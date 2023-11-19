Arkamda müthiş bir donanma ve 1000 yıllık tecrübe

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1) Milli Savunma Bakanlığı’ndan Deniz Harp Okulu’nun “250’nci yıl daveti” geldiğinde bir an geriye gittim.

Önce;

Bu fotoğrafı çektirdiğim Anadolu Gemisi... Tamamını Türk mühendis ve işçilerinin yaptığı ve adına “Yüzen Ordu” dediğim TCG Anadolu...

“Yüzen ordu” çünkü, denizaltıdan, çıkartma gemilerinden, İHA’lardan tanklara kadar binlerce askeri barındıran;

230 metre boyundaki 27 bin tonluk devasa Anadolu gemisi.

Sonra;

Deniz Kurdu Tatbikatı için Salih Reis Sancak Gemisi’yle Rodos açıklarına doğru yaptığımız o muazzam seyir geldi aklıma...

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Sancak gemisinin “Kıç Omuzluğu”ndan geriye doğru baktığımda ardımdan muazzam bir donanma geliyordu.

Düşünün ki;

Kruvazörler, hücum botlar, 133 suüstü gemisi...

10 denizaltı... 43 uçak... 28 helikopter... 14 İHA-SİHA...

Ege ve Akdeniz’in en büyük tatbikatlarından Denizkurdu görsel açıdan da müthişti.

Peki bu Kaptanıderya’lar, bu kahraman leventler nasıl yetişiyor?

İşte gelen davet aslında bu sorunun cevabıydı...

Nitekim;

Deniz Harp Okulu’nun “250’nci yıl daveti” geldiğinde kendi kendime sordum;

“Acaba dünyada 250 yıl önce kurulmuş kaç Deniz Harp Okulu var?”

Bu soru neden önemli?

Çünkü;

Çok iyi biliyoruz ki;

Dünyanın bütün büyük devletleri “denizlere hâkim” olmuşlar.

Büyük keşiflerin ve fetihlerin tarihi denizlerden yazılmış aslında...

Biraz inceledim ve gördüm ki;

Danimarka 1701’de kurmuş Deniz Harp Okulu’nu...

Sonra İngilizler geliyor. 1733 yılında.

Ve ardından bizim Deniz Harp Okulu geliyor.

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III. Mustafa, 1773 yılında Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa emrinde bir Tersane Hendesehanesi’nin açılması için Baron de Tott'u görevlendiriyor. Ardından mühendishane kuruluyor.

Bizden sonra sırasıyla;

Fransa, ABD ve Almanya geliyor.

Dikkat ederseniz; deniz gücünü kuran,bunu bilimsel bir eğitimle yükselten bütün devletler tarihte “küresel güç” olmuşlar.

Dedim ya;

Büyük keşifler ve fetihler hep denizden başlamış.

Şimdi insanlığın önünde “uzay” var...

O yüzden “uzay gemisi” diyoruz...

Evet;

İzmir fatihi Çaka Bey’den itibaren Barbarosların, Turgut Reislerin denizlere nam saldığı 1000 yıllık bir tarihten bugüne geliyoruz.

Bugün Tuzla’daki Deniz Harp Okulu dünyanın en büyük harp okullarından birisidir.

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2) BİR DENİZCİ OLARAK NELER HİSSETTİM

Biliyorsunuz;

30 yıllık bir kaptan olarak; denizciliğe ayrı bir önem veriyorum.

Kıyılarımızın, ağaçlarımızın, denizlerimizin üzerine titriyorum.

Amatör denizciliğimizin efsanesi rahmetli büyüğümüz Sadun Boro abimizin Deniz Kuvvetlerimize olan sevgisini biliriz.

Kıymetli büyüğümüz Necati Zincirkıran abimizin deniz ve denizci aşkıyla yoğrulduk.

Nitekim, İyon Denizi’nden Adriyatik’e doğru tuttuğumuz rotada;

Preveze’den geçerken orada şehit düşen leventlerimiz için arya sancak ettiğim gün de bunu düşünüyordum.

Şimdi 250’nci yılını kutladığımız Deniz Harp Okulu töreninde de aynı duygulardayım.

Çünkü Tuzla’da Deniz Harp Okulu’nu anlatırken o yetkili şöyle diyordu:

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“Biz burada öğrencilerimizi, denizcilerimizi önce birer yelkenci olarak yetiştiriyoruz.”

Bu söz bir yelkenci olarak beni o kadar etkiledi ki.

3) 282’NCİ KAPTANIDERYA

Yine tatbikata dönersek;

O gün bizi sancak gemisinde ilk karşılayan dönemin Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’ydu...

O gün şöyle demişti:

“Ben donanmada görev alan 282’nci Kaptanderya’yım. Çaka Bey’le başlamış 1000 yıllık bir tarihtir bu.”

İşte bugün Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Tatlıoğlu’yla bu muhteşem törendeyiz.

Ve çok iyi biliyoruz ki;

Bu devlet sonsuza kadar sürecek.

Ve bu millet bağrından daha nice Kaptanıderya’lar, leventler, mehmetçikler ve kartal bakışlı pilotlar çıkartacak.

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Nice yıllara bahriyeli kardeşlerim..

Vira bismillah..

Sabah 07.30.

Kabataş’ta Barış Manço gemisi. Bayraklar, flamalar, marşlar... Emekli olmuş denizciler, Deniz Harp Okulu’nda geçirdikleri günlerin anısına doğru gidiyorlar.

Her dönemden emekli komutanlar, amiraller, subaylar... Rota Heybeli Ada... Hava çok sert. Dalgalar büyüyor.

Ama dalgalarla birlikte her yaştan denizciler de coşuyor.

İki yanımızda gemilerden selamlama yapılıyor.

Bir denizci olarak dün Deniz Kuvvetleri Komutanı Dr. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun davetine gidiyorum.

Kuruluşunun 250’nci yılında, Heybeli Ada’daki Deniz Harp Okulu’nda bir bütün gün törenleri izledik. Bu aslında bir törenden çok denizciler arasında sımsıcak bir kucaklaşmaydı.

Oramiral Tatlıoğlu ile sohbet ve detayları yarın aktaracağım....