden tutulmuş notlar.
Dün New York’un kalbinde yükselen bir Türkevi açıldı.
171 metrelik bir gökdelen.
Türkiye’nin dünyada bayrağını diktiği en yüksek bina...
Cumhurbaşkanı
Düşünsenize:
Kızınız, eşiniz ya da kız kardeşiniz oturduğu evden çıkamıyor.
İşe gidemiyor.
Yasak.
Dışarıda Taliban...
Dışarıda ölüm korkusu...
Afganistan’da evinden çıkamayan 27 yaşındaki Uzra Hussaini’nin şu çağrısına bakar mısınız:
“Kabil’den sizinle irtibattayım. Ben Taliban rejiminden önce devlet memuruydum. Taliban rejiminden sonra artık işe gidemiyorum, evdeyim. Geçen hafta tüm dünya gördü, Kabil’deki kadınlar ve protestocular Taliban’ın şiddetine maruz kaldı. Bizi yok edemezsiniz. Türkiye’den ve kadınlarından ricamız var. Bizimle beraber kalmanızı istiyoruz. Bugünlerde bizi yalnız bırakmayınız.”
İşte o ‘kanlı pazar’ın gökyüzündeki en son afişi
1’inci Körfez Savaşı’ndan beri yazıyorum:
Tomahawk füzeleri Bağdat’a doğru uçarken CNN füzenin özelliklerini canlı olarak sayıyordu...
Patriotların gücü anlatılıyordu...
Dünyanın ilk televizyonlardan canlı yayınlanan kanlı silah fuarıydı bu...
Evet...
Dünyayı bir “silah pazarı” haline getirdiler...
İşte bu fotoğraf da..
Bu “kanlı pazar”ın gökyüzündeki en son afişidir...
Nasıl mı?
Anlatayım...
Fotoğrafa bakarsanız...
Üç savaş uçağı birlikte kol uçuşu yapıyorlar...
Pasifik üzerinde...
Ve bu fotoğraf Hindistan Hava Kuvvetleri’nin resmi hesabından paylaşılıyor.
Buraya kadar tamam. Ama uçakların tiplerini bir inceliyoruz... Olamaz...
Evet, “Bu nasıl olabilir?” diye soruyorum.
“Acaba ben mi yanılıyorum? Bu havacılık işlerinden pek anlamam. Bir bilene sorayım” diyorum...
Daha da şaşırıyorum.
Çünkü...
Hindistan bayrağı taşıyan öndeki savaş uçağı, son model bir Rus savaş uçağı...
Büyük ihtimalle bir SU-30 ya da SU-35...
Peki arkadaki uçağın modeli nedir?
Şimdi sıkı durun...
Aylardır, Türkiye ile ABD arasında büyük bir probleme dönüşen meşhur F-35 savaş uçağı...
Evet, ABD’nin bize vermemek için yeri göğü oynattığı F-35...
F-35, Pasifik’te Hindistan’ın Rus savaş uçağıyla birlikte...
Yan yana gelmesi imkânsız diyebileceğimiz iki savaş uçağı, Pasifik üzerinde ortak uçuşta.
Dünyada birbiriyle acımasız bir rekabete girişen iki silah devinin kol kola girmesi değil midir bu?
Büyük ihtimalle de bir ortak tatbikattan dönüyorlar... Ayrıca aldığım teknik bilgiye göre, bu uçuşta radarlarını birbirlerine açmış, silah sistemlerini de göstermiş olmaları çok büyük ihtimal...
Peki ne diyeceğiz şimdi bu duruma. Ve ABD’nin bize yaptığı, “Rus S-400’leri alıp kullanırsan F-35’leri vermiyorum” şantajını da hatırlayınca elbette soruyoruz: “Bu nasıl bir çifte standarttır?”
Tabii Pasifik’teki bu fotoğraf başka soruları da ayaklandırıyor...
Hindistan zamanında Rusya ile S-400 hava savunma anlaşması yapmış. Zaten envanterinde birçok Rus savaş uçağı var...
SU-57 ORTAK ÜRETİM HAZIRLIĞI
Aslında dahası var.
Hindistan, Rusya’nın en son geliştirdiği SU-57 savaş uçağının ortak üretimi için de bir anlaşma yapmış...
Böylece Rusya, Hindistan gibi dev bir pazarı ABD’nin elinden alma noktasına gelmiş...
Tabii bu arada ABD’nin Çin’e karşı olan dengesi de ayrı bir faktör...
Şimdi merak ediyorum:
F-35’le SU-35 nasıl bir araya geldi?
Bu fotoğraf Hindistan’ın ABD baskısıyla Rusya ile yaptığı SU-57 ortak üretim anlaşmasının sona erdiği anlamına mı geliyor?
ABD bu anlaşmayı kesmek için, Rus uçağının yanına F-35’i koymuş...
Her durumda dünyayı kanlı bir silah pazarı haline getiren emperyalizmin Pasifik’teki en son afişidir bu fotoğraf...
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
EVET arkadaşlar. Geçtiğimiz yüzyıl emperyalizme karşı en büyük mücadeleyi vermiş olan Atatürk’ten bir alıntı yapmak istedim.
146... Millet Meclisi’nin 2’nci dönem açılış konuşmasını yaparken Atatürk şöyle diyor:
“Özellikle milletlerarası silah ticaretinin, bazı milletlerin denetimi altına girmesi sonucunu doğuracak önlemler, bu düşünceyi doğrulamaktadır. (Bravo sesleri...)”
Peki nedir o düşünce?
Musul meselesiyle ilgili söylediği şu sözler işte o düşünceyi açıklıyor:
“Batı devletleriyle olan ilişkilerimizde, antlaşmanın belirlediği sınırları iyi niyetle izlemekteyiz. Askıda bırakılan sorunlar da antlaşmanın öngördüğü akış içindedir.
Musul sorunundaki hukuki durumumuz, Milletler Cemiyeti (bugünkü BM) Özel Komisyonu’nun yerinde yaptığı inceleme ile bir kez daha saptandı.
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar...)
Bu gerçeğe rağmen, sorunun çözümlenmesi bir kez daha ertelendi. (Yazık sesleri... ayıp sesleri...)
Bizim bu soruna ilişkin durumumuz, çok büyük özveriler sonucu imzalanan Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir.
(Bravo sesleri...)
En sonunda, antlaşma şartlarının, hak ve adaletin yerine gelmesini güven içinde beklemekteyiz.
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar...)
Efendiler;
Siyaset dünyasında, bir süreden beri karşılıklı güven konusu üzerinde harcanan çabalar dikkat çekmektedir. (Bravo sesleri...)
Karşılıklı güven ilkesi, bütün dünya milletlerinin istemesi gereken temel bir mutluluk şartıdır.
(Çok doğru sesleri...)
Ancak, karşılıklı güven ilkesi, bütün milletlere yaygınlaştırılmadıkça, genel barışı sağlamaktan çok, uygulama alanı denilen bölgedeki bazı milletlere karşı, diğer bazı milletlerin rahatça hareket etmesini sağlayan bir araç şeklinde düşünülmesi sonucunu ortaya çıkarır.” (Bravo sesleri, alkışlar...)
Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak):
“Milletler Cemiyeti’nin kulağı çınlasın.”
Evet arkadaşlar...
BM’deki kararları 5 güvenlik konseyi üyesi ülke belirledikçe...
Bu kanlı silah pazarı da bitmeyecek...
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı kurtarıp Cumhuriyet’i kuran kahramanlarımız nurlar içinde yatsın...
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...