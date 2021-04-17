Sizce bu 'Reformist Tonton' sayfası hangi gazetede çıktı

Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Sizce bu 'Reformist Tonton' sayfası hangi gazetede çıktı
Tam 28 yıl olmuş...
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
*
Yazının ana haberinin ara başlıkları şöyle:
- “Yıldızı Devlet Planlama Teşkilatı’nda parladı.”
- “20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni kurdu. Muhafazakâr, liberal, ülkücü ve sosyal demokrat 4 eğilimi birleştirdi. Eve telefon bağlamak için yıllarca bekleyen bir ülkede telekomünikasyon devrimi yaptı.”
- “Demokrat tavrını korudu. Genelkurmay Başkanı’nı emekliye sevk etti. Yolsuzluğa karışan bakanını Yüce Divan’a sevk etti, yeğenini bakanlıktan azletti. Eleştirilen çok yönü olsa da ‘Çankaya’nın Şişmanı’ deseler de, aleyhine her gün yazılar yazılıp karikatürler çizilse de, demokrat tavrını korudu. Yüz binler tarafından ‘Tonton’ olarak uğurlandı.”
*
Haberin altında üç kişinin görüşlerine yer verilmiş:
- Eski TBMM Başkanı ve AKP milletvekili Cemil Çiçek: “İdeolojik saplantıları yoktu.”
- Eski gazeteci ve Özal’ın danışmanı Can Pulak: “Atatürkçü bir devlet adamıydı.”
- Eski milletvekili Fikri Sağlar: “Kendiyle barışık biriydi.”
*
Mükemmel bir Özal sayfası....
İşte böyle güzel değerlendirmeler, hakkını vermeler...
Şimdi sıkı durun...
Bu harika Özal sayfası dün hangi gazetedeydi biliyor musunuz?
Sözcü gazetesinde.
*
Yani iki sayfa önce Emin Çölaşan’ın yazdığı gazetede...
Yani “Turgut Nereye Koşuyor” gibi haksızlık ve hakaretlerle dolu bir kitabı yazan bir köşe yazarının iki sayfa sonrasında...
Necati Doğru gibi yeminli Özal muhalifinin yazdığı bir gazetede...
*
Haberi yıllarca Özal’ı takip etmiş, çok deneyimli bir Ankara gazetecisi olan Emin Özgönül yazmış.
Hem Sözcü Yazı İşleri’ni hem Emin Özgönül’ü kutluyorum.
Yıllarca yerden yere vurulmuş, hakaretler yemiş gerçek reformcu ve devrimci bir siyasetçinin hakkını vermişler.
*
Bana göre bu sayfa Türk solunun Özal için yaptığı alkışlanacak bir “iade-i itibar” sayfası...
Bana yıllarca “Dönek”, “Özköşk” diyenlere de kapak olacak bir sayfa bu.
*
Bu sayfa bize başka bir şey daha anlatıyor....
Tarih en büyük haksızlıkların düzeltildiği yer...
Eğer işinizi iyi yapıyor, gerçek reformlara imza atıyorsanız...
Bir gün yeminli rakipleriniz bile sizi kabullenmek zorunda kalıyor.
Zorunda kalmak bile yanlış...
İçlerinden gelerek böyle güzel anma sayfaları yapıyorlar...
*
Nur için yat Sevgili Cumhurbaşkanımız...
Bu ülke size çok şey borçlu...
Bir gün hepimiz sizin o ısrarla anlattığınız üç hürriyet kavramını öğreneceğiz...
Düşünce ve ifade hürriyeti...
İnanç hürriyet..
Girişim hürriyeti...
Tabii ki adalet...
Tabii ki vicdan...
Tabii ki laiklik...
Büyük ve müreffeh Türkiye işte bu sağlam ayaklar üzerinde yükselecek ve tarih bu Türkiye’yi inşa eden siyasetçileri hep böyle harika sayfalarla anacaktır.
MARATONDA PANDEMİ Mİ INSTAGRAM MODASI MI
TÜRKİYE’de ilgiyle izlediğim sporculardan biri de Seda Nur Çelik...
Tam bir “Iron woman...”
