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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Sizce bu 'Reformist Tonton' sayfası hangi gazetede çıktı
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Sizce bu 'Reformist Tonton' sayfası hangi gazetede çıktı

17 Nisan 2021

Tam 28 yıl olmuş...

Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...

Sabah büyük bir sürprizle uyandım.

Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.

*

Tepedeki manşeti şöyle:

“Reformist Tonton...”

Sizce bu Reformist Tonton sayfası hangi gazetede çıktı

Üst spotları şöyle:

- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”

*

Yazının ana haberinin ara başlıkları şöyle:

- “Yıldızı Devlet Planlama Teşkilatı’nda parladı.”

- “20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni kurdu. Muhafazakâr, liberal, ülkücü ve sosyal demokrat 4 eğilimi birleştirdi. Eve telefon bağlamak için yıllarca bekleyen bir ülkede telekomünikasyon devrimi yaptı.”

- “Demokrat tavrını korudu. Genelkurmay Başkanı’nı emekliye sevk etti. Yolsuzluğa karışan bakanını Yüce Divan’a sevk etti, yeğenini bakanlıktan azletti. Eleştirilen çok yönü olsa da ‘Çankaya’nın Şişmanı’ deseler de, aleyhine her gün yazılar yazılıp karikatürler çizilse de, demokrat tavrını korudu. Yüz binler tarafından ‘Tonton’ olarak uğurlandı.”

*

Haberin altında üç kişinin görüşlerine yer verilmiş:

- Eski TBMM Başkanı ve AKP milletvekili Cemil Çiçek: “İdeolojik saplantıları yoktu.”

- Eski gazeteci ve Özal’ın danışmanı Can Pulak: “Atatürkçü bir devlet adamıydı.”

- Eski milletvekili Fikri Sağlar: “Kendiyle barışık biriydi.”

*

Mükemmel bir Özal sayfası....

İşte böyle güzel değerlendirmeler, hakkını vermeler...

Şimdi sıkı durun...

Bu harika Özal sayfası dün hangi gazetedeydi biliyor musunuz?

Sözcü gazetesinde.

*

Yani iki sayfa önce Emin Çölaşan’ın yazdığı gazetede...

Yani “Turgut Nereye Koşuyor” gibi haksızlık ve hakaretlerle dolu bir kitabı yazan bir köşe yazarının iki sayfa sonrasında...

Necati Doğru gibi yeminli Özal muhalifinin yazdığı bir gazetede...

*

Haberi yıllarca Özal’ı takip etmiş, çok deneyimli bir Ankara gazetecisi olan Emin Özgönül yazmış.

Hem Sözcü Yazı İşleri’ni hem Emin Özgönül’ü kutluyorum.

Yıllarca yerden yere vurulmuş, hakaretler yemiş gerçek reformcu ve devrimci bir siyasetçinin hakkını vermişler.

*

Bana göre bu sayfa Türk solunun Özal için yaptığı alkışlanacak bir “iade-i itibar” sayfası...

Bana yıllarca “Dönek”, “Özköşk” diyenlere de kapak olacak bir sayfa bu.

*

Bu sayfa bize başka bir şey daha anlatıyor....

Tarih en büyük haksızlıkların düzeltildiği yer...

Eğer işinizi iyi yapıyor, gerçek reformlara imza atıyorsanız...

Bir gün yeminli rakipleriniz bile sizi kabullenmek zorunda kalıyor.

Zorunda kalmak bile yanlış...

İçlerinden gelerek böyle güzel anma sayfaları yapıyorlar...

*

Nur için yat Sevgili Cumhurbaşkanımız...

Bu ülke size çok şey borçlu...

Bir gün hepimiz sizin o ısrarla anlattığınız üç hürriyet kavramını öğreneceğiz...

Düşünce ve ifade hürriyeti...

İnanç hürriyet..

Girişim hürriyeti...

Tabii ki adalet...

Tabii ki vicdan...

Tabii ki laiklik...

Büyük ve müreffeh Türkiye işte bu sağlam ayaklar üzerinde yükselecek ve tarih bu Türkiye’yi inşa eden siyasetçileri hep böyle harika sayfalarla anacaktır.

MARATONDA PANDEMİ Mİ INSTAGRAM MODASI MI

TÜRKİYE’de ilgiyle izlediğim sporculardan biri de Seda Nur Çelik...

Tam bir “Iron woman...”

Artık Datça’ya yerleşti ve Instagram’dan çok güzel maraton paylaşımları yapıyor.

Ancak dikkatimi çeken bir şey var.

Sizce bu Reformist Tonton sayfası hangi gazetede çıktı

Maratoncu deyince gözümüzün önüne taytlı veya şortlu bir sporcu geliyor.

Ancak Seda Nur Çelik’in kıyafetleri çok farklı...

Mesela son paylaşımındaki bu kıyafet...

Acaba pandeminin bize verdiği yeni bir ruh hali mi...

