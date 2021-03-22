Ekolojik vurgun

Suç kimde?
Aslında birçok dalda Türkiye olimpiyatlarda kalıcı bir başarı elde edemiyor.
Futbol dahil...
Dopingler... Kaybolan madalyalar... Çöken hayaller... Neden?
İşte bu soruların cevapları için bu pazar sizi bir zaman yolculuğuna davet ediyorum.
Şimdi 67 model kıyafetlerimizi giyip gelecekten geldiğimizi gizleyerek izleyelim.
Evet yıl 1967... Ve aylardan haziran...
Ankara 19 Mayıs Atletizm Federasyonu Binası’nda efsane başkan
“17 milyonluk Hollanda şampiyon oluyor da...”
“Yunanistan madalya alabiliyor da...”
“80 milyonluk Türkiye neden bir tek madalya bile alamıyor?”
Sorular net ve keskin...
Spor Bakanı’ndan beklenen cevaplar...
Atletizm Federasyonu’na eleştiriler...
Önceki gün Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ı aradım.
“Başkan, ne diyorsun bu sorulara?”
"Stajyer sistemi” yıllardır bürokrasinin çukurunda amaçsız, ufuksuz bir hal almıştı.
Bilirsiniz... Yaz ayları yaklaşırken bir “stajyer” gündemi başlar.
Falanca kurumun başkanına, patronuna ya da genel müdürüne açılan telefonlar:
“Bizim kızın bir staj işi vardı da... Senin marka bizim kız için çok önemli...”
“Yahu sen staja al, gerisi önemli değil...”
Evet tam da böyledir öğrencinin staj arayışı.
Salgınla birlikte “kaçış noktası” haline gelen Muğla kıyılarına tsunami gibi vuran o müthiş “yerli göç dalgası”...
Normalde 1 milyon olan nüfus, kışın yaklaşık 2 milyona ulaşmış...
Yaz aylarıyla birlikte bu rakam 4 milyonu aşacak.
Bodrum... Fethiye... Marmaris...
Gökova, Hisarönü, Göcek, Fethiye körfezleri... Uzunluğu 1480 kilometreye varan sahil şeridi...
Bodrum’dan Kaş’a kadar uzanan, Türkiye turizminin en önemli körfezleri...
Baktım, birçok kanaldan bu iddialar, mesajlar, köşe yazıları...
Okudukça o günlere gittim.
Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemine...
Türk siyasetinde Behice Boran’dan sonra ikinci kez bu “erkek egemen arena”ya çıkmış...
Cesaret göstermiş... Demirel’in icazeti olmadan...
Demirel’in en yakınındaki merkez sağın tanınmış isimlerine karşı...
Onca baskıya, “Kızım, senden olmaz” uyarılarına rağmen...
Genel başkanlığa adaylığını koymuş bir kadın siyasetçi...
Aşağı doğru yürüdü. Birkaç adım daha attı.
“Aman Allah’ım...”
Suda ölü balıklar yüzüyordu.
“Onlar öyle bir kahramanlığı yaşıyorlar ki... Aylardır aynı yerdeler. Ev yok, izin yok, eş yok, çocuk görmek yok. Dağlarda destan yazan bu çocuklar her gün yeni bir operasyona hazırlanıyorlar ve çıkıyorlar.”
İşte o evlatlarımızdan 11’ini kaybettik.
Nice çatışmaların, pusuların deviremediği aslan yürekli evlatlarımızı bir helikopter kazasında kaybettik.
Mekânları cennet olsun. Ruhları şâd olsun...
O söze dönersem...
Merak etmiştim...
“Aylardır aynı yerde kalıyorlar” ne demekti?
Şöyle:
Üsküdar’da, Burhan Felek Köşkü’nde yaklaşık 2 saat süren keyifli bir sohbet...
Bu arada Üsküdar Belediyesi harika bir şey yapmış. Bakımsız haldeki köşkü onarmış, gençlere 24 saat çalışabilmeleri için açmış.
YÜZDE 70 DEĞİŞİM
Sohbetimize gelince...
Maddeler halinde anlatırsam, soru-cevapları şöyle özetleyebilirim:
Numan Bey, kongreleri tamamladınız. Şimdi büyük kongre geliyor. Önce şunu sorayım: Teşkilatta nasıl bir değişim oldu?
