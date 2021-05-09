Türk ailesi Ortadoğu’dan Avrupa yakasına taşınıyor

Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Türk ailesi Ortadoğu’dan Avrupa yakasına taşınıyor
Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta öyle rakamlar açıkladı ki...
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
- Muhafazakâr aile yapısıdır...
- Çekirdek aile güçlü ve geniştir...
- Aynı yastığa baş koymanın meşru kuralı evliliktir...
- Ortalama çocuk sayısı yüksektir...
- Türk ailesi bu özellikleri ile tipik bir Ortadoğu ve Müslüman ülke ailesidir.
*
İstatistik kurumumuz geçen hafta ilk defa bu yaygın görüşü yıktı...
Aşağıda okuyacağınız rakamları alın ve Ortadoğu ülkelerinin aynı rakamları ile karşılaştırın. (Tabii bulabilirseniz böyle rakamlar.)
Bir de aynı rakamları Balkan ülkelerinin ve öteki Avrupa ülkelerinin rakamları ile karşılaştırın.
Sonuç şudur:
Türk ailesi, yapısı ve tarzı artık ile artık tamamıyla Avrupa yakasına taşınmıştır.
*
Türkiye’deki siyasi partiler bundan böyle Türk toplumunun aile yapısındaki değişimi iyi okumak zorundadır.
Şehirleşmiş Türk ailesi, artık Türkiye’nin siyasi görünümünü de etkileyecek bir değişime uğramıştır.
Sosyolog yanıma güvenmiyor musunuz?
Buyurun o zaman matematik yanımıza...
İşte rakamlar.
2- AYNI HANEDE YAŞAYAN İNSAN SAYISI DÜŞÜYOR
- TÜRKİYE’de...
Aynı hanede yaşayan insan sayısı 24 milyon 604 bin 86 kişi...
Bu kadar insanın bulunduğu hanelerde yaşayan ortalama insan sayısı 12 yılda belirgin şekilde düştü.
İşte rakamlar:
GRAFİK 1
3- GENİŞ AİLE ORANI 6 YILDA ÜÇ PUANA YAKIN DÜŞTÜ
- TÜRKİYE’de hane halkı en büyük il Gümüşhane...
Onu Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkâri illeri izliyor.
Hane halkı en küçük illerimiz ise Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli...
- 2014’te nüfusun yüzde 16.7’si geniş aile olarak yaşıyordu.
- 2020’de bu oran yüzde 14’e indi.
Yani sadece 6 yıl içinde Ortadoğu tipi geniş aileden, Batı tipi daha dar aileye doğru hızlı bir gidiş var.
4- ÇEKİRDEK AİLEDE YAŞAYAN NÜFUS 2.5 PUAN AZALDI
AYNI çatı altında yaşayan ve anne-baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile deniyor.
- 2014’te Türkiye hanelerinde çekirdek aile olarak yaşayan insanların oranı yüzde 67.4’tü...
- 2020’de bu oran 65.2’ye düştü.
5- TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN AİLE ORANI YÜZDE 10’A ÇIKTI
AVRUPA toplumlarında son 20 yılda en hızla yükselen aile formu “Single mom” (Tek ebevyn) denilen yeni tarz.
En çarpıcı gelişme ise tek anne ve çocuk veya tek baba ve çocuklardan oluşan yeni aile biçiminin hızla yükselmesi.
2020 yılında Türk ailelerinin yüzde 9.7’si bu yeni hane biçiminden oluşuyordu.
Bu rakam aynı zamanda boşanmaların sayısındaki yükselmeyi de gösteriyor.
Ama en önemlisi yeni bir hayat tarzının gelişmesini de anlatıyor.
6- ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜ ESKİ TÜRKİYE’DE KALDI
- Türkiye’nin yüzde 92’si şehirlerde yaşıyor.
- Nüfusun yüzde 80’ine yakını “büyükşehir” statüsündeki belediye sınırları içinde hayatını sürdürüyor.
-Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözü o günkü Türkiye’nin gerçeğini yansıtıyordu.
Bugünün sosyolojisi tamamen farklı.
- ÇETİN ALTAN’IN HAYALİ: Rahmetli Çetin Altan ölmeden önce “Hayal ettiğimiz ülke bu değildi” demişti.
O bir düş kırıklığının ifadesiydi.
Ancak onun bir hayali daha vardı.
Köyde tenis oynayan ve keman çalan çocuklar.
Bugünün çocukları onu köyde değil ama artık şehirlerde yapacaklar.
BİR SERİ KATİLİN HÜCRESİNDE GİZLİCE KAYDEDİLMİŞ DİYALOG
STREAMING platformlarda geçen hafta en ilgimi çeken dizi bir belgesel oldu.
Adı “Sam’in Oğlu” (Son of Sam)...
*
1970’li yılların ikinci yarısında New York şehrinde dehşet yaratan David Berkowitz adlı bir seri katil vardı.
Gece yarısından sonra arabalar içindeki çiftlere 44 kalibrelik bir tabanca ile ateş ederek öldürüyordu.
Dizi işte o katille ilgili bir komplo teorisi iddiasını anlatıyor.
Bir gazeteci, seri katil yakalandıktan sonra koğuşunda sorgulanırken gizlice kaydedilen sesli görüntülerini ele geçirip yayınlıyor.
İşte o sorgulamadaki ikinci yazıda aynen vereceğim şu bölüm çok ilginçti:
SEVİŞMEK Mİ DAHA HEYECAN VERİCİ YOKSA ÖLDÜRMEK Mİ
- SORGUCU: Silahı ateşlerken ne hissetin? Orgazm gibi bir şey miydi?
* KATİL: Hiçbir şey hissetmedim.