Yoksa Instagram’ın yarattığı yeni bir “fashion” mı...

FİLİSTİN’İN İLK HAYVAN BARINAĞI GAZZE’DE

HABERİ geçen gün Al Monitor haber sitesinde okudum. Gazze’de ilk hayvan barınağı kurulmuş.

Pandemi nedeniyle aç kalan sokak köpekleri bir barınakta toplanmış.

Onun yanına ayrıca bir kedi barınağı da yapılmış.

Barınağa getirilen köpeklerin yüzde 60’ı ya hastalıklı ya da sakatmış.

Pandemi dolayısıyla tavuk ve et işletmeleri, restoranlar ve marketler kapanınca barınak da zor durumda kalmış.

Çünkü buralardaki artık besinler barınaklara gidiyormuş.

Hayvan hakları için mücadele eden insanlar bakın dünyayı nereye getirdi. Savaş ve işgal altında bile hayvanları korumak için çalışan insanlar var.

Helal olsun onlara.

TÜRKİYE’NİN İLK PANDALARI ARASINDA BAKIN KİMLER VAR

DÜN Prens Philip’in davetlilerini anlatan yazımda Türkiye’de WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın) kurucularından Cemile Garan’ı anlatmıştım.

O vakıf şimdi Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği olarak devam ediyor.

Sizce bu Reformist Tonton sayfası hangi gazetede çıktı

Hâlâ aynı panda sembolü ile faaliyetini sürdüren vakfın Türkiye’deki ilk kurucuları kimlermiş diye baktım.

İstanbul’un “creme de la creme” denilebilecek bir burjuva kesimi kurmuş.

Kurucular arasında rahmetli Nejat Eczacıbaşı ile Yapı ve Kredi Bankası’nın kurucu ailesinden Karaca Taşkent de varmış.

İşte size Türkiye’nin “ilk pandalarının” tam listesi...

İLK PANDALAR İSTANBUL’UN ‘CREME DE LA CREME’İYMİŞ

İŞTE “panda amblemli” WWF’nin ilk kurucularının tam listesi:

- Belkıs Acar

- Turhan Akarca

- Hasan Asmaz

- Zekai Bayer

- Nejat F. Eczacıbaşı

- William Edmonds

- Tansu Gürpınar

- Sırrı T. Hitay

- Prof. Turhan İstanbullu

- İsmail İsmen

- Cemile Garan

- Nergis Oral

- Cenan Sahir Sılan

- Karaca Taşkent

BİR KUŞ KAFALI TANRI BİR KUŞ BAŞLI TANRI

MEHMET Yılmaz’ın “Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden” kitabında ilginç bir bölüm var.

Başlığı şöyle:

“Bir erkek ne zaman ölür...”

Ama yazıda benim asıl ilgimi çeken “kuş başlı bir heykel”...

Washington’daki Gazetecilik Müzesi’nde kuş başlı bir tanrının heykelcikleri satılıyormuş.

*

Antik Mısır’da kuş başlı, insan vücutlu bir tanrı varmış.

Sizce bu Reformist Tonton sayfası hangi gazetede çıktı

Adı Thoth...

Antik Mısır’da “iletişim tanrısı”ymış...

İletişim müdürü, iletişim bakanı vs unvanlar duydum ama iletişim tanrısını ilk defa duyuyorum.

*

Bu kuş başlı tanrının görevi insanları yanlış anlaşılmalardan korumakmış.

“İletişim” kavramını gerçekten tam yerine oturtan bir kavram.

İletişimin gerçek amacı “doğru anlaşılmayı sağlamak”...

Bunu yapan tanrı “kuş başlı tanrı” oluyor.

*

Ama iletişimi bayağı bir propagandaya çeviren tanrı ise “kuş kafalı tanrı” oluyor.

.........................

- Mehmet Yılmaz: “Aşkın Tarihini Yazsam Yeniden”, Nemesis Kitap, 2020

X

Yuhh yahu yuh artık ne diyeyim ben bu kafaya

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Nisan 2021
Önceki gün benim açımdan iki sevindirici gelişme vardı...

Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.

İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.

*

Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...

Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...

Şuna inanıyorum...

Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...

Nitekim

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Bodrum'dan doğan bir özel Türk 'Lirası'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Nisan 2021
Önceki gün Türkiye’de çok ilginç bir şey oldu...

Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...

Bunun anlamı şu...

Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...

Aslında bu para cebimizde...

Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...

Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...

Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...

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Türkiye'nin çaresiz ev kadını hangi okula rüşvet verirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Nisan 2021
Aslında yazının gerçek başlığı şu:

“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”

O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.

*

Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.

ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.

*

Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...

Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var

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Kim bu 'esrarengiz' Boğaziçili 'sıçan' M.B.

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Nisan 2021
Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Oğuz Atay’ın kayıp günlüğü olayını gündeme getirip, ben de perde arkasını yazınca, “Upper Cihangir” dünyası karıştı.

Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...

Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...