“Burada iki önemli şey var. Birincisi, kadrolarımızda yüzde 70 gibi yüksek bir oranda yenilenme ve gençleşme oldu. Yönetimde kadınların oranı arttı. İkincisi, kongrelerimizde geçmişte görev yapmış il ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz de bulundular. Böylece tam bir kucaklaşmayla, bayram havasıyla gerçekleşti kongreler. Bu çok önemli bir moral ve enerjidir.”
Büyük kongre ne zaman? Ve kongre sonrası AK Parti için nasıl bir gündem oluşturuluyor? Yani hedefleriniz nedir?
Konu PKK/YPG terör örgütüne verilen destek...
Özellikle ABD’nin PKK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere verdiği destek zaten biliniyor. TIR’larla gönderilen silahlar, eğitim ve petrol bölgesine yerleşme konusunda ABD’nin desteği defalarca belgelenmişti.
Burası tamam.
Peki bu konuda ne yapılacak?
Uçakta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de var. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları da Akar’a eşlik ediyor.
Amaç, Türk ordusunun lojistik gücüne çağ atlatacak olan Airbus (400 M) nakliye uçaklarının montajını denetlemek.
40 dakika süren sohbetimizde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine gelen Amerikan askeri varlığından Suriye-Irak sınırındaki Ayn Divar bölgesine yapıldığı iddia edilen Amerikan askeri tahkimatına, Yunanistan’ın yeni silahlanma stratejisinin yaratacağı etkiden Gara harekâtına ve oradan FETÖ’cü paşa Serdar Atasoy’ın tayinine ve “gizli el iddialarına” kadar uzun bir sohbet yapıyoruz.
Akar her zamanki gibi tek tek bütün detaylarıyla olayları anlatıyor.
Kayseri gezimizin nedeni ise 12. Hava Üs Komutanlığı’nda inşa edilen çok özel hangarlar ve bu hangardaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik yeteneğini ciddi şekilde arttıracak olan dev Airbus (400M) uçakları ve özel inşa hangarları.
Ziyaretin bir başka nedeni ise çok anlamlıydı.
Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına MSB Hulusi Akar birer tablet hediye etti.
Duygusal anlar yaşadık.
14 maddelik iklim değişikliği eylem planı...
Nedense “iklim değişikliği” konusu pek ilgi çekmez.
Çünkü bugüne ait değildir. Şimdinin meselesi, bugünün sorunu değil gibi algılanır.
“Dur bakalım” dedirten... “Bizden sonraki kuşaklar” diyerek meseleyi bugünden uzaklaştıran bir tembelliktir aslında bu... Aymazlıktır...
O nedenle Çevre Bakanı Kurum’un yaptığı konuşma medyada pek yer bulmadı.
Sanıyorum bir tek Milliyet’ten Verda Özer yazdı.
Oysa içinde müthiş mesajlar olan bir konuşmaydı.
En önemlisi,
Kuşaklar boyu sürecek bu yolculuğun merkezinde çocuklar var.
Düşünsenize, NASA’nın Mars yolcuğu için internet üzerinden verdiği “boarding pass”lar en çok Türkiye’den alınmış.
Tam 2.5 milyon isim Türkiye’den Mars için “sanal bilet” almış.
Mars’a gidecek araçtaki çipe 2.5 milyon Türk’ün adı yüklenmiş.
O yüzden ben Türkiye’nin uzay projesini yürekten destekliyorum.
Bu arada birçok okurum sordu:
“Ben Türkiye’nin 1 numara olduğu listeyi bulamıyorum?”
Cevap veriyorum:
Ben de içimdeki çocuğa güvenip Mars biletimi aldım.
Boarding Pass’ıma miller bile işlenmişti.
Ama bundan çok daha önemlisi var.
NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracından bilet alanların sayısı 10 milyon olarak açıklanıyor.
İki saatlik tarihi bir yürüyüştü bu...
İşte o görüntüleri izlerken bir şey dikkatimi çekti.
Katılanlar arasında birtakım gençler vardı. Heyecanlıydılar. Sürekli olarak köprünün kolonlarını gösteriyor, köprünün ayaklarına uzun uzun bakıyor, fotoğraflar çekiyorlardı.
Ve Bakan Karaismailoğlu’nu soru yağmuruna tutuyorlardı.
Gazeteci değillerdi. Orada çalışanlardan değillerdi.
Peki kimdi bu gençler...
Bakan
43 nükleer genç mühendis daha mezun oluyor...
Aslında her birinin hikâyesi ayrı bir mucize.
İşte bir örnek.
Burası Çorum merkeze 24 kilometre uzaktaki Çaltıcak köyü.