- Cinsel bir şey yok muydu?
* “Hayır...”
- Ama yaptığın iş bir şey hissettirdi değil mi?
* “Evet...”
- Kadınlarla sevişmeyi seviyor musun?
* “Evet...”
* Sence cinayet mi daha heyecanlı?
- “Evet.”
* Neden öldürdün bu insanları?
- “Onları insan olarak değil, iblis olarak öldürdüm. Onlar insan maskesi takmış iblislerdi. Dışarıda iblisin başka oğulları da var.”
SAYIN CUMHURBAŞKANI KARŞIYAKA’YA SÖZÜ YERİNE GETİRMENİN TAM ZAMANI
BASKETBOLDA Anadolu Efes’ten sonra ikinci Türkiye zaferi Pınar Karşıyaka’dan geldi.
Takımımız FIBA basket liginde finale kaldı...
Bütün takımı ve bu takıma yıllardır destek veren Pınar grubunu yürekten kutluyorum.
*
O maçı seyrederken aklıma yıllar önce Pınar Karşıyaka’nın Barcelona gibi dev bir takımla oynayıp yendiği maç geldi.
O gün Karşıyaka’nın kapalı salonundaydım...
Vallahi bir kasaba spor salonundan hiç farkı yoktu.
Türkiye basketboluna ilçelerin gücünü taşıyan bu şahane takımın çok güzel bir arenada oynamak hakkı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karşıyaka’ya yakışan bir kapalı salonu yaptıracağına söz vermişti.
Yapılacak yeri de hazır.
Bence artık bu sözün yerine getirilmesi zamanı geldi...
Hem Cumhurbaşkanı’na hem Karşıyaka’ya yakışır bu...
HINCAL ABİ BAK ANAYASA’NIN 24’ÜNCÜ MADDESİ NE DİYOR
BU hafta en garibime giden yazı Hıncal Uluç’un Tarkan’a çok ağır sözlerle yüklendiği yazısı oldu.
Neymiş Tarkan, Yıldız Tilbe’nin müzisyenler için attığı topu reddetmiş.
*
Hıncal Abi, biz köşe yazarlarının ne zamandan beri kendi duygularımızı, öfkelerimizi zorla başka insanlara da kabul ettirmek ve açıklatmak gibi bir görevimiz var...
Bak Yıldız Tilbe, Tarkan için ne kadar zarif konuştu:
“Olabilir öyle düşünebilir. Saygım var” dedi.
*
Hıncal Abi bak Anayasa’nın 24’üncü maddesi ne diyor:
“Kimse, ibadete, dini ayin ve törelere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç veya kanaatlerinden kınanamaz ve suçlanamaz.”
Aynı şey bütün düşüncelerimiz için de geçerli değil mi...
*
Yani diyeceğim abicim...
Sen futboldan iyi anlarsın. Yıldız’ın attığı topa gir... Ama maçı dışarıdan takip eden Tarkan’a ‘İn sahaya sen de vole at’ deme...
KÜLTÜR BAKANLIĞI PANDEMİDE İŞSİZ MÜZİSYENLER İÇİN NE YAPTI
YILDIZ Tilbe tartışılan kampanyasını başlatınca Kültür Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı “Müzik Susmasın” kampanyasında neler yapıldı diye merak ettim ve açıp Bakan Mehmet Ersoy’a sordum.
- MESAM, MÜYAP ve MİYOBİR gibi meslek kuruluşları aracılığıyla 31 bin işsiz müzisyene ve müzik sektörü çalışanına yardım yapılmış.
- Müzisyenlere verilen destek mayıs ayı sonu itibarıyla 156 milyon liraya ulaşacakmış.
- Son haber de şu: Bu yardım süresi 1 ay daha uzatılmış.
HAFTANIN ŞARKISI 1
BİR MADONNA KLASİĞİ REMİKSLE HARİKA DÖNDÜ
MADONNA’nın “Express Yourself” adlı parçası 1989’da çıktı.
80’leri bitiren kült şarkılardan biridir.
Geçen cuma günü bu harika şarkının “7” remiksi tekrar Spotify’a konuldu.
Ben 80’leri yeniden keşfediyorum ve çok iyi geliyor.
HAFTANIN ŞARKISI 2
HARİKA BİR 80’LER REMİKSİ DAHA
- “EVERYTHİNG But The Girl” grubunun “Missing” adlı şarkısı 1984’te yayınlandığında hâlâ öğretim üyesiydim.
Ankara yıllarımı kapatan en önemli şarkılardan biriydi.
Geçen cuma bu şarkının Papik ve Sarah Jane Morris tarafından yapılan yeni bir remiksi yayınlandı.
Papik her zamanki gibi şarkıyı hafif jazzy şekilde yorumlamış.
PANDEMİ COLDPLAY’İ BENİ HİÇ SARMADI
- COLDPLAY’in solisti Chris Martin’in pandemi başından beri Instagram hesabından yaptığı paylaşımları çok yakından izliyorum.
Cuma günü yeni şarkıları “Higher Power”ı Spotify ve öteki streaming platformlarına koydular.
Ne yalan söyleyeyim beni hiç sarmadı...
En iyisi ben yine “Something Just Like This”e döneyim.
HAFTANIN ŞARKISI 3
HAFTANIN İKİ TÜRKÇE ŞARKISI
- ŞORT: “Yarına kadar kal yeter”.
Çok güzel bir müzik. Sözler harika...
- Salman Tin: “Aşk Köpeği”. Benim için geçen yılın en güzel keşiflerinden biri Salman Tin’di.
Yeni şarkısı da sözleriyle, müziği ile, ritmi ile çok iyi geldi bana...
Bir de o hafif cazımsı klarnet... Ona da bittim.