*

(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)

Neyse asıl konuya gelelim...

Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.

Türkiye’nin

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O 19 ölü nitrojen dolu 22 cam lahitin laneti mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Nisan 2021
Geçen hafta tüm dünya pandemi ile boğuşurken Mısır 3 Nisan gecesi bütün dünyayı şaşırtan bir şey yaptı.

Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...

*

18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.

22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...

*

Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.

Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...

Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.

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İmamı kim istifa ettirdi Türkiye'nin makul aklı mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Nisan 2021
Ayasofya imamı sonunda istifa etti...

İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...

Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...

Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.

Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...

Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...

Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...

İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.

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CHP'li kayınpederim o 2 takunyalı hakkında bana neler anlatmıştı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Nisan 2021
Kayınpederim rahmetli Hüdai Oral, köklü bir CHP’li ailenin üyesiydi.

Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.

Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...

Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.

Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.

Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.

İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.

O güne kadar öyle bir bakanlık yok...

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Bu bir haber mi, fazla oldunuz sinyali mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

8 Nisan 2021
“Haber” desem...

Değil...

“Analiz” desem o da değil...

Öyleyse ne?

“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...

Önce neden söz ettiğimi anlatayım.

Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.

Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...

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Ya seçilmişlere her gün haddini bildiren o atanmış memurlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Nisan 2021
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir süredir beni de düşündüren önemli bir noktaya dikkati çekti.

Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.

*

Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.

Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...

Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.

Özeti şuydu:

Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...

Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...

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Artık doğalgaz faturanıza bile rütbeli imzanızı atmayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Nisan 2021
O bildiriye imza atan 104 mütekait askerin karşısına geçip sormak isterdim:

“Yaptığınızdan memnun musunuz...”

Ve devam etsem...

“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...

Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”

*

Biliyorum bana diyecekler ki...

“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”

Evet sahipsiniz...

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Ey erkek 5 yıl önce testosteron yarıştırıyordun bak bugün ne

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Nisan 2021
Aman Allahım...

Bu erkek milleti...

Yani biz ne hale düştük...

*

Dün gibi hatırlıyorum...

15 Mayıs 2016...

Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...

Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...

Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?

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İkinci hayatında bir daha komedi oynayabilecek mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Nisan 2021
Zekeriyaköy’deki evde yaşanan o olayın üzerinden 3 yıla yakın zaman geçmiş.

Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.

Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.

Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.

Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.

*

Hayatım boyunca şuna inandım.

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Çok genç erkekle 'olgun kadın' arasında kaç yaş fark vardır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Nisan 2021
Çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin saat 00.30’u...

Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...

“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”

Paul Simon...

Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...

Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...

“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...

Bütün bir gençliğim...

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Sharon hatıra kitabında bu bornozlu geceyi de yazdı mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

1 Nisan 2021
1) Dün gibi hatırlıyorum...

2005 yılının aralık ayıydı...

Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.

Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...

Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.

Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...

Ayağa kalkıp soruyorum...

“Yorgun musunuz...”

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Ayda 2 bin 500 kişi acil şiddet butonuna basıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Mart 2021
Teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile konuşmak bana hep büyük heyecan veriyor. Bu haftaki podcast sohbet konuğum Vodafone’un CEO’su Engin Aksoy.

Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.

Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.

“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.

Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.

Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.

Sözü ona bırakıyorum. 

1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ

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Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Mart 2021
AKP’nin yükseliş yıllarındaki iletişimcisi Erol Olçok’u son defa galiba Kanyon’da gördüm. Bir restoranda oturuyordum ve o da geçerken beni görmüş birkaç dakika sohbet etmiştik.

Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...

Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...

*

Benim görüşüm şöyle...

Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...

Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...

Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...

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Şenol Hoca ve takımı önceki gece Avrupa'da neyi yıktı?

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Mart 2021
Avrupa’da belki de son 4 Dünya Kupası’nda tanık olduğumuz manzara şudur: Ülkelerin milli takımları, kulüp takımları kadar iyi futbol oynayamıyor. Şenol Hoca ve takımı son 2 maçta işte bu yerleşik Avrupa inancını yıktı. Milli takım, Türkiye’deki bütün kulüp takımlarından daha iyi futbol oynuyordu.

Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.

Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:

“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”

Nedir bu, anlatayım...

57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU

Maçın 57’nci dakikası...

Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.

Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.

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23 Haziran'da bu paranın üzerinde bu 'muamma' çocuğun resmi olacak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Mart 2021
Kendini mahallenin ağır abisi sanan bir meczubun, “eşcinsel” diye işitme engelli bir çocuğu sokak ortasında dövüp, sonra bu görüntüleri göğsünü yumruklaya yumruklaya sosyal medyada paylaştığı gün...

Yani geçen cuma...

İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.

*

Bundan 3 ay sonra...

Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.

Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...

Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...

Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...

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Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Mart 2021
25 Mart 2021 Perşembe günü...

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...

Atina’da çok önemli bir şey oldu...

Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...

Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...

İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...

Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.

Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...

Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...

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