Kış olunca sarp dağların geçit vermez yollarında buz kesen bir soğuk ve kar...
Bir o kadar muhteşem bir doğa...
Bakan Pekcan aynen şöyle diyor:
“Sebze ve meyvede fahiş fiyatla kalıcı mücadele için vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum.”
Peki bu nasıl olacak?
Son dönemde, sebze ve meyve fiyatlarında aşırı artışlar görülmüştü.
Hâlâ da şikâyetler geliyor.
Bakan Pekcan’a sordum:
“Ruhsar Hanım, böylesine geniş kapsamlı bir organizasyonda siz bakanlık olarak tüm illerde denetim yapıyorsunuz ama biz vatandaş olarak bu fahiş fiyatla nasıl mücadele edeceğiz?”
İşte madde madde cevap:
Çünkü Çisemgül kucakladığı bu köpeğe “Şahane” adını verdi.
Ve şimdi bakar mısınız şu fotoğrafa...
Nasıl bir heyecan...
İçimize işleyen bir an...
Tıkandım. Dilim kurudu.
Gözyaşlarımın ucunda bir daha okudum.
Bir daha...
Ah benim canım evladım...
Ekolojik vurgun
İşte buradan ihbar ediyorum.
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin hassasiyetini bildiğim için de umutla sonuç bekliyorum.
Dalyan’dan... Dalaman’dan... Göcek Göbün Koyu’ndan Urla’ya kadar ihbar ediyorum.
Orman Bakanlığı lütfen araştırsın...
Ekolojik tarım destekleniyor ya...
Özel çevre korumasındaki koylarda bir bakıyorsunuz, bir gecede bazı ağaçlar kesilmiş.
Sonra ilana bir bakıyorsunuz...
Videolu bir ilan:
“Deniz manzaralı ekolojik arsa...”
Yahu arkadaşım, ekolojik tarımla “denize sıfır”ın ne ilgisi var?
Denize sıfır villa mı pazarlıyorsun? Kooperatif mi kuruyorsun?
Ekolojik tarım nedir biliyor musun?
Tabii bu “deniz manzarası”nın anlamını herkes çok iyi anlıyor...
Biri de çıkmış, videoyla reklam yapıyor:
“Denize 300 metre ekolojik arsanız olsun ister misiniz?”
Bak bak bak...
Hem “denize 300 metre” hem de “ekolojik”.
Peki ne ekeceksin arkadaşım buraya?
Ne ekecek...
Kurnazlık ekecek...
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de ekolojik tarımın gelişmesi için harika şeyler yaptı.
Teşvikler, olanaklar...
Mesela Dalyan’da bir “ekolojik köy” kuruldu. Harika bir yatırım...
Bilimsel çalışmalarla kuruldu o köy.
Hangi sebze nereye ekilecek?
Ne kadar ekilecek?
Orkide soğanları.. Avokadolar...
Neden mi ekolojik tarım? Neden mi organik tarım?
Çünkü dünyanın en zengin tarım coğrafyası burada...
Dünyanın en zengin endemik bitki topluluğu bu coğrafyada...
Tarım Bakanlığı bunun için “organik ve ekolojik tarımı” destekliyor.
Ve gerçekten bu desteği hak edip organik tarımı yapanlar, ekolojik tarımı geliştirenler var.
Onlar bu toprakları gerçekten seven insanlar...
Onlar bilimsel tarımdan ayrıca zevk alan insanlar...
Peki ya “deniz manzaralı ekolojik arsa” satanlar?
İşte benim meselem tam burada...
Belli ki onların “ekolojik” bir niyeti yok.
İşte bir daha soruyorum:
Bir arsa “ekolojik tarım” ve “deniz manzarası” diye neden pazarlanır?
Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli...
Sizin ekolojik tarım konusundaki iyi niyetinizi biliyorum...
Ama lütfen bu “kurnazlara” izin vermeyin...
Ağaçları kesip “ekolojik tarım” diye deniz manzaralı orman arazisi pazarlıyorlar.
Urla’da ağaçları, makileri kesip “Fıstık ağacı ekeceğim” diye arsa kapatanları...
Dalyan’dan, Dalaman’dan, Göcek’ten deniz kıyısında, deniz manzaralı arsa kapatmaya çalışanları lütfen araştırıp ortaya çıkarın.
Çıkarın ki...
Bu milletin ortak mirası olan bu ormanlar, deniz kıyıları talan edilmesin...
Tüm çevreciler ve gerçek tarımcılar adına...
Saygılarımızla...