Artık Datça’ya yerleşti ve Instagram’dan çok güzel maraton paylaşımları yapıyor.
Ancak dikkatimi çeken bir şey var.
Maratoncu deyince gözümüzün önüne taytlı veya şortlu bir sporcu geliyor.
Ancak Seda Nur Çelik’in kıyafetleri çok farklı...
Mesela son paylaşımındaki bu kıyafet...
Acaba pandeminin bize verdiği yeni bir ruh hali mi...
Yoksa Instagram’ın yarattığı yeni bir “fashion” mı...
FİLİSTİN’İN İLK HAYVAN BARINAĞI GAZZE’DE
HABERİ geçen gün Al Monitor haber sitesinde okudum. Gazze’de ilk hayvan barınağı kurulmuş.
Pandemi nedeniyle aç kalan sokak köpekleri bir barınakta toplanmış.
Onun yanına ayrıca bir kedi barınağı da yapılmış.
Barınağa getirilen köpeklerin yüzde 60’ı ya hastalıklı ya da sakatmış.
Pandemi dolayısıyla tavuk ve et işletmeleri, restoranlar ve marketler kapanınca barınak da zor durumda kalmış.
Çünkü buralardaki artık besinler barınaklara gidiyormuş.
Hayvan hakları için mücadele eden insanlar bakın dünyayı nereye getirdi. Savaş ve işgal altında bile hayvanları korumak için çalışan insanlar var.
Helal olsun onlara.
TÜRKİYE’NİN İLK PANDALARI ARASINDA BAKIN KİMLER VAR
DÜN Prens Philip’in davetlilerini anlatan yazımda Türkiye’de WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın) kurucularından Cemile Garan’ı anlatmıştım.
O vakıf şimdi Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği olarak devam ediyor.
Hâlâ aynı panda sembolü ile faaliyetini sürdüren vakfın Türkiye’deki ilk kurucuları kimlermiş diye baktım.
İstanbul’un “creme de la creme” denilebilecek bir burjuva kesimi kurmuş.
Kurucular arasında rahmetli Nejat Eczacıbaşı ile Yapı ve Kredi Bankası’nın kurucu ailesinden Karaca Taşkent de varmış.
İşte size Türkiye’nin “ilk pandalarının” tam listesi...
İLK PANDALAR İSTANBUL’UN ‘CREME DE LA CREME’İYMİŞ
İŞTE “panda amblemli” WWF’nin ilk kurucularının tam listesi:
- Belkıs Acar
- Turhan Akarca
- Hasan Asmaz
- Zekai Bayer
- Nejat F. Eczacıbaşı
- William Edmonds
- Tansu Gürpınar
- Sırrı T. Hitay
- Prof. Turhan İstanbullu
- İsmail İsmen
- Cemile Garan
- Nergis Oral
- Cenan Sahir Sılan
- Karaca Taşkent
BİR KUŞ KAFALI TANRI BİR KUŞ BAŞLI TANRI
MEHMET Yılmaz’ın “Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden” kitabında ilginç bir bölüm var.
Başlığı şöyle:
“Bir erkek ne zaman ölür...”
Ama yazıda benim asıl ilgimi çeken “kuş başlı bir heykel”...
Washington’daki Gazetecilik Müzesi’nde kuş başlı bir tanrının heykelcikleri satılıyormuş.
*
Antik Mısır’da kuş başlı, insan vücutlu bir tanrı varmış.
Adı Thoth...
Antik Mısır’da “iletişim tanrısı”ymış...
İletişim müdürü, iletişim bakanı vs unvanlar duydum ama iletişim tanrısını ilk defa duyuyorum.
*
Bu kuş başlı tanrının görevi insanları yanlış anlaşılmalardan korumakmış.
“İletişim” kavramını gerçekten tam yerine oturtan bir kavram.
İletişimin gerçek amacı “doğru anlaşılmayı sağlamak”...
Bunu yapan tanrı “kuş başlı tanrı” oluyor.
*
Ama iletişimi bayağı bir propagandaya çeviren tanrı ise “kuş kafalı tanrı” oluyor.
.........................
- Mehmet Yılmaz: “Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden”, Nemesis Kitap, 2020